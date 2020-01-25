DHA YURT BÜLTENİ-11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ 'da anne ve oğlunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminde hayatını kaybeden anne Ayşe Civelek (45) ile oğlu Muhammed Salih'in (10), cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, bazı bakanlarla birlikte depremde hayatını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih Civelek'in Mevlana Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet, millet olarak ellerinden geleni sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok depremi yaşadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Ayşegül Hanım kardeşimiz ve onun sevgili yavrusu Muhammed Salih'in cenaze namazlarını birlikte eda etmiş bulunuyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, cennetinde bizleri buluştursun. Tabi bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Böyle bir imtihanı milletçe sabırla eda etmiş bir milletiz. ve bu konuda Müslüman olmanın, bu noktada teslimiyetin hep en güzel örneklerini vermişiz. Biz Bingöl depremini yaşadık, biz Van depremini yaşadık, biz Düzce'yi yaşadık, Sakarya'yı yaşadık, Bolu depremini yaşadık. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bütün bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz, hakkında surenin de bulunduğu bu deprem olayları hakkında teslimiyetin en güzelini verdik, veriyoruz. Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız bunu kıyametin adeta bir tefsiri olarak, yani insanın ölümünü küçük kıyamet olduğunu bilenlerdeniz. ve bunu böylece yaşadık. Ama bu kardeşlerimiz inanıyorum ki rabbimin cennet müjdesine kavuşanlardandır. Sabi, zaten o günahsız, anne hakeza öyle. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız. Bütün bu enkazdaki çalışmalarımız devam edecek. ve bunun yanında da tabi ki bu enkazları kaldırarak, bir diğer taraftan da inşallah mahallelerdeki bu yıkımların yerine de süratle TOKİ olarak hemen adımlarımızı atıp, yapılması gerekenleri yapacak ve kimseyi de aç ve açıkta inşallah bırakmayacağız. Sizden şunu rica ediyorum; Hiç dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz menfi propagandalarına kulak asmayın. Bizler, sizlerin hizmetkarıyız ve bu millete hizmet etmenin bu denli ecri büyük bir şeref olduğunu bilenlerdeniz. Ben tekrar bütün mevtalarımız için ki sayı en son 22 idi, Allah'tan rahmet diliyorum."

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Civelek ile oğlu Muhammed Salih, gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ELAZIĞ,

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Yangını söndüren itfaiye erinin başına merdiven düştü

Bursa'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soğutma çalışmaları yapan bir itfaiye erinin başına merdiven düşerken, kaskı sayesinde yara almadan kurtulduğu belirlendi.

İznik ilçesinde Yeşil Cami Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen Nazmiye Eren'e (84) ait iki katlı ahşap evde, dışarıda olduğu saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın ikinci katında başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Ahşap evde maddi hasar meydana geldi.

Soğutma alışmaları esnasında bir itfaiye eri ise, büyük tehlike atlattı. Evin çatısına doğru sabitlenen merdiven bir anda kayarak, itfaiye erinin başına düştü. Çarpmanın etkisiyle geri savrulan itfaiye erinin başındaki kask, olası bir yaralanmayı önledi. Sağlık durumu iyi olan itfaiye eri, daha sonra soğutma çalışmalarına destek verdi.

Yangının çıkış noktası araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan binadan detaylar

İtfaiye erinin başına merdiven düşmesi

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK,(Bursa),

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Sivas'ta, taksi şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Kayseri Karayolu'nun Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Teyfik Çiroğlu (61) yönetimindeki 58 T 0397 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Ufuk Sunal (51) ve İsmail Doğan (66) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Teyfik Çiroğlu ise ağır yaralandı.

Çiroğlu ve Sunal'ın sıkışan cansız bedenleri, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkartıldı. Yaralı Çiroğlu ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Şarampole yuvarlanan araç

-Ekiplerin görüntüsü

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Vali Pekmez, depremin etkilediği Gerger'de inceleme yaptı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde hasar gören Gerger ilçesinde incelemelerde bulundu.

Dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem çevre illerde hissedilirken Adıyaman'ın Gerger ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Üçkaya, Güngörmüş, Budaklı ve Sutepe köylerinde hasara yol açtı. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ilçeye gelerek bölgede incelemelerde bulundu. İlçe merkezindeki minaresinde hasar oluşan Ulu Cami'yi ve 3 evin çöktüğü köyleri ziyaret eden Vali Pekmez, incelemenin ardından ilçeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cami minaresi dron ile görüntülenmesi

Yıkılan ev

Yıkılan evin duvarı

Vatandaşlar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat KURT-ADIYAMAN-DHA)

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Denizli'de hırsızlığa 5 gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2'si kadın 5 zanlı, polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede başından yaralanan bir polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Yenişafak Mahallesi'nde bugün devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüpheli gördükleri 45 AES 089 plakalı otomobildeki kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu fark edince durdurmak istedi. Otomobildeki kişiler polisin uyarısına rağmen durmayarak kaçmaya başladı. Hırsızlık zanlıları ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Stad Caddesi'nde önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurdu. Otomobilden inen Onur A. (21), Umut A. (20), Emrah A. (32), Aysel A. (37) ve Hanım A. (33) başka bir aracı durdurup kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yaşanan arbedede ise polis memuru Harun Şen, başını otomobilin kapısına çarpınca yaralandı. Polis memuru Şen, ambulansla, Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların, hırsızlık suçundan arandıkları ayrıca kendilerini 'Salihli Grubu' olarak tanıttığı belirtildi. Otomobilde yapılan aramada ise, ev ve işyerleri kapılarındaki damakları düşürmekte kullanılan plastik malzemeler ile çalıntı 5 şişe viski ve çelik kasa bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Polislerden detay görüntü

Otomobilden detay

Polislerin otomobilde inceleme yapmasından detay

Otomobilde bulunanlardan görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Sivas'ta, depremzedeler için yardım kampanyası

Sivas Belediyesi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ-Sivrice merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası Sivas Belediyesi ayni yardım kampanyası başlattı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren depremzedelere yardım etmek isteyenler yardımların toplandığı Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına akın etti. Mont, ayakkabı ve battaniye getirenler, depremde evleri zarar gören ve sokakta kalanlar için seferber oldu. Toplanan yardımlar belediye tarafından depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye olarak Elazığ'ın yanında olduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin bize gelen yoğun talepleri neticesinde Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerle bir arada olduğumuzu, kaynaşma içerisinde olduğumuzu, Türk milletinin onların yanında olduğunu göstermek adına ayni yardım kampanyası düzenledik. Vatandaşlarımız yapmak istedikleri yardımları İtfaiye Müdürlüğüne getirip teslim edebilir" dedi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye Müdürlüğünden görüntüler

-Yardım getiren vatandaşlar

-Toplanan yardımlar

-Başkan Bilgiun'in açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Mersin Büyükşehir'den Elazığ'a yardım

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, Elazığ'a yardım kolileri gönderildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan yiyecek ve giyecek paketlerinin yanı sıra mobil mutfak aracı, deprem mağduru vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Depremin yaşandığı geceyi izleyen saatlerde Elazığ'a ulaşan arama-kurtarma ekiplerinin ise bölgede 2 yaralı vatandaşı enkazdan kurtardığı bildirildi.

Tırlardan birinde 500 adet erzak kolisi, çocuklar için toplam 2 bin 160 adet, yetişkinler içinse 60 giyecek ve 285 adet yorgan olmak üzere toplam 3 bin 5 adet yiyecek ve ısınma ihtiyacını karşılayacak malzeme gönderildi. 500 adet malzeme kolisinin içerisine bakliyat, yağ, şeker, salça ve tuz gibi temel yiyecek malzemeleri yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca mobil mutfak aracını da bölgeye sevk ederek, deprem mağduru vatandaşların sıcak yemek ihtiyacına el uzattı. 3'ü aşçı olmak üzere 5 kişilik personelden oluşan ekip, yanlarında götürdükleri 10 bin kişilik gıda malzemesiyle bakliyat ağırlıklı sıcak yemekler yaparak, bölgedeki vatandaşların yiyecek ihtiyacını karşılayacak.

Görüntü Dökümü

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Kolilerden genel detay

Yardım malzemelerinin paketlenmesi

İş makinesiyle araca yüklenmesi

Araçların gidişi

Haber-Kamera: MERSİN,