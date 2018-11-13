Dha Yurt Bülteni 12

13 Kasım 2018 Salı 15:41



13 Kasım 2018 Salı 15:41

1)BM'DEN İDLİB'E 25 TIR İNSANİ YARDIMBİRLEŞMİŞ Milletler(BM), tarafından Suriye'nin İdlib kentine 25 TIR'la insani yardım gönderildi.Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki BM'ye ait lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından İdlib'e gitti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri İdlib'te sivillere dağıtılacak.Görüntü Dökümü-----------------------------BM görevlilerinin araçları-Yardım yüklü TIR'lar-Cilvegözü gümrük sahasına girerken-Genel detaylarıSÜRE: 3'53"-BOYUT: 434MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),===================================================2)SINIR KAPISINDAN ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEYEN IRAKLI, ORMANLIK ALANA KAÇTIEDİRNE'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'da çıkış yapmak için gelen ve pasaportunda eksiklik olduğu belirlenen 1 Iraklı, askeri yasak bölgedeki ormanlık alana kaçtı. Askerler kaçan kişiyi yakalamak için askeri yasak bölgedeki ormanlık alanda kapsamlı çalışma başlattı. Olay, Pazarkule Sınır Kapısı'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Yunanistan'a çıkış yapmak üzere yaya olarak Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen ve Irak vatandaşı olduğu öğrenilen 2 kişi, pasaportlarını işlemlerini yapmak için görevliye verdi. Polis, yaptığı inceleme sırasında pasaportların birinde eksiklik olduğu belirleyerek, işlem yapamayacağını bildirdi. Iraklı ise polis, "Benim Yunanistan'a gitmem lazım, ailem orada" diyerek sert tepki gösterip, taşkınlık yaptı. Bunun üzerine tepki gösteren kişi, gözaltına alınmak istenince, bir fırsatını bularak Pazarkule Sınır Kapısı'ndan askeri yasak bölgedeki ormanlık alanı kaçtı. Kaçan kişinin yanındaki ise polis tarafından gözaltına alındı.Polis ve askerler, bölgede kaçan Irak'lıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı. Bu sırada askerler kaçan kişinin durması için havaya uyarı ateşi açtı. Ancak, şüpheli ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi. Bölgede güvenlik güçlerinin kaçan kişiyi yalamak için geniş kapsamlı çalışması sürüyor.Olayın görgü tanığı taksici Ahmet Duman, "Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir kişinin ormanlık alana kaçtığını gördüm. Askerler 'dur' ihtarında bulundu ama durmayıp kaçtı. Bu sırada askerler havaya uyarı ateşi açtı" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------------------Iraklı'nın kaçtığı ormanlık alanAskerlerin ormandan çıkışıJandarmanın bölgeye gelişiAskerlerin Pazarkule Sınır Kapısı'na girişiAskerlerden detaylarPazarkule Sınır Kapısı'ndan detaylarDHA muhabiri Ali Can Zeray'ın anonsuGörgü tanığı taksici ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-===================================================3)EVİNİN DUVARINA YUVA YAPAN ARILARI KOVMAK İSTERKEN, ARILARIN SALDIRISINA UĞRADIELAZIĞ'ın Palu ilçesindeki evinin duvarında yuva yapan eşek arılarını süpürge ile çıkarmak isteyen 46 yaşındaki Mehmet Karakaş, eşek arılarının saldırısına uğradı. Karakaş'ın yakınları da bu anları cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.Palu ilçesi Karşıbahçeler mahallesinde yaşayan Mehmet Karakaş (46), evinin duvarında yuv yapan eşek arılarını, çocuklarına zarar vermesin diye süpürge ile çıkarmak istedi. Eline aldığı süpürge ile eşek arılarını yuvalarından çıkarmak isteyen Karakaş, bir anda arıların saldırısına uğradı. Arıları süpürge ile savmak isterken arıların saldırısına uğrayan Karakaş'ın bu anını cep telefonu ile saniye saniye kayddetti.Evinin duvarında arıların yuva yaptığını ve çocuklarını rahatsız ettiklerini belirten Karakaş, "Evimizin duvarında arılar yuva yapmıştı. Ben de süpürge ile yuvalarından çıkarmak istedim. Çıkarmak istediğim eşek arıları bir anda bana saldırmaya başladı. Beni bir çok yerimden soktular, perişan oldum. Şimdi evi ilaçladık. Zor oldu ama arılardan evimizi temizledik" dedi.Görüntü Dökümü------------------Arıların Süpürge ile çıkarılması-Arıların Saldırısı-Vatandaşın KaçışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -