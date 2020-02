DHA YURT BÜLTENİ-11

Elazığ 'da, TOKİ'nin yaptırdığı 400 konut depremzedelere verilecek

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Merkez Cumhuriyet Mahallesi ile Bizimşen bölgesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut, depremzedelere verilmeye başlandı. 125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 şeklinde yapılan konutlar, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde deprem sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına teslim ediliyor.

DEPREMDE BOYALARINDA BİLE ÇATLAK OLUŞMADI

Konutların teknik özellikleri hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Coşkun Aliefendioğlu, depremde bu konutların kendini test ettiğini ve boyalarında dahi bir çatlağın oluşmadığını söyledi. Aliefendioğlu, "Sayın bakanımızın teslim etmeyi düşündüğü konutlar 2 bölümden oluşmaktadır, bir kısmı 3+1 ve 125 metrekare ebeveyn banyolu olmakta, diğer kısmı da 90 metrekare civarında 2+1 konutlardan oluşmaktadır. Statik olarak yaşamış olduğumuz depremde kendini test etmiş ve en ufak bir sıva çatlağı bulunmadı. Statik olarak oldukça güçlüdür burası. Konutlarımızda doğal gaz ısıtmalı merkezi sistem mevcuttur. Doğal gaz, elektrik ve su abonelikleri hazır haldedir" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ELAZIĞ,

===============================

Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Gölcük'te dün meydana gelen olayda, emekli astsubay babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanan Armağan Butakın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Atike- Turan Butakın çiftinin küçük oğlu Armağan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Armağan Butakın için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Armağan'ın ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı. Armağan Butakın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailenin taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınması

Tabutun omuzlarda taşınması

Detay

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

====================================

Çiftçilerin yağmur duasına Bulgar kilisesi rahibi de katıldı

EDİRNE'de son yılların en kurak dönemi yaşanırken, çiftçiler yağmur duası yaptı. Duaya Sveti Georgi Bulgar Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık da katılarak, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin" dedi.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi girişindeki davet bahçesinde gerçekleştirilen bereket ve yağmur duası etkinliği, mahalle halkınca imece usulü düzenlendi. Edirne'deki siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katıldığı etkinliğe çok sayıda çiftçi katıldı. Etkinliğe, Kıyık semtinde bulunan tarihi Sveti Georgi Bulgar Kilisesi Rahibi Aleksandır Çıkırık da katılıp, yağmur yağması için dua etti.

'BÖYLE GÜNLERDE BİR ARADA OLMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ'

Kurak süreçte birlikte olup dua etmenin çok önemli olduğunu söyleyen rahip Çıkırık, "Böyle günlerde hep birlikte toplanmamız, bir arada olmamız çok önemli. Tanrı hepimizin duasını kabul etsin. Bu şekilde buluşup dua edildiği zaman Tanrı'nın yanımızda olacağına eminim. İnşallah güzel yağmur ve kar yağar ki çiftçi de vatandaş da mutlu olur" dedi.

Etkinliği düzenleyen üreticilerden Cesur Pakarda, yağışların az oluşunun kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Karaağaç'ın geçim kaynağı çiftçilik olduğu için yağışların az oluşu bizi çok etkiledi. Bu durum nehirlerden belli. Bugüne kadar bu derecede kuraklık görmemiştik. Bu yağmur duasını dönemsel olarak devamlı yapmaya çalışıyoruz. Bu duayı da mahalleli olarak, dışarıdan hiç destek almadan kendi imkanlarımızla yaptık. Çok şükür katılım olarak da yoğunluk oldu. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve tüm çiftçilerimizin beklediği yağmuru topraklarımıza düşürür ki biz de önümüzdeki dönem verim alırız" diye konuştu.

'GİDİŞAT ÇOK KÖTÜ'

Edirne Ziraat Odası eski Başkanı, Çiftçi Cengiz Yorulmaz 2019 sonu 2020 başının Edirne için çok kurak geçtiğini ifade ederek, "Mahsuller kendini toparlamaya çalışıyor ama gidişat çok kötü. İnsanlar da bu anlamda Allah'a dua ediyor. İnşallah Allah da sesimizi duyar ve bir çare olur. Nehirlerin debisi geçen yılın aynı ayına göre çok aşağıda şu anda. Sadece bizde değil, Balkanlarda da aynı durum. Artık hava akımlarından dolayı mı bilmiyoruz. Bir söylentiye göre okyanustaki bir hava akımından dolayı bu bölgeye ve Balkanlar'a yağmur düşmediğini söylüyorlar. Ama tabi bu bilim insanlarının bileceği iş" dedi.

'YAĞMUR YAĞMAZSA İŞİMİZ KÖTÜ'

Bulgaristan'da da su seviyesi açısından durumun aynı olduğunu dile getiren Yorulmaz, "Şu an durum vahim. Bulgaristan'daki Taşova Üniversitesi'nden bir bilim adamının söylediği, geçen yıl 1 metreküp toprakta 186 kilo su varken, bu yıl bu rakamın 70 kilolara düştüğünü söylüyor. Gelecek şu an çok kötü. Yazlık mahsullerin kesinlikle olmayacağına inanıyorum. Çünkü taban suyu varsa yazlık mahsul olur. Yağmur tabii ki destekler ama taban suyu gerekli. Şu an taban suyu sıfır noktalarda. Gelecek inşallah iyi olur. Yağmur inşallah yağar. Önümüzde Mart, Nisan var. Bu aylar inşallah tetikler bu açığı kapatır, yoksa işimiz kötü" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Dua yapılan bahçeden genel görünüm

-Vatandaşların duayı dinlemesi

-İmamların dua okumaları

-Rahip Aleksandır Çıkırık duada

-Rahip Aleksandır Çıkırık ile röp.

-Üretici Cengiz Yorulmaz röp.

-Cesur Pakarda ve Yılmaz Ule röp.

-Duaya katılanlar

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

=================================

Akşener, şehit Fethi Sekin'in anıtına çelenk bıraktı (3)

'GELECEĞİN TÜRKİYE'Sİ İÇİN YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI'NDA KONUŞTU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve Antalya'dan sonra 3'üncüsü İzmir'in Çeşme ilçesindeki otelde düzenlenen, 'Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. İYİ Parti'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda partilinin de katıldığı çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akşener, kürsüye Türk bayrağı ile çıktı. Sahnede elinde bayrakla katılımcıları selamlayan Akşener, daha sonra 3 kez öperek, başına koyduktan sonra bayrağı görevlilere verdi. Konuşmasına başlayan Akşener, partililere uyarılarda bulunarak, şunları söyledi:

"Belediye meclis üyeleri, belediye başkanları aramızda. Sizi seçenler, sizi aday gösterenler bulunduğunuz ilin teşkilatları. Hiçbirinize genel merkezden, 'Alo' yapılıp 'Şu arkadaşımız belediye meclis üyesi, şu arkadaşımız belediye başkanı olsun' denmiyor. Bu konuda ne ben ne de genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız tarafından bir telefon açılmadı. Her biri teşkilatlarımızın dengeleri gözetilerek, seçileceğine inanılan kişilersiniz. Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız, ciğeriniz olsun; kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Önemli bir iş yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Teşkilatlarımızın yanında sizler de çok önemli uç beylerisiniz. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan sizlersiniz. Dürüstlüğün yanında, hırsızlığın karşısında duracaksınız. Çevreye dikkat edeceksiniz. Ezilmişin, mağdurun yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz."

Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunan Akşener, "6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. 4 aydır anket yapan firmaların sahipleri soruyor. Bu ay 3 anket firmasından gelen sonuçlar şöyle; biri 54, biri 64, diğeri 63 oranında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Kararsızlar var, fikri olmayanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Bu işi de beraberce başaracağız" dedi.

Diyarbakır'a da gidip, orada ilçeleri gezeceğini söyleyen Akşener, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın, kendisine "598 gündür gelmediniz" dediğini hatırlatarak, "Allah nasip ederse sizi bıktıracağım. Bir daha nisan ortasında geleceğim ve diğer ilçelerimizi gezeceğiz. Biliyorum ki Allah çalışanı sever" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, çalıştayın ardından İzmir'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in otele gelişi

Bayrakla sahneye çıkması

Bayrakla yürümesi

Akşener'in konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

==================================

Kadın kulüp başkanı takımıyla ilk maçında mağlubiyet yaşadı

BOLU'da, 10 sene önce gelin gittiği Göynük ilçesinin futbol kulübü Göynük Belediyespor'un başkanı olan Ayşe Aydın (35), başkan olarak takımın başında yer aldığı ilk karşılaşmada mağlubiyet ile tanıştı. Ayşe Aydın karşılaşma sırasında büyük heyecan yaşadı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6'ncı grubun 16'ncı haftasında Göynük Belediyespor bugün Bartın Atatürk Şehir Stadyumunda Bartınspor ile karşılaştı. Takımını yalnız bırakmayan Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın maç öncesinde takımının ısınma hareketlerini izledi. Sonrasında soyunma odasına giden Ayşe Aydın, futbolcularına moral verdi. Bartınspor Kulübü Başkanı Ahmet Bayrak, tribünde yan yana oturduğu Ayşe Aydın'a çiçek verdi. Maç başlamadan önce İstiklal marşının okunması sırasında Ayşe Aydın'ın gözlerinden yaşlar aktı.

Maçın başlamasıyla birlikte büyük heyecan yaşayan Ayşe Aydın zaman zaman ayağa kalkarak ve alkışlayarak takımına destek verdi. Maçın ilk yarısının 38'inci dakikasında Bartınspor'lu oyuncu Mustafa Tan'ın attığı golle Bartınspor ilk yarıyı galibiyetle tamamladı. İkinci yarıda gol olmayınca Bartınspor kendi sahasında Göynük Belediyespor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Maçın uzatma dakikalarında Kulüp Başkanı Ayşe Aydın ayağa kalkarak, büyük heyecan yaşadı.

İlk kez bir maçı izlerken heyecanlandığını belirten Ayşe Aydın, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Güzel bir oyundu. İlk yarıdaki uzatmalarda bir pozisyon kaçırdık. Ne yapalım hayırlısı olsun sonuç bu şekilde oldu. İnşallah önümüzdeki maçların daha iyi geçeceğini umut ediyorum. Tabi zaman zaman maç esnasında ayağa kalktım, benim için sporcularım çok kıymetli, onlara bir şey olacak diye ayağa kalktım. Bayanlarımıza bir çağrım olacak. Onları da bütün maçlarda desteklerini bekliyoruz. Arkamızda ne kadar bayan olursa, daha iyi olacağını düşünüyorum. Artık tribünlerde bayanlara ihtiyacımız var. Daha saygın bir izleyici olması gerekiyor. Mutlaka bayanların desteklerini bekliyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayşe Aydın'ın ısınırken, takımı izlemesi

-Maç öncesi Aydın ile röp.

-Soyunma odasında Aydın'ın konuşması

-Bartınspor kulüp Başkanının çiçek vermesi

-Ayşe Aydın'ın maçtaki heyecanlı anları

-Maçtan detay

-Maç sonunda Ayşe Aydın ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,