DHA YURT BÜLTENİ-11

Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (6)

VALİ SU, SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ

Mersin ValiSİ Ali İhsan Su, yaşanan sel felaketinde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ekiplerin teyakkuzda olduğunu bildirdi. 112 Koordinasyon Merkezi'nde İl Afet Acil Durum Yöntem Kurulu üyeleri Vali Su Başkanlığında toplandı. Yetkililerden bilgi alarak durum değerlendirmesi yapan Vali Su, 24 saatte yaklaşık metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağışın düştüğünü belirterek, "İl merkezinde can kaybı olmadan çalışmaları sürdürüyoruz. Bir kişi Mut ilçesinde trafik kazasında, bir kişi de Erdemli ilçesinde heyelan sebebi ile yaşanan göçükte hayatını kaybetti. Şu anda can güvenliği açısından sıkıntımız yok. Ekiplerimiz tüm cadde ve sokaklarda, evlerde çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki hiçbir sıkıntı olmadan yarın yağışları bitirmiş olacağız. Şu anda tüm ekiplerimiz bahada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de dün öğlenden beri burada kriz merkezinde çalışmaları takip ediyoruz. İhtiyaç olan yerlerde gerekli çalışmaları yapıyoruz" dedi.

AKŞAM ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Yağışların gece olması nedeni ile okullarda tatilin düşünülmediğini ifade eden Vali Su, "Bugün akşam yağmur etkisini kaybedecek. Yarın sabaha kadar sürecek ama kuvvetli olmayacak. Esas sıkıntılı olan zaman dün akşam 9 ile bugün sabah 6 arasıydı. Bu süre zarfında herkes evindeydi. Sonrasında ise yağan yağmur kuvvetli değildi. Şu anda o şekilde devam ediyor. Herhangi bir korku yok, atlatıldı. Akşamdan sonra yağmur etkisini devam edecek. Bu çerçevede şu anda acil bir durum gözükmüyor. Yukarılarda Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde karlı olan yerleşim yerlerinde okulları tatil ettik ama şehir merkezinde trafik açık, herhangi bir sıkıntı yok. Mersin çok yağış alan bir ilimizdir. Her yağışta da okulu tatil edersek, çocuklar ne zaman eğitim ve öğretim görecek. Yağışlar şu an şu anda tolere edilebilir durum olduğu için eğitim ve öğretim devam ediyor. Çok fevkalade bir durum olursa o zaman gereğini yaparız. Çok kısa sürede, çok yağışlarda sıkıntı olabiliyor ama bu yağış 24 saate dağılmış durumdadır. Şu an ekipler alanda çalışmalarını sürüyor. Bazı evlerde su baskınları var. Bu konuda da çalışmalar devam ediyor. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri var. Bunlara da müdahale edildi. Çalışmalar sürüyor" diye konuştu.

ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI

Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

Ulukışla'da okullara kar tatili (3)

KAR NEDİYLE MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Niğde'nin Ulukışla ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki özel bir firmaya ait olan alçı şantiyesinde, yoğun kar ve tipi nedeniyle 1 işçinin mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, aracı aracıyla şantiyeye güçlükle ulaştı. Yer yer 1 metreyi bulan karda yürütülen çalışma sonucu ismi açıklanmayan işçi kurtarıldı.

Berfin'e asitli saldırıda bulunan Casim Ozan Çeltik'e 13,5 yıl hapis

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20) asit türü sıvı atması atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adliye çıkışı açıklama yapan Berfin Özek, "Çektiğim acıların karşılığı bu değil" dedi.

İskenderun'un Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta 15 Ocak'ta, dershaneden çıkıp evine giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Berfin Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı.

Berfin, çağırılan sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu, ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum'da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

'ÖLDÜRME KASTI'NI KALDIRIP, 'KASTEN YARALAMA' TALEP EDİLDİ

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında, yargılandığı İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, iddianameyi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'i 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

'ÇEKTİĞİMİ ACILARIN KARŞILIĞI DEĞİL'

Mahkeme çıkışında açıklama yapan Berfin Özek, verilen cezanın çektiği acıların karşılığı olmadığını söyledi. Sanığa verilen cezanın yetersiz olduğunu söyleyen Özek, "Beklediğimiz bir karar değil. Çektiğimiz acıların karşılığı bu değil. Sanığın cezaevinde çıkma ihmali var. Biz bu korkuyla nasıl yaşayacağız? Hukuki mücadelemize devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Berfin Özek'in avukatları da karara itiraz edeceklerini söyledi.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), -

==========================

Rüzgar denizde dev dalgalar oluşturdu

Zonguldak'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Limanda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu.

Kentte sabah saatlerinde yağmurla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde saatteki hızı yer yer 20 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman mendireği aşıp, liman içine kadar ulaştı. Bazı vatandaşlar, limana gelerek yükselen dalgaları izledi. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çöp yığınları limanda kıyılara vurdu.

Göksun Meslek Yüksekokulu'nda yangın çıktı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yantepe Mahallesi'ndeki Göksun Meslek Yüksekokulu'nun çatısında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yüksekokuldaki görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, öğrenciler ise okuldan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışmalara başladı. Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın da okula giderek söndürme çalışmalarını yerinde inceleyip yangınla ilgili bilgi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

FIRTINANIN DEVİRDİĞİ BACA YANGINA NEDEN OLMUŞ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Göksun Meslek Yüksekokulu çatısında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda tamamen söndürüldü.

Yangının, kalorifer bacasının çatı kısmının fırtına nedeniyle devrilmesi sonucu çıktığı belirtildi.

MHP'li Bulut'tan 'ceza' açıklaması: FETÖ mensuplarına moral anlamı taşıyor

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ankara Barolar Birliği Disiplin Kurulu'nun 'Avukatlık Kanunu' gereği kendisine 'uyarma cezası' vermesiyle ilgili konuştu. Bulut, "FETÖ'den hapis cezası almış, ev hapsinde olan kişinin şikayeti üzerine ceza verildi. FETÖ'den halen soruşturma altında bulunan ya da firari olan FETÖ mensuplarına moral aşılamak anlamına geliyor" dedi.

MHP'de, 2016 yılındaki olağanüstü kurultay girişimiyle ilgili parti ve kurultay yanlısı isimler arasında karşılıklı davalar açıldı. Bu davalarda MHP'nin avukatlığını Tokat Milletvekili Yücel Bulut üstlendi. Ankara 2'nci İcra Mahkemesi Hakimi Burhan Yaz, muhaliflerin 18 Haziran 2016'daki olağanüstü kurultay talebi üzerine MHP Genel Merkezi'nin aldırdığı tedbiri kaldırıp, kurultay yapılabileceği yönünde karar verdi. Kararın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunan MHP yönetimi, hakim Yaz'ın kasten ve ideolojik gerekçelerle yetkisiz ve görevi olmayan konuda, gerçek dışı ifade ile delillere dayanarak, karar verdiğini öne sürdü. Avukat Yücel Bulut da o dönem düzenlediği basın toplantısında, "Bu hakimin kimliği ve mazisi genel merkezimiz tarafından çok iyi bilinmektedir. Mesaisinin bitimine sayılı saatler kala açıkladığı kararla hangi amaca hizmet ettiği de yine tarafımızca çok iyi bilinmektedir" dedi.

OY BİRLİĞİYLE UYARMA CEZASI

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra hakimlikten ihraç edilip, mahkemece tutuklanan Burhan Yaz, Yücel Bulut'u açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu'na şikayet etti. Şikayet üzerine Ankara Barosu Disiplin Kurulu'nca 31 Ekim 2018'de Bulut hakkında disiplin kovuşturması açıldı. Ankara Barosu Disiplin Kurulu, oy birliğiyle MHP'li Yücel Bulut'un, 'Avukatlık Kanunu' gereği 'uyarma cezası' ile cezalandırılmasına karar verdi.

'BİZLER AÇISINDAN CAN SIKICI DEĞİL'

Ceza kararına ilişkin açıklama yapan MHP Tokat Milletvekili Bulut, "Şahsım hakkında yaklaşık 4 yıl sonra uyarı cezası tahsis edildi. Burada cezanın içeriğinden ziyade FETÖ'den 8 yıl hapis cezası almış, cezasının infazı bekleyen, ev hapsinde bulunan bir şahsın şikayeti üzerine ve aradan 4 yıl geçtikten sonra disiplin kurulu tarafından ceza tahsis edilmiş olması, ayrı anlam taşıyor. Bu kararda imzası olan disiplin kurulu üyelerini, şahsını hedef alarak söylemiyorum; ama bir yanıyla FETÖ'den halen soruşturma altında bulunan ya da firari olan FETÖ mensuplarına moral aşılamak anlamına geliyor. Bu aynı zamanda 'Biz halen buradayız, biz halen güçlüyüz' anlamını taşıyor. Dolaysıyla hukuk yönüyle değerlendirilmesi olan bir karardır. Bizler açısından can sıkıcı bir durum değil. Bugüne kadarki duruşumuzu muhafaza etmeye devam edeceğiz. Yasal yollardan da itirazımızı Türkiye Barolar Birliği'ne, akabinde netice alamazsak yargı organlarına taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı

Samsun'da D.Ç. (15), kendisini yetiştirme yurduna göndermek istediği iddia edilen babası E.Ç.'yi (42) çıkan tartışmada bıçakla karın boşluğundan yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre, daha önce yetiştirme yurduna gönderip bir süre sonra yanına aldığı kızı D.Ç.'yi yeniden yurda yerleştirmek istedi. Bunu öğrenen D.Ç. ile babası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç., eline geçirdiği bıçakla babası E.Ç.'yi karın boşluğundan yaralayıp, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan E.Ç., sesler üzerine eve gelen komşularının çağırdığı ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan D.Ç.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

