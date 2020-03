DHA YURT BÜLTENİ - 11

Evlat nöbeti tutan baba: Dünya koronavirüsle, biz PKK virüsüyle mücadele ediyoruz

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için HDP il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönmek zorunda kalan Mehmet Laçin, buradaki eylemine bugün de devam etti. HDP İzmir il binası önünde üzerine astığı Türk bayrağı ve kızının fotoğrafıyla nöbet tutan Laçin, "Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler ise bu virüs ile mücadele ediyoruz" dedi.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan, ancak 'bypass' ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine, bugün de devam etti. Laçin, üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutarken, polisler de güvenlik önlemi aldı. Laçin ayrıca kızı Gamze'nin çerçevelettiği fotoğrafını da kucağında taşıdı.

Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP İl binasında eğitim aldığını söyleyen Laçin, ardından da Diyarbakır'a gittiğini anlatı. Kızı Gamze'nin, buradan da HDP il binasında kandırılıp dağa götürüldüğünü öne süren Mehmet Laçin, "Kızım 9 senedir yok. Ama 37 senedir PKK, HDP gözetimi altında bizi bu hale getirdi. HDP virüsü bize bulaştı. Şu anda çok acı şekilde dünyayı koronavirüs sardı. Dünya bununla mücadele ediyor. Biz aileler olarak bu virüs ile mücadele ediyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI ALMADAN HDP KAPISINDAN KALKMAYACAĞIZ'

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin büyük acı çektiğini söyleyen Laçin, oturma eylemlerine aralıksız devam edeceklerini ifade etti. Mehmet Laçin, "Biz çocuklarımızı almadan HDP'nin kapısından kalkmayacağız. İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve daha pek çok yerde HDP'nin kapısından ayrılmayacağız, kararlıyız" diye konuştu.

Çocuklarının HDP tarafından toplanarak eğitimden geçirildiğini söyleyen Laçin, şöyle devam etti:

"HDP tarafından eğitim yaptırıldı, beyinleri yıkandı. Bunların yeri Diyarbakır HDP il binasıdır. Bu çocukları da onlar götürdü. Çünkü bizi ne PKK tanır, ne biz onu tanırız. Bana parti yetkililerinden gelen olmadı. Ama beklerim. Onlara çağrım var. Bir vekil gelsin, ben kızımın nasıl HDP tarafından alındığını ispatlarım. Bizim çocuklarımızı dağa kaçırmışlar. Beyinlerini yıkamışlar. Bunların davası Kürt davası değil. Bunların davası cep doldurma davasıdır."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HaberKamera: Nevra UÇKAÇ - Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

==============================

Kazada ölen çift toprağa verildi

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobille kasalı motosikletin çarpıştığı kazada ölen Şerif Süleyman Ağırbaş (33) ile eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24), toprağa verildi. Ölen çiftin kazada ağır yaralanan 2 çocuğunun ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, İzmir- Ankara D 300 karayolu Kavacık rampasında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Ahmet Gürkan Değirmenci yönetimindeki 35 KM 709 plakalı otomobil, kavşakta, Şerif Süleyman Ağırbaş'ın (33) kullandığı plakasız kasalı motosikletle çarpıştı. Motosikletten savrulan sürücü Ağırbaş, kaza yerinde öldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24) ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölen çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Huriye Nisa Ağırbaş (2) ile Ramazan Ağırbaş (6) da hastaneye kaldırıldı. Çocukların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Ölen çift için Sandal Mahallesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, okul müdürleri, genç çiftin yakınları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Öğle vakti kılınan namaz sonrası Ağırbaş çifti, gözyaşları arasında Sandal Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan otomobil sürücüsü Ahmet Gürkan Değirmenci, kaza sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Değirmenci, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve yurt dışına çıkma yasağı konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Merhum ve merhume için helallik istenmesi

Şerif Süleyman Ağırbaş cenaze namazı

Nazire Nazlı Ağırbaş cenaze namazı

Genç çiftin fotoğrafları

Aile fotoğrafı

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

===============================

AK Parti'li Aksal: Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor, yargılanmalıdır

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere insanlık dışı muamele yaptığını belirterek, "Sözde Avrupa Birliği her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi veriyor. İnsan haklarından bahseden ülkelerin ne kadar vahşi, insanlara ne kadar kötü muamele ettiğini gördük. Yunanistan ve Avrupa Birliği, insanlık suçu işliyor ve bu suçtan yargılanmalı" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Aksal, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Türkiye olarak biz kültürümüze, inancımıza göre mazlumlara sırtımızı dönemeyiz. Türkiye ilk günden itibaren mazlumlara kapısını açtı. Türkiye'ye resmi rakamlara göre 4 milyon mülteci geldi. Mümkün olduğunca bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu süreçte Avrupa Birliği dedi ki, 'Bu süreçte siz mültecileri ülke sınırlarında tutun, biz size her türlü desteği verelim.' 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye bir mutabakata vardı. Avrupa Birliği başka sözler de verdi. Mesela Gümrük Birliği'nin tekrar elden geçirilmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestliği gibi. 6 milyar euro gibi de maddi bir destek sözü verdi. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, Mülteciler Hukuku'na göre ülkesindeki savaştan kaçan, can güvenliği olmayan insanlara kapısını kapatamaz. Bu uluslararası bir suçtur. Maalesef Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Bu zamana kadar Avrupa Birliği'nden bize gelen para 2.7 milyar euro civarında."

'BUGÜNE KADAR 150 BİN KİŞİ AVRUPA'YA GEÇTİ'

Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nin bekçiliğini yaptığını ifade eden Aksal, "Sadece 2019 yılında 127 bin mülteciyi yakalayarak, geri gönderdik. Biz artık müdahale etmiyoruz. Geçmek istiyorlarsa geçebilirler. Bugüne kadar 150 bin kişi Avrupa'ya geçti. Türkiye'nin, Yunanistan'la 204 kilometre kara sınırı var. Birçok yerden Yunanistan'a geçiş çok kolay. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile helikopterden yaptığımız incelemede gördük ki, Yunanistan'ın kara geçişlerini önleyecek bir tedbiri yok. Herkes Pazarkule Sınır Kapısı'na konsantre olmuş durumda. Burası kısa bir bölüm. Bunun dışında geçişler devam ediyor. Gitmek isteyen Avrupa'ya bir şekilde gidiyor" diye konuştu.

'İNSANLIK SUÇU İŞLİYORLAR, YARGILANMALILAR'

Fatma Aksal, Yunanistan'ın, göçmenlere insanlık dışı muamele yaptığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Gerçek mermi kullanıyor. Biber gazı çok sıradan oldu. Hepimiz biber gazına maruz kaldık. Plastik mermilere tel sarıyorlar. Sınırda traktörlerle tarım ilaçları sıkıyorlar, kaynar su döküyorlar. Sözde Avrupa Birliği her fırsatta Türkiye'ye insan hakları dersi veriyor. Yunanistan her fırsatta demokrasinin beşiği olduğunu söylüyor. İnsan haklarından bahseden ülkelerin ne kadar vahşi, insanlara ne kadar kötü muamele ettiğini gördük. Yunanistan ve Avrupa Birliği insanlık suçu işliyor ve bu suçtan yargılanmalıdır. Her platformda bunları gündeme getireceğiz."

'LÜTFEN PANİK VE STOKÇULUK YAPMAYIN'

Koronavirüse karşı ülke genelinde tüm önlemlerin alındığını kaydeden Aksal, "Lütfen panik ve stokçuluk yapmayın. Ne kadar çok panik yapıyorsak fırsatçılara da fırsat doğuyor. İnsanlar koşup kolonya almasalar, kolilerle evlerine makarna almasalar hem eksiklik yaşanmaz hem de fırsatçılara gün doğmaz. Dışarıda düşman askeri yok. Kimsenin dışarı çıkmasına da engel yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Toplantı salonu genel gör.

-Toplantıdan genel gör.

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

=============================

Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor

AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Didim Belediyesi ekipleri, sahil ve deniz içerisinde düzensiz ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkımı için harekete geçti. Sahillerin halkın kullanımına kapatılması ve düzensiz yapılanma nedeniyle gecekondu kanununun ilgili madde ve hükümleri gereği yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki sahil kenarındaki kaçak ve yasal olmayan uzantıların yıkım işlemleri ise, zabıta görevlileri ve polis ekiplerinin nezaretinde yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Didim Akbük Bölgesinde Saklı Cennet bölgesinden sahil kenarından detay görüntüler

-Bölgede yıkım ve temizleme çalışmalarından detay görüntüler

-Didim Belediyesine ait ekiplerden detay görüntüler

-Zabıta ekiplerinden ve polis ekiplerinden görüntüler

-Yıkım işlemlerini yapan iş makinelerinin çalışmalarından görüntüler

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın),

==============================

Balon balığıyla mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi balıkçıları sevindirdi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın, Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balıkları ile mücadelede, 'Kuyruğunu getir 5 lira al' projesi Antalyalı balıkçıları sevindirdi. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Boşta kalan balıkçı bu işe koşar, iyi bir proje. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi.

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, ilginç bir proje için düğmeye bastı. Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan proje, önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon görüşmelerinde dile getirilmiş, mücadele şekli anlatılmıştı. Balıkçıların ağlarını parçalayan ve anında denize atılan balon balığı için bakanlık, 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine start verdi.

NEREDE KAZANACAKSIN BU KADAR PARAYI?

Bakanlığın bu çalışması Antalyalı balıkçıları sevindirdi. 110 balıkçı tekne sahibinin üye olduğu Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatif üyesi İlhan Kaplan, bakanlığın projesini, 'iyi bir proje' olarak nitelendirdi, "5 lira da iyi" yorumunu yaptı. Kaplan, "100 tane, 50 tane tutulur. Bu proje için koşan olur. Balon balığıyla bir mücadele şekli. Boşta olan balıkçılar da bu işe koşar. 100 tane balık tutarsan 500 lira. Nerede kazanacaksın bu parayı?" dedi.

Kaplan, Antalya'da küçük balıkçı teknelerinin olduğunu, 15 Nisan'daki avlanma yasağından etkilenmediklerini de belirtti.

AĞLARIMIZ KURTULUR

Antalyalı 30 yıllık balıkçı Halil Bulanık da bakanlığın projesinin yerinde olduğunu vurgularken, "İyi olur, hem balıkçının ağları kurtulur. Balık nesli çoğalır. Bu balık ağlara zarar veriyor" dedi.

Balon balığı avlamaya yönelik ağ takımı yapılması halinde 200 ile 300 kilo balon balığı yakalanabileceğini belirten Bulanık şöyle konuştu:

"Sahillerimizden balon balığı temizlenir. Şu an balon balıklarını denize atıyorduk. Günde 40- 50 tane yakaladığımızı bilirim. Takımı yapan bir balıkçı, günlük bin lira kazanabilir. Günlük 300- 400 tane bile yakalanır. Balıkçılar için bakanlığın projesi hem maddiyat ve hem dönem için iyi. Bu proje balon balığının zararını kısmen düşürür."

GEÇİM KAYNAĞI OLUR

Teknesiyle bölgede 15 yıldır balıkçılık yapan Behlül Ağır ise bakanlığın projesini duyduğunu söyleyerek, günde 150 ile 200 kilo tutabileceğini söyledi. Ağır, "5 liradan 400 veya 500 lira kazanırım. Normal tuttuğumuz balık tabi ki kazandırıyor, ama balon balığına teşvik yöntemi bize de kazandırır. Teşvik edilirse biz daha fazla yakalamaya çalışırız. Bir geçim kaynağı olur. Bu yöntemle Akdeniz'de bu balon balığı azabilir" dedi.

ETİNİ DEĞERLENDİRMEK LAZIM

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bölgede 7 türde balon balığı olduğunu, mücadelenin belli bir ölçüde olacağını söyledi. Balığın Akdeniz ekosisteminde olduğunu, etinin değerlendirilme şeklinin araştırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Gökoğlu şöyle konuştu:

"Böyle bir tedbir aldığımızda, İsrail, Suriye aldı mı? Lübnan aldı mı, Yunanistan, İtalya, Mısır aldı mı? Buna da bakmak lazım. Bizim kıyılarımızda belli bir seviyeye çektik, ama bitmez. Ekosisteme girdi. Bunu değerlendirmemiz lazım. Balıkçılar çok miktarda tutar. Aşırı çok balon balığı var. Kuyruk başına hesaba gittiğimizde bin tane tutan da olur, 300 tane tutan da olur. Çıkan avcı teknesine göre 5 ton tutulabilir, fena rakam değil tabi. Kuyruk başına 5 lira verilince herkes balıkçı da olacaktır. Nisan ayı ortasındaki av yasağı bu projeyi etkilemez. Küçük balıkçılar ve tekneler ava çıkar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Balıkçı barınağından genel görüntüler

Teknede ağlarını düzenten balıkçılardan görüntü

Balon balıklarından canlı görüntü

DHA Muhabiri Ahmet İstek'in anonsu

DHA Muhabiri elinde balon balığı ile anons

RÖP: Prof.Dr. Gökoğlu ile röportaj

RÖP: Halil Bulanık ile röportaj

RÖP: Behlül Ağır ile röportaj

RÖP: İlhan Kaplan ile röportaj

Gökoğlu'nun elinde balon balıklarıyla görüntüsü

Detay

HABER: Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=============================

Marmaris'te sahiller güneşli havada doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde güneşli havayı görenler, sahillere akın etti. Plaj ve sahil yürüyüş yollarındaki insan yoğunluğu göze çarptı.

Marmaris'te hava sıcaklığı 23 dereceye ulaştı. Özellikle koronavirüs sonrası dışarıya çıkmayarak evlerinde oturan Marmarisliler, güzel havayla birlikte sahil kesimlerine gitti. Çocuklarıyla birlikte dolaşan ailelerin eşsiz deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yaptığı ya da bisiklet sürdüğü görüldü. İlçe merkezindeki çay bahçelerini dolduranlar, deniz manzarası eşliğinde çay içerken, çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Atatürk Caddesi'nden Turban mevkisine kadar plajlar, ailelerle doldu. Çocuklarıyla birlikte ayağını denizi sokanlar, bikini ve mayoları ile güneşlenenler oldu.

Plajda çocuklarıyla güneşli havanın tadını çıkartan Murat ve Hale Metin çifti, "Virüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi çok güzel bir karar oldu. Fakat en azından çalışan ebeveynlerin biri idari izinli sayılsa çok daha iyi olacaktı. Çocuklar okula biz işe gidiyorduk. Şimdi bakacak kimse olmadığı için sorun yaşayacağız" dedi. Vatandaşlardan Ahmet Çanbak ise, "Çocuklarım ve eşimle beraber insanların yoğun olmadığı deniz kıyısı yerlere giderek güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Salgın rahatsızlıklardan dolayı korkmamıza rağmen güneşli havanın güzelliğini kaçırmak istemedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Elektronik termometre görüntüsü 23 derece

Sahil yürüyüş yolunda çocuklarıyla gezenler

Bisiklet sürenler kalabalık genel görüntü

Plajda oturanlar, güneşlenenler, çocuklarıyla ayaklarını denize sokanlar

Aile çay bahçelerini dolduran vatandaşlar

Haberde geçen kişilerle röportaj

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

===============================

İki liseliden koronavirüse karşı dövizli el hijyeni uyarısı

KAYSERİ'de, lise öğrencileri Mustafa Armağan (17) ve Erdinç Ün (17), kent merkezinde eldiven ve maske takarak 'Ellerinizi yıkayın' yazılı dövizle, koronavirüse karşı el hijyeninin önemine dikkat çekti.

Keykubat İmam Hatip Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Mustafa Armağan ve Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemine dikkat çekmek için 'Ellerinizi yıkayın' yazılı döviz ile sokağa çıktı. Tıbbi eldiven ve maske takıp, sağlık personeli elbisesi giyen gençler, kentin en işlek caddelerinde gezerek, farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Erdinç Ün, koronavirüse karşı el yıkamanın önemini bildikleri için böyle bir şey yapmak istediklerini söyledi. Ün, "Bizi görenler tebrik ediyor. Ellerini yıkayanlar, fotoğraflarımızı çekip, yakınlarına atanlar hatta görüntülü arayarak yurt dışında ki akrabalarına bizi tanıtanlar oluyor. Ellerini nasıl yıkamaları gerektiğini soranlar oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Hoşumuza gidiyor" dedi.

Mustafa Armağan ise, sokakta insanları bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "İnsanlar bizi gördüklerinde hemen bir çeşme başına giderek ellerini yıkıyor, yanlarında dezenfektan olanlar ellerini dezenfekte ediyor, ıslak mendille nemlendirenler oluyor. Bunlar da bizi daha da motive ediyor. Halkımıza bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. İnsanlar genel olarak çok güzel tepkiler veriyor. Görüntülü konuşanlar, karşı tarafa da bu mesajı vermemizi istiyorlar. Koronavirüsten korkmuyoruz, biz fırsatçılardan korkuyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Erdinç Ün ile röportaj

Mustafa Armağan ile röportaj

-Uygulamayı destekleyen Mehmet Kanoğlu ile röportaj

Çeşmede ellerini yıkayan Salih Ünal ile röportaj

Armağan ve Ün'ün, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Ellerinizi yıkayın' yazılı dövizle gezmelerinden görüntü

-Ellerini yıkayan ve dezenfektan sıkan vatandaşlardan görüntü

-Liseli gençlerin fotoğrafını çeken ve yakınlarına gönderenlerden görüntü

-Diğer genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

===============================

Kaynak: DHA