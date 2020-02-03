DHA YURT BÜLTENİ - 11

Aksaray'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi, memleketi Aksaray'da yaşayan ailesinden ağabeyi Barış Yıldız'a verildi. Baba Ata Yıldız'ın, oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna, Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Şehit askerlerden Şanlıurfa'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın acı haberi, Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Evde şehidin ağabeyi Barış Yıldız'ın olduğu, anne Kıymet Yıldız'ın 4 ay önce yaşamını yitirdiği öğrenildi. Baba Ata Yıldız'ın da oğlunun İdlib'deki operasyona katıldığını öğrenince gelini Türkan ve torunu 8 aylık torunu Ebrar Yaren Yıldız'ı Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi.

2 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Yıldız'ın cenazesinin, yarın memleketi Aksaray'da toprağa verilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehit evinin dışından detay

-Genel ve detay

Haber: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,

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Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun mobese kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Erkek arkadaşı olan Rusya vatandaşı Z.A. ile çalıştığı kafede bir süre görüştükten sonra ayrılan Doku'nun, yolcu minibüsüne bindiği anlar, görüntülerde yer aldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Saltuk Viyadüğü'ndeki görüntülerinin ardından Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Valilik binasının karşısında bulunan mobese kameralarına 5 Ocak'ta yansıyan görüntülerde Gülistan Doku'nun, erkek arkadaşı Rus Z.A. ile çalıştığı kafede görüşmeye gittiği anlar yer aldı. Doku, Z.A. ile görüştükten sonra kafeden ayrılan, üzgün ve düşünceli halde ellerini göğsünün üzerinde bağlayıp, ana caddeden karşıya geçerken mobese kameralarına yansıyor. Doku, daha sonra minibüs durağında beklediği saat 11.26'dan saat 11.30'a kadar cep telefonuyla konuşma yapmasının ardından Dinar Deresi yönüne giden minibüse bindikten sonra kamera açısından çıkıyor.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİ İNTERNET ÜZERİNDEN YAPTIĞI BELİRLENDİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Gülistan Doku'nun, 11.26 ile 11.30 saatleri arasında kiminle konuştuğunun tespit edilmesi için GSM operatörlerine yazı gönderildi. Operatörlerden, Doku'nun hattıyla söz konusu saatlerde herhangi bir telefon görüşmesinin yapılmadığı bilgisi geldi. Başsavcılık, bunun üzerine Doku'nun arkadaşı Z.A.'nın ifadesine başvurdu. Z.A., başsavcılığa verdiği ifadesinde, belirtilen saatte Gülistan Doku ile internet üzerinden görüşme yaptığına değindi. Z.A., ifadesinde şunları kaydetti:

"Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip, hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip, üniversite yönüne gitti."

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 29'UNCU GÜN

Öte yandan Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları, 29'uncu günde de sürdürüldü. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki su altı arama- kurtarma polisleri ve jandarma arama- kurtarma ekiplerinin Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürdüğü çalışmalarda şu ana kadar genç kızın izine rastlanılmadığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma da sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Doku'nun telefon sinyalinin kesildiği 5 Ocak 2020 Pazar günü 12.00 ile 13.00 saatleri arasındaki Tunceli- Elazığ yolu Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü'nden geçen bütün araçların plakaları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına bakılarak, tespit edildi. Ekiplerin, araç sürücüleriyle yaptığı görüşmede, saat 12.24'te, Pertek ilçesinden Tunceli'ye gelen aracın kamerasına Sarı Saltuk Köprüsü'nden geçerken bir kişinin yansıdığı belirlendi. Kadın olduğu tespit edilen bu kişinin, köprü üzerinde çömelmiş halde durduğu görüldü. Görüntüler üzerinde yapılan detaylı incelemede, bu kişinin, Gülistan Doku olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mobese kamerasına yansıyan Gülistan'ın görüntüleri

-Düşünceli şekildecadde kenarında yürürken

-Gülistan'ın durakta telefonla görüşmesi

-Gülistan doku minibüse binmesi

-Arama çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Doğum sancısı çeken kadın, paletli ambulansla hastaneye götürüldü

VAN'da doğum sancıları tutan ve yolları kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan E.B., (27), sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonunda hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Gövelek Mahallesi'nde E.B.'nin doğum sancıları tuttu. Yolu kardan kapalı olduğu için hastaneye ulaştırılamayan E.B., için yakınları durumu 112 Acil Servisi'ne bildirdi. İhbarı alan ekipler hemen yola çıktı fakat yoğun kar yağışı yüzünden kapanan yolu aşamadı. 112 Acil Servis ekipleri yolun açılması için İpekyolu ilçe şantiye ekiplerinden yolun açılmasını talep etti. Fakat gelen ekibin aracı mahalle yolunda arızalanınca durum bu sefer de Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'ne (SAKOM) bildirildi.

Mahalle yoluna bu seferde UMKE ekipleri ile kar paletli ambulans yönlendirildi. Yola çıkan ekipler kapalı yolu paletli ambulansla aşarak devam etti. Uzun uğraşlar sonucunda mahalleye ulaşan UMKE ekipleri şiddetli doğum sancısı çeken E.B.'yi ambulansla SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Behcet DALMAZ/VAN,

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HDP önündeki eylemde 154'üncü gün; aile sayısı 80 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 154'üncü günde, 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği üniversite öğrencisi kızları Hatice (31) için Malatya'dan gelen Nurten-Yusuf Şeker çiftiyle 80 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor.

'GELSİN DEVLETE SIĞINSIN"

Malatya'dan Diyarbakır'a HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Nurten-Yusuf Şeker çifti, kızları Hatice'nin 10 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Orman Mühendisliği öğrencisiyken kandırılıp dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemine başladı. Nurten Şeker, kızının kaybolduktan sonra polise başvurduklarında, terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığını öğrendiklerini söyledi. Şeker, kızının teslim olması için çağrıda bulunarak, "Bizi görür diye buraya geldik. Teslim olmasını istiyoruz. Ailesinin yanına gelsin. Biz kızımızın arkasındayız. Gelsin devlete sığınsın" dedi.

Baba Yusuf Şeker ise, "Kızımızın dağdan inip gelmesini istiyorum. Yanındayım, arkasındayım. Devletimiz de bizimle beraber olduğu için kızımın yanındayım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eylemi yapması

Nurten Şeker'in konuşması

Yusuf Şeker'in konuşması

Kızının fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahis oynatan 15 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla kent genelinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 94 polisin katıldığı operasyonlarda; 17 bilgisayar hard diski, 3 diz üstü bilgisayar, 9 cep telefonu, 23 kupon, 3 kupon yazıcısı ile bir miktar para ele geçirildi. İşyerlerinde yasa dışı bahis oynatan 15 kişi gözaltına alınırken, yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 11 kişiye de 'kabahatler kanunu' kapsamında idari para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin iş yerine girişi

Şüphelilere üst araması yapması

El konulan malzelemer

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: -GAZİANTEP-

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Şalvar Güreşi'nde dünya şampiyonu Türkiye oldu

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda şampiyon 175 puanla Türkiye oldu. Türkiye'nin güreşçileri 8 sıkletin 5'inde birinci olarak dünya şampiyonluğu kemeri taktı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Etno spor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada final güreşleri öncesinde seremoni yapıldı. Seremoni sonunda Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya; Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur tarafından Kırgızistan'dan getirtilen eski dönemlerde devlet yöneticilerinin giydiği 'Çapan' ismi verilen giysiler giydirildi.

Seremoni sonrasında ise final ve üçüncülük güreşlerine geçildi. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 kilo ve ağır sıklet olmak üzere 8 ayrı sıklette yapılan şampiyonanın final müsabakaları yapıldı. Büyük heyecana sahne olan finallerin son müsabakası ise İsmail Balaban ve Ömer Yavuz arasında oynandı. Ağır sıklette mindere çıkan güreşçiler, dünya şampiyonu olmak için büyük bir mücadele verdi. Çekişmeli geçen müsabaka sonunda İsmail Balaban rakibi yenerek ağır sıklette dünya şampiyonu oldu.

TÜRKİYE, 5 KEMER KAZANDI

Final müsabakalarının tamamlanmasıyla Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonu 175 puanla Türkiye olurken, ikinci 120 puanla Rusya, üçüncü ise 108 puanla İran oldu. Türkiye, şampiyonadan 5 dünya şampiyonluğu kemeriyle ayrılırken, 4 ikincilik 2 de üçüncülük elde etti. Şampiyonların kemerleri ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.

GÜNGÖR: HER YIL GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRME ARZUSUNDAYIZ

Törenin ardından bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "Şehrimizin önemli spor alanlarından biri şalvar güreşi. 17 yıldan bu yana da Kahramanmaraş'ta yapılan bir turnuva ama bu sene biraz farklılaştırdık hem Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde hem de 100'üncü yıl kapsamında yapılmasıyla çok daha anlamlı oldu. Ayrıca da bu sene dünya şampiyonası olarak genişlettik 42 ülkeden 300'e yakın sporcu buraya katıldı. İnşallah her yıl daha geniş bir katılımla geliştirerek devam ettirme arzusundayız. Şalvar güreşi Edirne'de Kırkpınar neyse bu bölgede de şalvar güreşi bizim için aynıdır" diye konuştu.

KAZANCI: KAHRAMANMARAŞ'TA KALMAYIP 42 ÜLKEDE AYNI KURALLARLA OYNANDIĞINI HERKESE GÖSTERDİK

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Dr. Hakan Kazancı ise, şampiyona boyunca tribünlerin ve minder çevresinin hiç boş kalmadığını, bunun da kendilerini çok mutlu etiğini belirtti. Seyir zevki yüksek olan müsabakalara şahitlik ettiklerini ifade eden Kazancı, şunları söyledi: "Buradaki esas olan olayımız, bize ait olan bu değerin, Kahramanmaraş'a ait olan bu güzel sporun bugün 42 tane ülkeden yaklaşık 300 tane sporcunun katılımıyla, sadece Kahramanmaraş'ta kalmayıp 42 ülkede aynı kurallar çerçevesinde oynandığını bir nevi herkese göstermiş olduk. Bundan dolayı bütün sporcularımıza, hocalarımıza ve bu organizasyona vesile olan sayın Şahin Hopur başta olmak üzere Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize ve Cumhurbaşkanlığı külliyemize çok teşekkür ediyorum. Bizler; Dünya Etnopor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bize ait olan bu değerlerin, bu sporların unutulmaması için, gün yüzüne çıkması, sadece Kahramanmaraş'ta değil tüm Türkiye'ye hatta dünya sathına yayılması için bugün olduğu gibi bundan sonra var gücümüzle gayret edeceğiz."

İSMAİL BALABAN: ŞAMPİYONLUĞUMU TÜRKİYE'YE ARMAĞAN EDİYORUM

Şampiyonanın son güreşinde ağır sıklet şampiyonu olan İsmail Balaban, "Kısa şalvar güreşinde ilk defa dünya şampiyonası yapıldı ve 42 ülkeden sporcu katıldı. İlk yapılan dünya şampiyonasında birincilik bana nasip oldu, ülkemi temsil ederek burada birinci oldum. Bunun için çok mutlu oldum ve birinciliğimi tüm sevenlerime ve Türkiye'ye armağan ediyorum. Finale kalan müsabakalarımda hep yurtdışından sporcularla karşılaştım ve finale zorlu müsabakalar yaparak geldim. Yine finaldeki rakibimde Türkiye'deki arkadaşımdı. O da aynı şekilde zorlu müsabakalar yaparak finale kadar geldi. ben onu da tebrik ediyorum çok başaralı bir arkadaşımız. Kıran kırana bir müsabaka oldu finalde İllaki biri kazanacak iri kaybedecekti. Kazandığım için mutluyum ama finaldeki arkadaşımı da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

DERECE GİREN SPORCULAR

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kendi sıkletlerinde dreceyse giren sporcular ve ülkeler şunlar:

55 KİLO

1) Ahmet Çınar (Türkiye)

2) Muhmmed Tasdelen (Almanya)

3) Bahri Söyler (Türkiye)

60 KİLO

1) Mintul Laev (Rusya)

2) Ali Gürsoy (Türkiye)

3) İsmail Tuluev (Rusya)

65 KİLO

1) Rahman Rahimpoor (İran)

2) Mujlim Mektihanov (Rusya)

3) Adem Dzhembulatov (Rusy)

70 KİLO

1) Ertuğrul Kahveci (Türkiye)

2) Rıza Mucthader (İran)

3) Shamil Akmedov (Rusya)

75 KİLO

1) Hasan Kaya (Türkiye)

2) Esat Ardıç (Türkiye)

3) Hamid Elahyan (İran)

80 KİLO

1) Nuri Temur (Türkiye)

2) Adam Khasiev (Rusya)

3) Ali Reza Keshavarz (İran)

90 KİLO

1) Akbar Sobranimimch (İran)

2) Sezai Arslan (Türkiye)

3) Atilla Kaan Aydın(Türkiye)

AĞIR SIKLET

1) İsmail Balaban (Türkiye)

2) Ömer Yavuz (Türkiye)

3) Adam Daulbekov (Rusya)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Seremoniden görüntüler

-Vahdettin Özkan ile Hayrettin Güngör'ün çapan giymesi

-Müsabakalardan görüntüler

-Ödül töreninden görüntüler

-Vali Vahdettin Özkan ile Hakan Kazancı'nın Balaban'ın kemerini takması

-Törenden detay

-Hayrettin Güngör'ün şampiyonun kemerini takması

-Hakan Kazancı'nın açıklamaları

-İsmail Balaban'ın açıklamaları

Haber: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,