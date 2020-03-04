DHA YURT BÜLTENİ - 11

Denizli 'ye şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT BABASINA VALİ VE ASKERLERDEN TESELLİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın evini ziyaret ederek, babası Suat Akman'ı teselli etmeye çalıştı. Vali Hasan Karahan'ın şehit evi ziyaretine AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da eşlik etti. Vali Karahan ve beraberindekiprotokol üyeleri şehit babasına başsağlığı dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın şehit evine gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Yunanlılar, göçmenlerin çocuklarını darp etti, saatlerce aç, susuz bıraktı

EDİRNE'den geçtikleri Yunanistan'da yakalanan ve şiddete uğrayıp, para ve giysileri alınan göçmenler, yaşadıkları şiddeti anlattı. Açı susuz, 48 saat bir odada bekletilen göçmenler arasında bulunan Faslı İsmail Ladi, "Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok" dedi.

Edirne 'den Meriç Nehri'ni botlarla aşarak geçtikleri Yunanistan'da yakalanan göçmenlere, Yunan asker ve polisinin uyguladığı şiddet artıyor. Bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda Yunan güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 1 göçmen ölürken, 5 göçmende yaralandı. Yunanlıların şiddet uygulayıp geri gönderdiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, İpsala, Uzunköprü ve kent merkezinde bekleyişlerini sürdürüyor.

'ÇOCUKLARI DARP ETTİLER

Uzunköprü ilçesine gelen göçmenler arasında bulunan Hüseyin Hasan'ı da (11), Yunan askerlerinin başından darp etti. Suriyeli Hibetullah Hasan(10), Yunanistan tarafına geçtiklerinde yaşananları anlattı. Hasan, "Çanta içinde elbise vardı. Her şeyi bizden aldılar. Onları yaktılar. Onları aldıkları için bize burada ayakkabı verdiler. Montları, elbiseleri, cüzdanları, telefonları hepsini aldılar. Bu elbiseleri buradan verdiler. Amcam, ninem hasta oldu. Onları hastaneye alın dedik. Bırakmadılar" şeklinde konuştu.

'YUNANLILAR BİZİ BİR ODADA 48 SAAT AÇ BEKLETTİ'

Yunanlıların şiddet uygulayıp geri gönderdiği bir grup göçmende Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunuyor. Geceyi sınır hattına yakın Sarıcaali köyünde geçiren 22 yaşındaki Faslı İsmail Laidi(28), Yunanlıların, kendilerini bir odada 48 saat aç beklettiklerini anlattı.

Laidi, sınırı geçtiğini ancak Yunan güvenlik güçlerinin sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığını belirterek, Laidi, "Biz Fas'tan 3000 kişi gelmiştik. Hepimiz kendi imkanlarımızla karşıya geçebildik ama Yunan polisi bizi yakaladı. Gaz bombası attılar. Nefes alamadık. Kaçtık ama sınırda tekrar yakaladılar. Biz köye gitmek istiyoruz dedik. Ama polis bizi aldı, cezaevi gibi bir yere koydular. 48 saat yemek vermediler. Her şeyimizi aldılar. Yemek isteyenleri dövdüler. Sopalarla vurdular. Acımaları yok. Daha sonra bizi Türkiye'ye attılar" dedi.

Yunan zulmüne daha fazla dayanamayacağını söyleyen İsmail Laidi, "Artık bekleyecek halimiz kalmadı. Paramız yok ve açız. Üç defa gittim. Üçünde de dayak yedik. Mecbur geri döndük. Bir şekilde İstanbul'a geçeceğim. Karşı taraf çok tehlikeli oldu. Dönmek zorundayız" dedi.

Almanya'ya geçebilmek için Edirne'nin Sarıcaali köyünde bekleyişlerini sürdüren Şovban ailesi de geçirdikleri zorlu günleri anlattı. 10 kardeşi ve hasta anne babasıyla bekleyen ailenin Türkçe bilen tek ferdi Rahaf Şovban, "Beklemek çok zor ama yapacak bir şey yok beklemeye devam edeceğiz" dedi.

Yine kendi imkanlarıyla sınırın diğer tarafına geçebilen ancak Yunan askerlerinin sert müdahalesine maruz kalıp geri gönderilen Suriyeli Besil İsa, "Bizi yakaladılar ve iki gün boyunca aç ve susuz bıraktılar. Çok dövdüler. Yüzüme, boynuma ve ellerime vurdular. Yunanlar zalim. Orada çok zulüm var. Ama dönmeyi düşünmüyorum. Gerekirse 1 ay bekleyeceğim ama dönmeyeceğim" dedi.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İSTEYEN GÖÇMENLER KÖYLERDE BEKLİYOR

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'deki bekleyişi devam ediyor. Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler Meriç ilçesine bağlı Alibey köyünde bekliyor. Bir caminin bahçesinde bekleyen göçmenlere kumanya dağıtımı yapılıyor. Köyün çeşitli noktalarında göçmenlerin bekleyişi sürerken Türk Kızılay'ı köye gelerek göçmenlere yiyecek dağıttı.

SINIR KAPISINA YÜRÜYORLAR

Bir taraftan ise Yunanistan'a gitmek isteyen göçmenlerin sınır kapısına yürüyüşü devam ediyor. Uzunköprü'den yola çıkan göçmenler Pazarkule Sınır Kapısı'na doğru ilerliyor.

Görüntü Dökümü

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UZUNKÖPRÜ

-Göçmenlerden görüntüler

-Göçmenlerle röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

-Göçmenlerden görüntüler

-Türk Kızılay'ının yardımı

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

İPSALA

Muhabir anonsu(Burçak Bozkuş)

Suriyeli besil isa ile röp

Faslı İsmail laidi ile röp

Rahaf şovban ile röp

Sarıcaali düğün salonundan detaylar

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Burçak BOZKUŞ-İdris TİFTİKCİ-Can EROK-Osman BAKIR/EDİRNE, -

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Umre dönüşü rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, umre dönüşü öksürük şikayeti artan hasta, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kaynarca'da yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikayeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi.

'3 AYDIR ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ VARMIŞ'

İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, bakanlığın koronavirüs konusunda çok hassas olduğunu, gerekli tedbirlerin alınarak hastaların nakledilmesini istediğini bildirerek, "Kaynarca'da hastaneye müracaat eden hastamızın 3 aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş. Hekim arkadaşlarımız da hastayı, tetkiklerinin yapılması için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakletti. Testlerin sonucuna göre durumu bakanlığımıza bildiriyoruz. Bu işlem spesifik değil, her gün yapıyoruz. Hastalarımızın test sonuçları şimdiye kadar hep negatif çıktı. Biz tedbirimizi almak durumundayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastanın negatif basınçlı sedye ile hastaneden çıkarılışı ve ambulansa alınması

HABER: Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA

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Karaman'daki DEAŞ operasyonundaki 9 kişi adliyeye sevk edildi

KARAMAN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 9 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, örgüte finas ve militan kazandırma faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürüldü.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi, gözaltına alındı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüte finas ve militan kazandırma faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürüldü.

Adreslerde yapılan aramada 13 cep telefonu ve 14 sim kart, yasak yayına ait 37 kitap , 7 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 bilgisayar ile çok sayıda dijital döküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 kişi, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Adliyeden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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