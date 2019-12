DHA YURT BÜLTENİ 11

Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen öğretmene 'ses kayıtlı' şikayet

Tekirdağ 'ın Çerkezöy ilçesinde, ilkokul sınıf öğretmeni Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. Anne, çocuğunun üzerine ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Ardından elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise şikayette bulundu. Hakkında idare soruşma da başlatılan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy'deki Şehit Mustafa Başkuş İlkokulu'nda sınıf öğretmeni ve Türk- Eğitim- Sen Şube Başkanı Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. İddialar üzerine anne, otizmli çocuğunun üzerine gizlice ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Anne, gizlice elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmen Şahin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında kınama cezası verilerek, başka bir okula tayin edildi.

Otizmli öğrencinin ailesi, daha sonra öğretmen hakkında ellerindeki ses kayıtları ile birlikte Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Polis zoruyla savcılığa getirilen öğretmen Alper Tunga Ş.'nin ikinci kez ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen öğretmen, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alpar Tunga Ş. ifadesinde, öğrencisinin, sınıfta diğer öğrencilere saldırgan tutumlarda bulunduğunu iddia ederek, bunları önleme amaçlı sözler söylemiş olabileceğini söyledi. Çocuğa ilgi göstererek, okuma yazma öğrettiğini anlatan öğretmen Alper Tunga Ş., öğrencinin ailesinin üzerinde baskı kurduğunu, annesinin okula gelip, diğer öğrencileri mağdur ettiğini söyledi. Çocuğa kesinlikle fiziksel şiddet uygulamadığını ifade eden öğretmen, öğrencinin annesinin çocuğunun üzerine yerleştirdiği cihazla yasadışı olarak kayıt yaptırdığını söyledi.

ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Öğretmen Alpar Tunga Ş.'nin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenen MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Türk Eğitim Sen, Türk Büro-Sen, Kamu-Sen yönetici ve üyeleri adliye önünde toplandı. Adliye önünde basın açıklaması yapan MHP İlçe Başkanı Aydeniz, öğretmenin daha önce savcılığa kendisinin giderek ifade verdiğini belirterek, polis zoruyla götürülmesine bir anlam veremediklerini söyledi. Aydeniz, "Şube başkanı arkadaşımızın yaklaşık bir ay önce soruşturma savcısına gelerek konuya ilişkin detaylı ifade vermesine rağmen bugün apar topar adliyeye getirilmesi, tutuklanmak istemiyle Cumhuriyet savcısının eşinin görevli olduğu mahkemeye sevk etmesi, mahkemenin de neredeyse bir terör örgütü üyesi muamelesi yaparak şube başkanımızı adli kontrol altına alarak yurt dışına çıkış yasağı koymasını, öğretmenlik gibi kutsal bir görevi yapan öğretmenimize yapılan uygulamayı esefle kınıyoruz. Öğretmenimizin yanlışı varsa savunmayız ama öğretmenimize yapılan bu uygulamayı da kınıyoruz. Bu konunun demokrasi ve hukuk çerçevesinde üzerine gideceğiz" dedi.

'KASIT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Aydeniz, Alper Tunga Ş.'nin arkasında olduklarını belirterek, "Bu işin arkasında siyasi, idari veya her ne şekilde bir kasıt varsa biz de bunun sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olacağız. Çünkü hiç alakası olmayan suçlamalar var, iftiralar var. Karşı tarafı tanımıyoruz. Öğretmen olduğunu biz de duyduk. Zaten bizi şahıslar ilgilendirmiyor. Olayın bu kadar büyütülmesi bu seviyelere kadar getirilmesi ilgilendiriyor. Vatanını, milletini seven aşkla şevkle bu millete hizmet etmeye çalışan vatansever, milliyetçi her arkadaşımızın arkasındayız. Bu konularda eğer aşırı bir kasıt var ise mutlaka bir hukuksuzluk vardır" diye konuştu.

'HUKUKSUZLUĞU HUKUK YOLUYLA ÇÖZERİZ'

Türk Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Kamuran Varma da "Yeri belli, yurdu belli olan bir kişiyi bu şekilde adliyeye getiremez. Öğretmenimiz de devlet memuru ve yeri yurdu belli. Polis zoruyla getirilmesine gerek yok. Zaten kendi isteğiyle buraya gelmiştir. En çok itiraz ettiğimiz konu da budur" dedi.

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),

========================

Ucuz kurdan dolar temin etme yalanıyla dolandırıcılığa 1 tutuklama

Karaman'da, yurt dışından, ucuz kur üzerinden dolar getirme yalanıyla 2 kişiyi yaklaşık 30 bin lira dolandırdığı iddia edilen A.Y. (54) ile oğulları M.Y. (29) ve K.Y. (27) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ile kardeşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Kentte 2 kişi, polis merkezine giderek, A.Y. ve 2 oğlunun, yurt dışından ucuz kur üzerinden dolar getirteceklerini söyleyip, kendilerini dolandırdığını öne sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, A.Y. ve oğulları M.Y. ile K.Y.'nin, kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri şirketlerin faturaları, sahte tapu ve senetler ile mağdurları kandırıp, yaklaşık 30 bin lira topladığını belirledi. Mağdurların sadece 2 kişi olmadığı ve sayılarının artabileceği ihtimali üzerinde duran polis, baba ve 2 oğlunu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise sahte tapu, senet, fatura ve kimlikler ele geçirildi. Baba ve oğulları, sorgularının ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, babası A.Y. ve kardeşi K.Y., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

========================

Ordu'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: 1'i doktor 34 gözaltı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda, 1'i doktor 34 kişi gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, usulsüz olarak engelli raporu alınmasını sağladığı öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. KOM ekiplerince teknik takip yapılan şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i doktor olan 34 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

========================

Daireyi verdi, mücevher setini aldı

Antalya'da, gayrimenkul ve otomobil takas yöntemiyle satışın yapıldığı 'İstanbul Altın ve Pırlanta İndirim Çadırı' kuruldu. Çadıra gelen müteahhit Abdullah Aytar (45), daire tapusuyla takas yaparak, eşi için 700 bin liralık pırlanta set satın aldı.

'İstanbul Altın ve Pırlanta İndirim Çadırı', Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan alışveriş merkezi yanında açıldı. İndirim çadırında altın, elmas ve pırlanta takılar, yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu. Takılar, 8 aya kadar taksit imkanının yanı sıra gayrimenkul ve otomobil takasıyla da satılıyor. İndirim çadırında altın kolye 250- 1500 TL, pırlanta kolye 1500- 700 bin TL, elmas kolye 1000- 200 bin TL, altın yüzük 250- 2 bin TL, pırlanta yüzük 900- 350 bin TL, elmas yüzük 900- 100 bin TL, altın set 1500- 10 bin TL, pırlanta set 4 bin- 700 bin TL, elmas set ise 2 bin- 200 bin TL'den satışa sunuldu. Tek taş pırlanta yüzükler 900 TL, baget yüzükler 900 TL ve beştaş yüzükler 1500 TL'den başlayan fiyatlarla çadırda satışa çıkarıldı. Erkekler için 5 bin- 20 bin TL'ye tespihler çadırda yer alırken, bebekler için de altın biberon ve emzik 575 TL'den satışa sunuldu. Altın ve pırlanta çadırında en çok baget ve elmas yüzükler ilgi çekti.

TAKAS YÖNTEMİYLE SATIŞ

Projede görev alan Mustafa Çetin, çadırın 7 Ocak 2020'ye kadar açık kalacağını söyledi. Çetin, şık tasarımı olan, her bütçeye uygun ürünlerin 'İmalattan tüketiciye' sloganıyla satışa sunulduğunu belirterek, ziyaretçilerin yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra sürpriz kampanyalardan faydalanabileceğini kaydetti.

Proje sorumlusu Emrah Baygın ise Antalya'da ilk kez takas yöntemiyle kuyum yatırımı yapmak isteyenlere cazip kampanyalar sunulduğunu anlattı. Son yıllarda altın yerine pırlanta ve elmas gibi ürünlere yatırım yapıldığını belirten Baygın, "Tüketici dilerse indirim çadırımızı ziyaret ederek, gayrimenkulünü veya eş değerdeki otomobillerini altın ya da pırlanta mücevherle takas edebiliyor. Asıl amacımız, ekonominin canlanması ve vatandaşlarımızın indirimli alışveriş yapması. Bu bağlamda Antalyalıları mutlaka çadırımıza davet ediyoruz" dedi.

Antalya'da müteahhitlik yapan Abdullah Aytar, eşinin pırlanta takı setini beğenmesi üzerine 1 daireyi takas yöntemiyle Emrah Baygın ve Mustafa Çetin'e teklif etti. İndirim çadırını eşiyle birlikte ziyaret eden müteahhidin teklifini kabul eden ortaklar, 900 bin TL değerindeki kolye, küpe, yüzük ve bilezikten oluşan seti indirimle 700 bin TL'ye daire ile takas etti. 3 binden fazla pırlanta taşla süslenmiş seti satın alan Abdullah Aytar, "Eşim bu seti çok beğendiği için ben de yeni bitirdiğimiz inşaatın bir katını vererek, takas yöntemiyle bu seti alıp, eşime yeni yıl sürprizi yaptım" dedi.

============================

ABD yerine Van'ı tercih eden Prof. Dr. Zahmakıran'dan büyük başarı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, İlim Yayma Cemiyeti'nce düzenlenen 'İlim Yayma Ödülleri' değerlendirmesinde 7 bin 500 başvuru arasında ödül alarak, büyük başarıya imza attı. Zahmakıran, "Bizim çalışmamızın dayandığı ana temel esas, hidrojenin depolanmasında mekanik yöntemlere göre kimyasal yöntemlerin kullanılması ve bora dayalı kimyasal malzemelerin hidrojen depolayıcı olarak kullanılması" dedi.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nce 2 yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri değerlendirmesinde YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik, doğa ve sağlık alanlarında ödül aldı. Prof. Dr. Zahmakıran ödülünü, 23 Aralık'ta Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende alarak, büyük bir başarıya imza attı. Zahmakıran, alanında tüm dünyada en güncel konulardan birisi olan hidrojenin yakıt olarak kullanılması için araştırmalarına 2011 yılında ABD'den döndükten sonra başladı. Tüm dünya için son derece önemli sonuç elde edilen araştırma için Zahmakıran başkanlığında 20 kişilik ekip çalışmalara başladı. Prof. Dr. Zahmakıran, hidrojeni bor madenini kullanarak depolayıp elektrik enerjisine dönüştüren çalışmasını yerli otomobil ve savunma endüstrilerinde kullanacağını anlattı.

Ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof.Dr. Zahmakıran, İlim Yayla Vakfı'nın sistematiğini oldukça geliştirdiğini söyledi. Zahmakıran şunları kaydetti: "Ulusalararası düzeyde bir sistem uygulamışlar ödül belirlerlerken. Alanımızdaki tüm çalışmalar göz önüne alınarak, bu çalışmaların yayınlandığı dergilerin etki faktörleri, kaliteleri göz önüne alınarak bu ödül bana verildi. Akademik hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden bir tanesi. Çünkü ilk kez bu kadar Avrupa standartları üzerinde bir sistematik geliştirilmiş ve buna bağlı kalarak, bir sivil toplum kuruluşundan bu ödülü aldım."

ÇALIŞMAMIZIN ANA ESASI, HİDROJENE DAYALI ENERJİ SİSTEMLERİ

2011 yılında ABD'den döndükten sonra yaptığı bilimsel çalışmaları anlatan Zahmakıran, "Van YYÜ'deki araştırmalarıma ABD'den döndükten sonra başladım. Tabi o zaman şu gördüğünüz laburatuvarın onda biri yoklu elimde. Yani deney yapacak sistemimiz bile yoktu. Devletimizin yardımlarıyla, destekleriyle ve bizim de TUBİTAK kurumumuzdan almaya hak kazanmış projelerde gerçekten şu an batıda bir çok üniversitede olmayan gelişmiş laburatuvar ile çalışmalarımıza devam ettik. Bizim çalışmalarımızın dayandığı ana esas; hidrojene dayalı enerji sistemleri. Enerji sistemlerinde iki program var. Bunlardan bir tanesi hidrojenin depolanması, yakıt hücre sistemi. Yakıt hücre sisteminin aktarılması sırasında etkin bir şekilde hidrojen sağlanımı gerçekleştiriliyor. Bizim çalışmamızın dayandığı ana temel esas da, hidrojenin depolanmasında mekanik yöntemlere göre kimyasal yöntemlerin kullanılması ve bora dayalı kimyasal malzemelerin hidrojen depolayıcı olarak kullanılması. Bunun üzerine 2012 yılından bugüne yaklaşık 8 sene içerisinde grubumuzda bir çok yüksek linans, doktora öğrencisi bu anlamda farklı konularda çalıştılar. Bugünkü aşama itibariyle yakıt hücre sistemlerine farklı bor malzemelerinde hidrojeni depolayarak, hazırladığımız katalitik sistemlerde hidrojenin açığa çıkmasını sağlayıp, yakıt hücre sistemlerine rahatlıkla elektrik enerjisi üretebilmekteyiz" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLLER, ÜLKENİN SICAK GÜNDEMİNDE

Zahmakıran, bundan sonraki hedeflerinin laburatuvarla kalmayıp, uygulanabilirliğinin gösterilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugünlerde yerli otomobil ülkenin sıcak konularından bir tanesi ve git gide dünyadaki otomobil firmaları fosil yakıt esasından çok hibrit araçlara yöneldi. Hibrit araçları dediğimiz elektrik enerjisiyle çalışan araçlar. Bundan sonraki basamaklarda biz bu yakıt hücre sistemlerini mevcut otomobil endüstrisindeki araçlara nasıl entegre edebiliriz, bunlardan nasıl verim sağlayarak elektrikle çalışan araçları geliştirebiliriz' onların üzerine olacak" ifadelerini kullandı.

