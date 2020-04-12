DHA YURT BÜLTENİ - 11

Tekirdağ 'da cadde ve sokaklar yasağın ikinci gününde de sessiz

TÜRKİYE'de, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında olan Tekirdağ'da, yasağın ikinci gününde de vatandaşlar evinde kaldı. Kentte, fırınlar ekmek üretimlerine aralıksız devam ederken, emniyet ekipleri ise asayiş ve trafik uygulamalarını sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'da hafta sonu ilan ettiği sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Tekirdağ sokaklarında da sessizlik hakim oldu. Kentte açık olan fırınlar, ekmek üretmeye aralıksız devam ederken, emniyet ekipleri de şehir içinde denetimlerine devam etti. Sayısız miting, gösteri, yürüyüş, konser ve festivale ev sahipliği yapan, gün boyu binlerce kişinin spor, yürüyüş yaptığı Süleymanpaşa sahili de boş kaldı.

Yasağın ikinci gününde Tekirdağ'da fırınlar üretimlerine aralıksız devam etti. Ekmek dağıtımlarını sorunsuz olarak gerçekleştiren fırıncılar, servis araçları ile mahallelerde dolaşarak vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.

YASAĞI İHLAL EDEN 150 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve toplum destekli polis ekipleri de haber merkezine gelen çağrılardan vatandaşın taleplerini giderdi. Trafik ekipleri ise kavşak ve bulvarlarda denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında Tekirdağ il genelinde, 150 kişiye Kabahatler ve1593 sayılı kanuna muhalefetten toplam 278 bin 760 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekmek üreten fırınlar

-Fırında ekmeğin pişilme anları

-Fırınların araçlarının sokak sokak ekmek dağıtması

-Araçlardan ekmek almaya gelen vatandaşlar

-Boş kalan sahil bandından görüntüler ve martılar

-Kent meydanından görüntüler

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ

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Adana'da dam ve balkonlar davul-zurnayla coştu

SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle adeta hayalet kente dönüşen Adana'da vatandaşların evlerinin dam ve balkonlarındaki eğlencesi sosyal medyada ilgi gördü.

Koronavirüs salgını nedeniyle dün başlayan sokağa çıkma yasağı Adana'yı adeta hayalet kente dönüştürdü. Vatandaşlar bu yasağa uyarken, İtalya'daki balkon konserlerini andıran görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kentin bazı mahallelerinde dama ve balkonlara çıkan vatandaşlar, davul ve zurnayla oyun havası, türkü ve marşlar çalarak moral bulmaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş da evlerinin dam ve balkonlarında dans edip oyunlar oynayarak müziğe eşlik etti. Bazı vatandaşların balkonlarını ışıklarla süslediği gözlenirken, bazıları da müzik sistemleriyle parçalar çaldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Damda davul zurna çalanlar

Balkonda oyun oynayanlar

Balkonlarda müzik çalıp dans edenler

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,/ADANA,

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Pamukkale'de kaz ve ördek sesleri

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alamayan Pamukkale, sokağa çıkma yasağı nedeniyle tamamen boş kaldı. Issız görüntüsüyle dikkat çeken 'Beyaz Cennet'te, yasak nedeniyle kaz ve ördeklere kaldı.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, bu yılı hiç olmadığı kadar boş geçiriyor. Beyaz Cennet, geçtiğimiz yıl 2 milyon 580 bini aşkın turist sayısıyla rekor kırdı. Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından olan ve 3 milyon turist hedefiyle yeni yıla başlayan Pamukkale, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılına kötü başladı. Ziyaretçi sayısının bu nedenle düştüğü Pamukkale, bulaşıcı hastalık nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılmıştı.

ISSIZ PAMUKKALE

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle iki günlük aldığı sokağa çıkma yasağının ardından, Pamukkale'de ıssız bir görüntü oluştu. Çok sayıda otel, restoran ve işyerinin kepenk kapatmak zorunda kaldığı, Pamukkale'de cadde ve sokaklar da boş kaldı.

ÖRDEK VE KAZ SESLERİ YANKILANIYOR

Dünyanın dört bir yanından doğal güzelliğiyle ziyaretçi alan Pamukkale'de yasağın ardından, Kocaçukur mevkiinde bulunan göletteki kaz ve ördeklerin sesi yankılanmaya başladı. Kaz ve ördekler, belediye ekiplerince yem verilerek beslendi. Su üzerinde yüzen kaz ve ördekler, Pamukkale ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Pamukkale'den görüntü

-Göletten görüntü

-Ördek ve kazlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Karantinadaki yurttan sağlıkçılara sürpriz tulum dinletisi

KORONAVİRÜS nedeniyle Cezayir'den Amasya'ya getirilip, öğrenci yurduna yerleştirilen 231 Türk işçi arasında yer alan Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde tulum çalarak, ateş ölçümü için gelen sağlıkçılara sürpriz dinleti sundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Cezayir'den, Cezayir Hava Yollarına ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen 231 kişi, polis eşliğinde otobüslerle Amasya'ya taşındı. Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen vatandaşlar, KYK Sultan Bayezid Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kentte, 14 gün karantinada gözlem altına alınacak kişilerden Yasin Özgen, karantinanın 9'uncu gününde, yurtta ateş ölçümü yapan sağlık personeli ve güvenlik görevlilerine tulum çalarak mini konser verdi. Özgen'in tulum eşliğinde dinletisine ait görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Görüntü dökümü: -

-Türk işçinin tulum çalması detay

-Sağlık çalışanları detay

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Sokağa çıkma yasağının son gününde İzmir sessizliğini sürdürdü

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı karanının ikinci ve son gününde de İzmir'de sessizlik hakim oldu. Termometrelerin ortalama 16 dereceyi gösterdiği şehirde; en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokakta zaruri biçimde bulunması gereken vatandaşlar ise 'İzmir ilk kez bu kadar sessiz' dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilin valiliğine gönderilen genelge ile birlikte 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle hafta sonunda

İzmir sessizliğe büründü. Hayatın durduğu İzmir'de koronavirüs önlemleri öncesinde deyim yerindeyse iğne atılsa yere düşmeyecek noktalar bomboş kaldı. Termometrelerin ortalama 16 dereceyi gösterdiği şehirde, en işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kolluk görevlileri İzmir'in tüm noktalarında denetimlerini sürdürürken, özel araçları da görev kapsamında dışarı çıkıp çıkmadıkları konusunda kontrol etti. Sokakta fırında çalışanlar, kolluk güçleri, sağlık çalışanları, basın görevlileri, eczane, PTT ve kargo şirketlerinde çalışanlar, bazı akaryakıt çalışanları harici vatandaşın olmaması İzmirliler'in yasağa uyduğunu gösterdi. Öte yandan görev dolayısıyla dışarıda olması gereken vatandaşlar ise 'İzmir ilk kez bu kadar sessiz' dedi.

'YASAĞA CİDDİ ANLAMDA UYULUYOR'

Denizci evinde çalışan ve sokağa çıkma izni olan vatandaşlardan Ahmet Diler, "İzmir ilk kez bu kadar sessiz. Virüs dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz. Daha güzel olacağını düşündüğümüz için süreci böyle atlatmamız gerekiyor. Normalde bu havada Kordon'un tamamen dolu olması lazım. Böyle bir havada burası normal de sohbet edip, çekirdek çitleyenlerle dolu olurdu" dedi.

Fırında çalışan Sıla Elden Yılmaz da "Tek tük de olsa gelen, giden oluyor ve daha çok ekmek satın alıyorlar. Pasta, börek çeşitlerinden yasak öncesi nadir de olsa satın alan oluyordu. Ancak yasakla birlikte vatandaşlar sadece ekmek almak için geliyor. Paket servis hizmetimiz şu an olmadığı için vatandaşlar buraya gelip satın alıyor" diye konuştu.

Unlu mamul ruhsatı olan bir işletmenin sahibi Hayri Tuna Yükselen de "Yasağa çok ciddi anlamda uyuluyor. Hiçbir kolluk kuvvetine ihtiyaç kalmadan herkesin evinde olduğunu görüyoruz. Bizler kapsam dışı olduğumuz için servisimize devam ediyoruz. Yasak kapsamındaki sürede tüm sağlık çalışanları ve kolluk görevlilerini işletmemize davet ediyoruz ve yiyeceklerden ikram ediyoruz" diye konuştu.

Bir akaryakıt istasyonu çalışanı Recep Koç ise, "Benzin almak için istasyona gelen çok az sayıda vatandaş olduğunu görüyorum. Onlarla da konuştuğumda dışarıda olması gerekenlerden olduğunu öğreniyorum. Araç geçişi şu an çok az. Balçova'da oturuyorum ve normalde bir saatte gidebildiğim yolu yolun boş olması nedeniyle yarım saatte gidip, evime ulaşabiliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir'in boş kalan cadde ve meydanlarından görüntü

-Muhabir anonsları

-Sokağa çıkma izni olan vatandaşlarla röp.

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Beyşehir'in sessiz sokakları havadan görüntülendi

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde de sokağa çıkma yasağına uyuldu. Sokak sessizliği ve Beyşehir Gölü'nün güzelliği havadan görüntülendi.

Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde yasağa uydu. Sessizliğin hakim olduğu sokaklar ve Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü de havadan görüntülendi.