Dha Yurt Bülteni 12

Kahraman asker, gazilik unvanına kavuştuMARDİN'in Nusaybin ilçesinde hendek operasyonlarında patlayan el yapımı patlayıcı sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut'a gazilik unvanı ve madalyası verildi.10 yıl önce vatani görevi için gittiği Elazığ'da katıldığı uzman çavuşluk sınavını kazanarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliğine seçilen evli ve 4 çocuk babası Konyalı Jandarma Uzman Çavuş Hakan Akbulut (31), Diyarbakır ve Mardin'de hendek operasyonlarına katıldı. 2016 yılında 24 kişilik bir timle bir binaya baskın yapan Hakan Akbulut'un 4 arkadaşı atılan roketle şehit düştü. PKK'lıların döşediği el yapımı patlayıcı (EYP)'nin patlaması üzerine ağır yaralanan Uzman Çavuş Akbulut, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) bir süre tedavi gördü. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar birliğine dönen Hakan Akbulut'a 'TSK'da görev yapamaz' raporu verilerek emekli edildi. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan SGK'ya bilgilerin verilmesi 8 ay gecikince Jandarma Uzman Çavuş gazilik unvanı alamadı. Beyşehir ilçesinde plastik atıkları toplayarak geçimini sağlayan Hakan Akbulut'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla gazilik unvanı ve haklarının verilmesinin sonrasında gazilik madalyası ve beratı Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından törenle verildi.Vali Toprak Uzman Çavuş Akbulut'a, "Seni tebrik ediyorum. Memleket için hayatını hiçe sayarak büyük kahramanlıklar sergiledin ve gazilik unvanını hak ettin. İnşallah bundan sonraki hayatında ailenle çocuklarınla mutlu huzurlu bir hayat devam ettirirsin. Sizlerden Allah razı olsun " dedi. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden Bakan Gül, yeniden belediye başkan adayı olmasından dolayı Şahin'i tebrik etti.Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti ve MHP'nin genel seçimlerde yürüttüğü 'Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi:"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızla, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında görüşmeler gerçekleşti. Bunların sonucunda her iki partiden yetkili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. İnşallah cumhurbaşkanımızın dönüşüyle beraber bu süreç şekillenmiş olacak. Tekrar görüşmeler yapılacak ama önemli olan şu; Türkiye özellikle 15 Temmuz'da FETÖ' nün darbe girişimiyle birlikte Türkiye'nin huzurunu bekasını bozmaya karşı yönelik tehditlere karşı cumhurun oluşturduğu bir ittifaktır. Yani seçimlerden de öte şunun bunun belediye başkanı, milletvekili olmasından öte, Cumhur İttifakı, ortak mefkürenin adıdır. Bu iki partinin de ötesinde milletin ortak ittifakının bir arada olmasının yol yürüyüşünün adıdır Cumhur İttifakı. Bu nedenle elbet bu mana yürüyecektir. 7 Ağustos ruhudur. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'a karşı dik duruşun anlamıdır. Türkiye'nin demokratik dönüşümü anlamındaki bir yol arkadaşlığıdır. Dolayısıyla bu birliktelik bu ittifak devam edecektir. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları bu manaya yöneliktir. Ben bu birlikteliğin ülkemizin geleceği için çok anlamlı işler yapacağına ve ülkemiz için başarılara imza atacağına inanıyorum."Zeugma'nın eksik parçalarının getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Bakan Gül, Fatma Şahin'in 31 Mart seçimlerinde her kesimden desteklenmesini beklediğini ifade etti. Sivas adayı olarak eski belediye başkanı Doğan Ürgüp'ü açıklayan Destici, Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.Kara yolu ile Sivas'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici parti binası önünde yapılan aday tanıtım toplantısına katıldı. Sivas Belediye Başkan Adayı olarak belirledikleri Doğan Ürgüp'ün kentte daha önce belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Destici, "Bugün burada adayımızı sizinle tanıştırmak, bütün Sivas'a ve Türkiye'ye ilan etmek için sizlerle birlikteyiz. Adayımızı tanıtırken fazla konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü siz kendisini çok yakından tanıyorsunuz. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın 2009'da size emanetiydi ve siz o emanete 2009'da sahip çıktınız. ve o da 5 yıl boyunca Sivas'a ve sizin emanetinize sahip çıktı ve hiçbir söz getirmedi ve 5 yıl boyunca Sivas'ta adil bir belediye yönetimi yapıldı ve belki de Sivas'ın o güne kadar görmediği pek çok hizmetle de Sivasımız tanıştı. 2014 yılında bir ara verildi ve ben inanıyorum ki bu Sivasımız için de bir eksiklik, bir noksanlık ve bir kayıp oldu. Biz hem kaldığımız yerden devam etme ve hem de yarım kalan projeleri devam ettirme, tamamlama ve Sivas'a, Sivaslıya sonuna kadar hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir kardeşimizi, bir dava arkadaşımızı, bir ağabeyimizi, bir mesai arkadaşımızı ve en önemlisi rahmetli Genel Başkanımızın dava arkadaşı, iş arkadaşı ve ortaklığını yapmış bir değeri bugün tekrar Sivas'ımızın belediye başkanı adayı olarak sizlerle buluşturacağız" dedi.'CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK'24 Haziran seçimleri öncesinde kurulan Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini belirten Destici, şunları kaydetti:"Şimdi önümüzde yerel seçimler var ve dolayısıyla da Cumhur İttifakı'mız elbette ki devam ediyor. Yerel seçimlerle ilgili ittifak konusunda da hem iktidar partisinin hem ana muhalefet partisinin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem diğer siyasi partilerin görüşmeleri ve çalışmaları var. Elbetteki biz de seçimlere giren, katılma hakkı kazanmış ve çok tecrübeli bir siyasi parti olarak bunun dışında kalmamız beklenemez. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bir süreçtir bu ama bizim önceliğimiz bir kere daha ifade ediyorum; devletimizin bekası, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin istiklali ve istikbalidir. Cumhur İttifakı'mız da bununla ilgili kurulmuştur ve dolayısıyla bu tehdit ve tehlikeler ortadan kalkıncaya kadar devam edecektir. ve sadece bunu 24 Haziran seçimlerine ya da yerel seçimlere indirgemek, sadece oralarla değerlendirmek doğru değildir. İki parti seçim ittifakı yapabilir, el ele üç parti de yapabilir. Bir başka iki parti yapabilir, bir başka üç parti yapabilir ama Cumhur İttifakı bunların tamamen üstünde olan ve bir kere daha altını çizerek söylüyorum; devletin bekasını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek kurulmuş bir ittifaktır ve devam edecektir."Sivas Belediye Başkan Adayı Doğan Ürgüp ise kente hizmet etmek için yeniden göreve talip olduğunu söyledi. Şaraplara el konulurken, olay yerine Tekirdağ Vergi Dairesi'nden de personel talep edildi. Soruşturmanın hem adli hem de vergi yönüyle detaylı bir şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Sergiden elde edilen gelir, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na (TÜRGÖK) bağışlanarak, görme engelliler için ışık olacak.İzmir'de 32 gönüllü kadın tarafından yaklaşık bir yılda üretilen 49 elek, Kültürpark'taki İzmir Sanat'ta açılan sergi ile satışa sunuldu. Armağan Portakal ve Benan Bilek tarafından yürütülen proje kapsamında açılan sergiden elde edilen gelir, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı'na bağışlanarak görme engelliler için üretilen kabartma kitaplar için maddi destek olacak. Projenin, bir yıl önce yalnızca elek atölyesi olarak başlatılan bir proje olduğunu belirten Benan Bilek, "15 yıldır elek işliyorum ve ilk işleyen de benim. Bugüne kadar da kimseye öğretmemiştim. Armağan Portakal bu konuda beni çok yüreklendirdi. Özel bir atmosferde bir araya gelerek her ay atölye oluşturduk. Her gelen bir daha gelmeye başladı. Renkler coştu, eleklerin içinden sevinçler süzdük. Bunu sosyal sorumluluk projesi ile birleştirmek istedik. TÜRGÖK kabartma baskılı kitaplar projesi için bir sergi oluşturalım dedik. Elek yapan hanımlarımız eleklerini bağışladılar. Kabartma baskılı kitaplar normal kitaplardan çok daha maliyetli. Böylelikle bizim renklerimiz görmeyenlerin rengi olsun dedik. Bu nedenle bugün çok heyecanlıyım" diye konuştu.'KABARTMA KİTAPLARI ÖDÜNÇ OLARAK VERİYORUZ'Bir yıl boyunca atölye çalışması yaptıklarını dile getiren Armağan Portakal da, "Yaşam Elekleri 32 gönüllü kadının 49 tane elek tasarlamasıyla ve işlemesiyle ortaya çıktı. 1 yıl boyunca atölyeler yaptık. Bu atölyelere katılan gönüllü kadınlarımız bu güzel eserleri ortaya çıkardı ve sonunda TÜRGÖK kitaplığı yararına bir sergi düzenledik. 1 yıl önce bu serginin hayalini kurmuştuk, bugün o hayal gerçek oldu" dedi.Etkinlikte konuşan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan ise, "Bugün gönüllüler gününde, birçok gönüllü ile bu projenin kutlamasını yaptık. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı, böyle etkinliklerle, bağışlarla birçok hizmetler yapıyor. Bu projenin amacı, kabartma kitap projemize destek olmak. Ödünç kabartma kitap projesi de Türkiye'nin her yerinde kitaplığımıza üye olan görmeyen kişilerin ellerine ulaşacak şekilde kabartma kitapları ödünç olarak gönderiyoruz. Yapılan bağışlar, bu kitapların artmasını sağlıyor. TÜRGÖK 15. yılını kutlayacak. TÜRGÖK'ün amacı görmeyen kişilerin eğitimlerine, kültürel ve sosyal gelişimlerine destek olup onların alacakları eğitim ve istihdam edilebilirliğini kolaylaştırmak. Sınav kitaplarını, işe girmek için e-kpss'lerini, İngilizce kitaplarını kabartıp basıyoruz. Aylık dergiler çıkarıyoruz, öykü yarışmaları yapıyoruz, oldukça yoğun çalışan bir kurumuz. İzmir'de bu hizmeti yapıp tüm Türkiye genelinde 6 binden fazla üyemiz olan görmeyene, ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. İyi ki bu projeyi sevgili arkadaşlarımız Armağan Portakal ve Benan Bilek gerçekleştirdi" dedi.