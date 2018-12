Dha Yurt Bülteni -12

11 Aralık 2018 Salı 14:52



11 Aralık 2018 Salı 14:52

2)DOĞU KARADENİZ'DE KAR ETKİLİ OLUYOR; ARAÇLAR YOLLARDA KALDIDOĞU Karadeniz'de, soğuk hava dalgasıyla beraber başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Trabzon'un Zigana Dağı geçidi ile Bayburt'un Kop Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Sahil kesimde yer yer sağanak etkili olurken, yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü. Doğu Karadeniz'i Trabzon üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zigana Dağı geçidinde bir TIR'ın devrilmesi sonucu karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile TIR'ın yol dışına çekilmesi ile ulaşım verilmeye başlandı.Bayburt'ta kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kopa Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar temizliği başlattı.Görüntü Dökümü--------------------Yolda kalan araçlarDevrilen TIRDetaylarHaber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ TRABZON-DHA================================================2)ANAMUR'U HORTUM VE FIRTINA VURDUMERSİN'in Anamur ilçesinde, fırtına ve ortaya çıkan hortum, seraları yerle bir ederken, milyonlarca liralık hasar oluşturdu. İlçede dün gece, yağışın ardından bugün de fırtına ve hortum, çiftçiyi vurdu. Fırtına ve hortum Koçu mevkiinden başlayarak Güleç Mahallesi arasında kalan muz ve çilek seralarının yerle bir etti. TEDAŞ'ın Güleç, Sarıdana, Kükür mahalleleri grup hattındaki elektrik tellerini de kopardOdasıı. Ekipler, grup hattında meydana gelen hasarı gidermek için yoğun bir gayret gösterdi.Bu arada, Anamur Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Ziraat, bölgede inceleme başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Türe, geçtiğimiz hafta Demirören Mahallesi'ni vuran hortumun bir benzerinin yeniden yaşandığını belirterek, "İlçemiz Emirşah ve Güleç mahallelerimizde şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı üreticilerimizin ciddi kayıpları olmuştur. Belediye olarak bölgemizin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesini talep edip, zararlarının karşılanması için yasal süreci başlatıyoruz" dedi.Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş zararın karşılanması için sigortalatmaları konusunda sera sahiplerini bir kez daha uyardı. Aynı bölgede 3 yıl önce de hortum meydana gelmiş ve yaklaşık 5 milyon liralık zarara neden olmuştu.Görüntü Dökümü-------------------------Gece yağmur görüntüleri-Sera alanları-Genel ve detay görüntüler-Seraların görüntüleri-Röpler.-Tedaş hat çekerken(Süre: 5 Dk) (Boyut: 170 MB)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),==============================================3)AHIRDA İNEĞİN SALDIRISINA UĞRADINİĞDE'de ahırda ineğin bir kişiye saldırması, güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Bağlama köyündeki ahıra giren bir kişiye inek saldırdı. İneğin darbeleriyle duvara doğru koşan kişi, burada hayvanın darbeleriyle zor anlar yaşadı. İneğin bir an durmasından faydalanan kişi, hızla ahırdan kaçtı. Olay, güvenlik kamerasina yansıdı. İneğin saldırısı sonucu hafif yaralanan kişi, yaşadıklarını sosyal medya hesabından 'Ucuz yırttık' notuyla paylaştı.Görüntü Dökümü--------------------------İneğin saldırısına uğrayan Şaban Akkoyun'un olayı anlatmasıSÜRE: 25" BOYUT: 6 MBHaber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE,=================================================4)ŞOFÖR, OTOBÜSTE RAHATSIZLANAN YOLCUYU HASTANEYE GÖTÜRDÜKahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde rahatsızlanarak yere yığılan genç, sürücü Abdullah Deveci tarafından hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Abdullah Deveci yönetimindeki özel halk otobüsüne binen, ismi öğrenilemeyen genç, aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Diğer yolcuların haber vermesi üzerine sürücü Deveci, hemen güzergahından çıkıp, otobüsü en yakındaki özel hastaneye yönlendirdi. Otobüs hastanenin önüne yanaşırken, sağlık görevlilerine haber verildi. Gelen sağlık görevlileri otobüste ilk müdahaleyi yaptığı genci daha sonra koluna girerek hastaneye taşıdı. Tedavisine başlanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şoför Deveci'nin yolcularla konuşmasıKlakson çalarak yol istemesiŞoförün araçtan inmesiYolcuların araçtan inmesiSağlıkçıların otobüse girmesiGencin otobüsten indirilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 294 MBHaber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)==================5)BİNA YIKIMINDA ÜZERİNE BETON PARÇALAR DÜŞEN İŞÇİ YARALANDIBurdur'da eski bir kamu binasının yıkımında çalışan işçi Murat Memetçik (32) üzerine beton parçaları düşmesi nedeniyle yaralandı.Burdur'da yapılan ihale sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eski hizmet binasının yıkım işlerini alan firmada işçi olarak çalışan Murat Memetçik, saat 11.30 sıralarında üzerine beton parçaları düşmesi nedeniyle yaralandı.Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Murat Memetçik'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. Yaralı işçi Burdur'da göğüs cerrahi doktoru olmadığı için Isparta'daki özel bir hastaneye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------İş Kazasının meydana geldiği yerİş MakinalarıPolis ekipleriHastane dış görünüşAmbulanstaki işçiAmbulansın hareketiHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,===============================================6)800 GRAM PREMATÜRE BEBEĞE 1,5 SAATLİK OPERASYONErzurum'da prematüre olarak dünyaya gelen 800 gram bebeğin açık kalan damar bağlantısı 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı. Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Biçer, ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının kapanmaması halinde çeşitli organlarda yetmezlik bulgularının gelişebileceğini söyledi.Erzurum'da 1 yıl önce hayatlarını birleştiren Uğur-Sare Reşitoğlu çiftinin ilk bebekleri 7 aylık dünyaya geldi. Sare Reşitoğlu'nun prematüre olarak dünyaya gelen bebekleri Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) yeni doğan ünitesinde bakıma alındı. Ömer Pusat ismi verilen 800 gramlık bebeğin yapılan kontrollerinde ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının kapanmadığı belirlendi. Erken doğan çocuklarda görülen bu rahatsızlık üzerine yeni doğan ünitesi doktorları Çocuk Kalp Cerrahı Uzman Dr. Mehmet Biçer'le görüştü. Yapılan kontroller sonucu bebeğin ameliyata alınmasına karar verildi.Ömer Pusat bebek, Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanları Dr. Mehmet Biçer ile Dr. Ömer Faruk Gülaçlı ve yeni doğan uzmanı Dr. Yaşar Temelli tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonda bebeğin göğsündeki 2-3 santimlik kesiyle açık kalan damar bağlantısı kapatıldı. Bebek, ameliyat sonrası yeni doğan ünitesine teslim edildi.Başarılı geçen ameliyat sonrası bilgi veren Dr. Mehmet Biçer, anne karnında açık kalan ana atardamarla akciğere giden damar arasındaki bağlantının doğumdan sonra normal olarak kapandığını ancak erken doğumlarda bu tür rahatsızlıkların görülebildiğini söyledi. Kapanmayan damar bağlantısı sebebiyle çocuklarda başta böbrek olmak üzere çeşitli organlarda yetmezlik bulguları gelişebileceğini ifade eden Dr. Mehmet Biçer, Ömer Pusat'ta da böylesi bir rahatsızlığın belirlendiğini aktardı. Normalde bu ameliyatların göğüs duvarında büyük bir kesi ile yapıldığını anlatan Biçer, "Biz 800 gramlık bebekte 2-3 santimlik bir kesi açarak müdahale ettik. Ameliyatımız başarılı geçti. Hastamızı sağlığına kavuşmak ve büyümek üzere yeni doğancı arkadaşlara devrettik" dedi.Bu tür ameliyatların büyük merkezlerde yapıldığına dikkat çeken Uzman Dr. Mehmet Biçer, Erzurum BEAH'da bu tür 7-8 vakayı başarıyla ameliyat ettiklerini ifade etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Ameliyathaneden görüntü-Doktorların bebeği ameliyata hazırlaması-Doktorların ameliyat öncesi dezenfekte olması-Bebeğin ameliyatından genel ve detaylar-Ameliyatı izleyen basın mensupları-Çocuk Kalp Cerrahi Uzmanları Dr. Mehmet Biçer'in konuşması-Ameliyattan görüntü(362 MB, 3.14 dk)Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,=================================================7)HASTANE PERSONELİNİ TEHDİT EDEN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIEDİRNE Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin'in (43), 'beyaz kod' vererek tehdit ve hakaret suçlamasıyla şikayetçi olduğu 2 şüpheli gözaltına alındı.Keşan ilçesinde oturan Selahattin ve oğlu Sıracattin Aras, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi servisine gelerek doktorları için kayıt almak istedi. Hastanede veri giriş personeli olarak çalışan Nuray Zeytin ise doktorun bugün endoskopi bölümünde görevli olduğunu ve ancak perşembe gününe kayıt yapılabileceğini söyledi. Buna kızan Selahattin Aras, "Benim verdiğim parayla maaşını alıyorsun, bakmak zorundasın" diyerek tehditlerde bulundu. Oğlu Sıracattin Aras, Zeytin'in üzerine yürüyüp küfür ettikten sonra tehdit etti. Zeytin 'beyaz kod' uygulamasını başlatıp özel güvenlik ve polis ekibi çağırdı.Gözaltına alınan baba ve oğlu Cumhuriyet Polis Merkezi'nde verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı. Hastane personeli Nuray Zeytin'de karakolda 2 şüpheli hakkında 'tehdit ve hakaret' suçlamasıyla şikayette bulundu. Zeytin, ifadesinde doktor kaydının kapalı olması nedeniyle hastaya perşembe günü gelmelerini söylemesinin ardından sözlü saldırıda ve tehditlerde bulunduklarını anlattı. Sağlık çalışanlarının hastanelerde sürekli bu tip durumlarla karşı karşıya geldiklerini belirten Nuray Zeytin, "Bu sabah hasta kayıt almak için geldi ancak kayıt almak istediği doktorun kaydı bugün kapalı. Hastadan perşembe gününe gelmesini rica ettim. Hakaret etmeye başladı, 'benim paramla burada çalışıyorsun' diyerek ona bakmak zorunda olduğumu söyledi. Daha sonra oğlu geldi ve ağza alınmayacak küfürler etti. Tehdit etti, bende güvenliği çağırdım. Polis ve güvenlik baba ve oğlunu götürdü. O anda gelmeseydi fiziksel olarak şiddete maruz kalacaktım. Sürekli sağlık çalışanları bunlara maruz kalıyor, hatta ölen sağlık çalışanları, doktorlar var. Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve hastane yönetimi de arkamda durdu. Çok ağır hakaretler vardı, onlardan şikayetçi oldum" dedi.Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da sözlü saldırıyı esefle kınadığını ifade ederek, "Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde Genel Cerrahi polikliniği sekreterine yapılan, ağza alınmayacak çirkinlikteki sözlü saldırıyı esefle kınıyorum. Bu saldırının fiziki saldırıdan bir farkı yoktur. Sağlık hizmetini her zamanki gibi içtenlikle sunan değerli sağlık çalışanımıza geçmiş olsun diyorum. Konuyla ilgili yasal işlem başlatılmıştır. Sağlıkta şiddet değil, sağlıkta şefkat ve nezaket diyorum" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Polis merkezi-Nuray Zeytin detay-Zeytin ile röp.-Devlet Hastanesi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,-=================================================8)POLİSTEN 'SWİNGER' OPERASYONUANTALYA'da, internet üzerinden bağlantı kurarak 'swinger' adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yaptıkları tespit edilen gruba yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, fuhşa zorlanan 5 kadın kurtarıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, 'swinger' adı verilen eş değiştirmeli fuhuş yapan grubu takibe aldı. İki ay süren takibin ardından yeterince delil toplayan polis, sabah saatlerinde Antalya merkezin yanı sıra Alanya ve Manavgat ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 erkek şüpheli gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı tespit edilen 5 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel malzemeler ve uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar serbest bırakılırken, 6 şüphelinin sorguları sürüyor.Görüntü Dökümü---------------------------Asayiş dış plan görüntüsü-Şahısların çıkarılışı-Şahısların araçlara binmesi164 MB//1.28SN'HDHaber: Bülent TATOĞULLARI Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA=================================================9)ÇAYELİ'NİN TANITIMI İÇİN TÜRKÜ SÖYLEYİP, KLİP ÇEKTİLERRİZE'nin Çayeli ilçesinde bir araya gelen aralarında müzik öğretmeni, öğrenci, memur işçi, inşaat ustası gibi farklı meslek sahibi 16 kişi, 'Çayeli İçin Çal' projesi kapsamında ilçelerini tanıtan türkü seslendirdi, klip çekti. Klip, sosyal medyada ilgi gördü.Çayeli ilçesinde müzik öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu, memleket hasreti çeken gurbetçiler için bir klip hazırlamaya karar verdi. İlçede bir araya gelen aralarında müzik öğretmeni, öğrenci, memur işçi, inşaat ustası gibi farklı meslek sahibi 16 kişi seslendirdiği türküye klip çekti. Klip, sosyal medyada ilgi gördüMüzik Öğretmeni Oğuzhan Bektaşoğlu, 9 ayda hazırladıkları kliple ilçelerini tanıtmak istediklerini belirterek, "9 ay önce geçen mart aylarında projemize başladık ve çok emek verdik. Projemizin amacı aslında il dışında olan hatta ülke dışında olan memleket hasreti çeken hemşerilerimizin bu videoyu izleyerek bir nebze olsun bu hasretliğini gidermeleri. Elimizde olan kısıtlı imkanlarla en iyisini yapmaya çalıştık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk de 'Çayeli İçin Çal' projesiyle türküyü yeninden yorumlamak istediklerini belirterek "Bunu yanında en önemli amacımız ilçenin tanıtımına katkı sağlamak. Bu klip ilçemizin en önemli tarihi ve turistik yerlerinde çekildi. 8 ay boyunca bu parça için emek verildi. Öğretmeninden inşaat işçisi ve öğrencisine kadar herkes bu klibe katkı sağladı." diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Kaymakam açıklamasıKlip ekibi detaylarıEkibin çalışmasıKlip detaylarıHaber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA=================================================