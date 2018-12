Dha Yurt Bülteni -12

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:49



DHA YURT BÜLTENİ -12Eşinin öldürdüğü kadın ve oğlu toprağa verildiOsmaniye'de Kemal E.'nin (58), tabancayla öldürdüğü eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan E. (27), Düziçi ilçesinde toprağa verildi.Dün akşam merkeze bağlı Dereli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dolmuş şoförü Kemal E., iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre (22) ve kızı Didem'e (19) kurşun yağdırdı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. yaralı halde pencereden kaçarak komşulara sığındı. Kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitiren Hürü E. ve Oğuzhan E.'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Hürü ve Oğuzhan E., Düziçi Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan, başından yaralanan Emre E.'nin özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü, Didem E.'nin ise Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği öğrenildi.CİNAYETİN ARDINDAN JANDARMAYI ARAMIŞCinayet şüphelisi Kemal E., olaydan sonra 156 Jandarma İhbar Hattı'nı arayarak, "Ailemi vurdum. Gelin benim hayati güvenliğimi alın" diyerek ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Daha sonra kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı araştırma başlatıldı. Kemal E.'nin, aile üyeleriyle şiddetli geçimsizlik yaşadığı öne sürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------***ADANA***Cenaze aracından görüntülerCenazelerin morga taşınmasıTabutların cenaze aracına konulmasıCenaze aracının gidişiSÜRE: 01'27" BOYUT: 161 MB***OSMANİYE***-Cenaze aracının mezarlığa gelişi-Cenazelerin araçtan indirilmesi-Cenazelerin taşınması, katafalka konulması-Her iki tabuttan genel detay görüntü-Cemaatten detay görüntü-İmamın cenaze namazını tarifi-Cenaze namazın kılınmasıBOYUT: 45 MB SÜRE: 01'24"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-Çağlar ÖZTÜRK/OSMANİYE,=================Tabela koymak için yol kenarına park edilen kamyona araç çarptı: 1 ölü, 1 yaralıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde karayoluna yön tabelaları koymak için yol kenarına park edilen ve üzerinde vinç bulunan kamyona sisli havada arkadan hafif ticari araç çarptı. Sisli havada meydana gelen kazada Emre Çevik(37) öldü, İbrahim Çalışkan ağır yaralandı.Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolları ekipleri, yön tabelaları koymak için üzerinde vinç bulunun Yakup Ay yönetimindeki 77 AAF 837 plakalı kamyonu yol kenarına park ederek, çalışmaya başladı. Yoğun sisin hakim olduğu bölgede İbrahim Çalışkan'ın kullandığı 09 PG 312 plakalı hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle Çevik ile Çalışkan, araç içinde sıkıştı. Kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiyesinin kaza kırım ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak durumu ağır olan Emre Çevik, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan İbrahim Çalışkan ise ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kazayı duyan Emre Çevik ile İbrahim Çalışkan'ın yakınları geldikleri kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri kamyon sürücüsü Yakup Ak ile tabela koymak için çalışan 5 işçiyi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Kaza bölgesinden detaylarSağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin gelişiEkiplerin yaralıları çıkarma çalışmalarıYaralıların çıkarılıp ambulanslara taşınmasıYaralılara olay yerinde ilk müdahaleİtfaiye ekiplerinin çalışmasıOlay yerinde genel detayYoldaki araç kuyruğuHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-==============Kaşıntıyla gitti, erken tanıyla dudak kanserinden kurtulduŞırnak'ta dudağındaki kaşıntı ve yara nedeniyle hastaneye giden Lezgin Öter'e (45), alt dudak kanseri tanısı konuldu. Dudağındaki tümör erken teşhis edilen Öter, kentte ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.Beytüşşebap ilçesinde Lezgin Öter, dudağındaki yara ve kaşıntı şikayetleriyle Şırnak Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniği'ne başvurdu. Yapılan muayene ve biyopsi sonucunda Öter'in alt dudağında tümör tespit edildi. KBB uzmanları Opr. Dr. Cömert Şen, Opr.Dr. Sinan Aksoy ve Opr. Dr. Çağrı Çelik tarafından yapılan ameliyatla Öter'in alt dudağındaki kanserli tümör alındı. Öter, erken teşhisle hastalık ilerlemeden ve yeme ile dudak fonksiyonları tükenmeden sağlığına kavuştu.Erken tanıyla hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten Opr. Dr. Sinan Aksoy, bu ameliyatın Şırnak Devlet Hastanesi'nde ilk kez yapıldığını anlattı. Opr. Dr. Aksoy, şunları söyledi:"Hastamız bize alt dudakta yara şikayeti ile geldi. Bu yaradan biyopsi aldık. 2 defa tekrarladık bu biyopsiyi. Biyopsi sonucunda bu hastanın kanser olduğunu ve bunun daha çok ilerlemediğini tespit ettik. Hastamıza gerekli tetkiklerin ardından dudağında kanserli bölge dahil, boynundaki lenf bezlerini çıkararak bir ameliyat yaptık. Hastamız gayet iyi, şu anda durumu iyi. Aldığımız parçaları patolojiye gönderdik. Patoloji sonucuna göre eğer bir tedavi gerekiyorsa, ileri bir tedavi gerekiyorsa o şekilde bir tedaviye göndereceğiz. Daha ilerleyen boyutlarda bir tümörle gelseydi hasta daha büyük ameliyatlar gerekebilirdi. Bu ameliyatlarda hastanın daha sonraki sağ kalımını da etkileyebilir. Hatta konforunu da etkileyebilir. Dudağın büyük bir bölümü alınabilirdi. Erken tespit ettiğimiz için hem yeme fonksiyonları, hem dudağın fonksiyonları korunmuş oldu. Ayrıca yaptığımız bu boyun disseksiyonu ile beraber hastalığı kontrol altına almış olduk."GORUNTU DÖKÜMÜ------------Doktorun hastayı muayene etmesiHastadan görüntüSinan Aksoy'un konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 288 MBHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,==============HES barajındaki balık ölümleriyle ilgili firmaya para cezasıZonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan Çayaltı Hidroelektrik Santrali barajında yıllık bakımlar nedeniyle meydana gelen balık ölümleriyle ilgili firmaya 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Aynı firmaya daha önce de aynı nedenle 24 bin 307 lira cezası kesilmişti.Devrek Irmağı üzerinde bulunan Reis Enerji'ye ait Çayaltı Hidroelektrik Santrali'nde bulunan barajda ekim ayında gerçekleştirilen yıllık bakım sırasında balık ölümlerinin meydana geldiği iddia edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından ihbar üzerine HES barajında inceleme yapıldı. Çayın akışını bozduğu için meydana geldiği ileri sürülen balık ölümleriyle ilgili çalışmayı tamamlayan iki kurumdan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 48 bin 614 lira, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü tarafından ise 2 bin lira olmak üzere firmaya toplam 50 bin 614 liralık para cezası kesildi. Firma yetkilileri, bakım ve onarım çalışmalarında balık ölümlerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldı.Çayaltı Hidroelektrik Santrali'ne, suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklarla ilgili ocak ayında da 24 bin 307 liralık para cezası kesilmişti.TEMA Zonguldak Temsilcisi Berran Aydan, HES barajında meydana gelen balık ölümleriyle ilgili daha ağır yaptırımlar gerektiğini söyledi. HES'lerin çevreye duyarlı tesis olmadığı, doğaya zarar verdiği, özellikle bulunduğu yerlerde etraftaki sulamaya ihtiyacı olan tarım arazilerinin can suyunu kestiklerini kaydeden Aydan, "Bunun da örneğini Devrek'te gördük. Artık daha fazla HES firması kurulmamalı. İlgili firmaların tüm önlemleri acilen alması gerektiğini düşünüyoruz. Ceza uygulanmış ama bu bir sonuç değil. Önemli olan onların her zaman için tedbirleri alarak bir takım yasalar ve bilimle çalışmalar yapmaları gerekiyor. Toprağımıza ve suyumuza sahip çıkmalıyız" dedi.Görüntü Dökümü----------------Derede ölen balıklar-Ölmek üzere olan balıklar-HES'ten ve kuruyan dereden detay-TEMA Temsilcisi Berran Aydan ile röp.Süre: (3.21) Boyut: (375 MB)Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK================Diyarbakır'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı açıldıDiyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarda trafik bilincinin oluşması amacıyla 10 bin metrekarelik alana inşa edilen Trafik Eğitim Parkı hizmete açıldı.Merkez Bağlar ilçesinin Bağcılar mahallesinde yapılan Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. Oluşturulan sinevizyon odasında teorik bilgilerin verileceği, ardından da çocukların pratik yapma şansı yakalayacağı Trafik Eğitim Parkı'nda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve bina, okul, hastane gibi çeşitli yapılar da yer alıyor. Parkta, çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon araçla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatılacak.Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nce Trafik Eğitim Parkı içinde açılan mini hastaneden ise kreş ve ilkokul öğrencileri faydalanacak. Mini hastanede, belirli günlerde çocuklara diş ve göz sağlığı taramasının yanı sıra, çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında detaylı bilgiler verilecek.Görüntü Dökümü-------------------------Eğitim parkından görüntüParkın içerisine yer alan yapılarDrone görüntüleriParkın çevresinden görüntüGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MBHaber-Kamera: DİYARBAKIR - DHA=================Belediye otobüsünde dans eden genç gülümsettiİzmir'de, belediye otobüsünde seyahat ettiği sırada, kulaklıkla dinlediği müziğe kendini kaptırıp, dans eden genç görenleri gülümsetti.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım kuruluşu olan ESHOT'a ait, 988 numaralı Kemalpaşa-Evka 3 seferini yapan otobüste ilginç bir olay yaşandı. Otobüste seyahat eden ve kulaklıkla müzik dinleyen bir genç, çevresindeki insanlara aldırmadan dans etmeye başladı. Gencin, etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında yaptığı dans, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosal medyada paylaşıldı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------Gencin dans etmesinden görüntüHaber: Davut CAN - Kamera: Sosyal Medya/ İZMİR,================Bodrum'da teknede 112 kaçak yakalandıMuğla'nın Bodrum ilçesinden, tekneyle yasa dışı yollardan Yunan adalarında geçmek isteyen 112 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme ve Radar İstasyon Komutanlığı, bugün saat 07.00 sıralarında, Topan Adası açıklarında şüpheli bir tekne tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Dikili Limanı'na kayıtlı 'Eşref' isimli özel teknede yaptığı kontrolde; Somali, Suriye, Mısır, Filistin, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alındı. Tekne ise, Turgutreis Limanı'na çekildi. Kaçakların kimlik tespit işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Haber: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), -=============