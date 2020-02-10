DHA YURT BÜLTENİ-11

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: KADİR, YOLUNA DEVAM EDERKEN ADAM ARKASINDAN GELİP SALDIRDI

Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (4)

Konya 'da dayak yiyen kadını kurtarmak isterken 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanan Kadir Şeker'in karıştığı olayı gören parkın yanındaki binada oturan Meryem Ö., yaşananları anlattı.

Mutfakta olduğu sırada dışardan duyduğu gürültü üzerine pencereden bakmasıyla olaya şahit olduğunu belirten Meryem Ö., şunları söyledi: "Mutfaktaydım. Dışardan ses geliyordu. Kamelyanın içinde biri, dışarda genç uzun boylu kişiye küfür ediyordu. Çok ağır hakaretler ediyordu. Çocuk onu bıraktı 50- 60 metre uzaklaştı olay yerinden. O küfür eden kişi de, hala çocuğun arkasından küfür ediyordu ve koşup peşinden geldi. Çocuğun boğazına sarıldı, suratına yumruk atıp, tekme attı. Ondan sonra çocukta kendini savunmak için döndü, ona tekme attı. O küfür eden kişi yere düştü. Bir de kamelyadan kadın 'Özgür' diye bağırarak düşen kişinin yanına geldi. Düşen kişi bir daha yerinden kalkamadı. Diğer çocukta yürüdü gitti. Sonra ben ambulansı aradım, polis ve sağlık görevlileri geldi."

Kadir Şeker'in amacının parkta dayak yiyen kadını kurtarmak olduğuna inandığını belirten Meryem Ö., "Çocuğun yürüdüğü yer, o kamelyanın yanı yürüyüş yoludur. Tramvaydan inen herkes oradan geçer. Ben çocuğun kesinlikle suçlu olduğunu düşünmüyorum. Tek amacının kadını kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Belki kadını kurtarmasaydı, o adam kadını öldürecekti. Çünkü adam, kadını evde dövmüş ve kadın kaçıp kamelyaya saklanmış. Çocuk hiç küfür falan etmedi. Ona karşılık vermedi. Çünkü o adam, çocuğa ağır hakaretler etmesine rağmen arkasını dönüp gitti. Evine gidiyordu. O kişi tekrar ona gelip saldırdı."

Dün olay yerine yapılan keşfe de tanık olarak katıldığını belirten Meryem Ö., cezaevinden getirilen Kadir Şeker'in bitkin ve yorgun olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Görgü tanığı kadınla röp.

Camdan gördüklerini anlatması

Partan detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Uludere'de trafonun patlama anı kamerada

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde aşırı yüklenmeden dolayı patlayan elektrik trafosunun patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),-

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Amasya 'da kar tatili çocuklara yaradı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil oluşunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri, kar üzerinde kızakla kayarak, gönüllerince eğlendi.

Amasya Belediyesi ekipleri bir taraftan kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmalarına devam ederken, tatili fırsat bilen çocuklar ve aileleri ise kar üzerinde kızakla kayarak gönüllerince eğlendi. Amasya merkezde özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle kentin kuş bakışı görüntüsü, seyri doyumsuz manzaralar oluşturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Amasya genel detay

Belediye ekipleri çalışması detay

-Çocuklar ve aileleri detay

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Eli bıçaklı maskeli gaspçı korkulu anlar yaşattı

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Beyhan Güleç, evinde yalnız olduğu sırada kapısını çalan eli bıçaklı maskeli gaspçı yüzünden korkulu anlar yaşadı. Kimliği belirsiz zanlı Güleç'in bileziğiyle kulağındaki küpeleri alıp kaçtı. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir çocuk annesi Beyhan Güleç, evde yalnız olduğu sırada çalan kapıyı açtı. Bu sırada eli bıçaklı maskeli bir kişi içeri girerek, Güleç'i darp etti ve bir bilezik ile kulağındaki küpesini alarak kaçtı. Bağırışları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Beyhan Güleç, ambulansla, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Beyhan Güleç'n ambulansa götürülmesi

Polis ekipleri

Olay yerinden görüntü

Haber- Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir),

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Akıllı seralar ilgi çekiyor

KÜTAHYA'NIN Simav ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteği ile kurulan jeotermal enerjili 16 akıllı sera, üreticilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Simav'a bağlı Çitgöl beldesinde kurulan her biri 3 bin 500 metrekareden oluşan akıllı seralara yerleştirilen sensörler, ürünün ihtiyacına göre ısı ve nem oranını kendiliğinden ayarlarken ilaçlama, sulama ve gübreleme görevlerini de yeri geldiğinde kendiliğinden yapıyor.

Akıllı seralarda topraksız tarım yapılıyor. Hormon kullanılmadan üretilen ürünlerde verim oranı emsallerine göre çok yüksek oluyor. Bu yüzden de hem Simavlı üreticiler hem de Türkiye'nin değişik bölgelerinden gelen üreticiler akıllı seraları gezerek ilgililerden bilgi alıyor.

Akıllı seraların yoğunluk kazandığı Çitgöl beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Güray Güner, beldesinde son bir yılda 16 üreticinin toplam Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 50 hibe desteğini de alarak 130 dekarlık bir alanda 16 akıllı sera kurduğunu ve belediyenin de kendilerine hem alt yapı hem de jeotermal desteği sağlayarak yaklaşık 130 kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açtıklarını söyledi.

Akıllı seralarda dekar başına yaklaşık 30 ton dolayında ürün alındığına dikkat çeken Başkan Güner, "Beldemizde akıllı sera kurmak isteyenlere her türlü yardımı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Devletimiz de bu tür yatırım yapmak isteyenlere yüzde 50 hibe desteği sağlıyor. Akıllı sera kurmak isteyenleri beldemize davet ediyorum. Gelsinler, kurulan seraları görsünler. Belediye olarak hem her türlü alt yatırımda araç ve gereçlerimiz hem de 120 derecelik jeotermal enerjimiz ile sera yatırımcılarına yardıma hazırız. Tek bir gayemiz var. O da beldemizdeki işsizliğe çözüm bulmak, istihdama katkı sağlamaktır. Ayrıca hem belde hem ilçe hem de ülke ekonomimize katkı sağlanmasına yardımı olmak" dedi.

Sera çalışanı Tuncay Üner (55) de "Seramızda şu an salatalık üretiyoruz. Ürünlerimizin sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması otomatik olarak yapılıyor. Sera içerisine yerleştirdiğimiz sensörler bitkinin ısı ve nem durumunu ayarlıyor. Gübreye, suya ve ilaçlamaya ne zaman ihtilaç duyarsa otomatik olarak kendisi sağlıyor. Hormon kullanmadığımız için tüketiciler tarafından da tercih ediliyoruz. Ürünlerimizi toptan olarak büyük şehirlere pazarlıyoruz. Sera kurmak isteyen olursa biz de teknik bilgilerimizi aktarmaya hazırız" diye konuştu.

Çitgöl Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi Recep Demiralay (57), "Belediye olarak kararlıyız. Beldemizde sera yatırımı yapmak isteyenlere her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Akıllı seralardan görüntü

-Çitgöl beldesinin AK Partili Belediye Başkanı Güray Güner ile röp.

-Çitgöl beldesinin AK Partili Belediye Meclis üyesi Recep Demiralay ile röp.

-Sera çalışanı Tuncay Üner ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),