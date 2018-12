Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Fırat'ın doğusunda teröristlerin operasyon korkusu (ek)1)TERÖRİSTLER BOMBALI TUZAKLAR KURUYORCeylanpınar ilçesine komşu olan, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Rasulayn'da teröristler, ilçe merkezindeki bazı elektrik direklerinin altına bombalar döşedi. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi teröristler çatışma hazırlığı yapıyor. Rasulayn ilçe merkezindeki PKK/PYD'li teröristler mevzi ve siperler kazarken diğer yandan da yakmak için araç lastiği ve brandalar toplayarak, İHA ve SİHA'ların görüşlerinin engellemeye çalışıyor. Teröristlerin ayrıca şehir içi çatışmada kullanmak için elektik direklerinin altını kazarak patlayıcı yerleştirdiği ve üzerine beton dökerek tuzakladığı iddia edildi. Ailesinden öğrendiğimiz kadarıyla yaralanma olduktan sonra 1-2 gün yürüyormuş daha sonra şuuru bozuk şekilde acil servise gitmişler. Alkol ya da madde etkisinde olduğu düşünülmüş.Fakat giderek kötüleşmesine bağlı bizim buradaki muayenesinde saptanıyor yaralanması ve tedavisi onun üzerine başlıyor. Şu anda genel durumu orta seviye. Uyutuyoruz fakat hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu. Suyun yükselmesiyle Dicle Nehri'nin aktığı Diyarbakır'ın Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçesiyle Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde çok sayıda iş yerini su bastı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır'daki Hevsel Bahçeleri'nde de su baskını meydana geldi. Barajda tahliye edilmesi gereken 270 milyon metreküp suyun büyük bölümü, Dicle Nehri'ne aktı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 7 TIR'la Ilısu Barajı'ndan Eğil ilçesine getirilen 200 tonluk yeni kapağın montajı için çalışma başlatıldı. Suyun tahliyesinin tamamlanması için dolusavaktaki diğer 2 kapak da açıldı. Suyun tamamen tahliyesinin ardından yeni kapağın montajı yapılacak. Barajdan, Dicle Nehri'ne akan 270 milyon metreküp suyun ise 3 ayda birikeceği belirtildi. Barajdan, Dicle Nehri'ne akan 270 milyon metreküp suyun ise 3 ayda birikeceği belirtildi.Görüntü Dökümü:--------------------------------Barajdan görüntüTahliye edilen suTIR'lardan görüntüGenel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Ahmek ÜN - DİYARBAKIR - DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB=================================================4)SOKAKTA CİNAYET İŞLENDİ, KAHVEDEKİLER OYUNA DEVAM ETTİADANA'da otomobil içinde silahla saldırıya uğrayan Mehmet Tanrıseven (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği yerin karşısındaki kahvede oyun oynayanlardan bazılarının oyunlarına devam ettiği görüldü.Olay, Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir işyeri sahibi Mehmet Tanrıseven'nin 01 US 790 plakalı otomobil içinde hareketsiz olduğunu fark etti. Tanrıseven'i kanlar içinde görenler sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrısever'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrısever yapılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine genel Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarınıda inceleyeme aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli E.Ç. ise kısa sürede yakalandı.Bu sırada, olayın meydana geldiği yerin karşısında bulunan kahvahanedekilerden bazıları, polisin çalışmalarını izlerken bazıları da oyun oynamaya devam etti. Vatandaşlar ifade almak için kahveye giren polislere ise, olayla ilgili hiçbirşey görmediklerini söyledi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, acı çektiğini gördüğü yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Gölbaşı Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Muharrem Boncuk, acı çektiğini gördüğü yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.Görüntü Dökümü:--------------------------------Olay yeriTemizlik görevlisiGörevlinin bidonu çıkartmasıGenel ve detay görüntüler( HaberAhmet KORKMAZ-Kamera: ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MB=================================================6)HURDAYA DÖNMESİNE RAZI GELEMEDİĞİ MİNİBÜSÜ 'SEYİR TERASI' YAPTITRABZON'un Maçka ilçesinde oturan Fatih Turan (40), hurdaya dönüştürülmesine gönlü razı olmadığı anıları olduğu 1985 model minibüsü satın alarak vinç yardımıyla fındık bahçesine inşa ettirdiği demir platform üzerine yerleştirdi. Platform üzerinde duran minibüsü gören bir daha bakıyor.İstanbul'dan geldiği Maçka ilçesi Esiroğlu Mahallesi'nde oturan Fatih Turan, hurdaya döneceğini duyduğu anıları olan 1985 model minibüsü arkadaşından istedi. İsteğine olumlu yanı alan Turan, minibüsü ilginç bir yöntemle evinin önüne yerleştirdi. Bahçedeki alana demir platform inşa ettiren Turan, minibüsü, vinç yardımıyla bu platform üzerine monte etti. Fındık bahçesine yaklaşık 4 metre yükseklikte duran minibüsü görenler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Kimileri ise minibüsün önünde fotoğraf çektiriyor.'Çiçek Abbas' adını verdiği minibüsünün içine oturma düzeni, dışına ise balkon yapmayı planladıklarını anlatan Fatih Turan, "Normalde bu alanda ahşap çardak yaptıracaktım, ama arkadaşıma ait bu minibüsün hurdaya dönmesini istemedim. Arkadaşımdan aldığım minibüsü buraya getirdik. Demir düzenek üzerine minibüsü vinç yardımıyla yerleştirdik. Henüz işler tamamlanmadı. İçini döşeyip, önüne de balkon yaptırmayı düşünüyoruz. Görenler şaşırıp, tabi ki gülümsüyor" dedi.'ÇOK ŞAŞIRDIM'Mahalle sakini Temel Turan da, minibüsü havada gördüğünde çok şaşırdığını dile getirerek, "Ben ilk duyduğumda şaşırdım. Gelip yerinde görmek istedim. Görünce çok şaşırdım. İlginç. Çok da güzel olmuş. Normalde burada bir ev yapacaktı. Arkadaşının bu arabayı hurdaya vereceğini öğrenince ev yapmak yerine arabayla burada nostaljik bir ortam yapmaya çalıştı" diye konuştu.'MİNİBÜSTEN KÖYÜ SEYREDECEK'Esiroğlu Mahalle Muhtarı Temel Aydın ise ilginç fikri hayata geçiren Turan'ın, havada asılı halde olan minibüsün içinden köy manzarası seyredileceğini kaydederek "Bu aracın hurdaya verilmesine gönlü razı olmayan Fatih arkadaşımız böyle bir ortam yarattı. Ev yapmaya niyeti vardı. Şimdi ev fikrinden vazgeçerek arabanın önüne yapacağı balkonla birlikte köyü yüksekten seyredecek. Aracın işlemleri henüz bitmiş değil. Gerek içerisinde gerek ise dışarısında yapacağı onarımlar da var. Zamanla buraya birkaç araç daha getirip burada bir koleksiyon yapmayı da düşünüyor" ifadelerinde bulundu. Zamanla buraya birkaç araç daha getirip burada bir koleksiyon yapmayı da düşünüyor" ifadelerinde bulundu.Görüntü Dökümü-------------------------Minibüs görüntüsüDrone görüntüsüRöplerDetaylarHABER KAMERA: Emre KOLTUK/MAÇKA(Trabzon),===============================================7)NURCİHAN, MÜZİKTE ENGEL TANIMIYORVAN'ın Merkez İpekyolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Akademisi'ne gelen, doğuştan görme engelli Nurcihan Arvas (19), gitar ve flüt çalmayı öğrendi. Müzik Öğretmeni Baran Atabay, "Nurcihan çok yetenekli, bütün notaları ezbere biliyor. Piyanoda aynı anda 6 ses bastığımızda bile, bu seslerin notalarını tek tek söylüyor. Öğrendiği gitar ve flüt eşliğinde şarkı ve ilahiler seslendiriyor" dedi. Edremit İlçesine bağlı Süphan Mahallesi'nde oturan Mehmet Cahit Arvas'ın 4 çocuğundan Nurcihan, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. 3 yıl önce hizmete açılan İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam akademisine gelen Arvas, burada Kuran-ı Kerim öğrendi. Kısa süre sonra Van Müftülüğü tarafından düzenlenen Kuran-ı Kerim yarışmasına katılarak, birinci gelen Arvas, bu başarısından dolayı umreye gönderilecek.Görme Engelli Arvas'ın yeteneğini keşfeden müzik öğretmeni Baran Atabay, ona müzik eğitimi de vermeye başladı. 13 kişiden oluşan müzik grubunda solist ve gitar çalan Arvas, müzik öğretmeni ve arkadaşlarının çaldığı müzik aletlerindeki tüm notaları ezbere biliyor. Çalınan 6 notaya aynı anda cevap veren Arvas, bu yeteneğini daha da geliştirerek, gitar çalmayı da öğrendi.MÜZİK NOTALARINI EZBERE BİLİYORGitar ve flüt çalıp, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkı ile ilahi seslendiren Arvas'ın tek hedefi bir televizyon kanalında yayınlanan 'O ses Türkiye' yarışmasına katılıp, bu yeteneğini tüm Türkiye'ye duyurmak olduğunu söyledi.Engelsiz Yaşam Akademisi'ne geldikten sonra hayatının değiştiğini ve müziğe olan aşkının daha da arttığını anlatan görme engelli Arvas, "Engelsiz Yaşam Akademisi'ne geliyorum. Burada Kuran-ı Kerim öğrendim ve kısa sürede ezberledim. Daha sonra müziğe olan aşkım nedeniyle gitar öğrendim. Kısa süre sonra da engelli grubumuzla birlikte konsere çıktım. Baran hocamız müzik aletleri çalarken, ben de kafamda notaların hepsini ezberledim.Şu an bütün notaları kafamda ezbere biliyorum.Notaları daha önce de biliyordum. Ancak buraya geldikten sonra benim için daha iyi oldu. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Benim için çok iyi oldu" dedi.'BU YETENEK DÜNYA'DA MİLYONDA BİRİNDE VAR'Müzik öğretmeni Baran Atabay ise Nurcihan'ın bütün notaların seslerini ezbere bilmesinin enteresan bir durum olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Çünkü normal gelişim gösteren bireylerin milyonda birinde bu yetenek vardır. Bizim öğrencimiz hem çok özel bir birey hem de çok özel bir yeteneğe sahip. 'Absolut kulak' dediğimiz, 'mutlak kulak' olarak da isimlendirilen bir yeteneğe sahip. Bu sayede, kulak hiçbir referans almadan piyanodaki bütün sesleri ezbere biliyor. Bu doğuştan gelen bir yetenek. Piyanoda aynı anda 6 ses bastığımızda bile, bu seslerin notalarını tek tek söylüyor. Burada gitar eğitimi de almakta. Bunun dışında önceden öğrendiği blok flüt de var. Bu yeteneğinden dolayı Nurcihan bütün enstrümanlar üzerinde hakimiyet sağlayabilir. Hedefimiz, Nurcihan'ı 'O ses Türkiye'ye' göndermek. Burada öğrendiği Kuran-ı Kerim hafızlık yarışmasında birinci oldu. Bu nedenle İl Müftülüğü, ödül olarak Nurcihan'ı umreye gönderecek.Yaşam akademimizde, 'Engelsiz müzik' adlı bir grubumuz var. Bu grupta Nurcihan hem solist hem de gitar çalan bir öğrencimiz. Grubumuz, 13 kişiden oluşuyor. İlerleyen süreçlerde bir albüm çıkarmayı düşünüyoruz."'ONUN BU YETENEĞİ DOĞUŞTAN GELİYOR'Baba Mehmet Cahit Arvas ise 4 çocuk babası olduğunu ve bunların ikisinin görme engelli olduğunu ifade ederek, "Nurcihan'ın çok farklı özellikleri var. Bazen kendi kendine odasına kapanıp ilahi çalışıyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra müzik öğrendi ve hayatı değişti. Bütün notaları ezbere biliyor. Onun bu yeteneği ise doğuştan gelen bir şey. Kızımın bu başarısı beni çok mutlu ediyor. Bu konuda destek veren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili ile akademideki tüm hocalarına sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.