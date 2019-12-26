DHA YURT BÜLTENİ - 11

HDP önündeki ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu (3)

'KIZIM YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ'

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan kızları Mekiye ile kavuşturulan Kaya çifti, gözyaşlarını tutamadı. Çift, konuşmakta güçlük çekerken uzun süre kızlarına sarıldı. Baba Hüseyin Kaya, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, "Bakanımız dün akşam bize böyle bir müjde verdi. Gözümüzü aydın etti. Kızımızın Silopi'de olduğunu ve Diyarbakır'a getirileceğini söyledi ve getirdiler. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Cumhurbaşkanımız bu işle ilgili çok mücadele veriyor. Allah razı olsun. Bütün polis arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Bizim devletimiz çok güçlüdür. Diğer ailelere de sesleniyorum, onlar da gelsin, bu eyleme katılsın. Katılsın ki; onlar da çocuklarına kavuşsun. Onlar katıldıkları zaman, çocuklar anne babalarını gördükleri zaman üzülüyorlar ve gelip devlete teslim oluyorlar. Kızım yeniden doğdu. Benim yanımda yeni doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mekiye Kaya'nın gelişi

-Hüsniye ve Hüseyin Kaya'nın kızlarına sarılması

-Hüseyin Kaya'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU, Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası

KONYA'da araç yedek parça satışı yapan iş yerinde çıraklık yapan E.A.Y. (15) alacağı vidanın numarasını unuttuğu gerekçesiyle iş yeri sahibi M.C. tarafından, halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlanıp asıldı. Pantolonu da yarıya kadar indirildiği öne sürülen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra indirildi. Bu olaydan bir süre sonra aynı iş yerinde çalışan E.A.Y.'nin ağabeyi H.H.Y.'nin (17) de bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldüğü iddia edildi. M.C.'den şikayetçi olan kardeşler, şimdi de suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Merkez Karatay ilçesinde H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y.,eylül ayında araç yedek parça satışı yapan M.C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi M.C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. Alacağı vidanın numarasını unutan E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.'yi telefonla arayıp vidanın numarasını sordu. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

'BİR DAHA UNATMAZSIN' DEYİP, TAVANA ASTI

İş yeri sahibi M.C., iddiaya göre vidayı unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra M.C. tarafından caraskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. İki kardeş korktukları için bu durumu ailesine anlatmadı. E.A.Y., olayın ardın o iş yerine bir daha gitmedi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE AĞABEYİ DÖVMÜŞ

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, iddiaya göre bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tekme ve tokat dövüldü. Gözünde morarma ve yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastaneye gidip tedavi oldu, rapor aldı, ardından polise gidip M.C. hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine M.C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ağabeyinin olayının ardından E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü işkenceyi ailesine anlattı. Ailesi de avukatları aracılığıyla E.A.Y.'nin işkence gördüğü sırada ağabeyi M.C. tarafından çekilen fotoğrafı delil olarak kullanıp, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

'PANTOLONUMU YARIYA KADAR İNDİRDİLER'

Korktukları için gördüğü işkenceyi ailesine söylemediğini belirten E.A.Y., yaşadıklarını anlattı. E.A.Y., "Vidayı almak için malzemeciye gidiyordum. Yolda vidanın numarasını unutup, ağabeyimi aradım. O da M.C.'ye sorup, bana döndü. Vidayı alıp iş yerine geldim. M.C., 'Vidanın numarasını nasıl unutursun' deyip, önce kulağını çekti, sonra beni vinçle tavana astı. 15 dakika boyunca acı içerisinde asılı kaldım. Bir süre sonra caraskal kırılır diye beni aşağıya indirdiler. Acı içerisinde ve gittim. Daha önce de iş yerinde makineyi temizlerken üzerime kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün her yerim kabarık olmuştu. O anları düşündükçe sinirlenip, utanıyorum. Ağabeyime de tekme ve tokatla saldırıp, gözünü morarttılar."

Durumu ailesine anlattıktan sonra avukatlarının işkence anına ait fotoğrafla birlikte M.C. hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığını belirten E.A.Y., suçluların cezasız kalmamasını ve sonuna kadarda hukuku mücadelesini devam ettireceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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E.A.Y. röp.

E.A.Y'nin işkence anına ve ağabeyinin dayak sonrası fotoğrafları

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA

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Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü (4)

TEKNE, VİNÇLE GÖLDEN ÇIKARILACAK

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Erikbağı ve Karşıyaka köyleri arasında kalan Van Gölü kıyısındaki bölgede, kaçak göçmenler taşınırken, alabora olan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Tekne, vinç kullanılarak, halatlarla kıyıya çekilecek. Teknenin kıyıya çekilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi, dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturdu.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rus bandıralı Nevado 35 adlı kuru yük gemisi, sabah saatlerinde karaya oturdu. Rusya'dan 11 mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesi götüren kuru yük gemisinin dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.

Yetkililerin yaptığı görüşmede gemi kaptanının yardım talebinde bulunmadığı belirtildi. Kaptanın, gemiyi kendi imkanları ile kurtaracağını bildirmesi üzerine ekipler bölgede beklemeye başladı. Gemiden herhangi bir sızıntının da olmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karaya oturan gemiden detaylar

-Geminin motorunun çalıştırılması

-Gemiden detaylar

-Sahil güvenlik ekiplerinin geminin yanına gelmesi

-Geminin yüksekten detaylı görüntüleri

-Muhabir Mehmet Yirun anons

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),

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Sezonun geç açıldığı Uludağ'da, kar mutluluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar yağışının başlamısıyla yoğunluk yaşanıyor. Kar kıtlığı sebebiyle sezonun geç açıldığı Uludağ'da günübirlikçi ve tatilciler, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kaymanın mutluğunu yaşıyor.

Kar yağışının olmamasıyla birlikte sezonun geç açıldığı Uludağ'da tatilciler, 2 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte Uludağ'a akın ettı. Vatandaşlar, 40 santimetreye ulaşan karda, kayak ve kızaklarla kayarak vakit geçirdi. Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü Uludağ'da, bu gece yarısı da kar yağışı bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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-Pistlerden görüntüler

-Kayak yapan tatilcilerden görüntüler

-Telesiyejle yukarı çıkan tatilciler

-Tatilciler ve otelci ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ - Mehmet İNAN/BURSA,

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Bakan Yardımcısı İnce: Bürokratik evrakları yüzde 50 azalttık

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) çalışmalara büyük kolaylık getirdiğini belirterek, "Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları şu anda biz yüzde 50 azaltmış durumdayız. Yani bin civarına indirdik. Bu tür çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

İZDES projesi çalışmaları kapsamında Edirne'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi valilikte Vali Ekrem Canalp karşıladı. Valilikte basın toplantısı düzenleyen Bakan Yardımcısı İnce, 2018 yılında hayata geçirilen ve bu yıl ikinci aşaması yürütülen İZDES projesi hakkında bilgi verdi. Projenin bu yılki temasının 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' olduğunu söyleyen İnce, ilk etapta yaptıkları çalışmalar sayesinde 2 bin civarındaki bakanlık hizmetinde istenen bürokratik evrakları şu anda yüzde 50 azalttıklarını söyledi.

İnce, konuşmasının başında 26 yıl önce kaymakam adayı olarak ilk göreve başladığı Edirne'ye gelmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yaklaşık 26 yıl önce idare amirliği mesleğine Edirne'de başlamıştım. Bugün buraya gelişimde 26 yıl öncesine gittim. Benim için bu program, bu anlamda çok anlamlı oldu. Geçen süreçteki anılarımı, burada yaşadıklarımı, gerek valilikte, gerek diğer resmi kurumlarda tekrar, güzel hatıralarımı anımsama imkanım oldu. Bu programın böyle de duygusal ve nostaljik yönü oldu benim için açıkçası" dedi.

'HİZMET SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK'

İçişleri Bakanlığı olarak valilik ve kaymakamlık koordinasyonlu olarak ülke genelinde hizmet seferberliği başlattıklarını söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"Bu hizmetlerimizi yürütürken, başta Sayın Bakanımız Süleyman Soylu olmak üzere bizler illerimizde, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız ve bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarla beraber, diğer bakanlıklarımızla işbirliği ve koordinasyonla beraber bir vatandaş odaklı hizmet seferberliğini başlattık. Bu anlamda İZDES adını verdiğimiz İzleme Değerlendirme Sistemi'ni geliştirdik. Yıl boyunca arkadaşlarımızla beraber illerimize giderek buradaki görevli ve sorumlu arkadaşlarımızla birlikte orada yürüttüğümüz hizmetlerin nasıl gittiğini, nasıl yürütüldüğünü, eğer bir aksama varsa onun nasıl hemen giderilmesi gerektiğini, güzel hizmetler yürütülüyorsa onların diğer illere de iyi örnekler olarak anlatılması gerektiğini değerlendirip, yılın sonunda bir değerlendirme yapıp bunu bir rapor sistemine dönüştürüyoruz. Bu rapordan sonra da gerekli konulardaki yapılması gereken işleri yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Bütün amacımız, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, onun önümüzü açan direktifleri doğrultusunda, devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur diyor sayın Cumhurbaşkanımız, biz de onun bu talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye gayret içerisindeyiz. İnşallah bu projemiz de ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur. Bundan sonraki dönem içerisinde de yine aynı şekilde benzer projelerle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Amacımız bürokrasinin daha az olduğu, vatandaşlarımızın devletten kamu hizmetlerini çok daha hızlı alabildiğimi bir ortamı gerçekleştirmek. Bunun için de İçişleri Bakanlığı olarak tüm merkezlerimizde tedbirlerimizi almış durumdayız. Yaklaşık 2 bin civarındaki hizmetlerimizde istenen bürokratik evrakları, şu anda biz yüzde 50 azaltmış durumdayız. Yani bin civarına indirdik. Bu tür çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ettireceğiz."

'KAYNAĞINDAN YOK ETMEMİZ GEREKİR'

Bir gazetecinin düzensiz göçmenlerin Edirne'de yakalanma sayısının arttığı yönündeki sorusu üzerine İnce, "Düzensiz göçle mücadeleyi doğu sınırlarımızdan başlamak üzere batıdaki Kapıkule'ye kadar tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz. Bu konudaki engellenmesi gereken tüm çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte, kolluk birimlerimiz ve göç birimlerimiz başta olmak üzere diğer sorumlu birimlerimizle yürütüyoruz. Edirne bu konuda çok başarılı, sonuç alıcı çalışmaları yürütüyor. Bu konudaki değerlendirme toplantılarında hep Edirne'yi örnek gösteriyoruz. Tedbirlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Ama düzensiz göçteki asıl sonuç almak için kaynağında yok etme yöntemini geliştirmemiz lazım. Yani göçü tetikleyen sebepleri belirleyip, onları kaynağında tutup, göçün hiç başlanmadan engellenmesi önemli olan. O gayretleri içerisinde de tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yaptığı açıklamanın ardından kamu kurum kuruluş ve STK'lar ile basına kapalı yapacağı toplantıya geçmek için Edirne Valiliği'nden ayrıldı.

İZDES PROJESİ

İçişleri Bakanlığı, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere 2018 yılında İZDES (İzleme Değerlendirme Sistemi) projesini başlattı. Projenin birinci aşamasında bakanlık bürokratları geçen yıl, 81 ili ziyaret ederek 4 bine yakın personelle bir araya geldi. Halen devam etmekte olan ve teması 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' olan projenin ikinci aşamasında ise bürokratlar 9'ar kişilik heyetlerle Türkiye'nin tüm illerini ziyaret etmeye devam ediyor. Projenin amaçlarından biri de bakanlık birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla birebir görüşüp hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İnce'nin valilik önünde karşılanması

-İnce'nin protokolü selamlaması

-Valilik defteri imzalanması

-İnce'nin açıklaması

-Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Olcay GÜLER/EDİRNE,

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