Dha Yurt Bülteni-12

1)TBMM BAŞKANI YILDIRIM: SAVUNMAMIZI YERLİ SİLAHLARLA DONATMAMIZ LAZIMTBMM Başkanı Binali Yıldırım, kimsenin Türkiye'yi tehdit edememesi için gençlerden daha çok çalışmasını isteyerek, "Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım. 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 24 yerlilik oranı vardı, şimdi yüzde 67'ye ulaştık. Hedef, kendi kendimize yeter hale gelmek" dedi.TBMM Başkanı Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin (MAKÜ) akademik yıl açılış programına katıldı. Fahri doktora verilen Yıldırım, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de temel atma törenini gerçekleştirdi. Konferans salonundaki törende konuşan Yıldırım, kültür ve medeniyetin sembol şahsiyetlerinden olduğunu belirttiği Mehmet Akif Ersoy'un adını yaşatan üniversiteden fahri doktora almanın, kendisi için onur olduğunu söyledi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz'ın, 28 Şubat zulmünü yaşadığını kaydeden Yıldırım, "Tarih yaşanıyor, o olaylar geride kaldı. Yaşanan sıkıntılar artık yok. Gençlerimiz, kızlarımız istedikleri gibi kendilerini ifade ediyor, istedikleri şekilde kıyafetlerini seçebiliyor" diye konuştu.ÖĞRENCİ SAYISI 143 ÜLKEDEN FAZLATürkiye genelindeki üniversitelerde 7,5 milyon gencin eğitim gördüğünü dile getiren Yıldırım, "İlk, orta ve liseyi dahil ederseniz nüfusun 3'te 1'i, 25 milyon öğrencimiz var. 25 milyon insan, 143 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bizi dünyada iddialı hale getiren genç ve dinamik nüfustur. Gençlik, gelecek, ümit demektir. Üniversitenin isminden ve bulunduğu bölge nedeniyle önemli bir sorumluluğu vardır. Mehmet Akif, hürriyet ve bağımsızlık demektir. 100 yıl önce Anadolu'yu işgal etmek isteyen çakal sürüsüne karşı köy köy dolaşan bir dava adamıdır. Milleti bezginlikten kurtarmak için uyarıcı ve yol gösterici yürekli bir insandır. Buradaki gençler çok çalışmalı ve öğrenim alanında en iyisi olmalıdır. Akif, onların öyle olmasını isterdi" dedi.'OSMANLI GEÇMİŞİMİZ, TÜRKİYE GELECEĞİMİZDİR'TBMM Başkanı Yıldırım, tarihte Müslümanların modern tıbbın, matematiğin, sosyolojinin öncüleri olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Müslüman bilginler aydınlanma çağını başlattı. Dünyada ilk kurulan üniversite Tunus'tadır. Avrupalıların 'ilk üniversite' diye iddia ettiği Bologna 1088 yılında kuruldu. Batılılara sorsanız öyle anlatmazlar. İlk üniversiteyi kendilerinin kurduğunu iddia eder. Batı kendilerinin yegane olduğunu düşünür. Tarihi, sanatı, bilimi kendileri ile başlatırlar. Her buluşu onlar yapmışlardır. Bilimsel teoriler onlara aittir. Hakikat onların dediği gibi değildir. Akıl ve bilimden uzaklaşan her devlet, tarih kitaplarının konusu olmuştur. Osmanlı son dönemlerin eğitime büyük önem vermiştir. Abdülhamit Han. Kendi öz değerlerimizi canlandırıp büyük bir seferberlik başlatmıştır. Geçmişi bilmeyen geleceğini inşa edemez. Geçmiş, dönüp yaşayacağımız bir dönem değildir, gelecek için tecrübedir. Osmanlı geçmişimiz, Türkiye geleceğimizdir. Bizim utanılacak geçmişimiz tarihte yoktur. Ecdadımızdan bize bırakılan, gururla anlatacağımız bir medeniyete sahibiz."'MİLYONLARCA GÖÇMENİ BU SEBEPTEN HİMAYE EDİYORUZ'Türkiye'de Mehmet Akif gibi değerlerin unutturulmak istendiği dönemden geçildiğini dile getiren Yıldırım, bir dönem manevi ve milli değerlerin horlandığını söyledi. Yıldırım, "Milletimiz asaletiyle yıkıcı cereyanları tarihin çöplüğüne atmaya başladı. Kendi medeniyetine yabancı olan insanlar her zaman olmuştur. Bu insanları milletimize ve devletimize karşı kışkırtanlara karşı uyanık olmak zorundayız. 15 Temmuz darbe kalkışması bu hususlardan biridir. Yükseköğretim gençliği olarak sizler barış, huzur ve kardeşliği ortadan kaldırmak isteyenlere karşı dikkatli olmalısınız. Türkiye'nin başı ağrısa Balkanlar, Orta Doğu ağır hasta olur. Ülkemiz ve bölgemizdeki ülkelere karşı kötü düşünceleri olan birtakım emperyal güçler vardır. Bunlara asla fırsat vermemeliyiz. Millet ve devlet olarak önemli hedeflerimiz var. Açlığın yoksulluğun kader olmadığını bütün Müslümanlara anlatmaya çalışıyoruz. Milyonlarca göçmeni bu sebepten himaye ediyoruz" diye konuştu.'HEDEF, KENDİ KENDİMİZE YETER HALE GELMEK'Yıldırım, 2002 yılında ulaşım ve iletişim altyapısı bakımından dünyada 39'uncu sırada yer alan Türkiye'nin, görevi bıraktığı 2016 yılı itibarıyla altyapı gelişmişliğinde 9'uncu olduğunu açıkladı. 2002 yılı öncesi Burdur'a altyapı anlamında 111 milyon lira yatırım yapıldığını dile getiren Yıldırım, 2003- 2018 yıllarında Burdur'a bu anlamda 1,5 milyar lira yatırım yapıldığını aktardı.Kimsenin Türkiye'yi tehdit edememesi için daha çok çalışılması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Savunmamızı yerli silahlarla donatmamız lazım. 15 yıl önce savunma sanayisinde yüzde 24 yerlilik oranı vardı, şimdi yüzde 67'ye ulaştık. Hedef, kendi kendimize yeter hale gelmek" dedi.GENÇLERE TAVSİYELERDünyada gücün bilgide olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Yıldırım, şöyle konuştu:"Bilgiye hakim olanlar, üretenler her zaman bir adım önde gidiyor. Gelecek bilgi ile kurgulanıyor. Millet ve devlet olarak değil, şahıs olarak da hedefleriniz olmalı. Hayallerinize ulaşmak için yılmadan mücadele etmelisiniz. Emeksiz yemek yok, zahmetsiz rahmet olmaz. Yarının dünyasında söz sahibi olmak için teknolojiyi sadece kullanmak yetmez. Teknolojinin sahibi olmamız gerekiyor. Tüketici olarak kalırsak başkalarının tasarladığı hayatı yaşarız. Ülkemizi daha güçlü hale getirmek için bilgi ve teknolojinin sahibi olmalıyız. Kendimizi sürekli yenilemeyiz. Yeni şartlara, bilinmezlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Mutlaka okuyun, okudukça genç kalırsınız. Hangi yaşta olursanız olun mutlaka okuyun."Hasan DEMİRBAŞ- Mesut MADAN/BURDUR, -===========================================================2)TİCARET BAKANI PEKCAN: TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN MODERN GÜMRÜK KAPILARINA SAHİPTİCARET Bakanı Ruhsat Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip olduğunu ifade ederek, "Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz, diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pekcan, Kapıkule VIP salonda Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip ülke olduğunu söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonları oluşa TIR kuyruklarına çözüm bulmaya gayret ettiklerini ancak kuyrukların Cuma günleri İstanbul'daki gümrüklemeden kaynaklandığını kaydeden Pekcan, "Kapıkule'de yaklaşık 10 kilometreye yakın kuyruk var. Ancak Cumartesi, pazar ve pazartesiye sarkıyor kuyruklar. Haftaiçi sıfır kuyruk, bu da genelde İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin Çarşamba ve Cuma günü yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama tabi sürdürülebilir değil ve kirliliği de neden oluyor. Orada koşullar çok uygun değil. TIR parkının kapasitesinin arttırılmasını konuştuk. Gümrük içerisinde akaryakıt istasyonu sayısının arttırılmasını konuştuk. Yarın Bulgaristan'a ziyaretimiz olacak, Bulgar gümrüğündeki 8 peronun 10'a çıkarılması ve daha verimli çalışılması ile ilgili neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz esasında Türkiye Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip. Bunu her aşamada kendileri de zaten söylüyorlar. Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz, diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.Kapıkule Sınır Kapısı'nın yoğunluğunu azaltmak için veteriner ve laboratuar sistemlerini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırmak istediklerini dile getiren Bakan Ruhsar Pekcan, "AB tarafından izin alınabilirse veteriner kontrol sistemini ve laboratuar sistemini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırarak yoğunluğu azaltabiliriz. Çünkü AB sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. Buradaki yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz. X-Ray kapasitesini 2'den 4'e çıkardık. Modernleşme ve teknolojide ki bütün gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık, eleman açığımız yok diye belirtiyor arkadaşlarımız. Bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz diye çalışıyoruz ama biz ne kadar çalışsak, Cuma günü olan gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor. Gene de yok etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taraması ve free shopları gezerek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak'tan bilgi aldı. Bakan Ruhsar Pekcan ve beraberindekiler daha sonra Pazar günleri köylü kadınların ürünlerini sattığı 'emek pazarına' geçti. Burada satış yapan kadınlarla sohbet eden Bakan Pekcan, bir köylü kadın ile birlikte gözleme pişirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Pekcan, tezgahları gezerek satış yapan kadınlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden Bakan Pekcan, Selimiye Camii'ni ve Edirne Ticaret Borsası canlı hayvan satış borsasını gezdi. Bakan Pekcan ardından Edirne Ticaret Odası'na geçerek Trakya Bölgesi İştişare toplantısına katıldı.Görüntü Dökümü:----------------------Bakanın gelişi ve karşılanması-Toplantı salonuna geçmesi-Toplantıya katılanlar-Bakan detay-Toplantı sonrası açıklaması-Gümrüğü gezmeye-Kadın emek pazarı ziyareti-Genel görüntüler-Kapıkule Tır kuyruğu-Kapıkule tabelasıHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-=======================================================3)AK PARTİ'Lİ ELVAN, ORDU'DA TEMAYÜL YOKLAMASINA KATILDIAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleri ile vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli hizmet verme anlayışımız, yaklaşımımız var" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından Ordu Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen yerel seçimlere yönelik temayül yoklamasına katıldı. Temayül yoklamasının ardından açıklamalarda bulunan Elvan, "Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ilk kez elektronik ortamda temayül oylaması gerçekleştirdik. Delegelerimiz ve oy kullanacak olan kardeşlerimiz bilgisayar ortamında kendi oylarını kullandılar, kullandıkları oy doğrudan genel merkeze aktarıldı. Zaman zaman aksaklık yaşayan kardeşlerimiz olsa da Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda bir oylama gerçekleştirdik. Sonuçlarını da en kısa zamanda genel merkezimiz gerçekleştirecektir" diye konuştu. Elvan, sözlerine şöyle devam etti:"AK Parti olarak özellikle yerel yönetimlerde projeleri ile vatandaşa en yakın, en hızlı ve en güvenli hizmet verme anlayışımız, yaklaşımımız var. İnşallah Ordu'da da AK Parti'li kardeşlerimiz, belediye başkanları adaylarımız bir destan yazacaktır ve Ordu'yu daha yukarı noktalara getireceklerdir. Zaten Ordu'ya çok önemli yatırımlar yapıldı. 20 yıl öncesi ile şimdiki Ordu arasındaki farklar zaten gözler önünde."Görüntü Dökümü:------------------------Temayül yoklamasından detay-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın açıklamaları-Detaylar(SÜRE: 3.00 Dk ) (BOYUT: 183 MB)Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ORDU,======================================================4)AİLE FERTLERİ ARASINDA BIÇAKLI SOPALI KAVGA: 3 YARALIANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, aynı ailenin fertleri arasında evde başlayıp, çocuk parkında devam eden bıçaklı ve sopalı kavgada, 2 kardeş ve anne yaralandı. Kavgayla ilgili aralarında dedenin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 14.30 sıralarında, Yayla Mahallesi'ndeki Kızılelma Parkı'nın yanında meydana geldi. Mustafa Ekemel, iddiaya göre, çocuklarını ve yeğenlerini aralarındaki sorunları konuşmak için evine davet etti. Aile üyeleri arasında evde başlayan tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavga, evin yakınındaki çocuk parkında sürdü. Parktaki kavgada dedesiyle aynı adı taşıyan Mustafa Ekemel (18) bacağından, kardeşi S. Ekemel (16) de karnından bıçaklanırken, anneleri Hicran Ekemel (42) ise başına aldığı darbeyle yaralandı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralı aile fertlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekemel ailesinden aralarında dede Mustafa Ekemel'in de bulunduğu 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------Çocuk parkından genel görüntüÇalışmasını bitiren olay yeri inceleme ekibinin binanın bahçesinden çıkışıEkemel ailesinin kadınlarının olayı polise anlatmalarıHastaneden genel görüntüHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),======================================================5)TARLAYA UÇAN KAMYONDAKİ TUĞLALAR, SURİYELİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 4 YARALIHATAY'ın Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Suriyeli ve 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Avcılar Çeşmesi Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun yönetimindeki 46 HV 657 plakalı tuğla yüklü kamyonun freni patladı. Coşkun'un kontrolünden çıkan kamyon, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MY 107 plakalı otomobile çarpıp, tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimleri öğrenilemeyen Suriyeliler, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Sinan Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriye uyruklu, sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve ilk yardım görevlilerince çıkarıldı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------Ambulans ve itfaiyeden genel detaylarYaralı detayıKamyona itfaiye tarafından tazyikli su sıkılmasıHaber: Emek ÇAKILI - Kamera: HATAY,SÜRE: 0' 32" BOYUT: 57.4MB======================================================6)TAZMİNATLARINI ALAMAYAN İŞÇİLER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE EYLEM YAPTISAMSUN'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı.İddiaya göre bir market zincirinde çalışırken tazminatsız işten çıkarılan işçiler Gazi Caddesi'nde biraraya geldi. Yürüyüş yapan işçiler, 'Tazminatlarımız gasp edilemez' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında bazı işçilerin çocukları da sloganlara eşlik etti. İşten çıkarılan işçilerden birinin 24 yaşındaki oğlunun maddi yetersizlik sebebiyle tedavisi yapılamadığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne süren işçiler, ellerini kırmızıya boyayarak durumu protesto etti. Grup, basın açıklamasınına ardından dağıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Yürüyüşten geniş detay-Eyleme katılan çocuklardan detay-Vatandaşların destek vermesi(SÜRE: 3.10 Dk) (BOYUT: 355 MB)Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,