Dha Yurt Bülteni 12

DHA YURT BÜLTENİ 12Manavgat'ta şiddetli yağış taşkına neden oldu (2)ÇAYIN DEBİSİ YÜKSELDİ, İKİ KÖPRÜ ÇÖKTÜManavgat'ta dün gece etkili olan şiddetli yağış Beydiğin Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Bölgeden geçen ve Naras Barajı'nı besleyen Kargı Çayı'nın debisi sel suları nedeniyle yükseldi. Çay üzerinde kurulu bir yaya köprüsüyle yaklaşık 50 metre yukarısında bulanan ve bölgedeki tarım arazilerine ulaşımı sağlayan beton köprü sel suları nedeniyle çöktü. Beydiğin Mahallesi'nin içinden geçen yollarla mahalle arası bağlantı yollarında da çökmeler meydana geldi. Sel sularıyla taşan Kargı Çayı'nın bazı bölgelerde yatak değiştirmesi sonucu bazı tarlalar su altında kaldı.'MADDİ OLARAK BÜYÜK ZARARIMIZ VAR'Beydiğin Mahalle Muhtarı Mehmet Karabacak, "Büyük bir afet oldu. Kargı Çayı taştı. Çayın yatağı değişti. İki köprü yıkıldı. Yollarda göçmeler var. Can kaybımız yok. Maddi olarak büyük zararımız var. Önemli olan can kaybımızın olmaması, maddi kayıplar bir şekilde telafi edilir" dedi.Kaymakam Mustafa Yiğit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çokal, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin inceleme yapmak için bölgeye gitti. Bölgede yağışın hala aralıklarla etkisini sürdürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü--------------Çaydan ve çöken köprülerden görüntüler (vatandaş kamerası)HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),====================================================ÇANAKKALE'DE ADALARA ULAŞIMA POYRAZ ENGELİÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada'ya, poyraz nedeniyle deniz ulaşımı sağlanamıyor.Soğuk ve yağışlı havanın yanı sıra poyrazın da etkili olduğu Çanakkale'de, Gestaş firmasınca Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada feribot seferleri yapılamıyor. Kuzey Ege Denizi'nde poyraz nedeniyle oluşan dalgaların, Gökçeada'nın Kuzu Limanı mevkisindeki dalgakırana çarptığı görüldü. Feribot seferleri yapılamadığı için Gestaş'a ait 'Gökçeada-1' gemisinin de Kuzu Limanı'nda iskeleye bağlı durduğu belirtildi.Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu seferleri ise yapılabiliyor.Görüntü Döküm-----------------Çanakkale Boğazı ve feribot iskelesinden görüntü.-Gökçeada kuzulimanı mevkiindeki dalgalardan görüntü.Haber-Kamera: Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale),=================================================MURAT KARAYILAN'IN 2 YAKININA PKK GÖZALTISIŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde jandarmanın PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın 2 yakınının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve örgütle bağlantısı olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; terör örgütünün lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan'ın yeğeni S.K., amcasının oğlu S.K. ile Ziyaret Mahallesi Muhtarı H.K.'nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.ŞANLIURFA/DHA=============================================YAŞLI KADIN, KÖPRÜDEN ÇAYA ATLAYARAK İNTİHAR ETTİTOKAT'ın Erbaa ilçesinde kimliği öğrenilemeyen yaşlı kadın, köprüden Kelkit Çayına atlayarak intihar etti.Olay, saat 11.00 sıralarında Kelkit Çayı üzerindeki Karayaka Köprüsünde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen 60'lı yaşlarda bir kadın bilinmeyen bir sebeple köprü koruluklarından kendisini Kelkit Çayı'na bıraktı. Köprüden geçerken olayı fark eden Harun Duman, 60 EM 967 plakalı otomobilinden inerek yaşlı kadını kurtarmak için suya girdi. Duman, yüzerek ulaştığı kadını sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın öldü. Cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu. Yaşlı kadının ayakkabıları, başörtüsü ve baston olarak kullandığı tahta parçası köprü korkulukları yanında bulundu.'KALP MASAJI VE SUNİ TENEFÜS YAPTIM'Balık tutmaya giderken yolda traktör sürücüsünün uyarısıyla durup sudan yaşlı kadını çıkardığını anlatan Harun Duman "Baktığımda kadın sudaydı. Koştum suya girdim. Baygın bir haldeydi. Sudan çıkarttım, nabzına baktım. Kalp masajı, suni teneffüs derken kadını kendine getirdim. Biraz su yutmuştu. Suyu boşalttı. O ara kendindeydi. Sonra sağlıkçılar geldi" dedi.Polis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı kadının kim olduğu ve intihar sebebini araştırıyor.Görüntü Dökümü:-----------------------Olay yerinden görüntüler-Kadının sağlık ekiplerince götürülüşü-Sudan çıkaran kişinin konuşmaları-Geride kalan eşyalarıHaber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),(203 mb)===================================================ÇEKTAR SORO'NUN ÖLDÜRÜLMESİ ŞEHİDİN EŞİNİ SEVİNDİRDİ'EŞİMİN SİLAH ARKADAŞLARI BANA VERDİKLERİ SÖZÜ TUTTU'MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristlerin başındaki Çektar Soro kod isimli Muhammed Kaya'nın öldürülmesi, aynı saldırıda yaralanan şehit askerin eşi Sibel Kulaksız'ı sevince boğdu. Teröristin öldürüldüğü haberini telefonla kendisine ulaşan eşinin silah arkadaşlarından öğrendiğini söyleyen Sibel Kulaksız, o andan itibaren bayram havası yaşadıklarını, eşinin silah arkadaşlarının kendisine verdiği sözü tuttuğunu anlattı.Muş'un Malazgirt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı 2 teröristten birinin, Malazgirt eski İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı 27 Temmuz 2015 tarihinde şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya olduğu belirlendi. Teröristin ölü ele geçirilmesinden sonra operasyonu gerçekleştiren birliğin komutanı, şehit binbaşının aynı saldırıda yaralanan eşi Sibel Kulaksız'ı arayıp bilgi verdi. Aldığı haber sonrasında büyük sevinç yaşadığını anlatan Sibel Kulaksız, hemen oğluna ve kızına haber verip sevincini paylaştığını söyledi. Haberi ilk aldığı anda gözyaşı döktüğünü, ancak bunların sevinç gözyaşı olduğunu ifade eden Sibel Kulaksız, "Bir insanın ölümüne sevinilir mi? Ben sevindim. Çünkü o terörist, beni, çocuklarını, vatanını çok seven bir insanı gözlerini kırpmadan öldürdü. O güne kadar büyük üzüntü yaşıyorduk ama artık bizim bayramımız oldu" dedi.'EŞİM HERKESİ UYARDI, TERÖRİSTLER ONUN PEŞİNDEŞMİŞ'Saldırıdan önce teröristlerin bölgede bir eylem yapacağı bilgisinin eşine geldiğini söyleyen Sibel Kulaksız, "Eşim çevresindeki herkesi uyardı. Hatta bana bile teröristlerin fotoğraflarını gösterdi. Meğer teröristler onun peşindeymiş. Bir toplantı için evimizden çıktığımız anda bize saldırdılar. Ben saldırı sırasında teröristi gördüğüm an tanıdım, eşimin gösterdiği kişi olduğunu anladım. Yüzü gözümün önünden gitmedi. Saldırıdan sonra yaşadıklarımı gördüklerimi anlattım. Bana hep eşimin intikamının alınacağını söylüyorlardı. Bunun sözünü verdiler. Ben de sık sık komutanları arayıp ne olduğunu soruyordum. Onlarda her seferinde benim sabırlı olmamı istedi. Sonunda bana verdikleri sözü tuttular. Silah arkadaşlarının elinden o terörist kurtulamadı ve öldürüldü" diye konuştu.'EŞİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI'Eşinin çocukluk aşkı olduğunu, büyük bir sevgiyle birbirlerine bağlı olduklarını da anlatan Sibel Kulaksız, şehit eşinden geriye kalan tüm hatıralarını evinin hemen her köşesinde yaşattı. Eşinin şehadet belgesini evinin en görünün yerine koyan, eşyaları için özel bölümler yaptırıp onları koruyan Sibel Kulaksız, çocukları ve eşiyle birlikte çektirdikleri son fotoğrafı gösterip, çok mutlu bir aile olduklarını, ancak o teröristin hem kendi ailesine hem de sonraki saldırılarla başka ailelere acı yaşattığını, artık huzur içinde olacaklarını ifade etti.Görüntü Dökümü----------------------Sibel Kulaksız ile röportajŞehidin eşyalarının görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİRANKARA'DA CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN ZANLI, AKSARAY'DA YAKALANDIANKARA Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 10 önce firar eden H.K.(17), memleketi Aksaray'da yakalandı. H. K.'nin (17) cezaevinden kaçıp geldiği Aksaray'da da 2 ayrı hırsızlık suçuna karıştığı belirtildi.Olay, bugün Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı'nda meydana geldi. Çevredekiler erkek bir kişinin davranışlarından şüphelenip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, oradan uzaklaşan kişiyi, verilen eşkal üzerine aramaya başladı. Yaptığı arama sırasında verilen eşkala uyan kişiyi durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli. kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Polis, yaptığı kimlik kontrolünde adının H.K. olduğunu ve hırsızlık suçundan hükümlü olduğu Ankara Sincan Açık Cezaevi'nden yaklaşık 10 gün önce firar ettiği ve bu süreçte de Aksaray'da 2 ayrı hırsızlık olayına karıştığı için hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan H.K.'nin Sincan Açık Cezaevi'ne gönderileceği belirtildi.(Görüntü Dökümü---------------------Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiSağlık kontrolünden çıkartılması(KJ: Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))==========================================Mobilya fabrikasında konteyner faciası: 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandıYavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 3 işçi, malzeme yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 2 işçi hayatını kaybederken 1 işçi ağır yaralandı.Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yenice Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 3 işçi, mobilya yükledikleri sırada, TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. İşçilerden biri fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 2 işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı işçi, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------------işçilerin cıkarılması-DetaylarGörüntü Boyutu: 234 MB Süresi: 2 dakika 4 saniyeHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),===================================CHP Bartın il yönetimi istifa ettiBARTIN, -CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. İlknur Erkan, CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun beyanı ile ilçe yönetiminin görevden alındığını iddia etti.CHP Bartın İl Başkanı İlknur Erkan parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, genel merkez tarafından görevden alınan CHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan İlknur Erkan, "Yıllardır partisi için değişik görevlerde bir nefer olarak çalışmış bir kişi olan sayın Gölbucaklı ile ilgili partimiz il başkanlığına iletilmiş herhangi bir şikayet dilekçesi bulunmamasına rağmen yapılan bu eylemin nedeni anlaşılamamıştır. Geçtiğimiz Cumhuriyet Bayramında milletvekilimiz Aysu Bankoğlu ile basit bir sürtüşme olduğu duyumları alınmıştır. İstanbul'da bulunduğum 29 Ekim akşamı CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu beni arayarak, 'İlçe Başkanını görevden al, almaz ve benimle savaş istersen seni de görevden alırım' dedi. Bu konuşmayı siyasi nezaketin dışında olmasına rağmen siyasetteki yeniliğini düşünerek, İstanbul'da olduğumu gelince görüşeceğimizi belirttim. Vekil olduğu günden beri her türlü davetimize rağmen partiye gelmediği için kendisi ile yüz yüze konuşulmamış ve kendisi tarafından da tekrar bir istek gelmemiştir. Dönünce yapılan parti içi araştırmada önemli bir hadisenin olmadığına ve herhangi bir dilekçe de olmadığından bir yaptırım yapılmamıştır. Gelinen bu durumda genel merkezin, vekilin beyanına dayanarak ilçe başkanımızı görevden aldığını düşünmekteyim." dedi.İlknur Erkan istifasını şöyle açıkladı:"Hiçbir siyasi tecrübeye sahip olmayan bir vekilin sözü ile senelerce partisine hizmeti olanların hiç araştırılıp soruşturulmadan görevden alınmasını kınıyorum. Vekilimiz şimdi bulunduğu makama il ve ilçe yönetimlerinin özverili çalışması ile geldiğini asla unutmamasını önemle hatırlatırım. Sürekli olarak liyakattan bahseden ve tüm konuşmalarında gerek genel başkan ve gerekse basın sözcüsü tarafından sıkça kullanılan bu kelimenin partimiz içinde gerçek anlamını bulmadığı, yapılan örgütü ve örgütleri dışlayan antidemokratik davranışları kınıyorum. Anlaşılan şudur ki, genel merkezimiz birkaç kişinin idaresinde, örgütün kişilerin arkasında değerlendirildiği bir düşünceye sahip olduğu bir yapıya bürünmüştür. Kendi başınıza yürüyeceğiniz bu yolda sizlere hayırlı yolculuklar diliyor ve bu şekildeki bir zihniyetle birlikte çalışmayı ret ediyor ve il başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Yönetim kurulumuz da topluca istifa etmiştir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Salondan detay görüntüler-İl Başkanı İlknur Erkan'ın açıklamasıDosya adı: brt_chp_ıstıfa/Süre: 4.07 Boyut: 461 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,=====================Yakılarak vahşice öldürülen 5 kişi aile, yattıkları tek mezarın başında anıldılarKASTAMONU'da bir yıl önce yaşadıkları evde öldürüldükten sonra yakılarak katledilen 5 kişilik Çataloğlu Ailesi, birlikte defnedildikleri tek kişilik mezarlarının başında yakınlarını düzenlediği törenle anıldılar.Kastamonu'ya bağlı Bürme köyü Kuzuören mahallesinde 29 Aralık 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu 12 yaşındaki Serdar'ın gece hayvanlarını çalmaya gelen hırsızlara direnirken tabanca ve tüfeklerle öldürülerek cesetleri yakılmış, olayla ilgili gözaltına alınan Erkan Kaş, Ersan Kaş ve Ali Şahin suçlarını itiraf ederek mahkeme tarafından tutuklanmışlardı.Korkunç katliamın birinci yıl dönümünde Çataloğlu Ailesi'nin 5 ferdi, birlikte defnedildikleri tek kişilik mezarlık başında gözyaşlarıyla anıldılar. Çataloğlu Ailesi'nin yakınları ve komşuları mezar başında Kuran-ı Kerim okudu ve dualar etti.Vahşi olayda hayatını kaybeden Fazıl Çataloğlu'nun ağabeyi Emin Çataloğlu, adalate güvendiklerini ve suçluların en büyük cezayı alacaklarından şüphelerinin olmadığını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Mezar başında dua edilmesi-Mezar başında Kuran okunması-MezarlıkFazıl Çataloğlu'nun ağabeyi Emin Çataloğlu'nun konuşmasıGürkan YILMAZ/KASTAMONU/Süre: 01: 15 Boyut: 33,8 MB==============================Edremit'te fırtına ve yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktüBALIKESİR'in, Edremit ilçesinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle bir okulun istinat duvarında çökme meydana geldi.Edremit ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile akşam saatlerinde çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Çöken duvar görevliler tarafından okul bahçesinden kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Çöken duvardan detayOkuldan detayİş makinelerinin çalışmalarıKJ: Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),====================Şanlıurfa'da, iş yerlerinden hırsızlığa 4 tutuklamaŞANLIURFA'da, 3 işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Eyyübiye, Batıkent ile Fatih Sultan mahallelerindeki 3 ayrı işyerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, İ.M., B.M., M.G. ve İ.K. olduğunu belirledi. 4 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çaldıkları bilgisayarlara ait kasalar, fotokopi makinesi ile araç motor yağları ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkİşyerine pencereden giren şüphelilerŞubeden adliyeye götürülen şüphelilerGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA15MB=================15 Temmuz şehitlerinin yakınları Antalya'da bir araya geldi15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları, Antalya'daki kampta bir araya geldi. Kampın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya demokrasi dersi verdiklerini kaydetti.15 Temmuz Derneği, şehit ailelerinin yakınlarını Antalya'da kampta bir araya getirdi. Turizm bölgesi Belek'teki bir otelde başlayan kampın ilk günündeki etkinliklere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Kampın açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, darbe girişiminin üstünden 2,5 yıl geçmesine rağmen acıların henüz taze olduğunu söyledi. Demokrasi açısından 15 Temmuz'un çok önemli olduğunu dile getiren Selçuk, Türk milletinin özgürlüğüne aşık olduğunu kaydetti.'GÜVEN DUYGUMUZU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ'Tüm Türkiye'nin o gece ayağa kalktığını aktaran Selçuk, asker kılığına girmiş teröristlere milletin gerekli cevabı verdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "O gün dünyaya demokrasi dersi verdik. Vatan sevgisini bütün dünya anladı. Yükselen Türkiye birilerini rahatsız etti. Teröristler bu halkın vergileri ile alınan uçak ve helikopterlerle halkın üstüne ateş açtı. Milletimiz bu en uzun gecede tek yürek oldu. Darbecilerin oyunlarını bozdu. Şehitlerimiz ülkenin geleceği için kendini feda etti. Güven duygumuzu şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.'GELECEĞİN TÜRKİYESİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'15 Temmuz ruhunu asla kaybetmeyeceklerini söyleyen Bakan Selçuk, devlet ve milletin şehitlerine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Selçuk, "Bütün bakanlığımız sizlerin yanındadır. Millet olarak ülkemize değer katmaya, çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Ekonomik alanda verdiğimiz mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Milletimizin refah seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Suni ekonomik saldırılara karşı, bizi yıkmak isteyenlere karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi beraberce savaşacağız. Demokrasi tecrübesiyle geleceğin Türkiyesi'ni birlikte inşa edeceğiz" dedi.VALİ KARALOĞLU: 15 TEMMUZ'DA İŞGAL PROVASI YAPMAK İSTEDİLERAntalya Valisi Münir Karaloğlu da 15 Temmuz'da işgal provasının yapılmak istendiğini söyledi. Karanlık gecenin nurlu bir geceye çevrildiğini belirten Karaloğlu, bu toprakları vatan tutmanın kolay olmadığını aktardı. Toprakların her santimini şehit kanlarıyla sulayarak vatan kıldıklarını dile getiren Karaloğlu, ülkenin her karesinde vatan için canlarını feda edecek yiğitler olduğunu belirtti.TÜREL: KAMPI GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZBüyükşehir Belediye Menderes Türel de geçen yıl da kampı Antalya'da gerçekleştirdiklerini belirterek, geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Türel, Çanakkale destanını unutturmadıkları gibi 15 Temmuz destanını da unutturmayacaklarını kaydetti.Şehit ailelerinin Antalya kampı, 4 gün sürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------15 Temmuz şehitlerinin ailelerinden detayAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıBakan Selçuk detayAntalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşmasıAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in konuşmasıGenel detaylarHaber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,=====================Denizdeki hortumun ardından gelen sağnak yağmur ve dolu Bodrum'u vurduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde oluşan ve 15 dakika süren hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu. Özelikle dere kenarındaki mahallerde bulunan ev ve işyerleri sel suları ile dolarken, Belediye ekipleri, su tahliye çalışmalarına başladı.Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasında saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Denizde Bodrum'a doğru ilereyen hortum, yaklaşık 10 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü sağnak yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, Bodrum ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, baskın yaşanan yerlerde su tahliye çalışmalarına başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSEL GÖRÜNTÜLERİMehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),