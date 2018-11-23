Dha Yurt Bülteni 12

23 Kasım 2018 Cuma 15:51



23 Kasım 2018 Cuma 15:51

DHA YURT BÜLTENİ 12'Aile hekimliği Türkiye'de ortalama yaşam süresini 10 yıl uzattı'SAMSUN Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu, Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 2000 yılında 68 iken 2016 yılında aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşmasıyla ortalama 78'e yükseldiğini söyledi.Aile Hekimliği Federasyonu (AHEF) tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongre açılışında Samsun Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Orhan Aydoğdu, aile hekimliğinin başladığı 2005 yılında bugüne veriler paylaştı.'YAŞAM SÜRESİ 10 YIL ARTTI'Dr. Orhan Aydoğdu, 2004 yılında Türkiye'de 8 bin 929 kızamık vakasının olduğunu, aile hekimliğinin ardından aşılama oranlarının yükseldiğini, 2010 yılında hiç kızamık vakası görülmediğini belirtti. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 2000 yılında 68 iken aile hekimliği uygulamasının yaygınlaşmasıyla 2016 yılında ortalama yaşam süresinin 78'e yükseldiğini kaydeden Dr. Aydoğdu, "Aşılama oranlarında Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika gibi ülkelerin önüne geçtik. Anne - bebek ölümleri azaldı, izlem sayıları arttı ve tarama programları uluslararası standartlara geldi" dedi.SAĞLIK HABERCİLİĞİNDE UZMANLAŞMANIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİKongre kapsamında düzenlenen medya panelinde ise Demirören Haber Ajansı sağlık muhabiri Buse Özel de sunum yaptı. Sağlık haberciliğinde uzmanlaşmanın önemine dikkati çeken Özel, sağlık haberlerinde etik ilkelere vurgu yaptı. Özel, sosyal medyanın zaman zaman dezenformasyona neden olabildiğini ve bu nedenle habercilerin hem hızlı hem doğru haberi vermek için mücadele ettiğini belirtti. Oturumda Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, sozcu.com.tr sağlık editörü Eser Akgül ve haberturk.com sağlık editörü Demet Demirkır da birer konuşma yaptı.'ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARINDA DÜNYADA 1'İNCİ SIRADAYIZ'Kongrenin basın toplantısında konuşan AHEF Başkanı Dr. H. Şenol Atakan ise AHEF Kongresi'nin bu seneki temasının 'Sağlıklı Yaşayan, Sağlıklı Yaşlanan Türkiye' olduğunu belirtti. 2005 yılında pilot uygulamayla başlayan aile hekimliğinin 2010 yılında tüm ülkeyi kapsayacak hale geldiğine değinen Dr. Atakan, "Aile hekimliği ile toplumda bebeklik ve çocukluk çağı aşılamalarında dünyada 1'inci sıraya çıkacak şekilde aşılama sağlandı. Koruyucu sağlık hizmetleri gelişti ve vatandaş uygulamayı kabullendi. Kamuda sağlık alanındaki en yüksek memnuniyet sıralamasında aile hekimliği en başta yer alıyor" diye konuştu.Kongreye 700 aile hekimin katıldığı vurgulayan Dr. Atakan, sağlıkta şiddete de vurgu yaparak şunları söyledi:"Aile Hekimliği sayesinde ülkemizde anne bebek ölümleri azalmış, aşılama oranları artmış, hasta takibi çok üst düzeye çıkartılmıştır. Ancak aradan geçen zamanda Aile hekimleri, aşırı iş yükü, hak kayıpları ve sağlıkta şiddet sebebiyle yıprandılar, tükendiler. Biz bu sorunlarımızı yetkililere büyük bir sesle aktarırken TBMM'den sağlıkta şiddeti azaltacak caydırıcı nitelikte bir yasa geçmesini istedik, aile hekimlerine asli işleri dışında yüklenen ek görevlerin alınmasını istedik, aile hekimlerinin hak kayıplarının telafi edilmesini istedik. Bunları Edirne'den Kars'a köyler dahil olmak üzere yurdun her noktasında görev yapan aile hekimleri adına istedik. Ancak geçen haftalarda TBMM'ne gelen yasa teklifi biz AHEF dahil olmak üzere, hiçbir meslek kuruluşunun fikri dahi alınmadan hazırlanmıştır ve açıkça söylüyorum bu yasa tasarısı büyük bir hayal kırıklığıdır."'SAĞLIKTA ŞİDDET'Yasanın 24. maddesinin sağlıkta şiddeti caydıracak içeriğe sahip olmadığını ifade eden Dr. H. Şenol Atakan, "Görevi başında şiddete uğrayan hekime sadece karakola gitme ifaden iş yerinde alınsın denmektedir. Bu mudur sağlıkta şiddeti caydırmaya yönelik tedbir" dedi.'HEKİM SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ KALKIYOR'Yasa teklifi ile artık bireylerin kendi aile hekimlerini seçme özgürlüğünün ortadan kalktığını vurgulayan Dr. Atakan, "Yasanın bu hali ile geçmesi durumunda Sağlık Bakanlığı bireylerin isteği ya da onayı olmaksızın aile hekimini değiştirebilecek. Bu açıkça bireyin hekim seçme özgürlüğünün elinden alınmasıdır ve kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------AHEF Başkanı Dr. Şenol Atakan ile röp.Medya panelinden konuşmalar, DHA Sağlık Muhabiri Buse Özel, AA İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, Eser Akgül ve Demet DEmirkır'ın konuşmalarıBasın toplantısından genel görüntülerMedya panelinden detaylarHaber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK(Antalya),==================17 ilde aranan sahte medyum, Bursa'da F serisi dolar ile yakalandıTÜRKİYE'nin 17 ilinde polis tarafından alanan ve "Kesira' olarak bilinen büyücü, Bursa polisi tarafından saklandığı evde yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda para, silah ve sim kart ele geçirilirken, FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi dolar da bulundu. 'Kesira' kod adlı sözde büyücünün, annesi Atike İncekara'nın da büyücü dolandırıcılığından cezaevinde olduğu öğrenildi.Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Türkiye'de 17 ilde aranan, hakkında 47 ayrı dosyadan suç kaydı bulunan ve halk arasında 'Kesira', 'Feyzullah Hoca' ve 'Süleyman Hoca' olarak bilinen büyücü Sonay İncekara'nın saklandığı adresi tespit etti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli Sonay İncekara'yı ve beraberindeki 5 çalışanını gözaltına aldı.YÜKLÜ MİKTARDA PARA, SİLAH VE F SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİPolis ekipleri tarafından evde yapılan aramalarda, 150 bin lira nakit para, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda dolu fişek, 10 sahte kimlik, 30 adet sim kartı, 15 adet telefon ve FETÖ/PDY üyelerinin taşıdığı F serisi dolar ele geçirildi. Sonay İncekara'nın cep telefonunu incelemeye alan polis ekipleri müşterileri ile olan mesajları ortaya çıkardı. Müşterilerin, "Kısmetim kapalı, aşık olmam için büyü yapar mısın?" diye mesaj attıkları, İncekara'nın ise, "5 bin lira karşılığında kısmet açma büyüsü yaparım" diye cevap verdiği belirtildi.AİLE BOYU 'SAHTE MEDYUM'Şüpheli Sonay İncekara'nın annesi Atike İncekara'nın da 20 farklı suçtan kaydının bulunduğu ve 'sahte meydum', 'dolandırıcılık', 'alıkoyma' suçlarından cezaevinde yattığı belirtildi. Ayrıca Sonay İncekara'nın, cinsel istismar suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da öğrenildi. Adliyeye sevk edilen İncekara, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna, "Hasbelkader" diye cevap verdi. İncekara, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------Şüphelinin adliyeye sevk olması-Emniyetten detaylarHaber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,Süre: 50 saniye Boyut: 94 MB======================================Bakan Kurum: Kaçak yapılara asla müsade etmeyeceğizGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABER GEÇİLECEK======================================Müşterisinin saçlarını boyarken derisini yakan kuaföre 3 bin lira cezaKAHRAMANMARAŞ'ta, S.B. (23) adlı genç kızın saçlarını boyarken derisinde yanıklar oluşmasına neden olduğu öne sürülen kuaför, hakkında açılan davada 'taksirle yaralama' suçundan ceza aldı. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi ile 150 gün adli para cezası verdiği kuaförün, 3 bin lira cezayı 15 taksitte ödemesine hükmetti.'Geçen yıl Nisan ayında bir yakınının nişanı öncesi S.B. saçlarını boyatmak için kuaföre gitti. S.B. saçları boyanırken kafa derisinde yanma hissettiğini söyledi, ancak ismi açıklanmayan kuaför bunun normal olduğunu belirtti. Kuaförden çıktıktan sonra acıları iyice artan S.B., hastaneye gitti. Doktorlar muayenede S.B.'ye saç derisinde birinci derece yanık teşhisi koydu ve isteği üzerine rapor düzenledi. Raporla beraber savcılığa giden S.B. avukatı Emine Nalçacı aracılığıyla kuaförden şikayetçi oldu.Şikayetin ardından kuaför hakkında, 1'inci Asliye Ceza Mahkemesinde 'taksirle yaralama' suçundan dava açıldı.Davanın karar duruşmasında S.B., saçlarının işlem sırasında yandığını ve bu nedenle nişan törenine katılamadığını söyledi. İsmi açıklanmayan kuaför ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, suçunun sabit olduğuna kanaat getirdiği kuaförün 'taksirle adam yaralama' suçunu işlediğini belirterek 180 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra sanık kuaförün iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 6'da bir oranında düşürdü. 150 gün karşılığı 3 bin lira para cezasına hükmedilen kuaförün, bu cezayı 15 eşit taksitte ödemesi kararlaştırıldı.AVUKAT: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDES.B.'nin avukatı Emine Nalçacı, kuaförlerde sıkça karşılaşılan bir durum olan saç yanmasına ilişkin mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Nalçacı, kadınların bu tür durumlarda haklarını aramaları gerektiğini ifade ederek, "Tüm Türkiye'de çok rastlanan ve şikayet oranının az olduğu olayda mağdur olan müvekkilim, sağlık kuruluşundan raporu aldı ve ilgili kuaförden şikayetçi oldu. Savcılık gerekli incelemeyi yaparak kamu davası açılması için iddianame düzenledi. Yapılan yargılamada sanığın savunması ve dinlenen tanığın ifadesine itibar edilmedi. Müvekkilimin savunması, olayın gerçekleşme süreci ve eldeki deliller bir bütün olarak ele alınarak kuaförün 'taksirle adam yaralama' suçunu işlediğine kanaat getirilerek adli para cezası verildi. Bu karar tüm Türkiye için emsal teşkil etmekte" diye konuştu.Nalçacı, müvekkilinin saçlarının yanması sonrası yaşadığı üzüntü nedeniyle akrabasının nişanına katılamadığı için de kuaför hakkında tazminat davası açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Avukat Emine Nalçacı'nın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- KAHRAMANMARAŞ205 MB======================================Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde 'Skunk' ile yakalanıp, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ü.T., Y.B.Y., A.B. ve M.Z.B.'nin iş birliği halinde uyuşturucu sattıklarını belirledi. Bir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik, geçen 20 ve 21 Kasım gecesi peş peşe iki operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde satan Ü.T. ile kendisine aracılık ettikleri belirlenen Y.B.Y. ve A.B. ile M.Z.B. evlerinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden Ü.T.'nin iç çamaşırında, A.B.'nin ise evindeki aramada toplam 20 gram uyuşturucu madde 'Skunk' ele geçirildi. Şüphelilerden M.Z.B.'nin kendisine ait oto-kiralama şirketinden Ü.T.'ye araç temin ettiği, bu araçların bilgilerini ise kayıt altına almadığı belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen 4 şüpheli tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntüHaber - Kamera: BODRUM/ DHA)======================================Öğretmenden, meslektaşına okul bahçesinde evlilik teklifiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde sınıf öğretmeni Cemil Ünalmış, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi meslektaşı olan kız arkadaşı Büşra Kayhan'a, öğrencileriyle birlikte yaptığı organizasyonla evlilik teklifinde bulundu.Siverek'e 45 kilometre mesafedeki Böğürtlen Mahallesi'nde bulunan Böğürtlen İlkokulu'nda bu yıl göreve başlayan sınıf öğretmeni Cemil Ünalmış, 24 Kasım Öğretmenler günü arefesinde meslektaşı olan kız arkadaşı Büşra Kayhan'a evlilik teklifinde bulunmak istedi. Kendi okul idaresiyle görüşen Ünalmış, kız arkadaşının okula gelmesi durumunda öğrencileri ile birlikte organizasyon düzenleyeceğini söyledi. İdarecilerin onayının ardından Taşağıl İlkokulu'nda anasınıfı öğretmenliği yapan Büşra Kayhan, okula davet edildi.Bugün öğle saatlerinde okula gelen Büşra Kayhan, bahçeye girdiği sırada teneffüste koşturan tüm öğrenciler, oldukları yerde hareketsiz durdu. Bazı öğrenciler ise ellerinde, 'Sınavımız başlamıştır' ve 'A-Evet, B-Hayır' yazılı dövizler ile görüldü. Bu sırada Cemil Ünalmış, yaşananları anlamakta güçlük çeken Büşra Kayhan'ın yanına gelip karanfil vererek, diz çöktü ve elindeki yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Büyük şaşkınlık yaşayan Büşra Kayhan, teklife 'evet' yanıtı verip, Ünalmış'a sarıldı.Evlilik teklifi için çok çalıştığını ve heyecanlandığını belirten Cemil Ünalmış, "Büşra ile Denizli'de üniversitede tanıştık. İkimiz de bu yıl Siverek'e atandık. Ben ilk 24 Kasım Öğretmenler Günümüzde böyle bir hediye vermek istedim. Evimden bin 200 kilometre uzaklıkta evlilik teklifi edeceğim aklıma gelmezdi. Bu organizasyonda bana destek veren meslektaşlarım ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.Yaşadıklarının şaşkınlığını üzerinden atamayan Büşra Kayhan ise, "Cemil'in okulundan çağırılınca 24 Kasım'a ilişkin bir sürpriz bekliyordum. Evlilik teklifi hiç aklıma bile gelmedi, şok oldum" diye konuştu.Bu arada Cemil Ünalmış'ın okul bahçesinde meslektaşı olan kız arkadaşına yaptığı evlilik teklifi, mahalle sakinleri tarafından meraklı bakışlarla izlendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Okuldan görüntülerOkul bahçesinde dolaşan öğrencilerYerinde kıpırdamadan duran öğrencilerÖğrencilerin öğretmene çiçek vermesiÖğretmenin diz çöküp evlenme teklif etmesiHeyecanlanan anasınıfı öğretmeniEvlilik teklifini kabul etmesiÖğretmenlerin konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA783 MB======================================Tekirdağ'da 'yasak avlanma ve rüşvet' operasyonu: 20 gözaltıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yasak olan bölgede balık tutmak için özel güvenlik ve 3 sahil güvenlik personeline rüşvet verildiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince 5 ilde düzenlenen operasyonda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 3 personelin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuş ile Marmara Ereğlisi sahilindeki bir petrol firmasının özel güvenlik personelinin, yasak bölgelerde balık tutmak isteyen tekne balıkçılarından rüşvet aldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan KOM ekipleri, rüşvet verdiği öne sürülen aralarında İstanbul'un Silivri ilçesi, Antalya ve Marmara Ereğlisi ilçesinin de bulunduğu 5 ilde oturan tekne balıkçıları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 3 kişi ve petrol firmasının özel güvenlik görevlisinin de bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler yasak bölgede avlanabilmek için rüşvet vermek ve almakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Balıkçı tezgahları-Sahildeki tekneler-Muhabir Mehmet YİRUN anonsu-Marmara Deniz kıyısı-Genel görüntülerHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN- Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),======================================