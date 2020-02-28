DHA YURT BÜLTENİ - 11

Suriye 'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlıların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye'ye ulaştı. İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönüne hareket etti. Askeri konvoyun, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye Çevre Karayolu

Taksicilerin geçişi

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)

ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, yürümeye devam ediyor.

Gece yarısı, Yunanistan Midilli Adası'na gitmek için otobüsle Dikili Kabakum Sahili'ne gelen göçmenler, kötü hava şartları nedeniyle deniz yolunu kullanamayınca, karayolundan yürümeye başladı. İzmir-Çanakkale E-87 Karayolu'ndan, Dikili'ye yürüyen yaklaşık 100 göçmen, buldukları araçlar ile İzmir Basmane'ye geçti. Bazıları otostop çeken göçmenler, Yunanistan ya da Bulgaristan'a geçmek için güzergah belirleyeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),

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Sopa ve demirlerle birbirlerine saldırdılar: 3 yaralı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada silah, sopa ve demir çubuklar kullanılırken, 3 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde, Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup cadde de karşılaştı. İki grup birbirlerine demir ve sopalarla saldırdı. Tabanca ile ateş edilirken, kurşunlar aracın kaportasına isabet etti. Kavgada Sedat K. (32) ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Kurşunların isabet ettiği araç, kurşun izlerinden görüntü

-Polis ekipleri

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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