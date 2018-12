Dha Yurt Bülteni-12

16 Aralık 2018 Pazar 16:22



16 Aralık 2018 Pazar 16:22

2 bin 700 rakımlı yaylada mahsur kalan 14 at kurtarıldı Hakkari 'nin Durankaya beldesinin 2 bin 700 rakımlı yaylasında karda mahsur kalan 14 at, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir at ise donarak telef oldu.Merkeze bağlı Durankaya beldesinde, kar kalınlığının yer yer 2,5 metreyi bulduğu 2 bin 700 rakımlı Sarıtaş, Bınmizit ve Çepera mevkiilerinde 15 at mahsur kaldı. İhbar üzerine dün saat 09.00 sıralarında İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ve geçici güvenlik korucuları bölgeye sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 20 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından atlara ulaştı. Atlardan 14'ü kurtarılırken, donan bir at ise telef oldu.Kurtarma operasyonuna katılan at sahipleri, ekiplere teşekkür ettiklerini belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCEP TELEFON KAMERASI--------------------------------Kurtarılan atlar-Atların nasıl kutarıldığını anons eden Durankaya Beldesi Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Devlet Yılmaz-DetaylarMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,========================================= Antalya 'da sağanak hayatı olumsuz etkilediAntalya'da aşırı yağışlar kent ulaşımını olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde dere taşınca bir köprü araç ulaşımına kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün, Antalya ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, bugün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa , meteorolojik uyarı süresince teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi. Kısa, olası su baskınları için ekiplerinin 7/24 görevde olduklarını sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------- Araç trafiğinden görüntü Yağan yağmur sonucu kapanan köprünün görüntüsüDeniz suyunun çamura dönmesiVatandaşların sahilde resim çekmeleriSelffy yapmaların görüntüsüAntalya cumhuriyet meydanından görüntüHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=========================================Köpeğin dalgalarla mücadelesinde mutlu sonAntalya Konyaaltı sahilinde denizin yükselmesiyle kum tepesinde mahsur kalan köpeğin dalgalarla mücadelesi, kameralara yansıdı. Bir kişi dalgalara rağmen köpeği kurtarmak için denize atlarken, köpek kendi çabasıyla kıyıya ulaştı.Antalya'da saat 08.30'da eşiyle Konyaaltı sahilinde yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Dulun, denizin renginin aniden değiştiğini fark etti. Anı görüntüleyen Dulun, Bogaçayı ile denizin buluştuğu noktada inşaat çalışmaları için oluşturulan kumun tepesinde bir köpeği fark etti. Dalgaların hızlanmasıyla kum tepesi bir anda denizin ortasında kaldı. Dalgalar sonucunda kum yığınları tamamen kaybolurken köpek de denizde mahsur kaldı. Çevredekiler itfaiyeye haber verirken bir kişi dalgalara aldırmadan köpeği kurtarmak için denize atladı. Ancak dalgalar bu kişiyi bir yöne, köpeği ayrı bir yöne savurdu. Köpek dalgalarla boguştuktan sonra kıyıya çıkmayı başardı. Kıyıdaki vatandaşların bağırarak uyardığı duyarlı kişi de kıyıya çıktı.Korku dolu anların yaşandığı anlar, yerini sevince bıraktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sudaki köpeğin görüntüsüHABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: ANTALYA,=========================================Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı evinde mağlup oldu TFF ) Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 7'inci haftasında evinde konuk ettiği İstanbul- Sarıyer Keçiburnu Kadın Futbol takımına 3-2'lik skorla yenildi.TFF Kadınlar Futbol Ligi 1'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 7'inci haftasında, kendi evinde Kireçburnu Kadın Futbol takımını konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki şehir stadyumunda oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın ilk golü, 21'inci dakikada takımın Gürcistan uyruklu oyuncusu Teona Bakradze ile geldi. Rakip takıma karşı maçın ilk yarısında daha üstün bir futbol sergileyen ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının ikinci gölünü ise, Kazakistan uyruklu Shokhista Khojasheva kaydetti.Keçiburnu Kadın Takımı, İlayda Civelek'in 40'ıncı dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi. Rakip takım, bu dakikalardan sonra ev sahibi takıma karşı üs üste kontra ataklar geliştirdi. Pozisyonları değerlendiren Sema Baydur, 54'üncü dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Rakip takım, 70'inci dakikada Müzeyyen Dilek Özbilal'ın attığı muhteşem golle 3-2'lik üstünlüğü sağladı. Karşılaşmayı İstanbul-Sarıyer Keçiburnu Kadın Futbol Takımı 3-2'lik skorla kazandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------------Maç için sahaya çıkan Hakkarigücü Kadın Futbol takımı oyuncuları-Taraftarların tezahürat yaparak, takıma destek vermeleri-Maçtan detaylar-Futbolcuların gol sevinciMaçtan genel ve detaylar-Vali İdris Akbıyık'ın maç sonunda çocuklara çeşitli hediyeler vermesiMehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,=========================================