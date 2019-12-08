DHA YURT BÜLTENİ-11

Memleketlerini güvenlik kamerasından izleyerek hasret gideriyor

Kırşehir 'in Kaman ilçesine bağlı İsahocalı köyünden göç eden gurbetçiler, memleket özlemlerini köye yerleştirilen 24 saat canlı yayın yapan 4 kamera sayesinde gideriyor.

Köye 2009 yılında düzenlenen festivalde, gurbetçilerin isteği üzerine 4 güvenlik kamerası yerleştirildi. Oluşturulan internet sitesi üzerinden güvenlik kamerasının görüntüleri, canlı yayınlanmaya başlandı. Yıllar önce köyden göç eden ve farklı ülkelerde yaşayan yaklaşık 4 bin 800 gurbetçi, internet sitesine girerek memleket özlemini bu şekilde gideriyor. Gurbetçiler, köydeki düğün, cenaze ve günlük yaşamı 24 saat takip edebiliyor. Köydekiler de güvenlik kamerasının önüne geçerek, yurt dışındaki akrabalarına kendilerini izlettiriyor.

'İNSANLARIMIZ HASRET GİDERİYOR'

Köy muhtarı Abdullah Ulusoy, 4 güvenlik kamerasının 10 yıl önce gurbetçilerin isteği üzerine kurulduğunu hatırlatarak, "Köyümüze gelmek isteyip de ekonomik ve sosyal nedenlerle gelemeyen insanlarımız, köyümüzü kameralardan izleyerek hasret gideriyor. Kameralar sayesinde iletişim kurabiliyoruz. Bu uygulamanın köyümüz insanları ve dışarıdaki insanlarımız için iyi olduğunu düşünüyoruz" dedi. Köy sakinlerinden Yılmaz Ulusoy ise "Akrabalarım yurtdışından bizleri seyrediyor. Hatta kamerada gördükleri zaman telefon edip kameraya bakmamızı söylüyorlar. Güzel bir nostalji oluyor" diye konuştu.

2009 yılında Belde olan köyde, Belediye Başkanı olan Halil Metin, güvenlik kameraları sayesinde 24 saat canlı yayın yapıldığını anımsatarak, "İsahocalı olup Kanada'da, Avustralya'da, Amerika'da, Kore'de yaşayan insanlarımız var. Sıla hasreti çeken hemşerilerimiz bu sayede günlük olarak beldemizi izleyebiliyor. Hatta bazı hemşerilerimiz, güvenlik kamerası altına geçerek telefonla görüştükleri yakınlarına kendilerini izlettirebiliyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İsahocalı köyünden görüntü

- Köydeki güvenlik kameralarından görüntü

- Vatandaşların cep telefonu yurt dışı ile görüşmesi

- Röportajlar

- Diğer görüntüler

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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Büyükelçiler, medrese ve manastırda barış için dua etti

Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkelerden 8'inin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nin organizasyonu kapsamında geldikleri Mardin'de, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı'nda barış için dua etti.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nin organizasyonuyla, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkelerden 8'inin büyükelçileri, Diyarbakır ve Mardin'i ziyaret etti. Büyükelçiler, Diyarbakır'ın tarihi zenginliklerini yerinde gördükten sonra bu sabah saatlerinde Mardin'e geçti. Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev, Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yarlı ile büyükelçilerin eşleri ve çocuklarının katımıyla, Mardin'i tarihi yerlerine gezi düzenlendi.

41 FARKLI BAHARATTAN YAPILAN TÜTSÜ İLE KUTSANDILAR

Büyükelçi heyeti ilk olarak tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan Deyrulzafaran Manastırı'nı ziyaret etti. Büyükelçiler, burada pazar ayinine katıldı. Manastır metropoliti Salibe Özmen tarafından yönetilen ayinde mum yakarak dua eden heyet, 41 farklı baharattan yapılan tütsü ile kutsandı, dua etti. Türkçe, Süryanice, Arapça ve İngilizce duaların okunduğu ayinden sonra manastır görevlileri, yapı hakkında büyükelçilere bilgi verildi. Ardından Dara şehrine geçen büyükelçiler, burada bir süre dinlendi. Antik kenti gezen heyet, son olarak 800 yıllık tarihi Kasımiye Medresesi'ni gezip, burada da dua etti.

'MARDİN BİR MEZOPOTAMYA BAHÇESİ'

Mardin'i görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, "Mezopotamya'nın bütün renklerinin buluştuğu bir bahçe olan Mardin gerçekten bizi büyüledi. Burada olmaktan büyük bir keyif aldım" dedi.

'BU TOPRAKLAR TARİH KOKUYOR'

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Mardin'in tarihi karşısında büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "3 gündür bölgeyi geziyoruz. Tarih ve kültür açısından tam bir hazine. Mardin gibi tarihi bir şehir geziyor olmak beni ziyadesiyle memnun etti. Buradaki kültürü ve medeniyeti, bizim gezdiğimiz gibi başkalarının da gezmesi için davet edeceğim. Dara tarihi antik kentinin ayrı bir güzelliği var. Bu topraklar tarih kokuyor. Gerçekten de gelip gezip, görmemize değdi. Biz buraya gezdik, başkalarının da gelip görmesi için de teşvik edip onları buraya yönlendireceğiz. Dara karşısında ayrıca büyüklendim. Tarih ve doğa iç içe" diye konuştu.

BÜYÜKELÇİLERLE DUA ETTİK

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ise büyükelçiler olarak barış için dua ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Mardin'de kilise ve camileri birlikte gezdik. Burada yaşayan insanların ayrı bir sıcaklığı var. Mardin'de bir kilisede bir ayinde bulunmak farklı bir duygudur. Buradaki büyükelçi arkadaşlarımızla kendi dilimizde insanlık ve barış için dua ettik. Buradaki kültürün yanında insanları da farklı güzel. Mardin'in Hindistan ile ortak birçok özelliği var. Bu özelliği ile tanıtılırsa, inanıyorum ki birçok kişi Hindistan'dan Mardin'i gezip görmeye gelecekler."

'BURADAKİ HOŞGÖRÜ VE BARIŞ KÜLTÜRÜNÜN ÖRNEK ALINMASI GEREK'

Geziye eşi ve bir yaşındaki çocuğu ile birlikte katılan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da "Bölgenin kültürünü yaşamak ve hissetmek için geldik. Kilisede ayine katılmak çok farklı bir duyguydu. Ayinde barış için dua ettik. Buradaki hoşgörü ve barış kültürü gerçekten örnek alınması gereken bir kültür" dedi.

Görüntü Dökümü

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Büyükelçilerin manastrıdaki görüntüleri

Ayinde bulunmaları

Tütsü ile kutsanmaları

Metropolitin İngilizce konuşması

Manastır hakkında bilgi almaları

Manastır terasında fotoğraf çektirmeleri

Dara'ya gezmeleri

Medreseyi gezmeleri

Büyükelçilerin konuşmaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

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Marketten televizyon hırsızlığı kamerada

Mersin'in Tarsus ilçesinde, marketten televizyon hırsızlığı, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Tarsus ilçesi Cemal Gürsel Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında kapısını açtıkları markete giren yüzü maskeli 3 hırsızdan 2'si, içeride bulunan 2 televizyonu aldı. Bu sırada marketin kapısını açık tutan diğer hırsız, televizyonu alıp çıkmalarına yardımcı oldu. Sabah geldikleri marketteki televizyonların yerinde olmadığını gören çalışanlar, güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Hrısızların markete girişi

Hırsızların tvleri alıp çıkması

Haber: -Kamera: Okan ÇALIŞKAN TARSUS,(Mersin),

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Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti

Antalya'da eniştesi D.K.'nin kendisini ikna ederek elinden aldığı şarjörü çıkarılmış tabancayı ani hareketle alıp başına ateş eden M.H. (24), ağır yaralandı. D.K., "Silahı elinden almadan önce meğer namluya mermi sürmüş. Sonra da helallik isteyip ateş etti" dedi. Hayati tehlikesi süren M.H., hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6264 Sokak ile 6253 Sokak'ın kesişimindeki boş arazide meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan M.H., yakın arkadaşlarına borcu olduğunu belirterek, artık yaşamak istemediğini söyledi. İddiaya göre, yüklü miktarda borcu olmasından dolayı evlenemediği yönünde serzenişte bulunduğu ifade edilen M.H., dün akşam eve gitmedi.

Bugün öğle saatlerinde motosikletiyle seyir halindeyken bir ağaç altında oturan M.H.'yi gören eniştesi D.K., yanına giderek sohbet etmek istedi. M.H.'nin elinde tabanca olduğunu görünce silahı alıp şarjörü çıkaran D.K., genç adamı sakinleştirmeye çalıştı. Çok borcu olduğunu söyleyen M.H.'ye eniştesi "Benim de 25 bin TL borcum var. Borç ödenir. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer" dedi.

Bu sırada eniştesinin elindeki silahı ani hareketle alan M.H., "Hakkını helal et" dedikten sonra başına dayadığı tabancanın tetiğine bastı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı M.H.'yi Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. D.K. ise olay yerine gelen polislere ifade verdi. D.K. polislere, "Silahı elinden almadan önce meğer namluya mermi sürmüş. Sonra da helallik isteyip ateş etti" dedi.

Tabancanın kuru sıkıdan bozma olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis araçlarının görüntüsü

Olay yerinden görüntü

Tabancanın görüntüsü

Gencin yakının görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Vatandaşların görüntüsü

İntihara teşebbüs eden gencin resmi

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,