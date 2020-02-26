DHA YURT BÜLTENİ-11

Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir suç çetesinin ellerindeki kobra zehrini piyasa sürmeye çalıştığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma personeli, 5 şüpheli ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında bir kafeteryada buluştu. 2 milyon lira karşılığında kobra zehrini satmaya çalışan şüpheliler, pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarmalar tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerinin yanlarındaki cam tüpler içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ile ruhsatsız 2 tabancaya el konuldu. Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö., O.K., C.O., İ.E. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Silah satıp, parasını HTŞ'ye aktarmış

İZMİR'in Konak ilçesinde, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranırken yakalanan ve evinin bitişiğindeki depoda çok sayıda mühimmat ele geçirilen Abdurrahman Güleli'nin, silah ticareti yaptığı, elde ettiği parayı da terör örgütüne aktardığı ortaya çıktı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü HTŞ/FEC/ENC'nin eylem ve faaliyetlerini tespit etmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Abdurrahman Güleli'nin Konak ilçesinde olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip ile Güleli'nin kardeşi M.G.'ye ait olan 35 AIN 938 plakalı minibüsü kullandığı yine kardeşine ait evde yaşadığı belirlendi. Hakkında terör suçundan 3 ayrı soruşturma dosyası bulunan Güleli'nin diğer kardeşi R.G.'nin kimliğini kullandığı saptandı. Bu bilgiler doğrultusunda polis,

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan eve operasyon düzenledi. Güleli kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı. Evin bitişiğinde bulunan depoda, toprağa gömülü seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 13 tabanca, seri numarası bulunmayan Sıg Sauer P 226 marka 11 tabanca, 2'si uzun şarjör olmak üzere 51 şarjör, çifte doldurma av tüfeği, çok miktarda tabanca fişeği, 100 lt hacminde doldur-boşalt olarak kullanılan mavi renkli plastik bidon, mengene aleti, silah bakım temizlik malzemeleri, üzerinde Kelime-i Tevhid ibarelerinin yer aldığı yeşil renkli sözde cihad bayrağı, akıllı cep telefonu ve sim kartı, 5 sprey boya kutusu, R.G. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

SİLAH PARASI TERÖR ÖRGÜTÜNE

Ele geçirilen mühimmatın terör örgütüne maddi destek sağlamak amacıyla satıldığı ortaya çıktı. Güleli'nin ifadesinde, örgütteki görevinin silah ticareti yapmak olduğunu söylediği belirtilirken, silahların el yapımı olduğu ve yapım aşamasından sonra üzerlerine marka basıldığı öğrenildi. Silahların, çeşitli örgütler ile örgüt üyelerine Güleli tarafından satıldığı, elde edilen paranın da

HTŞ/FEC/ENC'ye aktarıldığı belirtildi. Güleli'nin, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güleli'nin yakalanması

Adliyeye sevk edilmesi

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

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Anayasa Mahkemesi, 5 milyon 79 bin TL'lik kararı orantılı buldu

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki eski kurşun döküm fabrikasının sahiplerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, zehirli atıkların toprağa gömüldüğü ve bertaraf edilmediği, halk sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle kendilerine verdiği 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezasına yaptığı itiraz, Anayasa Mahkemesi tarafından incelendi. Anayasa Mahkemesi (AYM), cezanın orantılı olduğuna hükmetti.

Gaziemir'de bulunan eski kurşun döküm fabrikasının, radyoaktif atıkları toprağa gömdüğü ve bertaraf etmediği, söz konusu radyoaktif atıkların suya da karıştığı ve halk sağlığına zarar verdiği tespit edildi. Fabrika sahiplerine, 2007 yılında 321 bin TL ceza verildi. Fabrika sahipleri itiraz etse de, karar kesinleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılında atıkların hala temizlenmediğini belirleyince, bu defa 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası verdi. Şirketin sahipleri verilen cezanın orantısız olduğunu, mülkiyet hakkına müdahale anlamına geldiğini iddia ederek, AYM'ye bireysel başvuruda bulundu.

PARA CEZASI KESİNLEŞTİ

İtirazı inceleyen AYM, verilen para cezasının orantılı olduğuna ve mülkiyet hakkına herhangi bir müdahalede bulunulmadığına hükmetti. Böylece, 5 milyon 79 bin 900 TL'lik idari para cezası kesinleşmiş oldu.

Söz konusu radyoaktif atıkların bulunduğu Emrez Mahallesi sakinlerinden Cuma Canki, 2 kayınbiraderinin kanser olup vefat ettiğini iddia ederek, "Biz bunlardan çok çektik. Buralarda eskiden gezinilmezdi. Bir karınca bile yaşayamaz hale geldi. Herkes, en ufak bir durumda hasta oluyordu. Kanser vakaları da artmıştı" dedi. Bir diğer mahalle sakini Orhan Kara ise, "Ben çocuğumu sürekli hastanelere götürüyordum. Sürekli hasta oluyordu. Zamanında mahalle olarak çok tepki göstermiştik, imza kampanyaları düzenlemiştik. Kararı olumlu buluyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Orhan Kara ve Cuma Canki ile röportajlar

Fabrikanın bulunduğu bölgeden görüntüler

Drone görüntüleri

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,DHA

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Biga'da uyuşturucu operasyonuna 3 gözaltı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın, uyuşturucu imal edildiği belirlenen bir çiftliğe düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 63 suç kaydı bulunan, 6 suçtan aranan, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen K.Y'yi (39) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Biga ilçe merkezi ve Balıklıçeşme köyünde ikamet eden K.Y.'nin Kozorman mevkisindeki tavuk çiftliğinde H.T.C. (42) ve 5 ayrı suçtan aranan M.G. (36) ile uyuşturucu madde imal ettiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, K.Y'yi Çanakkale-Biga karayolu Balıklıçeşme yol kavşağında 35 NJL 88 plakalı araçta, H.T.C'yi aynı bölgede akaryakıt istasyonunda 17 ABJ araçta, M.G.'yi ise Çınardere köyündeki Tavuk çiftliğinde kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çiftlikte İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama yaptı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, 796 kök Skunk, 12,3 kilogram Skunk, 250 gram reçine skunk, 150 gram plaka skunk, 180 gram toz skunk, elektronik para sayma makinesi, 2 elektronik hassas terazi, 6 bin 200 dolar nakit para, 100 uyuşturucu imalathanesi aydınlatma lambası, 5 elektrikli havalandırma fan sistemi, 3 elektrikli ısı sistemi, 150 elektrikli priz sistemi, 400 saksı ve 10 top alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmada işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Uyuşturucu operasyonundan genel ve detaylı görüntüler

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

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Bayrak değiştirmeye gelen gençleri gören defineci kaçtı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Manastır Tepesi'ndeki yıpranan Türk bayrağını değiştirmeye giden bir grup genci fark eden define arayan bir kişi, define aramakta kullanılan toplam 50 bin lira civarındaki cihazlarını bırakıp, panikle kaçtı.

Marmaris ilçesinin turistik İçmeler Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde kendilerini 'İçmeler Gençliği' olarak adlandıran yaşları 20 ile 35 yaş arasında değişen bir grup genç, 400 metre yükseklikteki Manastır Tepesi'nde bulunan yıpranmış Türk bayrağını değiştirmek için yürüyüşe geçti. Zorlu tırmanış ardından tepeye ulaşan gençler, bir kişinin koşarak kaçtığını fark etti. Şüphelinin kaçtığı kayalık alana gelen gençler, define aramada kullanılan cihazları buldu. Gençler, durumu polise bildirdi. Patika yoldan tepeye ulaşan polis ekipleri, olay yerinde bulunan toplam 50 bin lira civarında değeri olan çeşitli marka ve özelliklere sahip define aramada kullanılan cihazlara el koydu.

Polis, şüphelilerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gençlerin cep telefonu ile çektiği define aramakta kullanılan cihazlardang örüntü

-Definecinin kazdığı yerden görüntü

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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