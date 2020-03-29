DHA YURT BÜLTENİ-11

Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden

Yazı İşleri Müdürleri'nin dikkatine

'Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen, bebeğini kaybetti' haberimizi kaynağından bebeğin yaşadığının bildirilmesi üzerine düzelterek yeniden veriyoruz.

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(YENİDEN)

KOCAELİ'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz'ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi'nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz'ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.

İzmit'te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin."

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Sebahattin AYDIN/İZMİT (KOCAELİ), -

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Umre'den dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların, Bilim Kurulu kararı sonucu evlerine gönderilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, umreden dönenlerin Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı yurtlara yerleştirilmesine karar verilmesiyle Konya'daki 2 yurda, 15 Mart'ta 2 bin 200 kişi getirildi. Havalimanında ve yurda yerleştirilirken sağlık kontrolünden geçirilenlerden evli çiftler dışında herkes, ayrı odalara alındı. 14 günlük karantina süresi boyunca yaklaşık 500 polis, yurtta güvenlik önlemi alıp, bina içinde, katlarda ve çevrede nöbet tuttu. Karantina süresi dolanlardan 'Kovid-19' testi negatif çıkanların Bilim Kurulu kararıyla evlerine gönderilmesi bekleniyor. Gönderilmesi beklenen kişilerin, 14 gün evlerinde karantina altında duracaklarına ilişkin tebligat imzalayacağı öğrenildi. İl dışına gidecekler için hazırlanan otobüsler ise sabah saatlerinden itibaren yurdun önünde bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yurt dışından detay

Alınan güvenlik önlemlerinden detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

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İzmir 'de semt pazarları dolu

İZMİR'de, koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen, belirli günlerde kurulan semt pazarları dolup, taşıyor. Maske ve eldiven takarak önlem alanlar ise sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, küresel bir salgına dönüştü. Türkiye'de de salgının yayılmaması için üst üste yeni önlemler alınıyor. Ancak gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle marketlere ve mahallelerde kurulan pazar yerlerine gidiyor. Marketler, müşterilerini teker teker alabilme imkanına sahipken, aynı sistemi pazar yerlerinde uygulama imkanı olmuyor. Bu nedenle yüzlerce kişinin aynı anda girdiği, sosyal mesafenin korunamadığı pazar yerleri, alışveriş yapmak zorunda olanları tedirgin ediyor. İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazara da yüzlerce insan geliyor. Aynı anda alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske takıyor. Ancak sosyal mesafeyi koruma imkanının bulunmadığı pazarlara gelen vatandaşlar, tedirgin olduklarını söylüyor.

Yüzlerce kişinin aynı anda alışveriş yaptığı pazarda salgından korunmak için eldiven ve maske takarak alışveriş yapan Yusuf Ataç, "Pazarlar da tehlikeli ama yapabileceğimiz bir şey yok. Pazara çıkmamız gerekiyor. Günlük ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Pazar yerinde peynir, zeytin gibi bazı ürünlerin açıkta satıldığını görüyoruz. Bunun önleminin alınması gerekiyor. Açık ürünlerin üzerinin kapatılması gerekiyor" dedi.

Pazar alışverişine çıkan Emine Yaman ise "Eldiven ve maske takıyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz. Pazara geliyoruz korka korka ama yapabileceğimiz bir şey yok. Aç kalmayalım diye mecburiyetten geliyoruz. Yoksa ben hiç dışarı çıkmıyorum. Ama artık bugün biraz alışveriş yapmak için çıkmak zorunda kaldım. Allah herkese sağlık versin" diye konuştu.

Ayşe Yalçın da, "Korka korka geliyoruz. Bugün pazar alışverişi için çıktım ama yarın işe gitmek zorundayım. Nasıl gideceğim, korkuyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazardan görüntü

-Pazar alışverişi yapanlardan görüntü

-Vatandaşların maske ve eldiven takmasından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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İzmir'de cadde ve sahiller boş kaldı

İZMİR'de koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından, hafta sonları güzel havaları da fırsat bilen İzmirlilerin ziyaret ettiği sahiller ve caddeler boş kaldı. Zabıta ve polis ekipleri sahillerde denetim yaparken, İzmirlilerin yasağa uyduğu gözlendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak günden güne etkisini sürdüren ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, dünya genelinde pek çok tedbir alınmaya devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı da önlemler kapsamında hafta sonları piknik alanları ve sahillere gidilmesini yasakladı. İzmir'in Konak ve Karşıyaka ilçeleri ile Alsancak ve İnciraltı semtleri sahilleri bomboş kaldı. İzmirlilerin gezmek, piknik ve spor yapmak için sıkça tercih ettiği bu yerler, adeta sessizliğe büründü. Güzel havaya rağmen İzmirliler 'evde kal' çağrısına uyarken, sahil ve parklarda zabıta görevlileri ve polis ekipleri ise denetim yaptı. Öte yandan şehrin işlek cadde ve sokakları da bomboş kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boş kalan sahil kesimlerinden görüntü

-Muhabirin anonsu

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,

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Kırşehir'de öğretmenler, 'siper maske' üretmeye başladı

KIRŞEHİR'de Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri, 3 boyutlu yazıcılarla siper maske üretimine başladı.

Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Bölümü öğretmenleri, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için siper maske geliştirmeye karar verdi. 7 gün önce çalışmalara başlayan 6 öğretmen, geçen çarşamba günü 3 boyutlu yazıcılarla maske üretmeye başladı.

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın, 2 hafta içinde 100 adet maske üretileceğini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı protokolü kapsamında sağlık çalışanlarımızın hastayla ilk müdahalesinde kendini koruması amacıyla siper maske üretiyoruz. Üretim yaparken öncelikle 3D yazıcılardan siper maskenin kafa yapısına uyumlu giydirme şeklini çıkartıyoruz. Daha sonra şeffaf maddelerle ön korumasını ve arka lastiğini takıyoruz. Diğer okullarımızdan gelen 3D yazıcılarla beraber önümüzdeki günlerde seri üretime başlayacağız. Hastanemizin ihtiyacını karşılamak için buradayız. Onlar bizim için hastanedeler, biz de onlar için üretiyoruz. 2 hafta içinde 100 adet üretmeyi düşünüyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüzün talebini karşılayacak şekilde üretmeye çalışacağız" dedi.

'GÜNDE 30 SİPER MASKE ÜRETİYORUZ'

Günde 30 adet koruyucu siper maske üretebilecek bir sisteme sahip olduklarını belirten Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı ise, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte bir proje başlattık. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimize koruyucu siper maske tasarlıyoruz. Tasarımları 3D yazıcıları kullanarak yapıyoruz. Şu anda 6 adet yazıcımız var. Günde yaklaşık 30 adet koruyucu siper maske tasarlamaya çalışıyoruz. Bir maskenin çıkması 1 saat 27 dakika sürüyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Siper maske üretimin yapılan okul ve alandan görüntü

Siper maskelerin hazırlanışı

Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Sargın'ın açıklaması

Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bayram Çakı, açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR,

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HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki kişiye koronavirüs salgınıyla ilgili "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye megafonla Kürtçe anons ettirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tosun ve anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, yanındaki ismi öğrenilemeyen kişiyle kentin sokaklarını gezerek, iddiaya göre, koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu. HDP'li Tosun'un talimatıyla megafonla çevredekilere seslenen, HDP'li olduğu belirtilen kişi, "Hükümet tedbir almayarak Kürt halkının ölmesini istiyor" diye anons etti. Tepki çeken anons görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Remziye Tosun ile anons eden kişi hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Anonsun yapılması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA