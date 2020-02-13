DHA YURT BÜLTENİ - 11

Bergama 'da feci kaza: 4 ölü, 8 yaralı (3)

40 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

İzmir'in Bergama ilçesinde, altın madeni işçilerini taşıyan minibüsün TIR'la çarpıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada hayatını kaybeden maden mühendisi Emre Parmaksız'ın, 40 gün önce baba olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından gözyaşları içinde teslim alındı. Kazada yaralanan altın madeni işçisi Önder Karakaya'nın durumunun ağır olduğu, helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan TIR şoförü Ömer Faruk Özdemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'İŞİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTUK'

Öte yandan, altın madeni işletmesinde çalışan diğer işçilerden Raşit Uymaz, "Biz gündüz vardiyasında çalışıyorduk, kaza yapan minibüsteki arkadaşlarımız da gece vardiyasından çıkmışlardı. Biz işe başladık, yarım saat sonra böyle bir olayın olduğu haberi geldi. Hepimiz şok olduk ve işi bırakıp yardıma koştuk" dedi. Bir diğer işçi Ramazan Karakoyun da, "Kozak yaylası yolu tehlikeli, bizler de oradan geçerken hep tedirgin oluyoruz. Haberi alır almaz işimizi gücümüzü bıraktık, hastaneye geldik. Ölen arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, sağ kalanlara da acil şifalar diliyoruz. Çok üzgünüz, şoke olmuş durumdayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cenazelerin alınmasından görüntü

Cenaze yakınlarının feryatlarından görüntü

Tabutların cenaze aracına konmasından görüntü

İşçilerden Raşit Uymaz ile röp.

İşçilerden Ramazan Karakoyun ile röp.

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Cevdet ŞEN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'nde Havana Gündüz'ün (75) yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Havana Gündüz'den haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajına başlandı. Evden dışarı çıkarılan 6 kişi, müdahale sonrası ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen 1'i çocuk 6 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin kalp masajı yapması

Yaralıların ambulansa taşınması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin eşi ile 5 kişi gözaltında

RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Trabzon'da aralarında katil polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu, 3'ü polis, 6 kişi gözaltına alındı.

Rize'de 2018 yılının Aralık ayında makam odasında polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Trabzon'da, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, aralarında İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun eşi Semiha Sarıcaoğlu'nun da bulunduğu 3'ü polis memuru, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisinin örgütte mahrem imam olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Emniyet Hizmet Ek binasından çıkarılmaları

-Zanlıların polis eşliğinde Polis otobüsüne bindirilmeleri

-Otobüsün emniyet müdürlüğünden çıkarılması

HABER KAMERA: SELÇUK BAŞAR/ TRABZON

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Çöpten topladığı parçalarla yaptığı motosikletine 4 bin lira cezayı duyunca gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA'da, çöpten topladığı parçalarla yaptığını söylediği motosikletine trafik uygulamasında polisin el koyup, 4 bin lira ceza yazması üzerine gözyaşlarına boğulan Dursun Elma, "Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü. Polise direnen Dursun Elma, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Çöpten topladığı parçalardan yaptığını söylediği motosikletiyle seyir halinde olan Dursun Elma, polisin trafik uygulamasında durduruldu. Yapılan incelemede tescil belgesi bulunmayan Elma'nın motosikletinin trafikte kaydının olmadığı ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Dursun Elma'ya toplamda 4 bin lira ceza yazıp, motosikletin otoparka götürülmesi için çekici çağırdı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Dursun Elma, trafik polislerine direndi. Biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirilen Elma, bu kez motosikletini tekmeledi. Polis tarafından sakinleştiren Dursun Elma, "Ne olur motosikletimi almayın. Ben çöpten toplayıp, sattığım hurdalarla 10 kişilik aileye bakıyorum" diyerek gözyaşı döktü.

Motosiklet, çekiciyle otoparka götürülürken, gözyaşlarına boğulan Dursun Elma'nın eşi Figen Elma ise eşinin durumunu gözyaşları içinde izledi. Eşiyle çalışıp, 10 kişilik ailesine baktığını söyleyen Elma, "Kimsenin hiçbir eşyasını çalmıyoruz. Çöpten topladıklarımızı satıp, geçinmeye çalışıyoruz. Evimizin suyu bile 10 gündür kesik. Şimdi biz ne yapacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polisin şüpheliyi sakinleştirmeye çalışması

Şüpheli Dursun Elma'nın gözyaşı dökmesi

Dursun Elma'nın motosiklete tekme atması

Motosikletin otoparka çekilmesi

Figen Elma ile röp

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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İzmir'de tepki toplayan öğrenci taşımacılığı

İZMİR'de, korsan servis yaptığı belirtilen bir minibüse çocukların adeta balık istifi şekilde bindirilmesi halkın tepkisini çekti. Çocukların canının hiçe sayıldığı belirtilirken, bu şekilde yolculuğu yaptıran kimse gerekli yaptırımın uygulanması istendi.

Gaziemir ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde bekleyen ve korsan olduğu belirtilen bir servis minibüsüne, bir grup ilkokul öğrencisi tabiri yerindeyse adeta balık istifiyle bindirildi. Hatta o kadar durum abartıldı ki, aracın bagaj kısmına 13 ilkokul öğrenci ve yetişkin yolcu dahi alındı. O görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, onlarca canın yitirildiği trafik kazalarından ders alınmadığını belirterek, tepki gösterdi. Korsan minibüs olarak kullanıldığı düşünülen aracın şoförünün davranışı eleştiri topladı. Polis ekipleri, araç sürücüsünün kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

NORMAL SERVİSLER ÖNLEMLERLE YOLCU TAŞIYOR

35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert, görüntünün bir dernek üyesince kaydedildiğini belirterek, "Bize bu tür görüntüler üyelerimiz tarafından gönderiliyor. Bizde bu görüntüleri anı anına emniyet birimlerine paylaşıyoruz. Üyelerimizden yeni bir görüntü geldi. Görüntülerden anlaşılacağı üzere, bir minibüse çocuklar devim yerindeyse balık istifinde bindirildiği görüldü. Araç şoförünün güvenlik önlemi alınmadan yolculuk yaptırdığını gördük" dedi. Bu tür bir yolculuğun oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Mert, "Minibüste taşınan öğrencileri koruyacak araçta bir tek arkalarındaki cam var. Olası bir kaza infial yaratabilir büyüklükte olur. Bizim servis araçlarımızda görevliler oluyor. Öğrencileri tek tek bindiriyorlar koltuğa ardından emniyet kemerleri tek tek bağlanıyor. Biz bu servis araçlarını çalıştırabilmek için onlarca evrak veriyoruz. Sıkı bir şekilde denetleniyoruz. Bunun böyle de olması gerekiyor. Biz bu görüntüleri hemen emniyete teslim etti. Emniyet birimleri bu kişiyi arıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonuyla çekilen öğrencilerin taşınma anı görüntü

35 S Plakalı Esnaf Derneği Başkanı Erdem Mert röp.

Anons.

Haber-Kamera: : Kadir ÖZEN- Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu; 257 köy yolu ulaşıma kapalı

BİTLİS'te etkili olan yoğun yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı, 2,5 metreye ulaşırken, 257 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 1 haftadır etkili olan ve hala devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tek katlı evlerin, otobüs duraklarının, trafik işaret levhalarının ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kent merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı, 4 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle 257 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nden yapılan açıklamada; köy yollarının ulaşıma açıldığı; ancak kısa sürede yeniden kapandığı belirtilirken, çalışmaların 9 şantiyedeki 90 kişilik personel ve 70 iş makinesi ile aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Kar yağışı ile belediye ekipleri de yoğun çalışma yürütmeye başladı. Yetkililer, İl Özel İdaresi ekipleri ile Karayolları ekiplerinin yol ağlarında ara vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Bitlis Valiliği'nce de kar yağışı nedeniyle okulların pazartesi gününe kadar tatil edildiği duyuruldu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayıldığı belirtildi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, kentte pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar altındaki evler ve araçlardan detay

-Karla mücadele çalışmasından görüntü

-Karda yürüyen vatandaşlardan detay

-Özçekim yapan vatandaşlardan görüntü

-Karayolunda ilerleyen araçlardan detay

-Kar altında kalan tek katlı evler ve otobüs duraklarından detay

-Özel ve genel detaylar

Haber-kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,

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Otelini evsizlere açtı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, iş insanı Mustafa Gelebek (41), otelinin bir bölümünü soğuk havada dışarıda kalan evsizlere açtı.

İlçede başlayan kar yağışı ve hava sıcaklığının eksi 8 dereceye düşmesi ile sokakta kalan evsizler, sığınacak yer aramaya başladı. İslahiyeli iş insanı Mustafa Gelebek ise işlettiği 60 yataklı otelin bir katındaki 7 odayı ve 23 yatağı, evsizlere açtı. Otelde, kış boyunca evsizlere kalacak yer, sıcak yemek imkanı sağlamak isteyen Gelebek, otelin girişine ise 'Soğuk geçen şu günlerde sokakta kalan tüm insanlarımız ücretsiz olarak, Gelebek otelde konaklayabilecekler' yazısı astı. İslahiye Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarında kendilerine böyle bir başvuru yapıldığında otele yönlendireceklerini ve zabıta ekiplerinin dışarıda kalan evsizleri otele getireceğini söyleyen Gelebek, "Peygamber efendimizin hadisi Şerifi, 'insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır' inancıyla kış boyunca dışarıda kalmak zorunda kalan evsizleri otelimizde ağırlayacağız" dedi.

OTELDE 23 YATAK EVSİZLERE AYRILDI

Arkadaşından gelen telefonla evsizlere otelinin kapılarını açtığını ifade eden Gelebek, "7 yıldır otel işletmeciliği yapıyorum. İlçemizde eksi 8'leri gördüğümüz bu günlerde, soğukta, dışarıda kalan evsizlere, vatandaşlarımıza otelimizin kapılarını açtık. Otelimizin bir katında bulunan 7 oda ve 23 yataklı kısmını evsizlerimizin konaklaması için ücretsiz olarak ayırdık. Biz evlerimizde üşüyoruz, dışarıda kalan insanların çok zor şartlarda yaşadıkları malumunuz. Onlara da bu sert geçen kış günlerinde çam sakızı çoban armağanı misali böyle bir kampanya başlattık. Otelimizde konaklayacak tüm evsizlere sıcak yemek ikramı ile sıcak su ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şu anda bir kişi var. Arkadaşım beni arayarak 'evsiz dışarıda kalan bir vatandaşımız var onu otelinizde ağırlayın, ücretini ben ödeyeceğim' dedi. Bunun üzerine dışarıda kalan evsiz insanlarımız var düşüncesi oluşunca, biz de soğukları kemiklerimize kadar hissettiğimiz bu günlerde böylesine bir sosyal sorumluluk çerçevesinde projeye imza attık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ticaret Odası Binası

Otel odası

Mustafa Gelebek ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP

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Turizmde Sevgililer Günü hareketliliği

14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle 3 günlük tatil fırsatı doğdu. Bu özel gün için özel programların hazırlandığı otellerde, 'Büyüleyici Gözlerin', 'Aşkın Tadı', 'Sevgi Bahçesi', 'İlk Tebessüm' gibi hem isimlerle hem de görsel olarak sevgililere özel mönüler hazırlandı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nün Cuma gününe denk gelmesi, çiftler için haftasonu ile birleştirilerek 2 yada 3 günlük tatil fırsatları sundu. Sevgililer Günü nedeniyle kayak merkezleri ile Akdeniz ve Ege sahillerindeki otellerde hareketlilik yaşanıyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, otellerde Sevgililer Günü nedeniyle rezervasyonlarda artış gözlendiğini belirterek, "14 Şubat'ın Cuma günü olması, özellikle kar bölgelerinde, kayak merkezlerinde ayrıca Bodrum ve Antalya'da haftasonu için ciddi rezervasyon aldık. Doğu Ekspres ve Van Gölü Ekspresi trenlerinde de yer yok diye biliyorum. 14 Şubat'ın cuma gününe denk gelmesi bir hareketlilik sağladı. Antalya bölgesinde birçok otelde Sevgililer Günü'ne özel konseptler hazırlanıyor. Mönüler, çeşitli şovlar, canlı müzik etkinlikleriyle iyi bir haftasonu geçireceğiz. Kundu ve Belek'teki temalı otellere talep çok fazla" dedi.

DOLULUK YÜZDE 80-90'LARA ÇIKTI

Sevgililer Günü için 15 gün öncesinden hazırlıklara başladıklarını anlatan Hotel Su Genel Müdürü Mehmet Şahin, şöyle konuştu:

"4-5 gün öncesine kadar çok ciddi taleple salonlarımızı erken kapatmak durumunda kaldık. Özellikle son günlerin yaklaşmasıyla belki 2-3 kat oranda hazırlığımıza göre talepler geldi ama birçok misafirimize bu sevgililer günü için olumlu yanıt veremedik. Alakartlarımıza da çok yoğun talep var. Burada sunumların da çok etkisi var. Biraz da renk kattık, yemeklerimize özel isimler seçtik. 'Büyüleyici Gözlerin', 'Aşkın Tadı' gibi isimlerle pozitif dönüşler aldık. Otel olarak hazırız ve misafirlerimizi bekliyoruz. Haftasonuna denk gelmesi ve diğer şehirlerdeki soğuk havanın da etkisi, Antalya'nın da sıcak imaj şehir görüntüsü nedeniyle 2-3 günlük ciddi talep aldık. Sevgililer günü insanlar için bir anlamda ara tatil fırsatı oldu. Yüzde 80-90'lara varan doluluk sözkonusu."

REZERVASYONLAR İYİ DURUMDA

Sevgililer Günü ve benzer özel günlerde son üç senedir taleplerin artan bir trendde olduğunu belirten Rixos Downtown Genel Müdürü Onur Özdiker, 14 Şubat'ın Cuma günü olması nedeniyle misafirlerin cumartesi- pazar ile birleştirerek, kutlama planı yaptığını söyledi. Rezervasyonların iyi durumda olduğunu açıklayan Özdiker, "Sevgililer günü için 26-27 odaya ulaştık. Otel doluluğu çok yüksek ve spesifik olarak Sevgililer Günü için gelenler. Cuma günü balomuz, canlı müzik, sabah oda kahvaltı ve çeşitli sürprizlerimiz var. Özellikle son 48 saatte talepler arttı hatta küçük salondan daha da büyüttük. Bu tür özel günlerin seyahat hareketlerini artırdığı tüm dünyada zaten bir gerçek. İç pazarda da bu talep görüyor ve oldukça sevindirici. Özel isimlerimiz var hem de görsel anlamda çok iddialı ürünlerimiz var" diye konuştu.

MÖNÜLERDE KIRMIZI RENK AĞIRLIKLI

Sevgililer Günü için otellerde düzenlenecek olan özel kutlama programlarında ise kırmızı rengin ağırlıklı olduğu ve aşk ve sevgiyi çağrıştırıcı isimlerin seçildiği özel mönüler hazırlanıyor. Rixos Dowtown Chef'i Hüseyin Kaygusuz, Sevgililer Günü'ne özel pancar suyuyla renklendirilmş, hiçbir katkı içermeyen kırmızı renkli ve kalp şeklinde özel bir ekmek hazırladıklarını söyledi. Kaygusuz, mönüdeki yemekleri ise şöyle sıraladı:

"Başlangıç 'İlk Tebessüm', çorba 'Sıcak Bir Bakış', salata 'Sevgi Bahçesi', ana yemek 'Aşk', meyve tabağı 'Dilek Ağacı', tatlı da 'Nikah Şekeri."

KALEİÇİ 14 ŞUBAT'A HAZIR

Antalya'nın en önemli eğlence merkezlerinden Kaleiçi'nde de 14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği yaşanıyor. Hem butik otel ve pansiyonlar, hem de eğlence mekanları hazırlıklarını tamamladı. Pansiyon işletmecisi Hikmet Öztürk, normalde haftasonları potansiyelin arttığı Kaleiçi'nde Sevgililer Günü'nün de denk gelmesiyle hareketliliğin çok daha yüksek olacağını kaydetti. O güne özel programlar ve yemekler hazırlandığını dile getiren Öztürk, "Güzel bir haftasonu olacak. Butik otel ve pansiyonlar açısından konaklamada artış var ve rezervasyonlar devam ediyor. Şehir dışından gelen misafirlerin dışında Antalya'dan gelecek olanlarda alkollü araç kullanmamak için otel ve pansiyonlarda konaklamayı tercih ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

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Otellerdeki hazırlıklardan detay görüntü

POYD Başkanı Ülkay Atmaca ile röp.

Su otel genel müdürü Mehmet şahin ile röp.

Rixos Downtown Genel Müdürü Onur Özdiker ile röp.

Rixos Dowtown Chef'i Hüseyin Kaygusuz ile röp.

Yapılan pasta ve ekmeğin detay görüntüsü

Pansiyon işletmecisi Hikmet Öztürk

HABER: Mehmet ÇINAR - KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA,