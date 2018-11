Dha Yurt Bülteni 12

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:56



MADEN OCAĞINDA PATLAMA;3 MADEN İŞÇİSİ ÖLDÜCENAZELERİ ÇIKARILDITTK Tahlisiye ekibinin 10 saat süren çalışmalarının ardından ruhsatsız ocakta yaşanan patlamada yaşamlarını kaybeden madencilerin cenazeleri çıkarıldı. Cenazelerin ocaktan çıkarıldığı sırada ocak ağzında bekleyen madenci yakınları sinir krizleri geçirdi. Ölen maden işçilerinden Hakan Gençtürk'ün annesi Şahsine Gençtürk, "Oğlum oğlum" diyerek sinir krizleri geçirdi. Cenazeler daha sonra ambulanslara konularak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Görüntü Dökümü--------------------İşçilerin cenazelerinin ocaktan çıkartılmasıZONGULDAK/DHA=======================================================2)PKK KARADENİZ'DE İLK KEZ KIŞ ÜSTLENMESİ YAPAMADIKARADENİZ'de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timlerinin son yıllarda yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu PKK'lı teröristler büyük darbe aldı. Karadeniz kırsalında kış üstlenmesi yapan 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' PKK'lı teröristlerin hepsi etkisiz hale getirilirken, örgüt ilk kez bu yıl kış üstlenmesini de yapamadı. Bölgeye sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan güvenlik güçlerince takibe alındı.Karadeniz kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ordu, Giresun, Tokat, Sivas, Gümüşhane ve Giresun kırsalında insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonlar yürütülüyor. Teröristlerin Orta Karadeniz'e geçiş güzergahı olarak kullandıkları Tunceli ve Erzincan kırsalında da operasyonlar devam ederken, bu bölgede sıkışan grupların 3'er ve 4'erli olarak bölgeye yeri dönebileceği ihtimaline yönelikte havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. JÖH, PÖH VE JÖPER'lerin yoğun operasyonları sonucu son 4 yılda Karadeniz kırsalında büyük darbe alan PKK'lı teröristlerin liderleride etkisiz hale getirildi.ARTIK BARINAMIYORLARÖrgütün sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 22 teröristin öldürülmesinin ardından, takviye kuvvet olarak 3'erli gruplar halinde gönderilen teröristlerde bölgeden kaçtı. Ormanlardaki fotokapanlar ve İHA'ların etkin gözetimiyle hareket alanları kısıtlanan teröristler, güvenlik güçlerinin yaylaları sıkı kontrol etmesiyle yayla evlerinden erzak çalamayınca açlıkla karşı karşıya kaldı. Bölgeyi iyi bilmedikleri için sık sık ormanda kaybolan teröristlerin, öldürülme endişesiyle sürekli geri dönmek istedikleri de telsiz kestirmesine yansıdı. İstihbarat kaynaklarına göre, bölgeden geri döndüğü değerlendirilen 3-5 kişilik terörist grubunun Erzincan ve Tunceli kırsalına ulaşmış olabileceği, ancak bu bölgeden çıkamayınca grubun tekrar taktiksel olarak geri dönebileceği ihtimaline karşıda teyakkuzda olunduğu belirtildi. Karadeniz kırsalında artık barınamayan PKK'lı teröristlerin geçmiş yıllarda kış üstlenmelerini, yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla geçirmeye çalıştığı da belirlendi. Güvenlik güçlerinin yayla evlerini sıkı kontrol etmesiyle henüz yayla evlerinden erzak çalamayan teröristlerin, bölgede kış üstlenmesi yapamadığı da ortaya çıktı. Bu yıl ilk kez kış üstlenmesi yapamayan teröristlerin, sıkıştıkları bölgelerde hareket edemeyerek geri dönebileceği ihtimaline karşı da operasyonlar ara verilmeden sürüyor.BÜYÜK DARBE YEDİLERPKK'nın sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nda yer alan 22 teröristin 15'i, operasyonlarda etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 4'ü ise yaralı ve sağ ele geçirildi. 22 kişilik terörist grubun yok olmasıyla bölgeye yaz döneminde yeni gönderilen 'Ciyager' kod adlı Serdar Bekmez ise Giresun kırsalında etkisiz hale getirildi. Karadeniz kırsalında son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarda öldürülen 16 teröristtten 2'sinin, 4 milyon lira ödüllü 'kırmızı kategori'de aranan, 6'sının ise 300 bin lira ödüllü 'gri kategori' ile aranan teröristlerden olduğu belirlendi. Bölgeye sızmaya çalıştığı düşünülen 'Kawa' kod adlı İranlı terörist ve 'Aras' kod adlı Aras Aslan güvenlik güçlerince takibe alındı.-Görüntü Dökümü--------------------------Karadeniz'de kış ve yaz terör operasyonlarından görüntü (arşiv)-Yaylalarda kar görüntüsü ve yayla evlerinden görüntü (drone)Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,======================================================3)OF'TA HEYELAN: 3 KATLI BİNA BOŞALTILDITRABZON'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda, kayan toprak kütlesi 3 katlı binaya hasar verdi. Yıkılma riski üzerine bina boşaltıldı.Olay, Of ilçesi Yazlık Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Sağanak yağışların etkisiyle yamaçtaki toprak kütlesi büyük bir gürültü ile kaydı. Heyelana uykuda yakalanan 3 katlı bina sakinleri koşarak kendilerini dışarı attı. Heyelan sonucu binada hasar oluştu, yıkılan barakadaki tavuk ve hindiler telef oldu. AFAD ekipleri heyelanlı bölgede inceleme gerçekleştirdi. Heyelanda hasar oluşan ve yıkılma riski taşıyan binanın boşaltılmasına karar verildi.'HEYELANA SU KANALI NEDEN OLDU'Bina sahibi Kamil Yılmaz (72), heyelanın nedeninin araziden geçen su borularının olduğunu iddia etti. Yılmaz, "Dedemin dedesi burada kaldı, hiç bir şey olmadı. 1986 yılında buradan su kanalı geçirdiler. Toprağı fazla kazıdıkları için yavaş yavaş altı kopunca üst taraf da aşağı gelmeye başladı. O yıllar da bir kez daha çökme yaşanmış ve 2 çocuk toprak altında kalmıştı. Yine böyle bir olay yaşandı. Bu kez sadece bir hindi telef oldu. Onun dışında maddi zararlar oluştu. Bize 'evde durmayın' deniyor. Gidecek yerimiz yok" dedi.'UCUZ ATLATTIK'Mehmet Yılmaz da 1 ay önce bir heyelan daha yaşadıklarını belirterek "Bu heyelanın ardından AFAD ekipleri geldi ancak bilgilendirme yapmadılar. İkinci heyelan meydana geldi. Gece saatlerinde olması nedeniyle ucuz kurtardık. Gündüz olsaydı daha büyük sonuçlar doğurabilirdi. Ucuz atlattık, Allah beterinden saklasın" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------Heyelanın meydana geldiği evin görüntüleri-Ev sakinlerinin açıklamaları-Drone görüntüleri-DetaylarHABER: Tolga SAĞLAM KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA======================================================4)SİLAHLI KAVGA SONRASI DELİLLERİ SAKLAMAK İSTEDİLER, 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDISAMSUN'da bir eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı kavga sonrası taraflardan biri, yerdeki boş kovan ve delilleri gizlemeye çalıştı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.Samsun'un İlkadım İlçesi Fuar içinde önceki gece saatlerinde eğlence mekanı önünde iki grup arasında yan bakma meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çok sayıda polis olay yerine sevk edilirken, Mesut D., Oğulcan K. ve Hasan A., bacaklarından Oğulcan M. ise kasıklarından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.DELİLLERİ KARARTMAK İSTEDİLEROlayın ardından yerde bulunan boş kovan ve deliller, gruplardan biri tarafından kaldırılmaya çalışıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olaya karıştığı tespit işyeri sahibi Nedim Ö., Selçuk O., İlker A., Resul O., Enes U., Oğulcan K., Hasan A., İlker A., Mustafa O., Y. A. ve H.K.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Enes U.'dan ruhsatsız tabanca, Hakan K.'den ruhsatsız tabanca ve 2 adet kanlı bıçak, Resul O. ile Mustafa O.'dan ise 1'er adet pompalı tüfek ele geçirildi. Asker kaçağı olduğu belirlenen Mustafa O., Samsun Merkez Komutanlığı'na teslim edilirken, yaşları küçük olan Y.A. ile H.K. Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,====================================================5)BAYBURT'TA ÇATI YANGINI (EK)BAYBURT'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.GENİŞHABER GEÇİLECEKGÖRÜNTÜLER GEÇİLDİBAYBURT,=================================================6)SİVAS'TA 5 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGINSİVAS'ta 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangını, caddeyi dolduran meraklılar ilgiyle takip etti.Yangın saat 13.00 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Afyon Sokak üzerindeki 5 katlı Bizim Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatının en üst katında oturan kişilerin, soba külünü çatıya dökmeleri sonucu çıktığı öner sürülen yangında alevler kısa sürede büyüdü. Dumanların görülmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, itfaiye merdivenleriyle çatıdaki alevlere müdahalede bulundu. Kent merkezindeki yoğunluk nedeni ile meraklılar da sokağın her iki yanını doldurarak, merakla çalışmaları takip etti. Kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Yangın görnütüleri-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi-Çevredeki meraklılların yoğunluğuHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS, -======================================================7)ŞANLIURFA'DA PARKTA ÇOCUK CENİNİ BULUNDUŞANLIURFA kent merkezindeki bir parkta, cenin bulundu.Olay, sabah saatlerinde Dedeosman Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Yoldan geçenler parkta bir cenin görünce, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından parka gelen ekipler inceleme yapıp, cenini morga gönderdi. Polis, ceninin kim ya da kimler tarafından parka bırakıldığını araştırıyor.Görüntü Dökümü--------------------------------Adli Tıp KurumuCenaze aracının gelmesiGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)