Dha Yurt Bülteni 12

TUĞLA YÜKLÜ KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
SİNOP'ta tuğla yüklü kamyon bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, Boyabat- Sinop
Karayolu'nun 50'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Muhlis Çağlar idaresindeki tuğla yüklü 55 NC 880 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile araç içinde bulunan Mücahit Baş olay yerin de hayatını kaybetti. Yaralanan Tuncay Pala ise olay yerine çağırılan ambulansla Sinop Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavialtına alındı. Jandarma
tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detaylar
(SÜRE: 1: 47 Dk) (BOYUT: 198 MB)
Haber-Kamera: Emin ADIGÜZEL,Esra AKSU/SİNOP,
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EVİNDE AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCUDAN ÖLDÜ
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te, evli ve 2 çocuk babası N.T. (37), evinde ölü bulundu. Otopside, N.T.'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve çocukları kent dışında olan N.T.'den haber alamayan annesi, oğlunun evine gitti. İçeri giren anne, oğlunun odada hareketsiz halde yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde N.T.'nin öldüğü belirlendi. Polisin incelemesinin ardından N.T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu
morguna götürüldü. Otopside N.T.'nin aşırı dozda uyuşturucu sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bir süre uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için tedavi gördüğü öğrenilen N.T.'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ölen N.T.'nin fotoğrafı
Adli Tıp kurumu
Cenaze aracının geliş
Cenazenin araca konulması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP
60 MB
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KAZADA ÖLEN BABA VE OĞLU SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI
SAMSUN'un Vezirköprü
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölen Nurettin Yıldız
ile oğlu Kayra Yıldız düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
Dün gece saat Samsun- Kastamonu
Karayolu Vezirköprü ilçesi 10'uncu kilometresinde meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden Nurettin Yıldız (33) ile oğlu Kayra Yıldız (7) bu gün son yolculuklarına uğurlandı. Baba ve oğlu için memleketleri olan Samsun'un Havza
ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şeyhsafi Camisi'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından baba ve oğlunun cenazeleri Şeyhsafi Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada yaralanan sürücünün eşi Fatma Yıldız
(29) ve kızı Hümeyra
Yıldız'ın (5) tedavilerinin ise Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar
(SÜRE: 1.50 Dk) (BOYUT: 136 MB)
Haber-Kamera: Abdurrahman ALTUN/HAVZA(Samsun),
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HAYVAN HIRSIZLIĞINA 3 GÖZALTI
DENİZLİ'nin Tavas
ilçesinde üç kişi, hayvan hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Tavas ilçesi Kızılca
Mahallesi'ndeki dağlık alana dün (cuma) öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Muzaffer Gebeşçi, camiye giden çoban arkadaşı Hüseyin Arzıman'a ait küçükbaş hayvanları, tanımadığı 3 kişinin götürdüğünü gördü. Bunun üzerine Muzaffer Gebeşçi, cep telefonuyla Hüseyin Arzıman ve diğer çoban arkadaşlarına haber verdi. Bir yandan da hırsızlara müdahale etti. Bunun üzerine 3 kişi, hayvanları bırakıp dağlık alanda kaçmaya başladı. Gebeşçi ve sonradan bölgeye ulaşan vatandaşlar, kaçan hırsızların peşine düştü. Vatandaşlar, dağlık alanda yaptığı aramada zanlılardan A.T.'yi yakaladı. Durumdan haberdar edilen jandarma ekipleri ise M.K. ile şoför olduğu öğrenilen İ.E.'yi yakaladı. Vatandaşlar, yakaladıkları A.T.'yi jandarmaya teslim etmek üzere götürdukları sırada cep telefonuyla görüntüsünü ekti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Bu sırada vatandaşlarda yakaladıkları hırsızın görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cep telefonuyla çekilen görüntülerde
Çobanlardan
Yakalanan kişiden görüntüler
Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,
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DİYABETE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN YEŞİL ELMA DAĞITTILAR
ÖZEL Bursa
Hayat Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü
etkinlikleri kapsamında, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenledi. Doktorlar ve hastane personeli ile diyabetli hastaların katıldığı yürüyüşte vatandaşlara yeşil elma dağıtıldı.
Özel Bursa Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul
, Cumhuriyet Alanı'nda başlayan yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, "Diyabet, ülkemizde görülme sıklığı gittikçe artan, ciddi organ yetmezliğine yol açan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Diyabet körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve uzuv kaybına yol açabilen sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Diyabet hastalığını önlemek, onu kontrol altına almanın ilk adımıdırö dedi.
Dr. Özkul, diyabetin kronik bir hastalık olduğunu, hayat boyu tedavi gerektirdiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Biz bu konuya dikkat çekip, farkındalık oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda bakanlık tarafından düzenlenen 'Hergün 10 bin adım' projesine destek sağlamak istedik. Diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtacağız. Sağlıklı beslenme ve diyabet simgesi olan yeşil elmaları dağıtarak, hatırda kalmasını sağlayacağız. Hayat Hastanesi olarak bu tür farkındalıkları önemsiyoruz."
Daha sonra grup, Bursa Büyükşehir Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde 'Şeker şekerlikte güzel', 'Sen de olabilirsin diyabet, hergün yürüyüş ve hareket et' yazılı dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Polisin güvenlik önlemi altında yapılan ve yoğun ilgi gören yürüyüşü bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntü dökümü:
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Heykelönü toplu
Ahmet Özkul konuşma
Yürüyüş
Bando konser
Boyut: 482 MB// Süre: 4 dk 18 sn
Haber/Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,
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SAKARYA'DA 2 MİLYON TL DEĞERİNDE EROİN ELE GEÇİRİLDİ
ADAPAZARI(Sakarya
), - SAKARYA'da durdurulan ahşap travers yüklü TIR'da piyasa değeri 2 milyon lira olan 39 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek, F.T. (34) idaresindeki ahşap travers malzemesi yüklü TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 75 paket halinde 39 kilo 490 gram eroin ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 Euro ve 970 TL para ele geçirildi.
TIR'ın sürücüsü F.T. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Görüntü dökümü
TIR'dan detay
Uyuşturucu maddenin açılması yakından görüntüsü
HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,
17 Kasım 2018 Cumartesi 17:56