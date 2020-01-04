DHA YURT BÜLTENİ - 11

Kazada yaralanan eşini elini tutup; 'Ne olur dayan karıcığım' diye seslendi

MUĞLA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Mardin (55), yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yere düşen kadının yanına koşan kocası Cemal Mardin (55), eşinin elini biran olsun bırakmazken, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Hastaneye kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisi sonrası taburcu edildi.

Kaza, geçen perşembe günü saat 17.00 sıralarında, Menteşe ilçesindeki Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında forma giyen otizmli lise öğrencisi Arda Mardin'i (18) izleyerek gurur duyan anne Zeynep Mardin (55), maçtan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Mardin'e, 33 VJK 37 plakalı bir otomobil çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini otomobiliyle almaya gelen Cemal Mardin, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Eşini yolun ortasında yaralı halde bulan Cemal Mardin, "Ne olur dayan karıcığım" diye seslendi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan Zeynep Mardin, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin forma giymişti. Etkinlikte konuşan Zeynep Mardin, Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi'nde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda'yı maçta izledikten sonra, "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye açıklamada bulunmuştu. Mardin'in maçtan çıktıktan sonra kaza geçirmesi talihsizlik olarak değerlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza sırasında yerde yatan Zeynep Mardin'in görüntüsü

Cemal Mardin'in eşi Zeynep Mardin'in elini tutması

Zeynep Mardin'in sedyeyle ambulansa taşınması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Yaşlı kadın ve kızının ellerini bağlayıp, parasını çaldılar

KASTAMONU'nun Bük köyünde maskeli 2 kişi, gece pencere camını kırarak girdikleri evde Sevim Yüksel (80) ve kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Sevim Yüksel'in evinde meydana geldi. Kimliği belirsiz maskeli 2 kişi, tek katlı evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, Sevim Yüksel ile misafirliğe gelen kızının ellerini bağlayıp, 800 TL parayı alarak kaçtı. Daha sonra kendi çabaları ile ellerini çözen Yüksel ve kızı, jandarmaya haber verdi. Gelen jandarma ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaptı, parmak izi aradı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hırsızlık yapılan ev

-Hırsızlık mağduru yaşlı kadın pencere önünde

-Kısaca olay anlatımı

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,

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Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi-2

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15), S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

VALİDEN SPORCULARA ZİYARET

Kaza sonrasında Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan Hatayspor'un 4 genç oyuncusu Sivas Valisi Salih Ayhan ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ayhan, sağlık durumları hakkında bilgiler aldığı sporcu ve teknik heyete moral verdi. Kazanın duyulmasının ardından her türlü desteğin verildiğini belirten Ayhan, kentte misafir edilen sporcular için araç ayarlandığını ve Hatay iline uğurlayacaklarını söyledi.

Hatayspor U16 Takımı Kaleci Antrenörü Sedat Türkmen, bölgede yoğun kar yağışı olduğunu belirterek, "Ben kaza esnasında uyuyordum. Otobüsün arka kısmının savrulmasıyla uyandım. Daha sonra kafa kısmı şarampole düştü. Bir tur takla attıktan sonra öylece kaldık. Sonra kendimize gelmeye çalıştık. Yoğun karlıydı. Ondan dolayı büyük ihtimal şoför kontrolü kaybetti. Ufak tefek kırıklarla oyuncularımız kazayı atlattı. Onun dışındaki çocuklarımızla Gölova Kaymakamlığı ve Valiliğimizin ilgilendi. Gereken her şey yapıldı. Bize geçmiş olsun mesajı ileten bütün kulüplere teşekkür ediyoruz. İnşallah onlar da sakatsız ve kazasız güzel sezonlar geçirirler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Otobüsün görüntüsü

-Valinin hastane ziyareti

-Fuftbolcularla ilgilenmesi ve konuşmaları

-Kaleci Antrenörünün açıklaması

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - GÖLOVA (Sivas), -

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Hatay'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

HATAY'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza Antakya 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde aynı yönde seyreden Yusuf Sökmen idaresindeki 31 NBZ 23 plakalı otomobil ile Mustafa Karataş idaresindeki 31 ACD 038 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112'ye bağlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin altında kalarak sıkışan motosiklet sürücüsü Karataş itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Karataş'ın bilincinin kapalı olduğu durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Yaralının ambulansa taşınması

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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BM'den İdlib'e 106 TIR insani yardım

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin dün gönderdiği 89 TIR'lık yardımın ardından bugün de 106 TIR'dan oluşan yardım konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. TIR'lar BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR'lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Jandarma ve BM görevlileri araçları

-Cilvegözü'ne gelen yardım TIR'ları

-Cilvegözü'nden geçiş yaparken

-detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

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