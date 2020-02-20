DHA YURT BÜLTENİ - 11

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2)

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği için gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Y.Y.'nin, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.'nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye götürülme görüntüsü

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Haber: Tolga TAHÇI, Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Orhan Nur (56), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 03.15 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden Keşan yönüne seyreden Orhan Nur yönetimindeki 17 RS 612 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden A.Y. idaresindeki 45 YB 2974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına girerek, sıkışan araç hurdaya dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Orhan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Nur'un cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Nur'un, geçen yıl Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden emekli olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü A.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiyenin sıkışan araca müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN, Edirne

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Bartın'da demir-çelik fabrikasının hurdalığında yangın (2)

14 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir- çelik fabrikasında, hurda demirlerin bulunduğu alanda dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, hurdalar, özel iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarılarak, ayrı bölüme taşındı.

Ayhan ACAR/ BARTIN

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Depremde hasar gören caminin minaresi yıkıldı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar gören Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

22 Ocak tarihinde Akhisar ilçesinde saat 22.22'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem sonrası ağır hasar gören ve boşaltılan Bünyaniosmaniye Camii'nin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi. 1961 yılında hizmete açılan kırsal Bünyaniosmaniye Mahallesi'ndeki cami meydana gelen depremler sonrasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı olarak belirlendi. Caminin yıkımı bugün sabah saatlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce yıkıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Kaybolan balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, teknesiyle açıldığı Kemer Barajı'nda suya düşüp, kaybolduğu sanılan 45 yaşındaki balıkçı Önder Gülhan'ı arama-kurtarma çalışmaları 5 günde sürüyor.

Balıkçı Önder Gülhan, geçen 16 Şubat'ta iki arkadaşıyla Kemer Barajı'nda tekne turu yaptı. Gün boyu baraj gölünde gezip, vakit geçirdiği arkadaşlarını saat 16.30 sıralarında kıyıya bırakan Gülhan, ardından karşı kıyıdaki Kemer Mahallesi'ndeki evine dönmek üzere ayrıldı. Ancak, bekar olan Gülhan akşam evine dönmedi. Gülhan'ın teknesi, balık avı için gece baraj gölüne açılan bir grup balıkçı tarafından kıyıdan 2 kilometre açıktaki bir balık çiftliğinin kafeslerine çarpmış halde bulundu. Teknede kimsenin olmadığı gören balıkçılar, durumdan şüphelenip, durumu jandarmaya bildirdi. Balıkçıların ihbarıyla jandarma harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve dalgıçlar da bölgeye geldi. Suya düştüğü sanılan Gülhan için barajda arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak, 4 gündür yapılan arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Gece ara verilen arama kurtarma çalışmasına bugün 5'inci günde ilk ışıkları ile tekrar başlandı. Ailesinin 9 çocuğundan en büyüğü olan Önder Gülhan'ın bulunması için hava, kara ve suda arama-kurtarma çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Önder Gülhan'ın kardeşi Özgür Gülhan, amcası Mehmet Gülhan ve diğer yakınlarının baraj göleti çevresindeki bekleyişleri sürüyor. Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal ve Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman da arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Baraj gölünde kaybolduğu sanılan Önder Gülhan'ın fotosu

Kemer Baraj Gölü'nden görüntü

Kaybolan balıkçıyı arayan teknelerden görüntü

Balıkçının kaybolduğu bölgeden görüntü

Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Aysal VE Akyaka Mahallesi Muhtarı Rasim Uluman ile röp.

Önder Gülhan'ın kardeşi Özgür Gülhan, amcası Mehmet Gülhan'ın görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),

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Sivas'ta, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü

SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi.

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Ege Üniversite sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun 5'inci ölüm yıl dönümü nedeni ile SCÜ'de yürüyüş düzenlendi. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci, Merkezi Kafeterya önünde toplandı.

Öğrenciler adına açıklama yapan Ülkü Ocakları Cumhuriyet Üniversitesi sorumlusu Ali Kavallı, "Türk milletinin mübarek bağrından doğan bin yıllık birikiminden doğan ülkücüler bu toprakların görmüş olduğu en özgü ve en milli insanlar olmuşlardır. Gücünü Türk milletinden alan varlığını Türk varlığına armağan eden ülkücüler şartlar ne kadar çetin ve düşman ne kadar zorlu, bedel ne kadar ağır olursa olsun inandıkları Türk milletine yönelen tehditlerin karşısında çelikten bir halat gibi durmaktan bir an bile geri durmamışlardır" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına çiçek bıraktı. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Grubun görüntüsü

-Yürüyüşten görüntüler

-Grup adına açıklama

-Tarih bölümüne çiçek bırakılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

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Gazipaşa 'da okul bahçesine çikolata meyvesi fidanı dikildi

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki öğrencilerin tropikal meyveleri tanıması amacıyla başlatılan proje kapsamında, ilçede yetiştirilen 'çikolata meyvesi' olarak da bilinen 'black sapote' fidanı Atatürk İlkokulu bahçesine dikildi.

Gazipaşa'da tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Gazipaşalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Bölgede longan, lychee (liçi), passiflora, guana, mango, papaya ve pitaya gibi ürünlerin yetiştiriciliği de hızla yaygınlaşıyor.

Gazipaşa'da tropikal meyve üreticisi Tahir Kısaarslan öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkılarıyla okul bahçelerinde tropikal ürün fidanları dikilmeye başlandı. İlk fidan dikimi Koru Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirildi. 2 çikolata meyvesi fidanı dikilen okulda ilk önce fidanları bağışlayan Tahir Kısaarslan öğrencilere fidan ve meyve tanıtımını yaptı. Daha sonra öğrenciler çikolata meyvesinin tadına baktı. Okul bahçesinde fidanlar için uygun yer ayarlandıktan sonra öğrencilerle birlikte fidanlar toprakla buluştu.

Çikolata meyvesinin tadına bakan öğrencilerden Ege Kaya Alişah, çok beğendiğini söyledi.

Gazipaşa'da tropikal meyve üreticisi Tahir Kısaarslan, "'Çikolata meyvesi' olarak bilinen 'black sapote' meyve fidanı ürettim. Okulda öğrencilere meyveden tattırarak, bahçeye 2 fidan dikimi yapıyoruz. İlçe genelindeki bahçeleri uygun olan okullarla değişik tropikal meyve fidanlarını buluşturmak istiyoruz. Bugün 3 okulda fidan ekimi yapacağız. Değişik tropikal meyve fidanları üretiyoruz. Bu fidanlardan okullara dikeceğiz. Bağışta bulunuyorum" dedi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Emrullah Akbaş, "Bu çikolata meyvesi ilk defa Gazipaşa'da yetiştirilmeye başladığını öğrendik. Biz de okulumuzun bahçesinde bu meyvenin fidanlarını dikerek, öğrencilerimizin hem ağaç sevgisini hem de bu ağaçtan elde edilecek meyveleri tatmalarını, değişik meyve yemelerini istiyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrencilerden görüntü

Fidan bağışlayan Tahir Kısaarslan'ın öğrencilere meyveyi tanıtımı

Çikolata meyvesinin kesimi ve ekmeğe sürümü

Öğrencilerin tatması ve düşünceleri

Fidan ekimi genel ve detay görüntüler

RÖP 1: Tahir Kısaarslan

RÖP 2: Emrullah Akbaş

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),