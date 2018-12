Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)GÜNDOĞAN'DA SEL SULARININ VİLLALARA ZARARI BÜYÜK OLDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yağmurdan zemini yumuşayan istinat duvarı çökünce, 10'a yakın villanın zemin katına sel suları zarar verdi. Ayrıca kente düşen yıldırımlar, 2 evde maddi hasara yol açtı. Bodrum'da dün, saat 16.00 sıralarında başlayarak 2 saat etkili olan sağanak yağmur, yolları ve caddeleri suyla doldurdu. Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin istinat duvarı, yağmurdan zemini yumuşayınca çöktü. Sitedeki 10'a yakın villanın zemin katlarında su baskını yaşadı. İtfaiye ve Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, villalarda çalışma yaptı. Su tahliye edilince, evlerdeki hasar göz önüne çıktı. Eşyaların büyük ölçüde zarar gördüğü görüldü. Su basan evlerden biri hariç, diğerlerinin sahiplerinin kentte bulunmadığı, yazlıkların kilitli olduğu öğrenildi. Evde olan site sakini Atilla Yeşil'in ise içeri sel suları girince eşi ve köpeğini de yanına alarak dışarı çıktığı öğrenildi.Site yöneticisi Erkan Uçar, "Yağmur hepimizi olumsuz şekilde etkiledi. Yağmurlarda maalesef bu tür sorunlar yaşanıyor, Gündoğan ve Bodrum bölgesinde. Arkadan gelen ekiplerin çalışmaları sırasında elektrik kablolarının kopartılmasıyla da bütün gece Gündoğan'da elektrik yoktu, sabaha kadar hepimiz üşüdük. Jeneratör olan yerler şanslıydı ancak olmayan yerlerde sorun yaşandı" dedi.İKİ EVE YILDIRIM DÜŞTÜGündoğan Mahallesi'nde su baskınlarının neden olduğu hasar dışında Koreli Sokak üzerinde bulunan 2 eve ise yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar nedeniyle evlerden birinde yangın çıkarken, her 2 evde de maddi hasar oluştu. Yıldırımlardan biri çatısının balkon tarafana düşerken, evdeki tüm ampulleri patlatarak elektrik hattında hasara neden oldu. Diğer evde ise bacaya düşen yıldırım, evin mutfağında yangın çıkarttı. Mutfak mobilya ve eşyaları kullanılamaz hale geldi. İki evde de temizlik ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.Görüntü Dökümü------------------------------Selden zarar gören siteden görüntüZarar gören evin içinden görüntüSite yöneticisi röp.Temizlik yapan kadın vatandaştan görüntüYıldırım düşen evlerden görüntüHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===================================================2)ANAMUR'DA DALGA BOYU 5 METREYİ BULDUMERSİN'in Anamur ilçesinde Doğu Akdeniz 'i etkisi altına alan hava koşulları nedeniyle sahile vuran dev dalgalar 5 metreye kadar ulaştı.Yurdun dört bir yanında kış mevsimi kendini hissettirirken Anamur ilçesinde de yoğun yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle denizde fırtına ve dalga yaşanırken, Ören Mahallesi 'ndeki Anamuryum Antik Kenti ile Sultan Çayı arasındaki kıyıda 5 metreye kadar ulaşan dalgalar, yerleşim yerlerine yakın mesafelerde duvarlara ulaştı. Yer yer nehir kenarlarındaki dalgakıranları aşan büyük dalgalar, denizden gelirken de adeta devasa tepecikleri andırdı. Bozyazı 'da ise ilçenin sembolü haline gelen tarihi Nagidos Adası'na kadar ulaşan dev dalgalar, zaman zaman kıyıdaki palmiye ağaçları ile ilginç görüntüler oluşturdu.Saatteki hızı yer yer 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle açıktaki dalgaların daha yüksek seviyede olduğu tahmin ediliyor.Görüntü Dökümü-------------------------Deniz ve kıyıdaki dalgalardan genel ve detay görüntüler-Dalgalarda balık tutmaya çalışan vatandaş-Dalgaları görüntülemeye çalışanlar-Dev dalgaların kayalıklara çarpması-Röpler-Çocukların dalgalara bakarken görüntüsü-Bozyazı Nagidos adasının dalgalarla görüntüsü-Bozyazı kıyı görüntüleri-Genel ve detaylar(Süre: 3 Dk) (Boyut: 120 MB)Haber-kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR( Mersin ),===================================================3)KAZADA OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜ ARACIN ALTINDA KALMAKTAN ŞANS ESERİ KURTULDUANTALYA'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçtan fırlayan sürücü asfalt zemine düşüp savrulurken, kontrolden çıkan aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.Manavgat'ın Güllük Caddesi'nde dün gece meydana gelen kazada, Orhan Yıldız 'ın kullandığı 34 TC 6036 plakalı otomobille Mehmet Kandemir 'in kullandığı 07 LNG 29 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Mehmet Kandemir araçtan fırlayıp, yola düştü. Mehmet Kandemir asfalt zeminde sürüklenirken, kontrolden çıkan aracı ise hemen arkasında savruldu. Mehmet Kandemir yol ortasında yerde hareketsiz kalırken, otomobili ise yaklaşık 1 metre yanından geçip, karşı şeride atladı. Kazaya karışan diğer otomobil ise ters yöne girerek, metreler sonra durabildi.Kazada Mehmet Kandemir ile diğer sürücü Orhan Yıldız yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüleri hastaneye götürdü. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle otomobillerde büyük hasar meydana geldi.KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAKaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kontrolsüz dörtyol kavşağında çarpışan otomobiller hızla savrulurken, Mehmet Kandemir'in araçtan fırlaması görüntülerde yer aldı. Asfalt zemine düşen Mehmet Kandemir önde, kontrolden çıkan aracının ise arkasında yaklaşık 20 metre savrulduğu anlar anbean kaydedildi. Diğer aracın ise karşı şeride geçtiği anlar görüntülere yansıdı.Görüntü Dökümü--------------Kaza yerinden görüntü (cep telefonu)107 MB/// 00.58"Görüntü Dökümü--------------Kaza anına ilişkin güvenlik kamerasıHABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT ( Antalya ),=====================================================4)PAZARDA CÜZDAN ÇALARKEN YAKALANDI, TUTUKLANDIMERSİN'de yankesicilik yöntemiyle, pazarda alışveriş yapan bir kadının çantasından cüzdanını çaldığı iddia edilen F.G. isimli kadın tutuklandı. 15 Aralık Cumartesi günü kent merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi 'nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan S.K., bir kadının çantasından cüzdanını çaldığını fark etti. Pazar esnafı tarafından yakalanan F.G., Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerin teslim edildi. Çalınan cüzdan içindeki 450 TL ise yol kenarına atılmış olarak bulundu.Benzer suçlardan poliste çok sayıda kaydı bulunduğu öğrenilen F.G. sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü-------------- Emniyet Müdürlüğü 'nün girişinden görüntülerŞüphelinin binadan çıkarılması ve polis aracına bindirilmesiHaber: Adnan AÇIKGÖZ- Kamera: MERSİN,=====================================================5)OTOMOBİLLE UYUŞTURUCU HAP SEVKİYATI POLİSE TAKILDIUŞAK'ta, polisin durduduğu otomobilde yapılan aramada 35 bin 880 adet uyuşturucu hap ile yakalanıp, gözaltına alınan 1'i kadın 2 kişi adliyeye sevk edildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, İstanbul 'dan, yıl başında piyasaya sürülmek üzere turistik şehirlere uyuşturucu hap sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine, dün (pazartesi) Ankara- İzmir Karayolu'ndaki şeker fabrikası önünde önlem alındı. Durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada toplam 35 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin çeşitli yerlerine gizlendiği belirlenen uyuturucu haplara el konulurken, aracı kullanan T.Ş. ( Turgut Şahin ) (35) ile A.Ç. (Arzu Çetin) (40) gözaltına alındı.KANSER HASTASIYMIŞGözaltına alınan şüphelilerden T.Ş.'nin kanser hastası olduğu ve yakalandığında üzerinde sonda takılı olduğu öğrenildi. Şüphelilerinden T.Ş.'nin aile içi şiddetten poliste 2 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi. 