DHA YURT BÜLTENİ-11

Gülistan'ın son görüldüğü yerde, yoldan geçen araçlardakiler ifade verdi

Tunceli 'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 160 kişilik ekiple 20'nci gününde de devam etti. Gülistan'ın son görüldüğü noktada, o anlarda geçen tüm araçlar tespit edildi, sürücülerle birlikte toplam 140 kişinin ifadesi alındı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurtta 5 Ocak günü sabah saatlerinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Gülistan'ın Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda üniversiteli genç kızın cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde, Gülistan'ı en son viyadükte gördüğünü anlattı. İlerleyen günlerde Gülistan Doku'nun, köprü üzerinde çömelmiş halde, yoldan geçen aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

16 KİŞİLİK EKİP 750 BİN METREKARELİK ALANDA ARIYOR

Gülistan'ın Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştüğü ihtimali üzerine çalışmalar bu bölgeye kaydırıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır, Manisa, Kahramanmaraş belediyeleri bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla aramalar sürüyor. Aramalar, 750 bin metrekarelik alandaki baraj gölü ve karadan oluşturulan 13 ayrı arama sahasında devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri uzaktan kumandalı su altı tespit cihazı (ROV) ile çalışmalarını su altında sürdürürken, AFAD ekipleri botlarla, dalgıç polisleri su altında, özel harekat polisleri iz takip köpekleriyle karadan, helikopter ve drone ile havada arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, arama çalışmalarını yerinden takip etti.

GÜLİSTAN'IN SON GÖRÜLDÜĞÜ BÖLGEDEN GEÇEN ARAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun son görüldüğü noktada, o anlarda yoldan çift yönlü geçen tüm araçlar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlendi. Sürücüler ile bütün yolcuların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Emniyet birimlerinin şu ana kadar 80 aracın sürücüleriyle birlikte toplam 140 kişinin ifadesinin alındığı belirtildi.

Görüntü dökümü

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Baraj gölünde arama çalışma yapan ekipler

Botla yapılan arama çalışmaları

Jandarma ekiplerinin sualtı kameraları ile arama

Gülistan Doku'nun annesinin olay bölgesine gelişi ve ayrılışı

Yakınlarından detay

Çalışmalardan detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (3)

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'nın 5.4 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Akhisar ilçesini ziyarete edip, hasar gören binalarda inceleme yapıp, yetkililerden bilgi aldı, depremzedeler ile görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u Akhisar Havaalanı'nda Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Mehmet Ali Özkan, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün karşıladı. Bakan Kurum, ilk olarak Akhisar'ın kırsal Karabörklü Mahallesi'ne geçti. Burada hasar gören binaları inceleyen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Depremzedelerle de görüşüp, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Bakan Kurum, "Yaralarını en kısa sürede saracağız, Hiç merak etmeyin. Canınıza bir şey olmadı ya önemli olan o. Gerekeni yapacağız. Bu süre zarfında sizleri de bir yerlerde misafir edeceğiz" dedi. Bakan Kurum, Vali Ahmet Deniz'e de "Ağır hasarlı binaları kullanmayalım. Kimseyi de bu binalara sokmayalım' uyarasında bulundu. Burada çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kurum, depremde en fazla zarar gören yapı olan Karabörklü Camii'nde incelemede bulunup, mahalleye en kısa sürede yeni bir cami yapılacağını kaydetti.

Bakan Kurum, buradaki ziyaretin ardından depremden etkilenen bir diğer kırsal mahalle olan Selçikli'ye geçip, burada da incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabörklü Mahallesi'ne gelişi

Bakan kurum'un hasar gören binaları gezmesi

Bakan Kurum'un depremzelerle görüşmesi

Bakan Kurum'un çocuklara oyuncak dağıtması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI - Mücahit BEKTAŞ/ AKHİSAR (Manisa),

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Kader Buse Acar, kayboluşunun 1'inci yılında dualarla anıldı

ANTALYA'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, içinde bulunduğu otomobilden Ağva Deresi'ne düşen Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasının üzerinden bir yıl geçti. Acar ailesi, halen bulunamayan kızları için mevlid-i şerif okuttu.

Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O gün İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, jandarmaya bağlı kara ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.

AYAKKABISI VE ÇANTASI ÇIKTI

25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. Çalışmalar sonucunda 27 Ocak günü Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu. Ayakkabıyı inceleyen baba Ahmet Acar, kızına ait olduğunu onayladı. Bulunan bu eşyaların ardından çalışmalar yoğunlaşsa da 3 ay boyunca aralıksız olarak devam eden aramalarda Kader Buse Acar'a dair başka ize rastlanmadı. 100'üncü günde Acar ailesi kızları için gıyabi cenaze namazı kılınmasını istedi. Cenaze namazı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii önünde kılındı.

164 GÜN SONRA ARACIN PARÇASI BULUNDU

Arama çalışmaları bu günden sonra peyderpey hem karadan hem denizden yapılırken, baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bulunan bu parçanın ardından arama çalışmaları bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı, ama yine bir iz bulunamadı.

AİLE DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI

16 Aralık 2019'da sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde kendi imkanlarıyla tuttuğu dedektör yardımıyla arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması oldu.

BİRİNCİ YILINDA MEVLİD OKUTULDU

Kader Buse Acar'ın kaybolmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Talihsiz kızın doğum günü 18 Ocak'ta acılı baba Ahmet Acar, Ağva Deresi'nde kayalıklar arasına bir adet gül bırakarak 'Kızım senin bugün doğum günün. Ben doğum gününü derede mi kutlayacaktım' dedi. Doğum gününden 6 gün sonra kızının kaybolduğu gün olan 24 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yapan Ahmet Acar, kızının fotoğraflarını paylaşıp altına da 'Gelmesin 24 Ocak. Saat 14.26: 33 saniye' ifadelerini yazdı.

Acar ailesi, kızlarının kayboluşunun 1'inci yıl dönümünde, bugün Cuma namazının ardından tam da kaybolduğu saat olan 14.26'da Mevlidi Şerif okutturdu, pişi dağıttı.

KEMİK TARAMA CİHAZI

Cami çıkışında açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, genç kızın 1 yıldır kayıp olduğunu ve tüm aramalara rağmen sonuç alamadıklarından söz etti. Belediye olarak her türlü desteğin verildiğini de kaydeden Topaloğlu, "Bulunamaması çok üzücü. Anısını yaşatmak adına Buse kızımızın adını caddeye vermiştik, yeni açılacak bir parka daha adını verebiliriz" diye konuştu.

Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, doğal afet sonucu Kader Buse Acar'ın kaybolduğunu, tüm aramalara rağmen ulaşamadıklarını söyledi. Devlet imkanlarıyla yapılacak her şeyin yapıldığını ve vicdanen rahat olduklarını kaydeden Kaymakam Dayanç, "Kızımızın ailesiyle de zaman zaman görüşüyoruz. Acılarını paylaşıyorum, kendilerine sabır diliyorum. Afettir, Allah'tan gelen bir şey. Afet karşısında insanların imkanı kısıtlı. İnşallah bir emareye ulaşırız" dedi.

Ailenin kemik tarama dedektörüyle derenin son bir kere taranıp ümitlerinin dereden kesilmesiyle ilgili isteklerinin de sorulduğu Kaymakam Dayanç, "Genel olmasa da imkanlar ölçüsünde çalışmalar olacaktır. Teknik anlamda bize düşen, devletimize düşen neyse onu yapma gayretinde olacağız" karşılığını verdi.

Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban ise Kader Buse Acar'ın Mevlid-i Şerif duasını okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Buse Acar isimli yol tabelasının görüntüsü

Yoldan görüntü

Olayın olduğu dere yatağının görüntüsü

DHA Muhabiri Alparslan Çınar ANONS

Cami dış plan görüntü

Baba camiye girerken görüntüsü

RÖP 1: Necati Topaloğlu ( Kemer Belediye Başkanı )

RÖP 2: Murtaza Dayanç ( Kemer Kaymakamı )

Pişi dağıtımından görüntü

Dua edilmesi

Babanın dua ederken görüntüsü

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR-Levent YENİGÜN-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kuraklık yaşanan Edirne'de Selimiye Camii'nde 'yağmur' duası

EDİRNE'de yaşanan kuraklık nedeniyle Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) tarafından Selimiye Camii'nde yağmur duası yapıldı. İl Müftüsü Emrullah Üzüm, camiyi dolduran cemaatle birlikte, yağış için dua etti.

Edirne Selimiye Camii'nde, SÜTÜB organizasyonunda yağmur duası gerçekleştirildi. Yağmur duası için merkeze bağlı çok sayıda köyden vatandaş da camiye akın etti. Selimiye Camii'nden okunan dua Edirne merkez ve köylerdeki camilerden de eş zamanlı olarak yayınlanarak buralardaki cemaatin de duaya katılımı sağlandı. Namaz öncesi açıklama yapan SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez, özellikle ekilen buğdayların yağmura ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır görülmeyen bir kuraklık olduğunu söyleyen Birlik Başkanı Suiçmez, "Uzun yıllardan beri görmediğimiz bir kuraklık var. Yaklaşık 3 aydan beri doğru düzgün yağış alamıyor bölgemiz. Köylerimizi geziyoruz, üreticilerimizden de bu mevsimde de bir yağmur duası yapılması noktasında ciddi bir talep geldi. Biz de Edirne SÜTÜB olarak bir organizasyon yaptık. Dedik ki, köylerimizin hepsine ilan verelim, tek bir merkezden yani Edirne'nin en büyük şaheseri Selimiye'den dua edelim. Bizim duamız hem yağmur duası, hem de şükür duası. Ama bu arada tabi buğdaylarımızın da ciddi anlamda yağışa ihtiyacı var. İnşallah dualarımız kabul olur ve çiftçimizin yüzü daha da güler" dedi.

Kılınan öğle namazının ardından cemaate ayran ve pilav ikram edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Selimiye Camii'nde imamın vaaz vermesi

Cemaatten detaylar

Camiden detaylar

İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün yağmur duası yapması

Vatandaşlar dua okuması

Camiye giren cemaat

Cemaate ayran ve pilav ikramı

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE, -

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Mobilya atölyesinde korkutan yangın

ADANA'da mobilya atölyesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Yüreğir İlçesi Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, kaynak yapan işçilerin çalıştığı makineden çıkan kıvılcımlar mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın işyerini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından sonra işyerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin çalışması

Toplanan vatandaşlar

Çalışan işçi ile röp

Genel ve detaylar

SÜRE: 01'36" BOYUT: 179 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,