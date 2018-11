Dha Yurt Bülteni 12

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:54



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:54

DHA YURT BÜLTENİ 1216 yıl önce ortadan kaybolan oğlunun bulunması için yardım istediİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 2002 yılında 30 yaşındayken, evinin önünden zorla otomobile bindirildikten sonra sır olan, 16 yıl içerisinde defalarca yapılan araştırmalara rağmen izine rastlanamayan market işletmecisi Osman Dikici'nin bulunabilmesi için babası Kemal Dikici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım istedi. Acılı baba, "Bizim artık isteğimiz oğlumuz öldürülmüş dahi olsa, en azından bir mezarının olması" dedi.Karşıyaka'da market işleten Osman Dikici, 2002 yılı Haziran ayında evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce zorla bir otomobile bindirilip kaçırıldı. O andan itibaren Osman Dikici'den ne ailesi ne de polis bir daha haber alamadı. Oğlunun bulunması için çalmadık kapı bırakmayan, bu uğurda tüm birikimini harcayan baba Kemal Dikici'nin çabaları sonuçsuz kaldı. Hatta Osman Dikici'nin babası Kemal Dikici ile yakınlarının bu arayışları sırasında, sahte ihbarda bulunan pek çok kişi de ortaya çıktı. Aradan geçen 16 yılda İzmir polisinin zaman zaman yaptığı araştırmalardan da bir sonuç elde edilemeyince dosya faili meçhul olarak kaldı.OSMAN'I KAÇIRDIĞI İLERİ SÜRÜLEN KOMİSER DE BERAAT ETTİPolisin araştırmaları ve ailenin anlatımlarından sonra Osman Dikici'nin kaybolmasında eski komiser B.U. oldu. Sorun yaşadığı kişilere mermili mektup gönderdiği öğrenilen eski komiser B.U. da yargılamanın ardından beraat etti."SON UMUDUMUZ İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU"Bir süre önce Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, dosyayı tekrar ele aldı ve uzman polislerden oluşan bir ekip de görevlendirildi. Ancak bu çaba da sonuçsuz kaldı. Son 16 yıldır eşiyle yaşayan bir ölü gibi olduklarını anlatan Kemal Dikici, son umutlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu söyledi. Kemal Dikici, Bakan Soylu'nun oğullarının bulunması için çok özel bir araştırma yaptırmasını beklediklerini, bunun yapılması halinde sonuç alabileceklerine inandıklarını dile getirdi. Baba Kemal Dikici, "Hem ben hem de eşim artık tükenmek üzereyiz. Sağlık durumumuz, psikolojimiz, yaşadıklarımızı kaldırmıyor. Oğlumun bulunması için her yola başvurdum. Bir türlü bulunamadı. Kayıpların ölü yada diri bir gün bir yerde izi bulunuyor ama bizimkinden hiçbir iz bulunamadı. Polis araştırdı ama bulunmadı. Oğlumuz bulunmayınca bizim de umudumuz hep canlı kaldı. Bizim artık isteğimiz oğlumuz öldürülmüş dahi olsa, en azından bir mezarının olması. Böyle ne olduğunu bilmeden yaşamak bir anne baba olarak çok zor. Sayın Bakanımızın sesimize kulak vermesi tek isteğimiz. Bize yardım etmesi en büyük dileğimiz" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Baba Kemal Dikici ile röp.Osman Dikici'nin fotoğrafıGenel ve detay görüntüHaber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Davut CAN/ İZMİR=======================Kastamonu'da lise öğrencilerinin tartışması cinayetle sonuçlandıKASTAMONU'da iki lise öğrencisi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı.Olay, Kastamonu Saraçlar Mahallesinde bulunan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 10'ncu sınıf öğrencisi 16 yaşındaki R.T. ile son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Cihan Haylaz tartışmaya başladı. Tartışma sonrası belindeki ruhsatsız silahı çıkaran R.T. Cihan Haylaz'a 4 el ateş etti. Olay sonrası ağır yaralanan Cihan Haylaz kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Olay sonrası kaçan şüpheli R.T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Görüntü: kst_cinayetGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Olay yeri-Polisin Olay yeri incelemesi-Okul tabelası-Olay yeri-Hastane önüHaber - Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU======================================TÜRK AŞÇILAR LÜKSEMBURG'DA BÜYÜK BAŞARI KAZANDITÜRKİYE'yi Lüksemburg Aşçılık Dünya Kupası'nda temsil eden Aydın'ın Kuşadası ilçesinden 18 şef; 11 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.Aydın'ın Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren Gastronomi Derneği üyesi 18 şef, Lüksemburg'da 23-28 Kasım arasında 14'ncüsü yapılan Aşçılık Dünya Kupası'na katıldı. Türk ustalar, Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda, 28 bireysel kategoride yarışıp, büyük başarılar elde etti. Türk ustalar toplam 11 altın, 7 gümüş, 7 bronz ve 3 diploma (başarı belgesi) kazandı.Takım direktörlüğünü yapan, Gastronomi Derneği Başkanı ve Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Dünya Gastronomi Enstitüsü Türkiye Delegesi Dr. Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin, yarışmalara pastacılık alanında şeker hamurundan yapılan toplam 25 heykel içeren bir portföyle katıldıklarını, aldıkları başarının gurur verici olduğunu söyledi. Sezgin, "Alanında dünyanın en önemli 2 yarışmasından birinde ülkemizi temsil ettiğimiz için çok mutluyuz, gururluyuz. Desteklerle daha çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz ve madalyaları ülkemize armağan ediyoruz" dedi.Dünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler ise, Türk takımını kutlayarak, "Türk aşçı arkadaşlarımız Lüksemburg'da çok başarılı ekip çalışması sergiledi. Süper ürünler yarattı. Bunun karşılığında da haklı olarak çok çok altın madalya kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.Türk aşçılar, bugün düzenlenen törenle madalyalarını aldıktan sonra Kuşadası'na dönecek.ÖDÜL KAZANANLARLüksemburg Aşçılık Dünya Kupası Yarışması'nda Türk aşçıların aldığı ödüller şöyle: Altın madalya: Duygu Tuğcu, Neslihan Menteş (2), Murat Tekdemir, Semiha Çetin(2), Pınar Aran, Özlem Ekşi, Şule Küçük Yılmaz, Tuğba Yavaşça, Aysel Oktay. Gümüş Madalya: Emrah Köksal Sezgin, Barış Ondaş, Tuba Fırat, Aysel Oktay (2), Erdal Badoğlu, Büşra Doğan. Bronz Madalya: Tuğba Yavaşça(2), Nezahat Metin Unudan, Öznur Pehlivan, Gonca Can, Nevim Pınar Özcan, Asude Yavuz.Görüntü Dökümü--------------------Yarışmalarda derece alan eserlerden görüntüDünya Şefler Birliği (WACS) Başkanı Thomas Andreas Gugler sözleriDirektör Emrah Köksal Sezgin konuşmaÖdül töreniGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),===============================Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyedeELAZIĞ'da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-Adliyeden görüntü-Şahısların getirilişi-Adliyeye girişleri-Genel ve detay görüntüHABER-KAMERA: ERKAN BAY/ELAZIĞ,46 MB==========================Sivas'ta hırsızlık şüphelileri, halk otobüslerine dadandıSİVAS'ta son 15 gün içerisinde 50'ye yakın özel halk otobüsünden hırsızlık olayı yaşandı. Bir kısmı güvenlik kameralarına yansıyan olaylarda, yaşı küçük şüphelilerin emniyet butonunu kullanarak girdikleri otobüslerden paraları çaldıkları görüldü.Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan özel halk otobüslerinde art arda hırsızlık olayları yaşanmaya başladı. 14 Kasım'da Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisindeki toplanma alanında Hüseyin Çiftçi'nin kullandığı park halindeki 58 H 0219 plakalı halk otobüsünden yaklaşık 50 lira para çalındı. Otobüsteki parasının yerinde olmadığını fark eden şoför, araç içindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde 2 çocuğun otobüsün ön kapısında beklediği görüldü. Birinin, aracın far yakınındaki emniyet butonuyla kapısını açarak içine girip, şoför mahallindeki parayı aldığı görüldü. Otobüs şoförü Çiftçi, görüntülerle birlikte polise başvurarak şikayetçi oldu.Son olay ise dün gece saatlerinde yaşandı. Gece park halk otobüsünün içerisine giren ve motosiklet kaskı ile kendini kamufle eden bir şüpheli, araç içindeki bir miktar parayı alıp uzaklaştı.Peş peşe yaşanan olaylardan sonra polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Halk Otobüsleri Kooperatifi de üyelerine dikkatli olmaları konusunda uyarı yaptı.Görüntü Dökümü:-Güvenlik kamerası görüntüleri-Yaşanan hırsızlık anlarıHaber: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,=================