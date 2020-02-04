DHA YURT BÜLTENİ - 11

Eskişehir 'de sendikacılar arasında arbede

ESKİŞEHİR'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendika binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında çıkan arbedeyi, çevik kuvvet polisi ayırdı.

Kristal-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, beraberindeki bazı üyeler ile birlikte 'Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı' yapmak amacıyla Hacıalibey Mahallesi Dumrul Sokak'ta bulunan sendika binasına geldi. Ancak genel merkez tarafından tüzüğe aykırı seçim yaptıkları gerekçesiyle Eskişehir Şube Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile beraberindeki üyeler, Çallı ve yanındakilerin içeri girmesine izin vermedi. Bunun üzerine iki grup arasında arbede çıktı. 2 grubu, çevik kuvvet polisleri ayırdı.

Kristal-İş Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı, şube başkanın görevden el çektirildiğini belirterek, "Buradaki konunun özeti, sendikanın ana tüzüğüne aykırı bir şekilde şubenin delege seçimi kararı almasıdır. Merkez yönetimi ile mutabık kalmadan, bunu da iş yerlerinde uygulamaya kalkışmasından ibarettir. Eskişehir'de, şube başkanları, yöneticileri ve temsilciler ile bir toplantı kararımız vardı. Fakat görevden el çektirilmiş arkadaşlarımız maalesef toplantımızı engellendiler. Bu tabloyu yaşamak istemezdikö dedi. Erdal Akyazı ise, işçiler arasındaki huzursuzluğu seçimin giderebileceğine inandıklarını ifade ederek, "Bizim genel merkezimizden tek talebimiz, yasalar doğrultusunda seçim. Başka bir talebimiz yok. İşçi arasında bir huzursuzluk var. Bu huzursuzluğu da seçimin gidereceğine inanıyoruz. Sandıklardan kaçmıyoruz. Sandık iradesine saygı duyuyoruz. Genişletilmiş başkanlar kurulunun yapılacağı bilgisi geldi bize. Genel başkanımıza her zaman saygılıyız. Genel başkanımız bu sendikanın genel başkanı, şubesine gelebilir. Ama diğer bölgelerden insanlar geldiği zaman arkadaşlarımız tepkili. Eğer yedeklerden bir atama olacaksa Eskişehir işçisi bu erdemliliği gösterir. Onları sakin bir şekilde, gerektiği zaman koltuğa oturturö diye konuştu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı sokakta iki grubunda bekleyişi devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-Sendika önünde bekleyen üyelerin slogan atması

-Eski Şube Başkanı Erdal Akyazı'nın konuşması

-Genel Başkan yardımcısı Selim Çallı'nın üyelerle konuşması

-İki grup arasında çıkan arbede

-Polis ekiplerinin araya girmesi

-Selim Çallı'nın konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR-DHA

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Ekipler, hamile kadın ve Azra bebek için seferber oldu

SİİRT'te, yolları kardan kapanan köylerde aniden rahatsızlanan hamile Gamze Nur Aktaş (20) ile 1 yaşındaki Azra Uslu için karla mücadele ekipleri seferber oldu. Saatler süren çalışmaların ardından hastaneye kaldırılan Aktaş ile Uslu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyünde 2'nci çocuğuna hamile olan Gamze Nur Aktaş rahatsızlanınca, yakınları sağlık görevlilerine haber verdi. Köy yolunun kardan kapalı olduğunu öğrenen sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nden yardım talep etti. Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışması sonucu sağlık görevlileri, Gümüşören köyüne ulaştı. Ambulansa alınan Aktaş, yaklaşık 3 saat sonra Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 YAŞINDAKİ AZRA BEBEK AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Karla mücadele ekipleri bu kez yolu kardan kapalı olan Pervari ilçesindeki Karşıkaya köyünde yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 1 yaşındaki Azra Uslu için seferber oldu. Karla mücadele ekiplerinin Karşıyaka köy yolunu ulaşıma açmasının ardından sağlık görevlileri, Azra bebeğe yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi süren Azra bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde kardan dolayı kapanan yollarının açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Canpolat, bu bölgelerde çığ düşmelerinin meydana geldiğini ve çığdan ötürü birden fazla köy yolunun kapandığını belirterek, "İlçelerimizde yoğun kar yağışları aralıklar ile devam etmektedir. Kardan açtığımız birçok yolumuz çığ düşmesinden dolayı tekrar kapandı. Çığın düşmesinin arından yolun boş olması sevindirici olurken çığ düşen yollarımızı tekrar açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgelerde canını dişine katan ekiplerimizi kutluyorum, ekiplerimiz büyük bir özveriyle yolların açılmasını sağlıyor" dedi.

MİNİBÜSÜN ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Karşıkaya köyünde park halindeki aracın üstüne çığ düştü. Köyün servisini sağlayan ve o sırada park halinde olan yolcu minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Can kaybının yaşanmadığı olayda İl Özel İdaresi ekipleri yolu açarak aracın bulunduğu yerden kurtarılmasını sağladı. 3 saatlik çalışma neticesinde araç çığ altından çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterin pisten kalması

Helikopterin köye inmesi

Kadının helikoptere alınması

Hastanın getirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK SİİRT,

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Ayakları asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 ayağı asitle yanan yavru kedi tedaviye alındı.

Gebze Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan bir veteriner kliniğine iki ayağı yanan bir yavru kedi getirildi. Barış Mahallesi'nde bulunan ve asit türü kimyasal bir madde ile ayaklarının yandığı düşünülen kedi tedaviye alındı. Ön sol ve arka bacakları yanan sokak kedisinin tedavisi devam ederken, bir ayağının kesilebileceği belirtildi.

Veteriner Hekim Songül Erdoğan, kedinin 3 hafta önce 2 hayvan sever tarafından kliniklerine getirildiğini belirterek, "Şimdiye kadar kliğimize birçok durumu kötü olan hayvanlar geldi ama bizi bunun durumu fazlasıyla etkiledi. Çünkü kimyasal ve yakıcı maddeye maruz kalmış, bütün deri nekroze olmuş ve sadece tek bir ayak değil iki ayakta da sıkıntılar ve 3'ncü dereceden yanık mevcuttu. Hayvanın genel durumu da fazlasıyla kötüydü. Biz önce kurtara bilir miyiz diye biraz tedavi protokolü uyguladık. Genel durumunu şükür olsun düzelttik. Fakat arka iki ayakta doku kaybı var. Bunun için mücadele ediyoruz ama sanırım ayaklardan biri amputasyon olacaktır muhtemelen, süreç iyi gidiyor ama başına gelen gerçekten trajik bir olay. Sebebi ne olabilir bilemiyoruz ama yakıcı yanıcı bir maddeye maruz kaldığı kesin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tedavisi yapılan kediden görüntü

Veteriner hekim ile röp.

Detaylar

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT-Ceylan DEMİR/GEBZE(Kocaeli), (DHA

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Mersin'de balıkçıların ağına 2 erkek cesedi takıldı

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında denizde 2 erkek cesedi bulundu.

Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

Görüntü Dökümü

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Sahil Güvenlik ekipleri ile balıkçıların ilk cesedi çıkarması

İkinci cesedin görüntüsü

Balıkçının cesedi tutması

Cesetlerden görüntü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN,

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Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

KÜTAHYA'da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkaran Ahmet Özerdem, "Belki de günlerce aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek kurtardıkö dedi. Tavşanlı ilçesinde yaşayan elektrikçi Mehmet Özerdem, otomobille Afyonkarahisar'a giderken, Tavşanlı ilçesi Şahmelek mevkisinde bir yavru köpeğin kafasının plastik bidona sıkıştığını gördü. Yanındaki keski ile plastiği kesen Özerdem, köpeği kurtarıp, yiyecek verdi. Özerdem, "Belki de günlerce kafasında bidonla gezerek aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Ben ve arkadaşlarım, yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek köpeği kurtardık. Vatandaşlardan özellikle ricamız yol kenarlarına boş bidon, kap veya poşet atmamalarıdır. Sadece ve sadece ekmek bırakmaları daha büyük acıların yaşanmasının önüne geçecektirö dedi.

Görüntü Dökümü.

Köpeğin kafasındaki bidonun kesilmesi

-Köpeğin kurtulması

-Mehmet Özerdem ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),

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Çift kol nakilli Yusuf'un duyu eğitimleri başladı

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Yusuf Oğuz Şimşek'in (26), yeni kollarıyla fizik tedavi süreci devam ediyor. Fizyoterapist Kadriye Tombak, Şimşek'in günlük yaşamına dönebilmesi için duyu eğitimine ve egzersizlere başladıklarını söyledi. Antalya'da, 4,5 yıl önce güneş enerji panel montajı yaparken, elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden, 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın, ekibiyle çift kol nakli yaptığı Yusuf Oğuz Şimşek'in, fizyoterapistler eşliğindeki tedavisi sürüyor. Prof. Dr. Özlenen Özkan, Şimşek'in sağlık durumunun çok iyi olduğunu, cerrahi işlemin ardından programlanan takvim kapsamında tedavinin devam ettiğini söyledi.

DOLAŞIM İYİ, TIRNAKLARI UZUYOR

Uzman fizyoterapist Kadriye Tombak, Yusuf Oğuz Şimşek'in fizik tedavisine cerrahiden sonra 10'uncu gün itibarıyla başladıklarını söyledi. Tombak, Yusuf'un sağlık durumunun iyi olduğunu, fizik tedavisinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Her gün düzenli olarak egzersizlerimizi yapıyoruz. Başlangıçta sadece ödemine ve pozisyonlamasına dikkat ederken şimdi artık duyu eğitimlerine başladık. Hareketlerini daha rahat yapabilmesi ve günlük yaşamına dönebilmesi için egzersizlerini düzenli uyguluyoruz" dedi. AÜ Hastanesi Fizik Tedavi Merkezi'nde kendilerinin, evde ise ailesinin yardımıyla Şimşek'in egzersiz ve masajlarını yaptığını anlatan Tombak, "Bandajlamalarını yapıyoruz. Bu süreçte dolaşımı gayet iyi, tırnak uzaması başladı. Cilt dokusu kendisini iyice toparlamaya başladı. Dolayısıyla yaklaşık 2,5 aylık tedavi sürecimiz başarıyla ilerliyor. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık" diye konuştu. Yusuf Oğuz Şimşek'in, cerrahi sonrası beklenen ödeminin azaldığını da aktaran uzman fizyoterapist Kadriye Tombak, "Dirsek eklemindeki hareketleri oldukça iyi ilerliyor. Minimal de olsa diğer dokularda da iyileşme belirtileri kendini göstermeye başladı. Süreç içinde de fonksiyonel olarak hayatını devam ettirebilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dış plan görüntü

Organ nakil merkezi dış plan görüntü

Yusuf Oğuz Şimşek fizik tedavi görürken görüntüsü

RÖP: Kadriye Tombak (uzman fizyoterapist)

HABER-KAMERA: Erol AKKIR/ ANTALYA,