DHA YURT BÜLTENİ - 11

Batı Nil Virüsü nedeniyle şehit olan uzman çavuş, Adana'da toprağa verildi

Siirt'in Eruh ilçesinde, nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonuyla rahatsızlanıp, tedaviye alındığı hastanede 15 ay sonra şehit olan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman (28), memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Siirt Eruh'ta görev yapan Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, 12 Eylül 2018'de, Başika Üs Bölgesi'nde nöbet tuttuğu sırada sivrisinek ısırması sonucu fenalaştı. Karaduman, askeri helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada 15 aydır tedavi gören Karaduman, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Muharrem Karaduman için Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile çok sayıda kişi katıldı. Törende acılı baba Yaşar ile anne Sultan Karaduman, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Muharrem Karaduman, öğle vakti kılınan namazın ardından Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit cenazesini getilirmesi

Annesinin askerlerin yardımıyla getirilmesi

Namazın kılınması

Helallik alınması

Cenaze törenine katılan yakınları

Törene, Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekillerinın katılımı

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Askerliğinin bitmesini istemeyen er intihara kalkıştı

Samsun'da terhisine 20 gün kalan er F.Y. (21), askerlik görevine devam etmek istediğini söyleyerek çıktığı Devlet Opera ve Balesi'nin binasında en üst katında intihar girişiminde bulundu. İsteği üzerine polis ekiplerince kendisine uzatılan Türk bayrağını açan er, ikna edilip, binadan indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında İlkadım ilçesinde, Devlet Opera ve Balesi Binası'nda meydana geldi. Vatani görevini 19 Mayıs Kışlası'nda yapan er F.Y., girdiği bunalım sonucu 50 metre yüksekliğindeki binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 20 gün kalan askerlik görevine devam etmek istediğini belirten F.Y.'yi gören çevre sakinleri, polise haber verdi.

POLİSTEN TÜRK BAYRAĞI İSTEDİ

Bunun üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci polis ekipleri, F.Y.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. F.Y., polislerden Türk bayrağı istedi. Polisin getirdiği Türk bayrağını alıp açan F.Y., yaklaşık 2 saat sonra eylemine son verdi.

Binadan indirilip polis merkezine götürülen F.Y., ifadesinin ardından kışlasına teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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İntihara kalkışan F.Y.'den detaylar

F.Y.'nin Türk Bayrağı'nı sallaması

Opera binasından detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Üniversiteden mezun oldu, mantar üretimine başladı

Niğde'de Serap Noyer (39) üniversiteden mezun olduktan sonra evinin alt katındaki patates deposunda kurduğu tesiste istiridye mantarı üretmeye başladı.

Tırhan köyünde çiftçilik yaparken, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitiren Serap Noyer, hayali olan mantar üreticiliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu. Projeden yararlanamayan Noyer, pes etmeyerek, Halk Eğitim Merkezi'nin mantarcılıkla ilgili kursuna katıldığı sene tekrar başvurduğu projeden 30 bin lira hibe desteği alamaya hak kazandı. Noyer, aldığı destekle evlerinin altındaki patates deposu olarak kullanılan yaklaşık 110 metrekare alanı tesise dönüştürerek 2,5 ayda yaklaşık 1,5 ton istiridye mantarı üretti. Mantarların paketlemesini de yapan Noyer, başta marketler olmak üzere ürünlerini birçok yere satıyor.

Mantar üretiminin çok eskiden merak ettiği bir konu olduğunu ve araştırıp, üretime yöneldiğini anlatan Noyer, "Biz çiftçi olduğumuz için araştırmasına girdim, istiridye mantarına yöneldim. Genç çiftçi projesine başvurdum ama ilk yıl çıkmadı. Sonraki yıl ise Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan bir kursa katıldım. Tekrardan başvurdum ve çıktı, o süreçten beri devam ediyorum. İlk tesisimizi kurarken 50 metrekareden başladık. Daha sonra bu alanın iki katına çıkarak, 100 metrekarelik tesisimizi oluşturduk. Şuan tesisimizde bulunan kompostomuz 5,5 ila 6 ton civarında" dedi.

KİLOSU 10 LİRA

İstiridye mantarının et kadar proteinli olduğuna dikkat çeken Noyer, "Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Antioksidandır. B vitamini ve demir bakımından zengindir. İlaç gibidir. Zaten ilaç sektöründe kullanılıyor. Ürettiğimiz mantarlar, kilosu 10 liradan piyasada satılıyor. Suradan her 2 ayda ortalama yaklaşık 2 tona yakın mantar almayı planlıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Mantar üretim tesisinden görüntü

Mantarlardan detay görüntü

Tesiste mantar toplanması

Tesisten genel ve detay görüntüler

Mantar üretim tesisi sahibi Serap Noyer ile röportaj

Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,

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Bursa'da iş yeri yangını

Bursa'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran'a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Yanan işyerinden görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Kiralık villaya kaçak sigara ve tütün operasyonu

Eskişehir'de kaçak sigara ve tütün imal edildiği belirlenen bir villaya düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde sigara sarma makinesi, kaçak tütün ve sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphenin kiraladıkları villa da kaçak sigara ve tütün imal ederek piyasaya sattığını tesit etti. Savcılık talimatıyla villaya baskın yapan polis ekipleri, 3 kompresörlü sigara sarma makinesi, 882 kilo tütün, 63 bin 200 makaron adı verilen filtreli boş sigara kağıdı, 10 bin 80 adet sarılmış sigara, bin 410 adet değişik markalara ait sahte tütün ambalajı, 6 bin 400 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş tütün ve makaron bandrolleri ele geçirildi. Polis ekiplerince 2 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen kaçak sigara, tütün ve makinelerin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu tespit edildi. Kiraladıkları villada kaçak sigara üretimi yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

EMNİYETTEN SAĞLIK UYARISI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, devletin kaçak sigara ve tütün üretimiyle vergi kaybına uğradığı ve halk sağlığının tehdit edildiği belirtilerek, "Menşei ve içeriği belli olmayan, kalitesiz, çürümüş, küflenmiş tütünlerin bir kısmının sahte üretilmiş markalı ambalajlara doldurularak, bir kısmının ise sarılmış sigara haline getirilerek iş yerlerinde satıldığı, bu suretle haksız kazanç elde edildiği, devletin vergi kaybına uğratıldığı ve halk sağlığının tehdit edildiği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır" denildi.

Görüntü Dökümü:

-Villaya yapılan baskın

-Polislerin içeri girmesi

-Villada yapılan arama

-Ele geçirilen kaçak tütün ve sigaralar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,