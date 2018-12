Dha Yurt Bülteni -12

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:52



15 Aralık 2018 Cumartesi 17:52

1,5 milyon lira ödülle aranan DEAŞ'lı teslim olduİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Adıyaman 'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterip Suriye 'ye giden ve İçişleri Bakanlığı 'nca 'mavi kategori'de başına 1,5 milyon ödül konularak aranan Ayşenur İnci, bugün öğleden sonra Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu. Ayşenur İnci, gözaltına alındı.Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, "DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesi'nde 1.500.000 TL ödülle mavi kategoride bulunan Ayşenur İnci, yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜHabur sınır kapısı arşivDEAŞ üyesi Ayşenur İnci fotoSekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -============================== CHP 'li Muharrem İnce , seçim çalışmaları için sahaya indi24 HAZİRAN'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri öncesi tüm ülkeyi karış karış gezeceğini söyledi. Seçim çalışmalarına Bursa 'nın Orhangazi ilçesinden başlayan İnce, 'Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım' dedi.CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimleri için sahaya indi. Seçim çalışmalarına Orhangazi'den başlayan İnce, partililer ve Orhangazi Belediye başkan adayı Çetin Çoklar ile birlikte vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Alanı'ndan Hürriyet Mahallesi 'ne kadar yürüyen İnce, yolda esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Sık sık yolunu kesen vatandaşlar İnce ile fotoğraf çektirmek için yarıştı.'ORHANGAZİ'DE BU İŞ OLMUŞ'Muharrem İnce, Hürriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede vatandaşlara seslendi. Siyasetçinin sokakta bir saat gezdikten sonra nabzı tutabildiğini ifade eden İnce, "Orhangazi'de gördüğümü söyleyeyim. Ben hep Yalova 'da seçmenlere ismiyle hitap ederdim. Bir kere bu on numara. Çetin Çoklar insanlara hep isimleri ile hitap etti. Milletin gözlerindeki ışığı da gördüm. Yani yanılmam kolay kolay. Bence Orhangazi olmuş. Bu iş olur yani. Seçim ciddi bir iştir. Hiç ucunu bırakmaya gelmez, son ana kadar, hatta sandıkların başında da ikna işidir, iddia işidir. Bunu anlatmak lazım insanlara. Son dakikaya, hatta sandık başında çalışmak lazımö diye konuştu.İSTANBUL ADAYLIĞI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı sorulan İnce, "Başından beri söylediğim lafın arkasındayım. 16 yıldır iktidar olan bu partiye bir alternatif olmak istiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi , kendi örgütüne güvenmelidir, üyelerine güvenmelidir. İstanbul'da 259 bin üyemiz var. 259 bin kişi yanlış yapamaz. Ben hep söyledim sandık konulsun. Bu sandıktan kim çıkarsa adayımız o olsun. Ben bu lafımın arkasındayım. Kamuoyunda araştırmalar yapıyorlar genel merkez yöneticiler. Onların iyi niyetine güvenmek zorundayız. Çünkü partiyi yönetenler partinin tapusunu almaz. İki yıllığına yönetme yetkisini alırlar. Bunun sonra hesabı da var tabii. Yönetenler hesap da verecekler. Ben maraza çıkartmamaya çalışıyorum. Hiç sesimi çıkartmıyorum farkındaysanız. Gördüğüm bir sürü yanlışlıklar var ama sesimi çıkartmıyorum. 31 Mart'a kadar maraza çıkartma zamanı değil, çalışma zamanıö dedi.'TÜRKİYE'Yİ KARIŞ KARIŞ GEZECEĞİM'31 Mart seçimleri için Türkiye 'yi karış karış gezeceğini ifade eden İnce, "Nasıl ki Cumhurbaşkanlığı seçiminde hepiniz beni seçtirmek için çalıştıysanız, ben de şimdi arkadaşlarımı seçtirmek için elimden geleni yapmaya çalışacağımö dedi. İnce, partisine yönelik sorulara ise, "Parti içi tartışmalara girmeyeceğimö diyerek cevap verdi.'BİR ÇIKIŞ NOKTASI YAKALAYABİLİRİZ'31 Mart mahalli idareler seçimini işaret eden İnce şöyle devam etti:" Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimde Belediye başkanlarını seçerek, sadece park yapsın, çöpü toplasın gibi basit bir şey değil. 16 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin Türkiye'yi getirdiği bir nokta var. Türkiye'de et bitti, süt bitti, su bitti, ot bitti, eğitim bitti, dış politika bitti. 5 milyon yabancı var Türkiye sınırları içinde. Suriyelisi, Afganı, Iraklısı. Kaçı kayıtlı kaçı kayıtsız belli değil, yol geçen hanı. Türkiye bu kötü gidişattan kurtulması lazım. Eğitim en dipte. Hep söylüyorum yine söyleyeyim, çocuklarımızı Milli Eğitim Bakanlığından koruyun diyorum. Türkiye tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Buradan bir çıkış noktası yakalayabiliriz. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz.öGörüntü Dökümü:-Muharrem İnce esnaf ziyareti-Kahvehanede vatandaşlara konuşmaGörüntü Boyutu: 186 mbGörüntü Süresi: 5,04 dkHaber/Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),==============================Bursa'da bir binanın çatısında yangın çıktıBURSA'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangına 8 itfaiye aracı müdahale ederken çatıda maddi hasar olduştu.Yangın, öğleden sonra merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Seçkin Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Tadilat çalışması yapan işçilerin kullandıkları pürmüzün adı verilen ısı tabancasının zemindeki yanıcı maddeye temas etmesiyle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede çatının büyük bir kısmına yayıldı. Yangıdan dolayı işçiler çatıda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iki sepetli itfaiye aracı da binanın 5. katında mahsur kalanları kurtardı. İtfaiye ekiplerin yaklaşık 2 saatte yangını kontrol altına aldı. Yangından can kaybı oluşmazken, çatıda maddi hasar oluştu.Yangın sırasında binada olan Eray Becerikli(64), "Çatıda tamirat vardı. İşçiler pürmüz kullanıyordu. Birden çatı tutuştu. Biz de yönetici ile beraber oradaydık. Ortalık bir anda duman oldu. Hiçbir şeye müdahale etmeden çatıda mahsur kalmayalım diye binadan kaçtık" dedi.Görüntü Dökümü:---------------------Çatıdan drone görüntüsü-itfaiye ekiplerinin çalışması-Sokaktaki vatandaşlardan görüntü-Binada oturan Eray Becerikli röportaj-DetaylarSüre: 2.22 Boyut: 265 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,=====================Kayak merkezi yolunda kaza: 6 yaralıKOCAELİ'nde bulunan Kartepe Kayak Merkezi 'ne çıkan yolda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.Kaza Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Kartepe Kayak Merkezi'ne çıkan yol girişinde kayak merkezi yönünde seyreden Hasan Bolat idaresindeki 61 BM 170 plakalı hafif ticari araç ile şehir merkezi yönünde seyreden Ömer Can Taşkın idaresindeki 54 SB 816 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri araçları içerisinde sıkışan sürücüler Hasan Bolat ile Ömer Can Taşkın'ı bulundukları yerden çıkartırken, hafif ticari aracın içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralılar İbrahim Bolat, Zafer Bolat, Dilara Bolat ve Ayşe Bolat acil sağlık ekipleri tarafından müşahede altına alındı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle cadde üzerinde çift yönde de araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaza yerinden görüntüler-Kaza yapan araçların görüntüleri-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE( Kocaeli ),====================Plakasız motosiklet üzerinde tehlikeli oyun kameralardaBURSA'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosikletle akrobatik hareketler yaparak dolaşan 3 kişi, görenleri hayrete düşürdü. İki kişinin motosiklet üzerinde, birinin ise diğerinin omuzları üzerinde sergiledikleri hareketler amatör kameraya yansıdı. Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi girişindeki cadde üzerinde yaşları 15 ila 18 arasında değişen 3 kişinin, plakasız motosiklet üzerinde sergiledikleri tehlikeli oyun amatör kameralara yansıdı. Kamera görüntülerine göre, iki kişi motosiklet üzerinde oturur vaziyette, üçüncüsü ise arkada oturanın omuzları üzerinde yol alıyor. Sürücülerin uyarılarını önemsemeden tehlikeli şekilde seyreden gençlerin bu görüntüleri büyük tepki çekti.Görüntü dökümü:---------------------Tehlikeli seyrin görüntüsüHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),