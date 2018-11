Dha Yurt Bülteni 12

30 Kasım 2018 Cuma 14:38



30 Kasım 2018 Cuma 14:38

DHA YURT BÜLTENİ 12Viyadük enkazında ölen işçi, son yolculuğa uğurlandıKUZEY Marmara Otoyolu projesi kapsamında, yapımı sürdürülen 7 No'lu viyadükte beton blokun çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren işçi Bayram Kılıç (53), Samsun'da toprağa verildi.Olay, önceki gün saat 10.55'te, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 No'lu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2'nci kademe beton dökülürken, beton blok ters dönüp, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen beton blokun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve arama- kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil Servis ekibi, Öztürk'e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Öztürk, kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gece boyunca devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin ise cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı. 3 çocuk babası Bayram Kılıç'ın cenazesi, otopsi yapılmasının ardından memleketi Samsun'un Canik ilçesine getirildi. Kılıç için Seyfinaz Hatun Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kılıç'ın ailesi ve yakınları katılarak, gözyaşı döktü. Bayram Kılıç'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü Derecik Mezarlığı'nda toprağa verildi.Görüntü Dökümü:--------------------------------------Cenaze namazı beklenilmesiHelallik alınmasıDua edilimesiCenaze namazının kılınmasıCenaze aracına konulmasıHaber-Kamera: Hüseyin KALAY, Tayfur KARA/Samsun,(SÜRE: 3.25 Dk) (BOYUT: 383 MB)===============Bodrum'daki selin bilançosu ağır oldu (4)DENİZİ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜMuğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen selin ardından denizin rengi kahverengiye döndü. Dağlardan gelen çamurlu su, Bodrum koylarında denizin rengini değiştirdi. Özellikle Gümbet Koyu'nda geniş bir alanı kaplayan çamurlu su havadan daha net şekilde görülürken; Bodrum Limanı, Kumbahçe, Bitez ve Ortakent koylarında da benzer görüntüler oluştu.STAT DA OLUMSUZ ETKİLENDİSel sularından Bodrum Şehir Stadı da nasibini aldı. Sahanın yola bakan kısmında, zeminde bozulmalar oluştu. Soyunma ve idari odalar da sel sularından olumsuz etkilendi. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un 6 Aralık Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu ilk karşılaşmasında Bodrum Şehir Stadı'nda oynanacak MKE Ankaragücü maçının burada oynanıp oynanmayacağı ise pazartesi günü yapılacak incelemenin ardından belli olacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Gümbet sahilinden havadan görüntüBodrum Şehir stadından genel detay görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),======================'KREDİ' VAADİYLE DOLANDIRICILIK YAPANLARA OPERASYON: 17 GÖZALTIKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam vererek, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri 'kredi çıkarma' vaadiyle dolandıran kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze Grup Amirliği ekipleri, internet sitelerinde ve sosyal medyada reklam verip, kredi notu düşük olan veya kara listeye alınan kişileri 'kredi çıkarmak' vaadiyle dolandıran şüphelileri takibe aldı. Polisin Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız 2 tabanca, bu tabancalara ait 12 mermi, bir miktar esrar, ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda suçta kullanılan banka kartı, mağdurların bulunduğu listeler ve 'dolandırıcılık' suçunda kullanılan çok sayıda telefon ile 'açık hat' denilen, genellikle yabancı uyruklular adına çıkarılan SIM kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınanlar hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'kurulan örgüte üye olmak', 'örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma açıldı. 1'i kadın 17 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü---------------------17 kişinin adliyeye getirilmesiHABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),==========================Asya belediye başkanları Gaziantep'te buluştuGAZİANTEP'te, düzenlenen Asya Belediye Başkanları Forumu 5'inci Genel Kurulu'na 20 ülkeden 25 belediye başkanı katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlenen forumda; Asya Belediye Başkanları Dönem başkanlığı görevini de devraldı.İran, Çin, Afganistan, Azerbaycan gibi 20 Asya ülkesinden 25 belediye başkanı ve vali ile yaklaşık 100 davetli katıldığı forumun 5'incisinin genel kurulu bir otelde yapıldı. 'Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri' ana başlığının masaya yatırılacağı forumun açılış konuşmasını yapan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Asya ülkelerinin bir ve beraber olduğunda Avrupa'ya karşı daha dirençli olacağını söyledi.'21'İNCİ YÜZYIL ASYA YÜZYILI OLACAKTIR'Şahin, Asya'nın önemli bir ticari pazar olduğunu ifade ederek, Asya'nın kuvvetli belediye başkanlarının, Gaziantep'te İpekyolu'nun en önemli merkezinde buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çünkü tarih boyunca İpekyolu kalkınma yolu olmuştur, kardeşlik yolu olmuştur. Bir ve beraber olma yolu olmuştur. Şimdi, 'Bir kuşak, bir yol' projesiyle geçmişten aldığımız İpekyolu'nun güzelliğini geleceğe taşımanın heyecanını yaşıyoruz.Ayrıca Asya yükselen bir değerdir. 21'inci yüzyıl Asya yüzyılı olacaktır. Beşeri sermayesiyle, yetişmiş insan gücüyle, doğal kaynakları ile enerji politikaları ile Asya'da bir ve beraber olduğumuz zaman kötü manzaraları görmediğimiz bir dünya inşa edeceğiz. Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz. Günlük 1 doların altında yaşayan insanlar olduğu sürece, 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocuklar olduğu sürece biz rahat değiliz. Dünyanın huzurlu ve mutlu olabilmesi için Asya'nın mutlu ve huzurlu olması gerekir.'ORTAK SORUNLARA ORTAK ÇÖZÜMLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'İşte belediye başkanları olarak, yerel yönetimler olarak her şeyi devlet başkanlarından beklemeden, her şeyi birilerine yüklemeden yapacağımız çok iş var. Belediye başkanlarının bugün bir arada olmasını çok önemli buluyorum. Ortak sorunlara, ortak çözümler üretmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle dirençli şehirler deyince ben en dirençli şehirlerden birini Gaziantep olarak inanıyorum. Bugün 500 bin mültecisiyle, bugün ülkesine gelen 500 bin kardeşine aşını, işini, sofrasını, şehrini paylaşan başka bir şehir yok. Ben şehrimle övünüyorum. Asya'nın kardeşliğiyle dünyayı yeniden inşa etmeliyiz. O nedenle bugünkü birliktelik her hangi bir birliktelik değil.AVRUPA'YA KARŞI ASYA DEĞERLERİNİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYORAsya yükselen bin değerdir. Bugün yatırım potansiyeli ile enerji politikaları ile Asya birliğini sağladığı zaman yaşlanan Avrupa'ya karşı, bir Suriyeliyi daha almamak için duvarlar ören bir Avrupa'ya karşı, Asya değerlerini kuvvetlendirmemiz lazım."Konuşmanın ardından Çin'in Haikou şehri Belediye Başkan Yardımcısı Feng Yuying tarafından Fatma Şahin'e dönem başkanlığı devredildi. Forum; 'Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri' temel münazarayla devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Toplantıya katılanlarFatma Şahin'in konuşmasıDönem başkanlığının Şahin'e devredilmesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP436 MB=========================Edirne'de sürücülere kış lastiği uyarısıEDİRNE Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, ticari araçlar için yarın başlayacak kış lastiği uygulaması nedeniyle TEM gişeleri mevkiinde uygulama yaparak sürücülere uyarılarda bulundu. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 625 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatan polis, bilgilendirme broşürü dağıttı.Ticari araçlara kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlıyor. Bu nedenle Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri TEM'in Edirne gişeler mevkiinde kontrol noktası kurarak sürücülere uyarılarda bulundu. Durdurulan sürücülere polis ekiplerince uygulamanın yarın başlayacağı ve kış lastiği takmayanlara 625 lira idari para cezası uygulanacağı hatırlatıldı. Konuyla ilgili bilgilendirme broşürü dağıtılan sürücülerden Erkan Koçar, kontrolleri desteklediğini ifade ederek, "Kış lastiği uygulaması yarın başlayacak. Bizimde şirketimiz bu konuda lastik değişimini hemen yaptırıyor. Biz sürücüler olarak bu tür uygulamaların önemli olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz. Önce kendi canımızı, sonra da diğer sürücülerin canlarını düşünerek kış lastiği takmamız gerekiyor" dedi.Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelerek İstanbul'a ihracat yükü taşıyan sürücüleri durduran polis ekipleri, Bulgarca uyarılarda bulunarak uygulamanın yarın başlayacağını ve kış lastiği takmaları gerektiğini anlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Polis ekipleri-Araçları durdurmaları-Sürücülere uyarılar-Broşür vermeleri-Bulgar sürücüye hatırlatma-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,=======================Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltıSİVAS'ta polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik kent merkezinde ve Hafik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik 3 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheliler B.S, T.Ç., F.K.,M.G., H.P, M.A, N,Ç, S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen N.Ç, M.A, H.P., S.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S., T.Ç., F.K., M.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:-Adliyeden görüntü-Şüphelilerin götürülüşüHaber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,======================Halk otobüsü sürücüsü, bisikletli sürücüden böyle intikam aldıÇANAKKALE'de, halk otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı ve kendisine küfür ettiğini iddia ettiği bisiklet sürücünden akılları durgunluk veren bir hareketle intikam aldı. Otobüsle bisikleti ezen ve metrelerce sürükleyen şoför, Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nce başlatılan idrari soruşturma kapsamında görevden alındı.Dün saat 20.00 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nde ilerleyen Çanakkale Belediyesi'ne bağlı 17 FY 343 plakalı halk otobüsünün şoförü ile bisiklet sürücü arasında trafikte tartışma yaşandı. Kısa süreli tartışma sırasında bisiklet sürücüsünün kendisine küfür ettiğini öne süren şoför, bisikleti sağ tekerleğinin altına alıp, üzerinden geçti. Bir süre bisikleti sürükleyen otobüs şoförünün bu hareketini, vatandaşlar cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.'BU TARZ DURUMLARIN HER ZAMAN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'Çanakkale Bisiklet Platformu olaydan sonra bir açıklama yaparak, "Çanakkale'de bisiklet kültürünün yerleşmesini, bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyor bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ancak trafikte gün geçtikçe yaşadığımız problemler hem hayatlarımızı tehlikeye atıyor, hem bisiklet kullanıcılarını tedirgin ediyor. Dün 20: 00 sularında Çanakkale Belediyesine ait otobüs şoförünün bir bisikletliyi levye ile koşturması devamında bisikletinin üstünden otobüs ile geçmesi kabul edilemez bir durumdur. Çanakkale Bisiklet Platformu ve gönüllüleri olarak konuyu öğrendiğimiz andan itibaren gerekli tepki ve şikayetleri gerekli ve ilgili mercilere bildirerek konunun takipçisi olduk. Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden gelen açıklama doğrultusunda; şoför hakkında gerekli soruşturmanın başlatıldığı, kişinin artık toplu taşımada şoförlük yapamayacağı, bisikletli arkadaşımızın zararını tanzim etme ve özür dilemek adına kendisiyle iletişime geçmeye çalışmaktadırlar. Geri bildirim konusunda bizlere hızlı sonuç sağlayan ulaşım hizmetleri müdürlüğüne teşekkür ederiz. Bu tarz durumların her zaman takipçisi olacağımızı, gerekli şikayet ve tepkileri koyacağımızı tüm kamuoyuna bildiririz" denildi.Çanakkale Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında adı açıklanmayan şoföre işten el çektirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Halk otobüsünün altına aldığı bisiklet ile hareket etmesinin cep telefonu görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,========================Selin'in yaşaması ilik nakline bağlıÇANAKKALE'de, 2.5 ay önce rahatsızlanınca tedavi için gittiği hastanede lösemi teşhisi konulan 17 yaşındaki Selin Çolak için sosyal medya üzerinde 'Selin İlik Bekliyor' kampanyası başlatıldı.Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yaşayan Mehtap Çolak (46) ve Zeki Çolak'ın (52) iki kızından küçüğü olan Selin Çolak (17), 2.5 ay önce aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selin Çolak'a tedavi ve tetkiklerin ardından doktolar lösemi teşhisi koydu. Kızlarının lösemi hastalığına yakalandığını öğrenen Mehtap-Zeki çiftinin dünyası başına yıkıldı.'SELİN İLİK BEKLİYOR' KAMPANYASI BAŞLATILDIGelibolu Fen lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Selin Çolak için, annesi Mehtap Çolak, babası Zeki Çolak, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları, ilik nakli olup sağlığına kavuşması için sosyal medya üzerinde 'Selin İlik Bekliyor' kampanyası başlattı.'KIZIMIN YAŞAYABİLMESİ İÇİN İLİK NAKLİ YAPILMASI GEREKİYOR'Kızının lösemi teşhisi konulmasının ardından dünyanın başına yıkıldığını belirten baba Zeki Çolak, "Doktorlar kızımla ilgili kararı verdiklerinde, ilk iki kelimeden sonrasını duymadım. Kızımın yaşayabilmesi için ilik nakli yapılması gerekiyor. Türkiye genelinde ilik için başvurumuzu yaptık, uygun donör aranıyor. Bizler, akrabalar ve tanıdıklar kan verdik, ama iliklerimiz tutmadı. Bizim durumumuzda bir sürü insan var. Vatandaş olarak hepimiz bu konularda daha duyarlı olmalıyız" dedi.'LÖSEMİ HASTASIYIM VE İYİLEŞMEM İÇİN İLİK NAKLİNE İHTİYACIM VAR'Lösemi teşhisi ile bir süredir okuluna gidemediğini ifade eden Selin Çolak ise, "Ben lösemi hastayım ve iyileşmem için ilik nakline ihtiyacım var. Fakat bana şu ana kadar doner bulunamadı. Kızılay'a gidip sizlerden doner olmanızı rica ediyorum. Bunun için 18 ve 50 yaş arasında olmanız ve bir yıl içerisinde hiç ameliyat geçirmemiş olmanız ve hiç bir kronik hastalığınızın olmaması gerekiyor. Doner olmanız için başka hiç bir engel yok. Kan grubunuz buna dahil, kan grubunuz aynı olmasa bile gidip, doner olabilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde okuluma ve arkadaşlarıma kavuşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bana bu konuda yardımcı olan beni tanıyan ve tanımayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Sosyal medyadan çağrı yapan Selin Çolak'ın konuşma görüntüsü.Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),============================Babalarının cinsel istismarına uğrayan 3 kız kardeşin en küçüğü devlet korumasına alındıŞANLIURFA'da babaları tarafından cinsel istismara uğradıklarını öne süren kızkardeşlerin en küçüğü, devlet korumasına alındı. Küçük kızın aynı kaderi yaşadığı 2 ablası, tutuklu bulunan babalarının salıverileceği duyumunu alınca intihara kalkışmıştı. Tedavi altına alınan ablalara, psikolojik destek veriliyor.Sırrın Mahallesi'ndeki evlerinde 3 kızına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen sağır ve dilsiz H.N., eşi A.N.'nin şikayeti üzerine geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanarak, cezaevine konuldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü adliyeye giden taciz mağduru kızlardan Z.N. (17), görüştüğü avukatlardan, babasının serbest kalma ihtimali olduğunu öğrendi. Eve döner dönmez bir odaya giren Z.N., kapıyı kilitleyip, bileklerini kesti. Abla R.N. de aynı dakikalarda intihar etmek için 5 katlı binanın çatısına çıktı. Polis ekiplerinin, ikna çabaları sonucu R.N. çatıdan inerken, Z.N. de kilitlediği kapıyı açtı. İki kardeş, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi. Kızkardeşlere psikolojik destek verilmeye başlandı.Dün akşam saatlerinde ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri polis ve psikolog eşliğinde ailenin evine geldi. Aile üyeleriye görüşmeler yapan yetkililer, ablalarıyla birlikte babasının istismarına maruz kalan 14 yaşındaki en küçük kardeş Z.N.'nin devlet korumasına alınmasına karar verdi. Anne ve ablaların da onay vermesi üzerine Z.N., Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurduna götürüldü.'ADIMIZ ÇIKAR' DİYE SES ÇIKARMADIKAbla R.N. (23), küçük yaşlardan itibaren taciz mağduru olduğunu, yaşadıkları yerde adları çıkar korkusuyla sustuklarını anlatarak, "Babamın sürekli tacizi oluyordu. Anneme, tacizi anlatmaktan korkuyordum. Artık tacizlerinin önünü alamıyordum ve 14 yaşındayken anneme söyledim. Annemle birlikte konuyu halama anlattık. Halam bize 'adınız çıkar' diyerek, olayın üstünü kapattı" dedi. Babasının tacizlerinden kurtulmak için daha önce tanımadığı biri ile çocuk yaşta evlenmek zorunda kaldığını ifade eden abla, bu evlilikten bir çocuğu olduğunu ancak şiddet nedeniyle boşandığını kaydetti. Kız kardeşlerden Z.N. de 13 yaşından itibaren 4 yıl boyunca babasının tacizlerine maruz kaldığını belirterek, "Okula giderken rehberlik hocası annemi çağırarak kendime zarar verdiğimi ve psikolojik destek almam gerektiğini söyledi. Ardından beni psikiyatriye gönderdiler. Doktorlara bir şey diyemiyordum çünkü kimse inanmıyordu. Tacizler dayanılmaz hale gelince şikayetçi olduk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Babalarının tacizine maruz kalan R.N. ile Z.N.'nin yaşadıklarını anlatmasıİntihara kalkışan genç kızların arşiv görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK- ŞANLIURFA326 MB======================Doğum sonrası enfeksiyondan ölüme soruşturma izni çıkmadıİZMİR'in Torbalı ilçesinde, 25 yaşındaki Ayfer Sırma'nın doğum yapıp, taburcu edilmesinin ardından enfeksiyon kaptığı için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinde sorumluluğu bulunduğu ileri sürülen hastane yetkilisi 18 kişi hakkında, Torbalı Kaymakamlığı tarafından soruşturma izni verilmedi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan 28 yaşındaki Ozan Sırma, Kaymakamlığın bu kararına İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nde itiraz etti.Torbalı'da yaşayan Ozan Sırma ile bir yıllık evli olan Ayfer Sırma, ilk çocuklarına hamile kaldı. Genç kadın, geçen 11 Ağustos'ta sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine 'Okyanus' ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan genç kadın, tekrar Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi. Enfeksiyonun vücuduna iyice yayılması üzerine genç kadın bir hafta sonra İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklere göre iltihabın bağırsaklarına kadar ilerlediği ortaya çıktı, ameliyata alındı, ancak daha sonra yaşamını yitirdi. Yaşanan o süreci anlatan Ozan Sırma, "Eşimi bunun üzerine ameliyata aldılar. Ameliyat 7 saat sürdü. Ameliyattan sonra kalbi durdu. 25 dakikalık müdahale ile tekrar hayata döndürülüp, yoğun bakıma alındı. 6 Eylül'de de yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Eşim doya doya kızını koklayamadan öldü" dedi.Eşinin ölümünde Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında Ayfer Sırma'nın İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Doğançay Mezarlığı'ndaki kabri, geçen 22 Eylül'de inceleme yapılmak üzere açıldı. Eşinin kaybetmenin acısını yaşayan Ozan Sırma, 28 Kasım'da kendisine jandarma tarafından yapılan tebligatla bir kez daha sarsıldı. Torbalı Kaymakamlığı'ndan gönderilen tebligatta, eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmediğini öğrenen Sırma, büyük şaşkınlık yaşadı. Sırma, Kaymakamlık'tan gelen tebligatta 18 kişi hakkında yapılan incelemenin ardından soruşturma izni verilmemesinin gerekçesinin ise 'Hastanede bir enfeksiyon salgını olduğundan söz edilemeyeceği, dolayısıyla söz konusu branşlar yönünden personelin herhangi bir ihmal ya da kusurlarının olmadığı' şeklinde açıklandığı söyledi.Kaymakamlığın hastane yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmeyen 9 Kasım tarihli kararına dün (perşembe) İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na başvurarak itiraz eden Ozan Sırma, "Bu kararın neye dayanılarak alındığını bilmiyoruz. Kaymakamlığa gittiğimizde kimseyle görüşemedik. Bize karara itiraz yolunun açık olduğunu söylediler. İtirazımızı yaptık ama konuyla ilgili herhangi bir bilgimiz yok. Eğer şikayetçi olduğumuz 18 kişi suçsuzsa eşim neden öldü? Sağlıklı gencecik bir kadın hayatını kaybetmiş, 3 aylık bir bebek öksüz kalmış, ancak sorumluları suçsuz görülmüş. Henüz geçen sene yine hastanede bir kadın doğumdan sonra ölmüş, suçlu bulunan doktor kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılıp, tekrar göreve başlamıştı. Bu ortamda sesimi duyuramıyorum. Kimi, kime şikayet edeceğimi bilemiyorum" diyerek, tekisini dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Ayfer Sırma'nın fotoğrafı-Ozan Sırma ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),======================Rock severlerden AİDS farkındalığıİZMİRLİ müzisyenler, ünlü rock müzik grubu Queen'in vokalisti Freddie Mercury'yi anmak için düzenledikleri konserde AİDS için farkındalık mesajları verdi.1970 yılında kurulan ve tüm dünyada albümleri 300 milyondan fazla satan İngiliz rock grubu Queen'in vokalisti Freddie Mercury için 27'nci ölüm yıldönümünde anma konseri düzenlendi. AİDS nedeniyle hayatını kaybeden Mercury'nin şarkılarının seslendirildiği gecede hastalıkla ilgili farkındalık mesajları verildi. Freddy Mercury'nin senfonik rock müziğin yaratıcısı olduğunu belirten Pislick Kedi müzik grubunun gitaristi Gökhan Özden, geceye İzmirli müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek Queen parçalarını ve 80'ler müziğinin unutulmaz diğer eserlerini dinleyicilerle birlikte söylediklerini belirtti. 24 Kasım 1991'de AİDS nedeniyle hayatını kaybeden Freddie Mercury'nin gişe rekorları kıran biyografik filmi Bohemian Rhapsody ile onun nasıl bir sanatçı olduğunu bir kez daha gördüklerini anlatan Özden, "Sokak hayvanlarını çok sevmesiyle bilinen Freddy Mercury'i anarken hayvanlar için de bir fayda sağlamak istedik. Konsere gelenler mamalar getirdi ve toplanan mamaları Şopengazi Hayvan Barınağı'na teslim ettik" dedi.Freddy Mercury için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan müzikseverlere gecenin sonunda sanatçının posterleri ile birlikte 'Öğren korun AİDS'e dur de' yazılı afişler dağıtıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Konserden genel ve detay görüntü,-Konseri düzenleyenlerle kısa röpler,-Freddy Mercury fotoğraflarından görüntü,-Freddy Mercury resimleri taşıyan dinleyicilerden görüntü.Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,