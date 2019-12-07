DHA YURT BÜLTENİ - 11

İş yeri sahibini gören hırsızların kamyonetlerini bırakarak kaçtığı an kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasından sunta çalmaya kalkışan 3 kişi, olayı öğrenip gelen iş yeri sahibini görünce, geldikleri kamyoneti bırakıp kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İnegöl Metal Sanayi'de faaliyet gösteren mobilya firmasına saat 01.00 sıralarında 43 LN 038 plakalı kamyonet ile gelen 3 kişi, suntaları çalmak istedi. Ancak bu sırada bir aracın geldiğini gören 3 şüpheli, kamyonetle uzaklaştı. Yarım saat sonra geri dönen hırsızlar, suntaları kamyonetin kasasına yüklemeye başladı. Bu sırada olayı gören bir kişi, iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibini gören 3 şüpheli, geldikleri kamyoneti bırakıp, yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, kamyonet ise emniyet bahçesine çekildi.

Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü;

-Kaza yeri genel görüntü

-Yaralıların görüntüsü

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: 2 dakika 7 saniye, Boyut: 297 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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Karabük'te 2 katlı ev yandı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kül oldu.

Saat 12.00 sıralarında, Yenice Gökbel Köyü'nde Şükrü İncebacak'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yanan evden görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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AK Parti'li Yılmaz: Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını korumuş olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya hükümeti ile yapılan anlaşmada Türkiye'nin çok önemli bir inisiyatif aldığını belirterek, "İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz'de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" dedi.

AK Parti hükümetlerinin 18'inci bütçesinin Pazartesi gününden itibaren görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Yılmaz, "Birbiri arkasına kesintisiz olarak AK Parti'nin yaptığı bir bütçe. 17 yıldır bir istikrar var. Bunun da her alanda yansımalarını görüyoruz. Öncelikli olarak ekonomide bir dönüşüm yaptık. Türkiye, ekonomisini 4 kat büyüttü. Türkiye oldukça farklı bir noktaya geldi. 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatta yılsonuna kadar 180 milyar doları görmüş olacağız. 2002'de 12-13 milyon turist ağırlayan Türkiye, bu yılsonu itibarıyla da 50 milyon turist sayısını da aşmış olacak. Milli gelirdeki rakamlara ve başka noktalara baktığımızda Türkiye'nin geldiği yeri görmemiz mümkün. Tüm bunlar dünyadaki küresel krize, bölgedeki birçok istikrarsızlıklara, çatışmalara ve iç siyasetteki birçok badireye karşın gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, DOĞU AKDENİZ'DE ÇIKARLARINI KORUDU'

Yılmaz, Ortadoğu'da bir takım planlama ve senaryoların Türkiye'nin müdahaleleri ile çökertildiğini söyleyerek, "Bu büyük bir başarı, bu Türkiye'nin geldiği noktayı ve gücünü yansıtması açısından da oldukça önemli bir örnek. Aynı hadiseyi son dönemlerde Libya ile ilgili aldığımız inisiyatiflerde görüyoruz. Son dönemde Libya ile bana göre Barış Pınarı Harekatı kadar önemli bir inisiyatif alındı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen kurulmaya çalışılan bir takım yapılanmalara karşı gerçekten Türkiye kendi hakkını, hukukunu ve Doğu Akdeniz'deki diğer KKTC ve Libya gibi dost ülkelerin hakkını hukukunu koruyucu çok önemli inisiyatifi hayata geçirmiş oldu. Meclisimiz yapılan bu anlaşmayı onayladı. İnşallah bu inisiyatif ile Doğu Akdeniz'de Türkiye, çıkarlarını ve menfaatlerini çok daha güçlü bir şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde korumuş olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Cevdet Yılmaz ın açıklaması

-Toplantıya katılan partililerden genel ve detay görüntü

Süre: 6 Dakika 724 MB

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

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Genç avukat tabutuna örtülen cübbesiyle uğurlandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde kullandığı otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan ve arama çalışmalarının 3'üncü gününde cansız bedeni bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen (30), Keşan ilçesinde toprağa verildi. Taşdelen'in tabutunun üzerine avukat cübbesi örtüldü.

Avukat Hakan Çağıl Taşdelen, geçen Salı günü İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı otomobiliyle Keşan'daki evinden ayrıldı. Taşdelen'in eve dönmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine eşi durumu jandarmaya bildirdi. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı aramada, otomobili Koyuntepe Köyü ile Yenikarpuzlu beldesi arasındaki sulama kanalında buldu. Vinçle sudan çıkartılan otomobilde Hakan Çağıl Taşdelen'e rastlanmadı. Bölgeye sevk edilen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Edirne AFAD ve UMKE ekipleriyle birlikte su kanalında, Jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri ise iz köpekleriyle çevredeki çeltik tarlaları ve arazide yaya olarak arama yaptı. Arama sırasında kanalın pompalama bölümü yakınlarında bir çoban, ceset olduğunu görerek yetkililere haber verdi. Bölgeye giden ekipler, cesedin kayıp avukat Hakan Çağıl Taşdelen'e ait olduğunu belirledi. Taşdelen'in cansız bedeninin, kanala düşen otomobile yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunduğu belirtildi.

Hakan Çağıl Taşdelen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'ne getirildi. Genç avukatın tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. Anne Halime, baba İsmail ve eşi İnci Taşdelen taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Taşdelen ailesinin yanı sıra Keşan Kayamakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taşdelen'in cenazesi, öğle vakti Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Ailenin taziyeleri kabul etmesi

-Camide toplanan kalabalık

-Tabutuna örtülen avukat cübbesi

-Dualar okunması

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

-Cami ve kalabalık genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Edirne'de işyeri deposunda çıkan yangında inşaat malzemeleri zarar gördü

EDİRNE'de bir iş yerinin deposunda, kaynak yapıldığı sırada çıktığı düşünülen yangında, çok sayıda inşaat malzemesi zarar gördü.

Dilaverbey Mahallesi Darülhadis Caddesi'nde Hakan Y.'ye ait bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kaynak yapıldığı sırada depodaki parkelerin alev aldığı düşünülen yangında alevler, diğer malzemelere de sıçradı. ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını diğer iş yerlerine de sıçramadan söndürdü.

Yangında, çok sayıda malzeme ve depoda zarar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Yangından detaylar

İtfaiyenin yangına müdahalesii

İtfaiye aracından detaylar

İşyerinden genel görünüm

Yangının söndürülmesi

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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İntihar eden genç toprağa verildi

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Ç. adını aldığı dedesinin mezarında toprağa verildi.

Önceki gün, Erenler ilçesinde Almanya'da bulunan teyzesinin evinde kimyasal bir madde içerek intihar eden Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi bugün evine getirildi. Evin önünde dualar okunmasının ardından gencin cenazesi Erenler Çiftlik Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Mehmet Ali Ç.'nin ailesi, üniversite arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Ali Ç.'nin cenazesi Erenler Mezarlığı'nda adını aldığı 28 yıl önce vefat eden dedesinin mezarında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazında görüntüler

Cenazenin taşınması

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Finale kalan Troya Müzesi'nin Müdürü: Yolumuz Naim Süleymanoğlu'nun yolu

TROYA Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri 2020'de finale kalan Troya Müzesi için, "Cardiff bizim yakın tarihimiz açısından son derece önemli bir şehir. Çünkü rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı sırtına geçirdiği ilk yer Cardiff oldu. Burada düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 1 dünya rekoru kırdı. Şimdi bizler Cardiff yolundayız. Yükümüz ağır, işimiz zor. İnancımız tam. İnşallah arkanızda desteğinizle yolumuz Süleymanoğlu'nun yolu. Dualarınızla aynı kaderi paylaşacağımızı bu güzel ödülü ülkemize ve Çanakkalemize kazandıracağımız konusundaki inancımız tam" dedi.

Çanakkale'de, Troya Ören Yeri girişine yapılan ve açılışı bu yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen Troya Müzesi, katıldığı 'Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) 2020' yarışmasında finale kaldı. Troya Müze Müdürü Rıdavn Gölcük, müjdeyi kendilerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiğini anlatarak, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nde finale kaldığının güzel haberini aldık. Troya Müzesi aslında bizim 20 yıllık hayalimizdi. 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımızın açtığı ulusal yarışma ile bu hayal başlamış oldu. 2013 yılında inşaat çalışmaları başladı. 2018 yılında ise müzemiz ziyarete açıldı. Aynı yıl bakanlığımız tarafından ilan edilen 2018 Troya Yılı, aynı zamanda Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası'na girişinin 20'nci yılı, bizim açımızından oldukça önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleri ve teşrifleriyle, 18 Mart 2019 günü müzemiz resmi olarak ziyarete açıldı. Aynı yıl içerisinde Time Dergisi, Troya Müzesi'ni dünyada mutlaka görülmesi gereken 100 muhteşem yerden biri seçti. Bu turizm destinasyonu olarak Troya ve Çanakkale için oldukça önemli bir haberdi. Bu yıl içersinde Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'ne aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Çok kısa sürede adaylığımız kabul edildi. Troya Yılı, tüm kuvvetiyle esmeye devam etti. Bildiğiniz gibi dün sayın bakanımız müjdeyi verdi ve finale kaldığımızı bildirdi" dedi.

Final serominisinin, Birleşik Kralllık'taki Cardiff'te yapılacağını kaydeden Gölcük, şunları söyledi:

"Bu haber bizim beklediğimiz bir haberdi. Tabi ki çok mutlu olduk. Fakat aynı zamanda bu haberi aldığımızda mutlu olduğumuz başka bir şey daha oldu. Final Cardiff kentinden yapılacaktı. Cardiff bizim yakın tarihimiz açısından son derece önemli bir şehir. Çünkü rahmetli Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye iltica ettikten sonra milli formayı sırtına ilk geçirdiği yer Cardiff oldu. Burada düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya ve 1 dünya rekoru kırdı. Şimdi bizler Cardiff yolundayız. Yükümüz ağır, işimiz zor, inancımız tam. İnşallah arkanızda desteğinizle yolumuz Süleymanoğlu'nun yolu. Dualarınızla aynı kaderi paylaşacağımızı bu güzel ödülü ülkemize ve Çanakkalemize kazandıracağımız konusundaki inancımız tam."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Troya Müzesi'nden genel ve detay görüntü.

-Müzedeki ziyaretçilerden görüntü.

-Rıdvan Gölcük ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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