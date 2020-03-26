DHA YURT BÜLTENİ - 11

FETÖ şüphelisi çift, saklandıkları evde yakalandı

FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır aranan çift, Burdur 'un Bucak ilçesinde saklandıkları evde jandarma tarafından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan M.Ç. ile eşi N.Ç.'yi Bucak ilçe merkezinde saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı. Yapılan sorgusunda M.Ç.'nin Antalya'da KHK ile kapatılan özel bir yurtta müdür olarak görev yaptığı, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve Bank Asya'da hesap hareketleri bulunduğu tespit edildi. Eşi N.Ç.'nin ise aynı yurtta çalıştığı belirlendi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya'ya sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. N.Ç. ise Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antalya adliyesi dış plan görüntüler

Şüpheli çiftin jandarma eşliğinde fotoğrafı

HABER: Mesut MADAN- KAMERA: ANTALYA,

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Balık avında ölen kişi toprağa verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, balık avında yaşamını yitiren 3 kişiden 57 yaşındaki Metin Zınk, toprağa verildi.

Marmaris Sanayi Sitesi'nde kokoreç dükkanı işleten Metin Zınk, halasının oğlu emekli memur Erdoğan İnce (60) ve bir süt ürünleri şirketinde çalışan arkadaşları Özkan Akıncı (36), 15 Mart Pazar günü saat 08.00'de, Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu'ndan, 4.25 metrelik fiber tekneyle balığa çıktı. Grup, gece olmasına rağmen dönmeyince, yakınları kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden, jandarma ve AFAD ekipleri ise karadan arama- kurtarma çalışması başlattı. Kayıp kişilerin cenazeleri, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 hafta sonra bulundu. Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler dün, yakınlarına teslim edildi.

Yaşamını yitirenlerden Erdoğan İnce, dün Aydın'ın Çine İlçesi'ndeki Soğukoluk Mahallesi'nde toprağa verildi. Özkan Akıncı'nın cenazesi ise, Muğla'nın Menteşe ilçesinin kırsal Kuzluk Mahallesi'ndeki camide dün ikindide kılınan namazın ardından toprağa verildi. Son olarak ölenlerden Metin Zınk, bugün Beldibi Mahallesi Altınoluk Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Zınk ailesi, yakınları ve dostları katıldı.

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Beldibi Mahalle mezarlığında cenaze töreninden genel-yakın çekim görüntü

Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı fotoğrafı

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Öğretmenlerin ürettiği maskeler, emniyete teslim edildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki kurslarda görev yapan öğretmenler tarafından başlatılan 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında 2 günde üretilen 500 maske, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Keşan Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki meslek edindirme kurslarında görevli 10 el sanatları öğretmeni, koronavirüs salgınına karşı, kentteki kamu personelinin ihtiyacını karşılamak amacıyla 'Tedbirli ol, sağlıklı kal' projesi kapsamında maske üretmeye başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa, 2 günde üretilen 500 maskeyi, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin'e teslim etti.

Mustafa Helvacıoğlu, üretilen maskelerin her gün öncelikli kamu personeline dağıtılacağını belirterek, "Belediyemizin malzeme desteği, kaymakamlığımız ve sosyal hizmet merkezimizin de emekleriyle ürettiğimiz ilk maskeleri Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Polislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz her zaman sahadalar ve sağlıklarını korumak için üzerimizde sorumluluk varö dedi.

'GÖNÜLLÜ OLARAK MASKE ÜRETİYORLAR'

Nergis Mustafapaşa, merkezde kursların iptal edilmesinin ardından kurs öğretmenlerinin gönüllü olarak maske üretimine başladığını belirterek, "Bunun üzerine Keşan Kaymakamlığımız ve Keşan Belediyemiz ile proje hazırladık. Üretimimiz çok iyi gidiyor. Maske üretiminde hijyen kurallarına harfiyen uyuyoruz. Halkımız üretilen maskelerin dezenfekte edildiğine dair kesinlikle müsterih olsunlar. Koronavirüs salgını bitinceye kadar maske üretimimize devam edeceğiz. Amacımız koronavirüs tedbirlerine uymak, bilinç ve farkındalık oluşturmak. Amacımız kurumlarımıza, vatandaşlarımıza hizmet üretmek. İlk etapta 500'e yakın maske üretimi gerçekleştirdik" diye konuştu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, üretilen maskeleri personelin ihtiyacına göre kullanacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üretilen maskeler

-Maskelerin emniyet müdürüne teslimi

-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.

-Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nergis Mustafapaşa röp.

-Emniyet Müdürü Mehmet Tekin röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Evin damında piyasaya sürülecek süt ürünleri ele geçirildi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, imalathaneye dönüştürülmüş bir evin damında, piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 150 kilo süt ve süt ürünlerinden oluşan gıda malzemesi ele geçirdi.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde merdiven altı kayıt dışı bir imalathanede, süt ürünleri üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte belirlenen adrese gitti. Ekipler, Suriye uyruklu M.A.'nın evini imalathaneye dönüştürdüğünü, tepsiler içerisinde yoğurt, kaymak ve tereyağı üretimi yaptığını tespit etti. Hijyen kurallarının yok sayıldığı, kötü koşullarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan evin damındaki 150 kilo süt ürününe tutanakla el konularak, imha edildi. Sağlıksız koşullarda üretim yapan M.A.'ya cezai işlem uygulanırken, kaçak imalathane mühürlenerek faaliyeti sonlandırıldı.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yasa dışı faaliyeti engellemek adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, "Sağlıksız koşullarda üretim yapanlara asla geçit vermeyeceğiz. Önceliğimiz, halkımızın sağlığı. Halk sağlığını korumak adına düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Bu olumsuzluklar aynı zamanda haksız rekabete sebebiyet vermekte ve işini hakkıyla yapan esnafımıza da zarar vermektedir. Bu tür faaliyetlere asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üretim yapılan yerden görüntü

-Ekiplerinin baskın yaparken

-M.A.'ya ceza keserken

-Süt hazırlanan yer mühürlenirken

Haber-Kamera: MERSİN,

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Şemdini'de belediyeden derslerini takip edemeyen 2 kardeşe televizyon

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde evlerinde televizyon olmadığı için derslerini takip edemeyen 2 kardeşe, Belediye Başkanı Tahir Saklı, televizyon hediye etti.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler, evlerinde derslerini bilgisayar ve televizyon üzerinden takip ederken, imkanı olmayanlara ise çeşitli destekler veriliyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da evlerinde bilgisayar ve televizyon olmayan 2 kardeşe televizyon alarak yardım etti. Beşevler Mahallesi'nde yaşayan 7'inci sınıf öğrencisi Kasım ile 3'üncü sınıfa giden kardeşi Muhammet Çelik için alınan televizyon, belediye görevlileri tarafından kurulumu yapılarak aileye teslim edildi. Belediye Başkanı Saklı, ailenin çocukları için kendilerinden televizyon istediğini ve bu talebi hemen yerine getirdiklerini belirtti.

Çocukların annesi Semiha Çelik ise maddi durumlarını kötü olduğunu belirterek, "Çocuklarım evde televizyon olmadığı için derslerini takip edemiyorlardı. Çocuklarımın bu sıkıntısını gideren Belediye Başkanımız Tahir Saklı'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Ekipleri Çelik Aİlesi Evine Gitmesinden Detay

-TV kurulumundan detay

-Kasım ve Muhammed Çelik kardeşlerin derslerini dinlemesinden detay

-Anne Semiha Çelik röportaj

-Evin genel görüntüsü

-Kasım ve Muhammed Çelik kardeşlerin pencereden kameraya el sallamalarından detay

Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari)

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Niğde'de mahkumlar günde 20 bin maske üretiyor

NİĞDE Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, koronavirüs salgını nedeniyle günlük 20 bin maske üreterek hastane ve kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde oluşturulan atölyelerde tutuklu ve hükümlülere, topluma kazandırılması amacıyla mesleki bilgi ve beceri eğitimleri verildiğini söyledi. Aynı zamanda hükümlülere vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci, hijyen, doğaya ve insana saygı konularında eğitimler de verildiğini anlatan Fidanoğlu, bu konularda onların farkındalıklarını artırılmaya çalıştıklarını aktardı. Fidanoğlu, başta temizlik, gıda, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık gibi 80'e yakın alanda tescilli markalarla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu'nun sağlık alanında da ekonomiye katma ve değer oluşturmak yönünde adımlar attığına dikkat çekti.

'MASKE ÜRETİMİNE BAŞLADIK'

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde 1 Mart'ta kurulan ve bin metrekare kapalı alanda koronavirüsle mücadele kapsamında ve karantina süreçlerinde kullanılan maske üretimine başladıklarını kaydeden Fidanoğlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüsle mücadele seferberliğinde yoğun olarak ihtiyaç duyulan piyasaya arzı düşük ve talebi yüksek olan maskesinin piyasa fiyatlarının 3'te 1 oranında düşüğüne kamu hastanelerine sevk edilerek hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlanacağı öngörülmektedir. İlk etapta 70 hükümlünün istihdam edildiği atölyemizde günlük 20 bin maske üretiliyor. Daha fazla hükümlü istihdamıyla üretim miktarının artırılarak tıbbi tekstil alanında da taleplerin yerli ve milli imkanlarla karşılanması yönünde yoğun çaba harcanmaktadır. Cerrahi alan dışı maske, tulum, spanç gibi ürünlerin üretimi işyurtları atölyelerimizde yapılmaktadır" dedi.

İŞLENEREK TESLİM EDİLİYOR

Hammadde tedarik etmekte zorluklar yaşandığından bazı kamu hastaneleri ve Niğde Valiliği ile görüşmeler yapıldığını ifade eden Fidanoğlu, kuruma sağlanan hammaddelerin işlenerek yarı mamul halinde teslim edildiğine dikkati çekerken, şunları kaydetti: "Ülkemizin tüm kurum, kuruluş ve bireyleriyle dahil olduğu koronavirüsle mücadele seferberliğimizde Adalet Bakanlığı ve ailesi olarak bakanımız Abdulhamit Gül'ün öncülüğünde gerek personelimiz gerek hükümlerimizle üzerimize düşen sorumluluğun bilinci içerisinde ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kaliteden ödün vermeksizin üretim yapmakta her türlü çaba ve gayret içerisindeyiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yapılan maskelerden görüntü

-Maskelerin mahkumlar tarafından dikilmesi

-Mahkumlardan genel görüntü

-Dikimlerden detay görüntü

-Genel görüntü

-Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ramazan Fidanoğlu'nun açıklaması

-Detay görüntüler

Haber Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Mobil dezenfektan uygulamasıyla çarşı pazarda vatandaşa dezenfektan ikramı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde dezenfektanın vatandaşın ayağına götürülmesi amacıyla 'mobil dezenfektan' uygulaması başlatıldı. Korunaklı bir kıyafet giyen belediye personeli boynuna astığı el dezenfektanını çarşı pazarda gördüğü vatandaşa ikram etti.

Sandıklı'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve resmi kurumlar gibi vatandaşların kalabalık olarak bulunduğu ortamlarda virüs bulaşma riskini önlemek amacıyla belediye tarafından mobil dezenfektan uygulaması başlatıldı. Korunaklı kıyafet ve maske takan bir belediye görevlisi, boynuna astığı üzerinde uyarı yazılarının bulunduğu levhayla çarşı pazar dolaşıp, vatandaşa dezenfektan ikram etti.

Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Çöl, "Türkiye'de bir ilk defa yapılan bir uygulamanın altına daha imzamızı atarak mobil dezenfektan uygulamasını hayata geçiriyoruz. 'Kendini koru toplumu koru' sözünü kendimize düstur edinerek vatandaşlarımızın sağlık standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben bu bağlamda ilgili personellerimize teşekkür ederek, ilerleyen günlerde bunun gibi değişik çalışmalarımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediye önünde dezenfekte ikramından

Çarşının değişik bölgelerinde vatandaşa ikramdan

RÖP: Mustafa Çöl (Belediye Başkanı)

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,

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Yunan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı

SÜVEYŞ Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıkan milyon dolarlık yat, Yunan limanlarına alınmayınca rotasını Türk kıyılarına çevirerek, Bodrum'a demir attı.

Hollanda'da 1963 yılında ticari gemi olarak üretilen, 1998 yılında ise yapılan revizyonlarla İngiltere'de süper yat haline getirilen 'Chakra', Bodrum Kalesi önlerine demir attı. Tasarımıyla dikkati çeken 86 metre uzunluğundaki milyon dolarlık yatın, Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın Atina şehrine gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Yunan adalarında limanlara yer yok iddiasıyla kabul edilmediği öğrenilen yatın, rotasını Türk kıyılarına çevirdiği belirtildi. Dün Bodrum'a gelen yatın, koronavirüs tedbirleri kapsamında limana yanaşamadığı ve Bodrum Kalesi önüne demir attığı öğrenildi. Kiralık olarak hizmet verdiği öğrenilen yatta şu anda mürettebat dışında kimsenin bulunmadığı ifade edildi. Yatın Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kale önünde demirleyen yattan genel-detay

Haber- Kamera: Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

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Van Büyükşehir Belediyesi'nden 17 araçlık dezenfeksiyon filosu

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için 17 araçlık filosuyla dezenfekte ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ekiplerin 7/24 esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Dünyaya hızla yayılan koronavirüs tehdidinin ortadan kaldırmak için önlemlerini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, cadde ve sokakların virüslerden arındırılması için de yoğun çaba sarf ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi için 17 araçlık dezenfeksiyon filosu kurduklarını söyledi. Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Vali Bilmez, virüsün yayılımını engellemek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını başladıktan sonra daha çok toplumun kullandığı mekanları dezenfekte ediyorduk. Bugün artık Büyükşehir Belediyemiz oluşturduğu 17 araçlık filosuyla hem caddelerimizin zemin kısmını hem de üst bölgelerini ilaçlıyor. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. İlçe belediyelerimizle de koordineli olarak çalışıp bu hastalığı Van halkının en az hissedeceği şekilde geçirmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğümüz de kentimizin girişlerinde kente gelen insanların ateşini ölçüp şüpheli gördükleri insanları hastanelerimize sevk ediyor. Bu şekilde Van'a gelen her yolcu taramadan geçmiş oluyor. Bizim buradaki amacımızda dışardaki virüsleri yok edip halkımızı korumaktır. Vatandaşlarımızdan da isteğimiz talimatlara uyup evden çıkmamaları yönündedir. Evde kalan yaşlılarımız için de bütün belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız seferber oldular. Vefa gruplarımız onların taleplerini karşılamaktadır. Maaşları evlerinde ödenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın da herhangi bir panik yapmasına gerek yok. Sadece 112, 155 ve 156'dan bize ulaşmaları yeterlidir. Ben bu ilaçlamalarda görev alan tüm arkadaşlarıma kutluyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İlaçlama yapan araçlardan detaylar

-Vali ve Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in açıklamaları

-Araç filosu

-Drone görüntüleri

-İlaçlama yapılırken genel detaylar

VAN,

Kaynak: DHA