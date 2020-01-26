DHA YURT BÜLTENİ- 11

Kızılay Başkanı Kınık: Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremden etkilenen Malatya 'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde incelemelerde bulundu. Kınık, "Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçlar teslim edildi" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli, cuma günü saat 20.55'te, 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, incelemelerde bulundu. Kınık, depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'da, AFAD'ın koordinasyonunda başlatılan insani yardım ve arama- kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Yaklaşık 200 profesyonel afet uzmanı ile 100'ün üzerinde gönüllü ile Malatya ve Elazığ'da çalışma yürüttüklerini kaydeden Kınık, "Ana sorunumuz olan beslenme alanında çalışıyoruz. Bu anlamda yaklaşık 6 bin öğünü Elazığ'da, 2 bine yaklaşık öğünü de Malatya'da Pütürge ve Doğanyol beldelerimizde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bir taraftan da Malatya bölgesinde 2 bine aşkın çadır dağıtımı yapıldı. Battaniyeleri, ısıtıcıları, yatakları kendilerine verildi. Köylerde ulaşılamayan yer kalmadı. Tespitler yapıldı, ihtiyaçları kendilerine teslim edildi. Afetin o ilk dönemindeki acısı yavaş yavaş küllenmeye başlandı. Bundan sonraki süreç, toparlanma süreci. Devletin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine yapacağı desteğin yanında biz de Kızılay olarak desteklerimizi sunacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taha AYHAN/MALATYA,

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Malatya'da, 2 ilçedeki yollarda deprem sonrası çatlaklar oluştu

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'nın Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki yollarda çatlaklar oluştuğu görüldü.

Elazığ Sivrice'de, cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedilirken, Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı mahellelere giden yollar kapandı. Deprem nedeniyle kentteki bazı bölgelerde heyelan olurken, büyük kayalar kayıp, yollara düştü. Bazı yollarda büyük çatlaklar meydana geldiği görüldü. Çalışmaların ardından yeniden açılan yollardan ulaşım, sağlanamazken, sürücüler de tedirgin olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Taha AYHAN/MALATYA,

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Nargile kömüründen zehirlenen çift, evlerinde ölü bulundu

HATAY'da, evde nargile içtikten sonra uykuya dalan Feryat (43) ve Atra Alvonoğlu (42) çifti, nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde meydana geldi. Feryat ve Atra Alvanoğlu çifti, iddiaya göre evde nargile içtikten sonra uyuya kaldı. Alvanoğlu çiftine telefonla ulaşmayan yakınları, evlerine gelerek durumlarını kontrol etmek istedi. Çiftin çalan kapıyı da açmaması üzerine yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Alvanoğlu çiftini hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin ölüm haberinin ardından sinir krizi geçiren yakınlarına, olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Alvanoğlu çiftinin, uyuya kaldıkları sırada nargile kömüründen yayılan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirlendi. Çiftin cansız bedeni, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Alvanoğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden genel görüntüler

-Olayın yaşandığı binanın dış görüntüsü

-Bina önünde bekleyen insanlar ve yakınlarının görüntüsü

-Cesetlerin tabutlarla binadan çıkarılması

-Cesetlerin cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının ayrılması

-Çiftin yakınlarının ambulansa götürülmesi

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Niğde'den Elazığ'a 8 TIR yardım

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için Niğde'de toplanan 8 TIR dolusu kışlık giysi ve gıda yardımı, bölgeye gönderildi.

Niğde Belediyesi öncülüğünde Elazığ'da depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldı. İl genelinde vatandaşlar, kampanyaya duyarsız kalmayarak, ev ve iş yerlerinden getirdikleri kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve gıdaları, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda görevlilere teslim etti. Uğurlama töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Özdemir, Niğde'de tüm vatandaşların depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Niğde halkı çok büyük bir hassasiyet ve duyarlılık gösterdi. 24 saat içinde 8 TIR yardım toplandı. Küçük çocuklar dahi kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdiler. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa onları getirip bize teslim ettiler. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Ama bu da hayatın bir gerçeği ve biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Biz de Niğde'de üstümüze düşeni fazlasıyla yapacağız. Acıları çok fazla yaşamamak adına belediyeler adına gerçekleştireceğiz. Depremden hemen sonra 82 milyon Türk milleti duyarlılığını gösterdi. Ben bir kez daha Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duydum, yüreklerimiz tek yürek olarak attı. Birlik ve beraberlik içerisinden bu sıkıntıyı bu felaketi atlatıyoruz."

Konuşmanın ardından yapılanan duanın ardından yardım TIR'ları yola çıktı. Öte yandan 32 bin TL nakdi yardım da toplandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Toplanan yardımlardan görüntü

-Yardımların paketlenmesi

-Yardımların tırlara koyulması

-Detay görüntüler

-Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in açıklaması

-Dua edilmesi

-TIR'ların hareket etmesi

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gelibolu ilçesi Hocahamza Mahallesi Şengül Sokak mevkisinde saat 17.15 sıralarında kayalıklardan düşen ve ağaçların bulunduğu yerde mahsur kalan köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından köpeği mahsur kaldığı kayalıklardan kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahsur kalan köpeğin kurtarılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/ GELİBOLU (Çanakkale),

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Hatay'da gıda dağıtım firmasında yangın (2)

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, gıda dağıtım firmasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında firmadaki depo, kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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Malatya Valiliği: 526 konutta ağır hasar tespit edildi

Malatya Valiliği'nce Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerinde, Elazığ merkezli deprem nedeniyle 526 konutta ağır hasar tespit edildiği açıklandı.

Malatya Valiliği'nden 24 Ocak'ta, Elazığ Sivrice merkezli meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Malatya'daki son durumla ilgili açıklama yapıldı. Kentte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin sağlık tesislerine müracaat ettiği, 21 kişinin yatışı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada 526 konutta ağır hasar olduğu belirtilerek, 25 Ocak itibarıyla yapılan tespitlerle ilgili şunlar kaydedildi:

"Doğanyol ilçesinde 29'u metruk olmak üzere 54, Battalgazi ilçesinde 1, Pütürge ilçesinde 1 konut yıkılmıştır. Doğanyol ilçesinde 192, Pütürge ilçesinde 226, Battalgazi ilçesinde 108 olmak üzere toplamda 526 konutun ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Doğanyol ilçesinde 79, Pütürge ilçesinde 103, Battalgazi ilçesinde 33 olmak üzere toplamda 215 az hasarlı binaların olduğu tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde 312 ahırın ağır hasar gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca Doğanyol ilçesinde 48 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvanın, Pütürge ilçesinde 7 büyükbaş hayvanın telef olduğu tespit edilmiştir. İlimiz genelinde içme suyu ve elektrik sorunları yaşanmamaktadır. Bazı mahalle yollarının hasarlı olduğu tespit edilmiş olup ancak ulaşım yönünden sorun yaşanmamaktadır. Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi açısından 2003 deprem çadırı, 3002 yatak, 6630 battaniye, 430 ısıtıcı dağıtımı yapılmıştır. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam etmektedir. Çadır kurma işlemlerinde 100 asker ve 70 afet ekibi çalışmaktadır. Hasar tespiti için 60 ekipte toplam 180 kişi sahada çalışmalarına devam etmektedir."

Haber: Taha AYHAN/MALATYA,

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Van'da ev yangını: Havanur ve Hiranur yaşamını yitirdi (2)

CANSIZ BEDENLERİ, OTOPSİ İÇİN ADLİ TIPTA

Van'ın Erciş ilçesinde, evde çıkan yangında yaşamını yitiren Havanur (4) ve Hiranur Yıldız (3) kardeşlerin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından kız kardeşlerin cenazelerinin yakınların teslim alınıp, toprağa verileceği belirtildi.

Haber: VAN,

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