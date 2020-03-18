DHA YURT BÜLTENİ - 11

Gaziantep 'te minibüs ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, minibüs ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Fıras Alarud (34) ile arkasında oturan arkadaşı Cuma Yasin (27) yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı

Kaza, gece geç saatlerde Sani Konukoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sebze halinde hamal olarak çalışan Fıras Alarud, aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Cuma Yasin'i de yanına alarak elektrikli bisikletiyle yola çıktı. Bulvar üzerinde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile Suriye uyruklu iki arkadaşın üzerinde bulunduğu elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü hafif yaralanırken, Fıras Alarud ve Cuma Yasin çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fıras Alarud ve Cuma Yasin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Fıras Alarud'un 4, Cuma Yasin'in ise 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fıras Alarud'un fotoğrafı

Cuma Yasin'in fotoğrafı

Olay yeri fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze yakınları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP

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Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: Olağanüstü durumunda dahi ekmeksiz kalınması söz konusu değil

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından fırıncı esnafı tarafından alınan tedbirleri açıklamak amacıyla Kocaeli Fırıncılar Odası binasında basın toplantısı düzenledi. Türkiye'deki fırınların kapasitesinin yüzde 25'i oranında çalıştığını söyleyen Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda vatandaşların ekmeğe ulaşması noktasında sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

"EKMEĞİN DAHA HİJYENİK OLMASI İÇİN TEDBİRLER ARTTIRILDI"

Ekmeğin hijyenik üretimi konusunda tedbirlerin artırıldığını söyleyen Balcı, "Ülkemizde baş gösteren koronavirüs nedeniyle ilgili bakanlıklarımız olağanüstü tedbirler almış durumda. Bizim de gıda ile iştigal ettiğimiz bakanlık olarak Tarım Bakanlığı, bu konuda gerekli çalışmaları yapmış durumda. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak halkımızın temel gıdası olan ekmeği üreten işyerlerimizde hijyen tedbirlerinin olağanüstü olması için odalarımıza genelge gönderdik. Bugüne kadar hijyenik bir şekilde üretilen ekmeğin daha hijyenik olması için tedbirlerin 3 kat, 4 kat arttırıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla, üretim aşamasında bu kadar dikkat ettiğimiz ekmek konusunda, tüketim aşamasında, alım konusunda da vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Vatandaşlarımız ekmeklerini aldıkları yerin hijyenik olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Bu aşamada perakende satış yerlerinde, özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN EKMEKSİZ KALMASI GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yaşanacak olağanüstü bir durumda halkın ekmeğe ulaşma konusunda sıkıntı yaşamayacağını vurgulayan Balcı, "Bize olağanüstü tedbirlerin artırılması durumunda halkımızın ekmek sıkıntısı yaşayıp, yaşamayacağı konusunda vatandaşlarımızdan çok soru geliyor. Ekmeğin ham maddesi olan buğdayda ya da unda bir sıkıntı söz konusu değil. Dolayısıyla, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Onun için vatandaşlarımızın tedirgin olmamasını, bu tedbirlerin daha da artması durumunda temel gıda maddesi olan ekmeğin temininde sıkıntı yaşamayacaklarını, konuyu ilgili bakanlığın yakından takip ettiğini, bizim takipçisi olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Buğdayda ve unda bir sıkıntı yok. Gerekirse bu konuda alınacak tedbirler de mevcuttur. Bu aşamada, ilerleyen günlerde eğer un fiyatlarında veya unda bir sıkıntı baş gösterirse, bugün buğday ithalatı karşılığında ihracatı gerçekleşen un ihracatının geçici olarak durdurulması söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla şu anda vatandaşımızın ekmeğe ulaşması noktasında bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın gereğinden fazla ekmek alarak ekmeği israf etmemesini rica ediyorum." diye konuştu.

EKMEK KİLOGRAM FİYATI 7,5 TL'Yİ GEÇMEYECEK

Türkiye'nin geçirdiği hassas süreç içerisinde fırıncı esnafının ekmek fiyatıyla ilgili bir talebi olmayacağını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Ülke genelinde şu anda ekmek kilogram fiyatı azami 7,5 TL civarında seyrediyor. Böyle hassas zamanlarda fırıncı esnafı hiçbir zaman ekmek fiyatını gündeme getirmemiştir. O hassasiyeti biz de muhafaza ederiz. Ülke genelinde ekmek kilogram fiyatının 7,5 TL'nin üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışacağız."

"FIRINLARIMIZ YÜZDE 25 KAPASİTE İLE ÇALIŞIYOR"

Balcı vatandaşların gereksiz stok yapmaktan ve ekmek israfından kaçınması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eğer vatandaşlarımız gereksiz yerde unu 5 çuval, 10 çuval olarak herkes alıp evine koyarsa, o zaman hiçbir zaman sıkıntı yaşamadığımızı düşündüğümüz un konusunda sıkıntı yaşamış oluruz. Bunlar gereksiz hareketler olur. Bizim buğday ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız zaten yüzde 25 kapasite ile çalışıyor. Olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi halkımızın ekmeği her zaman, her gün nasıl tedarik ediyorsa aynı şekilde tedarik etme imkanı var."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklaması

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Eczaneye kaçak dezenfektan operasyonu

ANTALYA'da bir eczanede, 5815 litre kaçak dezenfaktan ele geçirildi.

Antalya Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir eczane ve eczaneye ait depoda kaçak el dezenfektanı satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Eczane ile deposunda yapılan aramada, 5 litrelik bidonlar halinde 1047 adet, 1 litrelik bidonlar şeklinde 580 adet olmak üzere toplam 5815 litre dezenfektan ele geçirildi. Dezenfektanların, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 'Halk sağlığı alanında kullanılan izinli dezenfektanlar' listesinde olmadığı tespit edildi. Ele geçirilen malzemeler, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Depodaki yasal ilaç ve medikal malzemelerin eczane dışında bulunmasından dolayı da İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Başkanlığı tarafından idari işlem yapıldı.

Eczacı R.K. hakkında 'Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' suçundan adli soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Eczanede arama yapılırken

Ele geçirilen dezenfektanlar

Malzemeler kamyonete yüklenirken

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,

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Yüksek gerilim hattındaki patlama korkuttu

OSMANİYE'de, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar ve sonrasında meydana gelen patlama, çevrede korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Musa Şahin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokak girişinde bulunan beton direk üzerindeki yüksek gerilim hatlarında henüz bilinmeyen bir nedenle kıvılcımlar oluşmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve TEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştığı sırada direkteki alevler büyüdü. Ardından da patlama meydana geldi. Patlama sesleri, mahalle halkını tedirgin etti. Patlamalar sonrası yaşanan kısa süreli elektrik kesintisi, ekiplerin çalışmasıyla giderildi. Yaşananlar ise cep telefonu ile anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Elektrik direğindeki tellerden kıvılcımlar ve alevlerin büyümesi

Alevlerin ardından tellerde oluşan patlama

Patlama sonrası tellerin sallanması

Olay yerine gelen itfaiye aracı

Çevredeki vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

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Mevlana Müzesi, yerli ve yabancı turistlere kapatıldı

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, 'koronavirüs' tedbiri amacıyla bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Başta müzenin önündeki Mevlana Meydanı olmak üzere kentin bir çok noktasında ise eski yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Dünyada salgın haline gelen 'koronavirüs' nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Müzenin kapısına kilit vurulurken, Mevlana Meydanı ise bomboş kaldı. Yine virüs tedbiri amacıyla da kentin birçok noktasında eski yoğunluğun olmaması dikkat çekti.

Müze yakınında esnaflık yapan Ali Turhan ilk defa meydanı bu kadar boş gördüğünü söyledi. Turhan, "Ben 20 yıldır bu bölgede esnaflık yapıyorum. Bugünden itibaren müze ziyarete kapatıldı. Ben bu meydanın ilk kez böyle bomboş olduğunu gördüm. Tabii ki salgından dolayı insanların evlerinden çıkmaması normal. Bizce de çıkmasınlar. Biz esnaf olduğumuz için mecburiyetten çıkıyoruz. Kendimizi ve iş yerimizi dezenfekte ederek korunmaya çalışıyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri de destekliyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mevlana Müzesi'nin dışı ve meydandan detay

Çevresindeki sokaklardan detay

Röportaj

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA

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Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sağanak sonrası iki katı inşaat halinde, 17 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın bahçesi, suyla doldu. Binanın zemin katını su bastı.

Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ofis Mahallesi'ndeki 17 kişinin oturduğu 2 katı inşaat halindeki 4 katlı binanın bahçesini su bastı. Binanın zemin katı su altında kaldı. Silopi Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada, yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağı da göle döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Su basan apartman

Apartmanın bahçesindeki sular

Apartmandaki çocuklar

Evden detaylar

Çarşıdan detaylar

Silopi Deresi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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419 gündür kayıp Kader Buse'nin annesinden duygusal Çanakkale paylaşımı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) annesi Ayla Acar, kızının Çanakkale şehitleri için şiir okuduğu videoyu, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı" diye paylaştı.

Kemer ilçesinde 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O günden sonra yapılan tüm arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Kader Buse Acar'ın bazı eşyaları ve hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları dışında hiçbir ize ulaşılamadı. 419 gündür kızları Kader Buse Acar'dan gelecek bir haberi bekleyen acılı baba Ahmet Acar ile anne Ayla Acar sosyal medya paylaşımlarıyla kızlarını anmayı sürdürdü.

Anne Ayla Acar, son paylaşımında ise kızının Çanakkale şehitlerini anma töreninde şiir okurken çekilmiş bir videosunu paylaştı. Ayla Acar paylaşımına, "Yavrum, kuzum bugün 18 Mart. Elimde bir bu videon kaldı. Nerede Çanakkale destanın, nerede dur yolcun, İstiklal Marşı'n, bayrak şiirin. Ezbere bilmene rağmen bir hafta önceden çalışman, o duyguları içinde yaşaman, odanın duvarlarını titretmen lazımdı ama annen unuttu. Bir haftadır bu videonla odanda duvarlar titretmeliydi. Söz veriyorum kızım bugün odana şiirini dinleteceğim" notuyla yürek burktu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kader Buse'nin şiir okurken görüntüsü

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),

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Koronavirüs önlemli tehlikeli yolculuk

ANTALYA'da, yabancı uyruklu 3 kişinin aynı motorsiklete binerek yaptığı tehlikeli yolculuk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, yolcuların koronavirüse karşı önlem olarak maske takması ise dikkat çekti.

Antalya'nın Hamza Taş Bulvarı'nda, yabancı uyruklu 3 kişinin motosikletle tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikteki sürücülerin yanı sıra kendi canlarını da hiçe sayarak yolculuk yapan 3 kişi, aynı zamanda koronavirüse karşı tedbiri elden bırakmadı. Yalnızca motorsiklet sürücüsünün kask taktığı tehlikeli yolculuk sırasında, diğer yolcuların önlem amacıyla maske ve eldiven taktığı gözlendi. Görenlerin, "Biri ölmemek, diğeri ölmek için davetiye" yorumunu yaptığı motosikletliler, görüntülendiklerini anlayınca, yarım Türkçeleriyle "Teşekkürler, teşekkürler" diyerek el sallayıp uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Akan trafikten görüntü

Aynı motosiklette 3 kişinin seyir hali

Maske ve eldivenlerinden

Teşekkürler deyip el sallamaları

HABER- KAMERA: Ahmet İSTEK/ANTALYA,

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Alanya'da dağda kar, sahilde deniz keyfi

TÜRKİYE'nin en büyük sıradağları olan Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Antalya'nın Alanya ilçesinde, dağlık bölgeleri kar kaplarken sahilde tatilciler denizin keyfini çıkardı.

İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Alanya'nın sahil bölgelerinde hava sıcaklığı 17, nem oranı yüzde 25 seviyelerinde ölçülürken, dağlık bölgelerde ise sıcaklık sıfırın altına düştü. Toros Dağları'na düşen kar nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri karla kaplanıp, yer yer don olayları da görülürken, sahil kesiminde ise güneşli hava tatilcileri ve yöre halkını cezbetti. Güneşli havada sahile inen yerleşik yabancılar ve tatilciler sıcağın tadını çıkardı.

Kimi bikini ve mayosuyla sahilde güneşlenirken, kimisi denizin kumsalla buluştuğu noktalarda yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Kimileri ise çocuğuyla sahilde oynamayı tercih etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağan bölgelerden çekilen görüntüler

Sahilden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Kaynak: DHA