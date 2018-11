Dha Yurt Bülteni-12

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:16



(Görüntülü) Yalova 'daki villada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili arama (EK)1)VİLLALARIN SAHİPLERİ SUUDİ İŞ İNSANLARI İstanbul 'dan gelen özel ekibin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Samanlı köyündeki iki ayrı villada yaptığı arama çalışmaları sürerken, arama yapılan villaların sahipleri belirlendi. Villa sahibi iki Suudi iş insanının, Kaşıkçı cinayeti öncesi ve sonrasında, 15 kişilik infaz ekibinde bulunanlarla telefon görüşmesi yaptıklar öne sürüldü. Sabah erken saatlerde ilk aramanın başladığı büyük villanın Al Fozan and Al Suhai şirketine ait olduğu, şirketin yönetim kurulu başkanının Muhammed Al Fozan olduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Al Fozan'ın, Suudi Arabistan 'daki Arap İş Başarı Ödülleri'ne layık görülüp Ömür Boyu Başarı Ödülü kazandığı da öğrenildi. Diğer villanın ise Omary Turizm Gıda şirketine ait olduğu, yönetim kurulu başkanının da Abdulaziz İbrahim Al Omary olduğu bilgisine ulaşıldı.Görüntü Dökümü----------------------- Polis ve kadavra kopeginin villanin cevresinde arama yapması-Kadavra köpeğinin iz sürmesi ve koklamasıSüre: 2.10 dakika, Boyut: 244 MBHaber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,-Malikanenin kapısından görüntüler-Tablolardan görüntüler-Polislerin içeriye girmesi ve çıkmasıSüre: 1.11 dakika, Boyut: 134 MBHaber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,==================================================2)DEMRE'DE 24 GÖÇMEN KURTARILDIANTALYA'nın Demre ilçesinde aralarında bir hamilenin de bulunduğu 24 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Demre'ye bağlı Kekova Kale mevkisindeki kıyı bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu göçmen grubu olduğu ve yardım talep ettikleri bilgisi üzerine saat 09.30 sıralarında bölgeye iki Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında, ilk olarak durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı'na getirildi ve 112 ekiplerine teslim edildi.Ekipler daha sonra kıyıda bekleyen 10'u kadın, 8'i çocuk 23 göçmeni kurtararak Kaş Limanı'na getirdi.Görüntü Dökümü----------------Göçmenlerin bota alınmasıBottan tekneye geçişleriHamile kadın görüntüHavadan görüntüHaber- Kamera: Antalya-DHA)===============================================3)GAZİANTEP'TE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK OPERASYONU: 9 GÖZALTIGAZİANTEP'te, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle, terör örgütü mensupları ile irtibatlı kişilerin örgütsel faaliyet yürüttüğünü belirledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada terör örgütüne eleman temin etmeye çalışan ve sosyal medyada terör örgütünü övücü ve özendirici paylaşımlarda bulunan şüpheliler belirlendi. Polisin çalışmasını tamamlamasının ardından savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanlarının katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyonda; 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 57 kurşun, 1 terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli yasak yayınlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.Görüntü Dökümü----------------Zırhlı araçlarOperasyona katılan ekiplerPolislerin arama yapmasıGenel ve detay görüntüler(Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)==================================================4)AMCASININ OĞLUNU VURAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞANLIURFA'da, husumetli olduğu amcasının oğlu Ethem B.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüpheli Ali B. polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen ekim ayında, Örcünlü Mahallesi'nde oturan Ali B. ile komşusu olan kuzeni Ethem B. arasında evinin bahçesinin bir bölümünü taşla çevirmesi üzerine tartışma çıktı. Her iki kuzenin yakınlarının karıştığı kavga , mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. Bu gerginliğin ardından geçen 14 Kasım günü Ethem B., kendisine ait arızalı kamyonu tamir ettirmek için Akabe Mahallesi'nde bulunan Evren Sanayi Sitesi'ne gittiği sırada arkasından gelen Ali B., yanındaki tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Sitede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırı sonrası ağır yaralanan Ethem B. tedavi altına alınırken, kaçan Ali B. ise gizlendiği bağevinde dün yakalandı. Gözaltına alınan Ali B., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü----------------Adliyeye sevk edilen şüpheliPolis eşliğinde adliye binasına götürülen şüpheliGenel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: ŞANLIURFA4-2MB==================================================5)ZONGULDAK'TA HAMSİ BOLLUĞU SÜRÜYORZONGULDAK açıklarında avlanan balıkçıların ağları hamsiyle dolmaya devam ediyor. Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir , teknelerin bir haftada yaklaşık 1500 ton hamsi avladıklarını söyledi. Trabzon Giresun Samsun gibi Karadeniz 'in birçok ilinden Zonguldak 'a gelen balıkçı tekneleri, yaklaşık bir haftadır hamsi avını sürdürüyor. Avladıkları balıkları Kilimli ilçesindeki balıkçı barınaklarına gelen TIR'lara bırakan balıkçı tekneleri, tekrar avlanmak üzere denize açılıyor. Zonguldak açıklarından tutulan hamsiler, TIR'larla Türkiye 'nin dört bir yanına gönderiliyor. Giresun'dan gelen balıkçı Okan Aydın , balıkçının yüzünün hamsiyle güldüğünü belirterek, "Hamsi avımız güzel geçiyor. Palamut sezonu da güzel geçti. 15 günden beri hamsi avındayız. Denizin gülü derler hamsiye. Şu an Zonguldak bölgesinde hamsi. Önümüzde bir kar yağışı var. Ondan sonra devam edeceğiz. Bir haftada 50 ton hamsi tuttum. En son biz geldik buraya. Karadeniz'in doğusunda tekne kalmadı. Karadeniz balıkçıları olduğu gibi burada" dedi.Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Özdemir, ilçede ilk defa böyle bir hamsi bolluğu yaşandığını söyledi. Balıkçıda vatandaşta hamsi bolluğundan mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle dedi:"Şimdi de tutmaya devam ediyorlar. Ara ara hamsi bolluğu yaşanırdı ama böylesini ilk defa gördük biz. Balıkçı da memnun, vatandaş da memnun. İlçe halkı limana gidip teknelerden balık alıyor. Balıkların çoğu büyükşehirlere gönderiliyor. Teknelerin son bir haftada Zonguldak açıklarında bin 500 ton hamsi avladıklarını düşünüyoruz. Belki de daha fazladır."Görüntü Dökümü-----------------Limanda bekleyen tekneler drone çekimi-Teknelerden detaylar-Kamyona doldurulan hamsi-Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Özdemir ile röp.-Balıkçı Okan Aydın ile röp.Süre: (7.30) Boyut: (840 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,====================================================6)TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERALARA YANSIDIMERSİN'de patenli 2 gencin hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İsmet İnönü Bulvarı Müftü Köprüsü üzerinde çarşı istikametine doğru seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan patenli gençler, tehlikeye aldırmadan bir süre bu şekilde seyahat etti. Bu sırada yanlarından geçen bir başka araçtaki yolcu da o anları cep telefonunun kamerası ile saniye saniye kaydetti. Sosyal medya sitelerinde de paylaşılan görüntülere kullanıcılar, tepki gösterdi.Görüntü Dökümü----------------Patenli iki gencin kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etmesi(BOYUT: 45.2 MB) (SÜRE: 00.26 DK)Haber: Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN,