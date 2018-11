Dha Yurt Bülteni-12

15 Kasım 2018 Perşembe 12:58



1)MANAVGAT'TA YANGININ BİLANÇOSU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTIANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yangının bilançosu sabah ortaya çıktı. Yangın nedeniyle 7.5 hektarlık zeytin ve portakal bahçesi zarar görürken, bölge halkı zararlarının tespiti ve telafisini istedi. Manavgat'ın Aksaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evlere kadar geldi. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangının evlere ulaşması önlenirken, Aksaz Mahallesi'nde Birol Ersoy'un, altı samanlık olan ve üst katında oturduğu eve kadar gelen yangın, samanlığın duvarının kepçeyle kırılarak saman balyalarının çıkarılmasıyla önlendi. Yangında can kaybı olmazken, yaklaşık 7.5 hektarlık tarım arazisinde bulunan zeytinlik ve portakal bahçeleri zarar gördü. Yangının özellikle zeytin bahçelerinde verdiği zarar gün ışıyınca ortaya çıktı. Onlarca zeytin ağacı yangın nedeniyle tamamen yanarken, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle bazı tarlalarda zeytin ağaçlarının yarısının yandığı ortaya çıktı.'NEYİNİ TOPLAYACAĞIM, İŞTE GÖRÜNÜYOR'Zeytin bahçesinde bugün ürün toplamaya hazırlandığını, hatta traktör römorkuna kasaları dahi koyduğunu belirten Durmuş Kaz (52), "Akşam ezanı vaktiydi, evde yemek yiyecektik, Hanım 'Yukarıdan duman geliyor, zeytinlere bir şey olmasın' dedi. Ben de traktöre bindim geldim ki bir şey kalmamış. Hatta buraya alt yoldan geliyordum, yangının içinde kaldım, traktörle zor çıktım. Dün ikindi vakti sandıkları römorka yükledim, bugün izinliyim. Bugün dedim toplayayım, hatta bacanağa söyledim, onlar yardıma gelecekti. Böyle olunca onlara da telefon ettim, gelmeyin diye. Neyini toplayacağım, işte görünüyor, kalmışta mı toplayacağım" dedi.'NE YAPACAĞIZ BİZ DE BİLEMEDİK'Zeytin ağaçlarını 12 yıl önce babası, kardeşi ve ailesiyle diktiğini kaydeden Durmuş Kaz, "Benim şu anda 70 ağacım, 20 kadar da biraderin yandı. Bütün milletin ağaçları gitti. 12 sene önce ağaçları diktik. Burada Yörükler vardı. Keçiler, koyunlar vardı. Günde 3 sefer burasını dolanıyordum, zarar vermesinler diye. Yalağını kazdım, fidesini 5 liraya aldım. Burasını babamla birlikte, biraderim hep birlikte çoluk çocuk fideleri diktik. Bu zamana kadar getirdik. Şimdi de böyle oldu. 2 kızımı evlendirdim, borcum, derdim var. Ben burasını ümit ediyordum. Şimdi böylece kaldık. Bakalım, traktörü mü satacağız, arabayı mı satacağız ne yapacağız biz de bilemedik" diye konuştu.'BALYALAR YANDI, PORTAKALLAR YANDI'Dün akşam evde yemek yerken yangını fark ettiğini söyleyen Birol Ersoy, mahallenin 3- 5 kilometre yukarısında başlayan yangının poyrazla birlikte 10 dakikada kendi evlerine kadar geldiğini, kendisinin itfaiyeyi aradığını söyledi. Birol Ersoy, şöyle dedi:"Bizim evimiz 2 katlı, alt katı samanlık olarak kullanıyoruz. Alt katta 300- 400 saman balyası vardı. Balyalar hep ateş almış, oraya su sıkıyorsun, diğer taraftan fışkırıyor. En son kepçe getirdik, açtırdık, içindeki balyayı çıkarmadan mümkün değil önleyemedik. Balyalar yandı, portakallar yandı, 2- 3 bahçe vardı onlar yandı."'4'Ü YANDIYSA 4'Ü DURUYOR'Çiftçi Hayrettin Gök de zeytinleri bu sene toplamadıklarını, toplamak için yağmur yağmasını beklediklerini söyleyerek, "8 dönüm yerim vardı. Yarısı yanmış. 4'ü yandıysa 4'ü duruyor. Ağaçların bir kısmı eski, bir kısmı yeniydi" dedi.Aksaz Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, zararlarının tespit edilip, telafi edilmesi için devletten yardım beklediklerini kaydetti.Görüntü Dökümü-------------Yanan zeytin bahçelerinden görüntüNöbet bekleyen orman görevlileriRÖP1: Durmuş KazZeytin bahçesinden detay görüntüSamanlığı yıkılan evden görüntüSamanların dışarı atılmış görüntüsüRÖP 2: Birol ErsoyÇiftçi Hayrettin Gök'ün açıklamasıSamanlıktan görüntülerAnız yakılması görüntüleri661 MB/// 05.58"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),===============================================2)BEBEK ARABASINDAN DÜŞMEK ÜZERE OLAN KIZINI BÖYLE YAKALADIADANA'da market işleten Mehmet Ali Durmuş (30), bebek arabasında ayağa kalkan 10 aylık kızı Embia'yı yere baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin altında market işleten 2 çoçuk babası Mehmet Ali Durmuş, bebek arabasındaki kızı Embia'nın ayağa kalktığını fark etti. Refleks gösteren Durmuş, Embia'yı baş üstü düşmek üzereyken son anda yakaladı. O anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntüleri izleyince yaptığı harekete kendisinin bile inanamadığını belirten Durmuş, "Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Allah korusun, kızıma o an bir şey olacak diye çok korktum" dedi.Anne Sinem Durmuş (24) ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek, "Kendisi kahraman baba oldu. Görüntüleri izleyen herkes bizi arıyor. Eşimle gurur duyuyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Bebeğin arabasından sarkmasıBabanın bebeği kurtarma anıBebeğin annesinin kucağında görüntüsüAne ve babası ile görüntüsüBabanın bebeği öpmesiBebekten detaylarBabanın konuşmasıDetaylarBaba ile röp.Anne ile röp.Bebeğin bebek arabasında görüntüsüErkek kardeşi ile görüntüsüGenel görüntülerSÜRE: 02'57" BOYUT: 326 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,===========================================3)SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ KURŞUNLADILAR: 1 YARALIKOCAELİ'nin Derince ilçesinde, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki 2 kardeşin bulunduğu otomobile tabanca ile ateş edildi. Kurşunlar, 2 kardeşten birinin bacağına isabet ederken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olay, D-100 Karayolu Liman Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. Zafer Zengin idaresindeki 34 LSN 46 plakalı otomobil seyir halindeyken bir araçtan tabanca ile 3 el ateş edildi. Kurşunlar, Zafer Zengin'in kullandığı otomobilde bulunan kardeşi Uğur Zengin'in sağ bacağına isabet etti. Saldırganlar otomobil ile olay yerinden uzaklaştı. Hemen yol kenarında duran Zafer Zengin yaralanan kardeşinin bacağındaki kan akışını durdurmak için kemer bağladı. Olayı görenler polisi ve 112 Acili arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından yaralanan Uğur Zengin'i ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Zengin tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-Otomobil içerisinde yaralının görüntüsü-Bacağına bağlanan kemer-Araç içersindeki boş kovan-Araç çevresinden polis detaylarıHaber: Ergün AYAZ/Kamera: Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),