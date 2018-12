Dha Yurt Bülteni -12

04 Aralık 2018 Salı 14:29



04 Aralık 2018 Salı 14:29

Niğde'de çığ altında kalan dağcıyı arama çalışmaları tekrar başladı (EK)1)OLAYIN DETAYLARINI ANLATTIDemirkazık Dağevi'ne gelen dağcı Hilal İşcan, burada Çamardı Kaymakamı Emrah Akduman ile görüşerek olayın detaylarını kurtarma ekiplerine anlattı. İşcan, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.UMUDUMUZU KORUYORUZÇığ altına kalan Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç, ise hala umutlu olduklarını söyledi. Karakoç, "Allahtan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. İnşallah ölü yaralı neyse umudumuzu koruyoruz. Kemal, dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu. Çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babamla amcamla beklemeye devam ediyoruz" dedi.ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİNiğde'nin Çamardı ilçesinde çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına bölgede kar yağışının başlaması ve yoğun sis nedeniyle ara verildiği öğrenildi. Arama kurtarma ekipleri, Demirkazık Dağevi'ne döndü.Görüntü Dökümü-------------------------Çığ altına kalan Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç ile röp.Helikopterin kalkışıHavada görüntüsüSÜRE: 56" BOYUT: 103 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,==================================================2)BOŞANMA DAVASI ÖNCESİ AİLELER KAVGA ETTİ: 1'İ AĞIR 3 YARALIMersin'de bir çiftin boşanma davası öncesi karşı karşıya gelen iki aile üyelerinin bıçaklı kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, çocuklarının boşanma kararı üzerine, kent merkezindeki adalet sarayında görülecek duruşma için adliyeye gelen aileler, mahkeme öncesi sokak arasında tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirlerine bıçaklarla saldırmasıyla isimleri açıklanmayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olaya müdahale eden polis çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ambulanslarla Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------------------Yaşanan kargaşanın görüntüsü-Yaralanan bir kişinin görüntüsü-Olay yerinin görüntüsü-Yerdeki bıçağın detay görüntüsü-Yaralanan başka bir kişinin görüntüsü-Olayda kullanılan diğer bıçağın detay görüntüsü-Olay yerinin genel görüntüleri-Ambulans görüntüsü(BOYUT: 133 MB) (SÜRE: 01.13 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,===================================================3)AVUKAT AYŞE TUNÇ, GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDIMERSİN'de 5'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden avukat Ayşe Tunç (37) adliyede düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerinde Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. 5'inci kattaki evinin balkonuna çıkan ve bekar olan avukat Ayşe Tunç, dengesini kaybedip aşağı düştü. Çağrılan ambulanstaki sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Tunç'un cenazesi yapılan incelemenin ardından Toros Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mersin'in tanınmış avukatlarından merhum Mithat Tunç'un kızı olan Ayşe Tunç'un ölümü üzerine Mersin Barosu'nun kuruluş yıl dönümü etkinlikleri iptal edildi. Bugün ise Tunç için Mersin Adliyesi'nde tören düzenlendi. Törene acılı anne Naran Tunç'un yanı sıra aile bireyleri, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Tunç'un avukatlık cübbesi tabutunun üzerine örtülürken, annesi Naran ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.Yapılan duanın ardından cenaze aracına konulan Tunç'un naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Muğdat Camii'ne götürüldü. Avukatın cenazesi daha sonra ise Erdemli ilçesinde defnedildi.Görüntü Dökümü--------------------------Avukatın fotoğrafları ve cübbesi-Törene katılanlardan genel görüntü-Cenazenin adliyeye gelişi-Ağlayanlardan detay görüntü-Annenin gözyaşı dökmesi-Genel ve detay görüntüler(BOYUT: 169 MB) (SÜRE: 01'36")Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,===============================================4)CEZA YAZAN POLİSE ÖNCE TEPKİ GÖSTERDİ, ARDINDAN TEŞEKKÜR ETTİÇorum'da, kış lastiği denetiminde durdurulan kamyon sürücüsü Mehmet Ç., kendisine ceza yazan trafik polislerine tepki gösterdi. Cezanın sadece kendisine yazıldığı öne sürüp öfkelenen sürücü, uygulamada diğer birçok araca kesilen ceza makbuzlarının kendisine gösterilmesi üzerine polis ekiplerinden özür dileyerek teşekkür etti. Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yaptı. Ekipler, Çorum- Samsun karayolunda yapılan uygulama kapsamında otobüs, kamyon, TIR ve ticari araçları durdurup lastikleri kontrol etti. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere para cezası da kesen polis ekipleri, lastiklerin değiştirilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.ÖNCE TEPKİ SONRA TEŞEKKÜRUygulama noktasında, kamyonunda kış lastiği yer almayan sürücü Mehmet Ç., ile trafik polisi arasında yaşanan diyalog da dikkat çekti. Sürücü Mehmet Ç, bahse konu yolda herkesin kış lastiği olmadan seyrettiğini ve sadece kendisine yazıldığını öne sürdüğü cezaya tepki gösterdi. Tepki üzerine ekipler, kamyon sürücüsüne uygulamada diğer araç sürücülerine kesilen ceza makbuzlarını gösterdi. Bunun üzerine ikna olan sürücü Mehmet Ç. "Allah razı olsun. Özür dilerim yanlış anladım" diyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra, aracına binerek yoluna devam etti.Görüntü Dökümü--------------------Trafik ekiplerinin uygulama noktasında yaptığı çalışma-Kamyon sürücüsü Mehmet Ç., ve trafik polisi arasındaki diyalog-Durdurulan araçlar-Sürücülerle röportajSüre: 3.34 dk. Boyut: 301 MBHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR - ÇORUM/DHA===============================================(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)5)BİNLERCE VATANDAŞIN OTURDUĞU MAHALLEYE YOL YOKBursa'nın merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde asfaltı sökülen yol, bölge sakinleri bezdirdi. Kamulaştırma yapılmadan önce mevcut plana aykırı olarak açılan ve asfaltlanan yol, Belediye tarafından bilinmeyen nedenle kaldırıldı. Ardından Ataevler Metro İstasyonu'ndan oturdukları bölge olan 23 Nisan Mahallesi'ne yürüyen veya aracıyla gitmek isteyenler çamur içinde kaldı. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde kamulaştırma yapılmadan önce mevcut plana aykırı olarak açılan yol belediye tarafından asfaltlanarak ulaşım sağlandı. '240. Sokak' adı verilen yolun asfaltı bir süre sonra yine Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırıldı. Ataevler Metro İstasyonu'ndan 23 Nisan Mahallesi'ne yürüyen binlerce kişinin kullandığı yol çamur olunca durumdan rahatsız olan mahalle sakinleri mahkemeye başvurdu. Yaklaşık 1 yıl önce çıkan kararda yolun usulüne uygun olarak, 7 metre genişliğinde yapılmasına karar verildiği, ancak Nilüfer Belediyesi'nden beklenen çalışmanın yapılmadığı bildirildi.Mahalle sakinlerinden Burhan Güvenal, binlerce insanın kullandığı sokağın asfaltının, 2018 yılının başlarında Nilüfer Belediyesi tarafından kaldırıldığını söyledi. Sokağa ulaşımın güçlükle sağlandığını belirten Güvenal, "Evlerimize ulaşamaz olduk. Ataevler Metro İstasyonu'ndan binlerce insan gün boyunca 23 Nisan Mahallesi'ne geliyor. Ataevler Adliyesi'ne gelen birçok insan mağdur oluyor. Araçlarını park edecek bir yol yok. Sokağımıza ulaşamıyoruz. Okul servisleri çocuklarımızı almayı kabul etmiyor. Su firmaları servis yapmıyor. Çöp kamyonları battığı için çöpümüzü alamıyor. Hastalık anında ambulans çağırsak girme şansı yok. Yol yok çünkü. Biz kaçak bir daire almadık. Yapı kullanma izni olan, ruhsatlı daire aldık fakat Nilüfer Belediyesi tarafından bu sokağımız bir türlü hizmete açılmadı. Gerekçesi ne olursa olsun bir bina yapılırken önce sokak yapılır. Biz çocuk parkı, oyun alanı gibi şeyler istemiyoruz. Sadece sokak istiyoruz. Belediyeyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bir yıldır bir arpa boyu yol ilerleyemedik" dedi.MAHKEME KARARI UYGULANMADIAynı mağduriyeti yaşayan Şakir Bayram ise, "Nilüfer'de yaşadığımız için mutluyuz ama böyle bir uygulamayla karşılaştığımız için üzgünüz. Mahkeme kararımız da elimizde. Yetkililerden ilgi bekliyoruz. Ocak 2018'de mahkemeden çıkan karara göre yolun 7 metre olması gerekiyor. Maalesef bizim yolumuz 3 metre civarında. Bu mahkeme kararına bir an önce uyulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.'CENAZE ARACI BİLE GİREMEDİ'Komşusunun rahatsızlandığını ve gelen ambulansın sokağa giremediğini belirten Serhat Ünal, "Komşumuz rahmetli oldu. Onu almaya gelen cenaze aracı da evin önüne gelemedi. Aynı şekilde itfaiyenin de girme şansı yok. Çocuklarımız okul servislerine binmek için evin arka taraflarına gidiyor. Kış dönemi geldi, erken akşam oluyor ve bizler çocuklarımız için tedirginiz. Bunlar yetmiyormuş gibi araçlarımızı da bina önüne koyamıyoruz. Ön yoldaki park cepleri de şu an paralı hale getirildi. Araçlarımızı ücretli park ceplerine bırakmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Yoldan detaylar-Yürüyen vatandaşlardan ve çamura giren araçlardan detaylar-Genel detaylar-Mahalle sakinleri ile röportajSüre: 4.37 Boyut: 516 MBHaber - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,===========================================================6)MOTOSİKLET 2 OTOMOBİLE ÇARPTI, SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDIOSMANİYE'de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı. Kaza, 23 Eylül günü Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Alt Geçit çıkışında meydana geldi. Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali için kente gelen Cuma Sağlamoğlu, dönüş için yola çıkıp, Bölge Trafik İstikametine ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen otomobile çaptı. Kontrolden çıkarak. refüjü aşıp karşı şeride geçen motosiklet, bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının mobese kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştığı sitede, Osmaniye'deki kaza anına da yer verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, her iki araçta da çarpmanın etkisiyle büyük hasarın oluştuğu görülürken, motosiklet sürücüsü Cuma Sağlamoğlu'nun ise kaskı ve koruyucuları sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.Görüntü Dökümü:------------------------Mobese kameraları-Motosikletin gelişi, önünde ilerleyen otomobile çarpması-Orta refüje çarpıp aşarak karşı şeride geçişi-Diğer şeritten gelen otomobil ile çarpışma anı-Motosiklet sürücüsünün savrulması, yerde sürüklenmesi-Kaza sonrası fotoğraflarla kaza yeriBOYUT: 21.1 MB SÜRE: 00'43"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,===========================================================7)ÇELİKHANDA, ÇİM HOKEYİNE İLGİADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, çim hokeye ilgi artıyor. 'Sporla Hayata Bağlan' projesi kapsamında Şehit Şeyho Şişman Anadolu Lisesi'nde çim hokeyi, tenis, badminton ve okçuluk branşlarında eğitim görmeye başladı. Proje koordinatörü Nedim Elmas, öğrencilerin özellikle çim hokeyini çok sevdiğini söyledi. Amaçlarının sporla iç içe bir gençlik yetiştirmek olduğunu anlatan Elmas, "Antrenörlerimizle beraber çocuklarımızı internetten kurtarıp spor ortamına çekiyoruz. Bunların yeteneklerini keşfetmeyi amaçlıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-----------------------Öğrencilerin antrenman yapmasıÖğrencilerin çim hokeyi oynamasıProje koordinatörü ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)=====================================================8)MOTOSİKLET 2 OTOMOBİLE ÇARPTI, SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDIOsmaniye'de 2 otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.Kaza, 23 Eylül günü Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli Alt Geçit çıkışında meydana geldi. Osmaniye Belediyesi 2. Motosiklet Festivali için kente gelen Cuma Sağlamoğlu, dönüş için yola çıkıp, Bölge Trafik İstikametine ilerlerken, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önünde ilerleyen otomobile çaptı. Kontrolden çıkarak. refüjü aşıp karşı şeride geçen motosiklet, bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), meydana gelen trafik kazalarının mobese kameralarına yansıyan görüntülerini paylaştığı sitede, Osmaniye'deki kaza anına da yer verildi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, her iki araçta da çarpmanın etkisiyle büyük hasarın oluştuğu görülürken, motosiklet sürücüsü Cuma Sağlamoğlu'nun ise kaskı ve koruyucuları sayesinde kazayı ucuz atlattığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Mobese kameraları-Motosikletin gelişi, önünde ilerleyen otomobile çarpması-Orta refüje çarpıp aşarak karşı şeride geçişi-Diğer şeritten gelen otomobil ile çarpışma anı-Motosiklet sürücüsünün savrulması, yerde sürüklenmesi-Kaza sonrası fotoğraflarla kaza yeriBOYUT: 21.1 MB SÜRE: 00'43"Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,====================================================9)SENARYO GEREĞİ DRONE İLE GEMİYE SALDIRILAN RO-RO TERMİNALİ'NDE NEFES KESEN TATBİKATYALOVA Ro-Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı yapıldı. Yalova Valiliği koordinesinde birçok birimin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmadı.Yalova Liman Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın koordinesinde Yalova'da uluslar arası terminal statüsündeki Yalova Ro-Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı gerçekleştirildi. Liman tesisine denizden ve karadan gerçekleştirilebilecek sabotaj ve terör eylemlerine karşı emniyet ve güvenlik önlem ve tedbirlerinin alınarak karşı tedbirlerin geliştirilmesinin yanı sıra, ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen tatbikata Yalova İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Yalova Liman Başkanlığı, Yalova Gümrük Müdürlüğü, Yalova Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Yalova Hudut Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinin yanı sıra Yalova Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşköprü Belediyesi İtfaiye birimi katıldı.SENARYO GEREĞİ GEMİYE DRONE İLE SALDIRILDIYalova Valiliği'nden yapılan açıklamada senaryo gereği terminale drone ile gemiye şüpheli paket bırakılması ve tesise araçla giren canlı bombanın saldırmasının canlandırıldığı belirtildi. Tatbikatla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:"Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatın amacı, muhabere usulleri ve muhabere cihazlarının yeterliliği, Liman Tesisi Güvenlik Sorumlusu ile yerel otoriteler arasındaki işbirliği ve koordinasyon usulleri, personelin acil durumlar karşısında reaksiyonları, tatbikat senaryosu kapsamında ise; tesise bomba ihbarında bulunulması, güvenlik seviyesi tedbirlerinin artırılması, denizden sürat teknesi ile getirilen bir drone tarafından tesiste yanaşık gemiye bir şüpheli paket bırakılması, paketin Bomba İmha Uzmanlarınca etkisiz hale getirilmesi, ayrıca liman tesisine kontrol noktasında durmadan hızla giren bir araçtaki şahsın elindeki şüpheli paketin tesiste patlaması sonucu yangın çıkması, acil müdahale ekiplerince yangına ve yaralıya müdahale, tesisin tahliye edilmesi ile ilgili canlandırmalar yapılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.ö4 Ekim 2017 tarihinde açılan Yalova Ro-Ro Terminali'nde gerçekleştirilen tatbikatın başarı ile sonuçlandığı belirtilen açıklamada, "Liman ve tesisin güvenliği konusunda gerçekleştirilen bu tatbikat son derece başarılı geçmiş olup, liman tesisi ve gemilerde görevli personelin olası sabotaj ve bu tür eylemlere karşı hazırlıklı olmasının amaçlandığı tatbikatlar, farklı senaryolar ile belli aralıklarla tekrarlanacaktır" denildi.Görüntü dökümü:--------------------------Tatbikattan detay görüntüler-Senaryo gereği gemiye saldırı-Senaryo gereği araçla saldırıSüre: 4.36 dkBoyut: 516 mbHaber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,