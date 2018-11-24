Dha Yurt Bülteni 12

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:42

DHA YURT BÜLTENİ 12Şarampole uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıSİVAS'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu yaşanan kazada sürücü Nuri Karyağdı (49) ağır yaralandı.Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolu, Sıcak Çermik kavşağı civarında yaşandı. Nuri Karyağdı idaresindeki 58 FZ 712 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Nuri Karyağdı, bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Karyağdı'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazala ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:-Kaza yerinden görüntüler-Otomobilin görüntüsüHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,======================================Emekli öğretmenlere sokakta sınıf sürpriziRİZE'nin Fındıklı ilçesinde bir grup lise öğrencisi sınıf oluşturduğu ilçe meydanından geçen emekli öğretmenleri görünce ayağa kalkarak sürpriz yaptı. Emekli öğrermenleri duygulandıran o anları kayda alan liseliler klip hazırladı.Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerine sürpriz hazırladı.İlçe meydanına sıra ve tahta yerleştiren öğrenciler açık hava bir sınıfı kurdu. Derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkaran öğrenciler bekledikleri emekli öğretmenlerin meydandan geçişi sırasında öğretmen sınıfa girmiş gibi ayağa kalktı. Öğretmenler öğrencilerin jesti karşısında mutluluk yaşadı. Liseliler o anları kayda alarak klip hazırladı. Görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKlibin görüntüleriHaber-Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE======================================Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte akrabasının evinde yakalandıEyyüp BURUN/GAZİANTEP, - GAZİANTEP'te, S.G.'yi (14) kaçıran ve kız çocuğunun babası Ercan G.'nin (35) av tüfeğiyle öldürülmesi olayına karışan Uğur D. (25), polisin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. S.G. de aynı operasyonla kurtarılarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi.Geçen 3 Kasım'da meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Ercan G., kızı S.G.'nin, Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Uğur D.'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan G., kızının getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ile Uğur D. ve yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Ercan G., Uğur D.'nin akrabası H.K.'nin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Uğur D. ve S.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri yaptıkları araştırmada Uğur D.'nin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini aldı. Ekipler düzenlediği operasyonla Uğur D.'yi gizlendiği evde gözaltına alırken, S.G.'yi de kurtardı.İddiaya göre; ailesi tarafından kabul edilmeyen S.G., Elbistan'da Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurduna teslim edildi. Uğur D., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık raporu için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne getirildi. Uğur D., gazetecilere, "Babasının öldürülmesiyle alakam yok" dedi. Uğur D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Şüpheli Uğur D.'nin hastaneye getirilmesiUğur D.'nin konuşmasıUğur D.'nin hastaneden çıkarılmasıHastanenin dış görüntüsüGenel ve detay görüntüler-Olayın arşiv görüntüleriHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP======================================MERSİN'de her kesimden kadın, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdü.Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Eski Belediye binası önünde toplanan kadınlar ellerinde Türk Bayrağı, turuncu balon ve 'Kadınlar özgürse toplum özgürdür', 'Dünya kadınla güzelleşecek', 'Güçlü kadın güçlü toplum' dövizleri taşıdı. Kadınlar, Atatürk heykelinin önünde bol bol cep telefonlarıyla fotoğraf çektirirken üretici kadınlar ise korteje traktörlerle katıldı. Etkinliğe erkekler de destek verdi. Kortejde ilginç kostümler giyen bazı kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. 'Hep birlikte başaracağız' pankartı açan kadınlar, 'Güçlü kadın güçlü toplum', 'Kadına şiddete hayır' sloganları atarak düdük çaldı.Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, "25 Kasım kadına vahşi şiddetin yıldönümü aynı zamanda kadın dayanışmasının şanlı yıldönümü.20 sivil toplum işbirliğiyle el ele omuz omuza farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.Kadınlarla birlikte yürüyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, ""Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli'de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz."diye konuştu.Yürüyüş, Demokrasi Meydanında sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Atatürk heykeli ve kadınların ellerinde turuncu balonlarla görüntüsü-Kadınların Atatürk heykelinin önünde fotoğraf çektirmesi-Yürüyüşe bisikletleriyle katılanlar-Ellerinde dövizler-Erkeklerin ellerinde broşür ile görüntüleri-Traktör üzerindeki üretici kadınlar-Yürüyüşten renkli görüntüler-Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile röportaj-Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat ile röportaj-Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röportajHaber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ,(Mersin),======================================