DHA YURT BÜLTENİ-11

Diyarbakır'ın 6 ilçesinde terör operasyonu: 17 gözaltı

Diyarbakır'ın Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda evlerini, terör örgütü PKK'nın karargahı olarak kullandırıp, terör örgütüne eleman temini yaptıkları ve örgüte yeni katılanlara İslam dinini karalayıcı ideolojik eğitimler verdiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalarla bazı kişilerin evini, terör örgütü PKK'nın karargahı olarak kullandırıp, dağa eleman temin ettiği ve İslam dinini karalayıcı eğitimler verdiğini tespit etti. Bunun üzerine savcılık talimatıyla Dicle, Lice, Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eve düzenlenen operasyon

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Şüphelilerin araca bindirilmesi

-Genel ve detay

Haber: Elif FİLİZ- Kamera: DİYARBAKIR,

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Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada -

Malatya'da, belediye otobüs şoförü Sercan Yokuş, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Şoförün dudağından yaralandığı, şikayet üzerine yolcunun gözaltına alındığı olay ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ne giden otobüste meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi. Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı. Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoförü ise yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

Yumruklu saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Otobüs güvenlik kamerası

Şoförle tartışması

Şoföre yumruk atması

Otobüsün dengesinin kaybolması

Otobüsün durdurması

Saldırganın otobüsten inmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (2) - (GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE YENİDEN)

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, meteorolojinin uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktardı. Valilikte kurulan kriz masasında da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kırmızı uyarının 6 ilçeyi kapsamasına rağmen 19 ilçede acil müdahele ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Tuncer, "Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla teyakkuz halinde. Vatandaşların çağrısı ve mağduriyet durumlarında ekiplerimiz müdahale etmek üzere bekleyişteler" diye konuştu.

ARAÇLAR UYGUN YERLERE PARK EDİLMELİ

Meteorolojinin bilgilerine göre merkez ilçelerin yanı sıra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoğun yağış beklendiğini ifade eden Tuncer, uyarıların ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından ve radyo programlarına konuk olarak katılarak vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi. Mecbur olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Tuncer, "Araçlar uygun yerlere park edilmeli. Vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Sorunlara çözüm bulmak üzere tüm ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Yağış başladı ama henüz hafif yağıyor. Kazasız, sıkıntısız bir yağmur geçirilmesi dileğini taşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Belediye binası dış plan görüntü

-RÖP: Cansel Tuncer Çevikkol (Antalya Büyükşehir belediyesi Genel Sekreteri)

HABER: Hasan DEMİRBAŞ-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

KONYA'nın Karatay ilçesinde yolda yürürken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı Enver Yeşilova (62), bacağından yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Azlık Sokak'ta meydana geldi. Enver Yeşilova, sokakta yürürken henüz kimliği belirlenemeyen kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan kaçarken, bacağından yaralanan Yeşilova kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Enver Yeşilova'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Polisin inceleme yapması

Yaralının acil servise alınması

Haber- kamera: Tolga YANIK- Mehmet IŞIK KONYA-DHA

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Dünyanın en uzun adamına doğum günü sürprizi

Dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Mardinli Sultan Kösen'e, 38'inci yaş gününde Mardin'de sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı kesen Kösen, kendisine hem Hollywood'dan film teklifi geldiği hem de yeni bir yaşına girdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Mardin'de yaşayan ve 2 metre 51 santim boyu ile dünyanın en uzun adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Sultan Kösen, 38 yaşına girdi. Boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve rekoru 10 yıldır kimseye kaptırmayan Kösen, 38'inci yaş gününde sürpriz yapıldı. Mardin'de bir kafeye çağırılan Kösen, üzerinde 'Nice Yıllara Küçük Adam' yazılı doğum günü pastasındaki boyu gibi uzun muma üfledi. Kösen, pastayı keserken dilediğini gazetecilerle paylaşmadı.

Yeni yaşına girmenin kendisini sevindirdiğini kaydeden Kösen, 37 yıllık ömrünü doldu dolu yaşamanın sevincini yaşadığını söyledi.

HOLLYWOOD'DAN FİLM TEKLİFİ ALDI

Dünyanın en uzun boylu adamı unvanını 10 yıldır koruyan Kösen, bu unvanı kimseye kaptırmayacağını belirterek, "Uzun boylu olduğum için çok mutluyum. Yeni yaşım gibi önümüzdeki 2020 yılı da insanlığa huzur ve barış getirsin. Bugün sevinçliyim. Hem yeni bir yaşıma girdiğim için hem de Amerika'dan film teklifi aldığım için. Hayatımı konu alacak film için Hollywood'daki prodüksiyon firmalarından biri ile görüşüyoruz. İnşallah 2020 yılında çekimlere başlanacak. Bunun yanında kendi hayatımı konu alan kitabım da hazırlanıyor. Mardin Artuklu Üniversitesindeki akademik hocalar eşliğinde benim anılarım, yaşadıklarım, sevdalarım, hedeflerim, hayallerimi konu alan bu kitapta önümüzdeki yıl kitapseverlerle buluşacak. Bunun için çok sevinçliyim, mutluyum" dedi.

Hayallerinin hemen hepsinin gerçekleştiğini anlatan Kösen, bugüne kadar 100'e yakın ülkeyi ziyaret ettiğini, katıldığı organizasyonlarla da hem Mardin'in hem de Türkiye'nin tanıtımını yaptığını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Sultan Kösen'in kafeye girişi

-Oturması, çay içmesi

-Kendisine yapılan doğum günü sürprizi

-Muma üflemesi, pastayı kesmesi

-Yaptığı açıklamalar

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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