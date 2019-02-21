Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Boşanma davası sonrası adliye önünde silahlı kavga: 1 ağır yaralı (2)ADLİYE ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADAZonguldak Adliyesi önünde meydana gelen silahlı kavgada, Selçuk Koçaklı'nın yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonet kasasında giden grubun aracının adliye önünde durduğu görülüyor. Peşinden koşan grupla kamyonet kasasından inenler arasında çıkan kavgada H.K. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkararak Selçuk Koçaklı'ya ateş ediyor. Selçuk Koçaklı, karnına isabet eden kurşunla yerde kalırken H.K.'nin kalabalığa doğru ateş etmek istediği ancak silahının tutukluk yaptığı görülüyor. Hemen ardından gelen iki jandarma personeli, havaya ateş ederek olayın daha da büyümesini önlüyor. Hastanede tedavisi süren Selçuk Koçaklı'nın ise ameliyatının iyi geçtiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü---------Güvenlik kamerası görüntüleriHaber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,================Selamı almayınca uyaran yaşlı adamı tokatladı (EK)ÇİLİNGİR YAŞANAN OLAYI ANLATTISOL KOLU DA ÇATLAMIŞDüzce'de, bir gencin 95 yaşındaki Mustafa Necati Erdem'i tokat atmasıyla ilgili olarak olayın yaşandığı torununa ait iş yerinde çalışan çilingir Oğuz Kaan Göre, olay anını anlattı. Oğuz Kaan Göre, "Dışarıda selamlaşma olayı olmuş. Niye selamımı almıyorsunuz diye ufak bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra içeri geldi ve dedeyle konuşurken daha sonra olayı yaratan arkadaş da içeri geldi. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince biz önce dedenin talebelerinden birisi zannettik. Olaya dahil olmamaya çalıştık. Sonrasında dedeye,"Sen kim oluyorsun, bana laf ediyorsun?" deyince bizde dedenin ters tepki vermesiyle birlikte bir anda yumruk savurdu. Adamın üzerine çullandık ve uzaklaştırmak için dışarı çıkardık. Dede o sırada ayırmaya çalışırken yere düşmüştü ve kendisini yerde bulduk. Dedeyi kaldırdık, yüzü morarmıştı. Daha sonra polis arkadaşları çağırdık geldiler. Hastaneden rapor aldık, şikayetçi olduk. Akşamına dedenin sol kolunda üzerine düştüğü kolunda ağrı hissetmesiyle tekrar doktora gittik. Sol kolu çatlamış, alçıya aldırdık. Kendisi şu anda evde istirahat ediyor. Olaylardan dolayı üzgün. Bizde üzgünüz. Hiç yaşanmaması gereken bir olay." dedi.SOL KOLU DA ÇATLAMIŞDüzce'de, Mustafa Necati Erdem'e tokat atılmasına şahit olan çilingir Oğuz Kaan Göre, o anları anlattı. Oğuz Kaan Göre, "Mustafa Necati Erdem'in torununun dükkanındaydık. Dışarıda selamlaşma olayı olmuş. 'Niye selamımı almıyorsunuz?' diye ufak bir serzenişte bulunmuş. Ondan sonra içeri geldi. Dedeyle konuşurken, daha sonra tokat atan arkadaş içeri girdi. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun?' deyince biz önce dedenin talebelerinden birisi zannettik. Olaya dahil olmamaya çalıştık. Sonrasında, 'Sen kim oluyorsun, bana laf ediyorsun?' deyince dede ters tepki verdi. Bunun üzerine bir anda yumruk savurdu. Adamın üzerine çullandık ve uzaklaştırmak için dışarı çıkardık. Dede o sırada ayırmaya çalışırken yere düşmüştü ve kendisini yerde bulduk. Dedeyi kaldırdık, yüzü morarmıştı. Daha sonra polis arkadaşları çağırdık, geldiler. Hastaneden rapor aldık, şikayetçi olduk. Akşamına dedenin sol kolunda üzerine düştüğü kolunda ağrı hissetmesiyle tekrar doktora gittik. Sol kolu çatlamış, alçıya aldırdık. Kendisi şu anda evde istirahat ediyor. Olaydan dolayı üzgün. Biz de üzgünüz. Hiç yaşanmaması gereken bir olay" dedi.Mustafa Necati Erdem, "Hastaneye gittik, film çektiler. Film çektikten sonra çatladığını anlayarak kolumu alçıya aldılar. Alçıda kolum şimdi" diye konuştu.SERBEST BIRAKILDIErdem'e tokat atan Y.B. ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edilen Y.B., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Y.B'nin ifadesinde yaşlı adamın kendisine hakaret ettiği ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği belirtildi.Görüntü Dökümü-------------Çilingirden görüntüÇilingir Oğuz Kaan Göre ile röpKolu alçıya alınan yaşlı adamla röpYaşlı adamın kolu alçıdayken görüntüsü ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===============================================EZİNE'DE KAYIP BARIŞ'IN CESEDİ 20'NCİ GÜNDE BULUNDUÇanakkale'nin Ezine ilçesinde, 2 Şubat günü aşırı yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapılan otomobildeki 4 gençten kayıp olan Barış Kurt'un(16) cansız bedeni, arama çalışmalarının 20'nci gününde bulundu. Ezine'de 2 Şubat Cumartesi akşamı saat 21.30 sıralarında lise öğrencileri Ferhat Çil(16), Batuhan Kızıl(16), Mehmet Yalçın(16) ve Barış Kurt'un içinde bulunduğu 17 AAC 010 plakalı otomobil, Akköy geçidinde yağış nedeniyle yükselen Menderes Çayı'nın sularına kapıldı. 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00 sıralarında derede bulunan otomobil, kıyıya çıkarıldı. Otomobilde Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencileri Ferhat Çil ve Batuhan Kızıl ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın'ın cansız bedenleri bulundu. Barış Kurt ise bulunamadı.CANSIZ BEDENİNE 20 GÜN SONRA ULAŞILDIKayıp Kurt'u bulmak için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Arama ve Kurtarma (JAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çanakkale İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Amirliği ile Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri seferber oldu. Bugün devam eden arama çalışmalarında Barış Kurt'un cansız bedeni, otomobilin sürüklendiği yerden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta 3,5 metre derinlikte bulundu. 20'nci günde Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan Kurt'un cesedi, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Burak Kurt'un Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.Görüntü Dökümü-----------------------ARŞİV)-Arama çalışmalarından görüntüMustafa SUİÇMEZ/EZİNE (Çanakkale), -===============================================KLEOPATRA KOYU'NDA EYLEMAntalya'nın Kemer ilçesindeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle kiralanmasına tepki için siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar eylem yaptı.Tekirova Mahallesi'ndeki Kleopatra Koyu'nun ihaleyle 29 yıllığına kiralanmasına karşı bölgede yeni eylem yapıldı. Antalya Barosu, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Tekirova'da yaşayan bazı vatandaşların ihalenin iptali için Bölge İdare Mahkemesi'ne açtığı dava kapsamında koya, mahkeme tarafından bilirkişi heyeti gönderildi. Heyet bölgede inceleme yaparken, Kemer Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın başkan adayı CHP'li Mustafa Gül, Cumhur İttifakı'nın Kemer Belediye Başkan adayı MHP'li Yusuf Üras, DSP Kemer Belediye Başkan adayı Necati Topaloğlu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlardan oluşan grup yürüyüş yaptı.'Bunlar son koylarımız', 'Yapılaşma istemiyoruz', 'Tekirova bizimdir' yazılı dövizler taşıyan grup yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Tekirova Sivil Toplum Platformu Kurucusu Sami Adaletli platform ve STK'lar adına açıklamayı okudu. Kleopatra Koyu'nun milli park statüsünde ve Caretta caretta kaplumbağalarının yaşadığı, içinde tarihi SİT alanlarının bulunduğu bir bölge içerisinde yer aldığını vurgulayan Sami Adaletli, "Şimdi biz burayı, alanı tel örgülerle çevirmek maharetiyle, bizlerden çok çok önce var olan canlı popülasyonunu görmezden gelerek, bir sermayedar grup daha da çok para kazansın ve ömürlerinin sonuna dek bir koy sahibi olabilsinler diye yok mu edeceğiz" dedi.Koyun imara açılması halinde özellikle yaz aylarında birçok kişinin burada denize girme imkanının ellerinden alınacağını, teknelerin koyu doğal sığınma limanı olarak kullanamayacağını, tur teknelerinin bölgedeki Kleopatra silüetini turistlere gösteremeyeceğini ve halkın denizlerden tecrit edileceğini savunan Sami Adaletli, "Dün bu topraklarda doğmuş, hürce yaşamış, gezmiş ve bizlere bırakmış olan dedelerimizin 'Muharrem Koyu', 'Gemi yıkığı', 'Çiftlik', 'Mehmet Ali Bükü' olarak isimler verdiği bu koya, bizler torunları olarak 'Kleopatra' adını verdik. Yaşatmak, çocuk ve torunlarımıza aynı şekilde bırakmak hakkımız ve vazifemizdir" diye konuştu.Basın açıklamasının ardından eylem sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yürüyüşe katılanlarKoydan genel görünümYürüyüşten detaylarPankarttan detaySami Adaletli'nin açıklamasıKoydan detaySami Adaletli'nin açıklamasıEyleme katılanlardan detay300 MB/// 02.41"HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),==================PROF.DR. BARIŞ: BU DEPREM MARMARA'DA Kİ FAYLARA ÇOK UZAKTAKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, Çanakkale'de meydana gelen depremin Marmara'yı kesinlikle tetiklemeyeceğini belirterek, "Çünkü burada 5 büyüklüğündeki bir depremin kıracağı fay 10 kilometre ve buradan da çıkacak enerji bir başka büyük depremi tetikleyecek oranda değildir. Dolayısıyla bu deprem Marmara'da ki faylara çok uzakta ve etkisinin olmayacağını düşünüyorum" dedi.Merkez Üssü Çanakkale Ayvacık'ta meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Şerif Barış, "Çanakkale depremi büyük depremin habercisi değil.Kuzey Anadolu Fay zonunda bugüne kadar meydana gelen 6'dan büyük bütün depremler ki son 118 yıllık tarihi kayıtlara göre hiçbirinde böyle orta büyüklükteki bir deprem öncü deprem olarak yer almamıştır. Fayın 118 yıllık davranışına baktığımızda Kuzey Anadolu Fay zonunda olan depremler biranda oluyor ve duruyor. Burada 2 yıl önce Şubat ayıydı 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu ve 11 vatandaşımızı maalesef kaybetmiştik. Burası deprem bölgesi ve başka bölgede oturanların bu depreme bakarak panik içersine girmemeleri lazım." diye konuştu.'BU DEPREM MARMARA'YI ETKİLEMEZ'Çanakkale'de meydana gelen depremin Marmara'yı kesinlikle tetiklemeyeceğini söyleyen Barış, "Çünkü burada 5 büyüklüğündeki bir depremin kıracağı fay 10 kilometre ve buradan da çıkacak enerji bir başka büyük depremi tetikleyecek oranda değildir. Dolayısıyla bu deprem Marmara'da ki faylara çok uzakta ve etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Kocaeli'nde sanayi kuruluşları yoğun. 99 depreminin 20'nci yılı ve dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı Acil Afet Hazırlanma Plan rehberi var. Deprem ve sele karşı tüm sanayide çalışanların eğitimde geçmesi lazım. Acil durum planları yapılıyor ama çalışanların bu eğitimlerden geçirilmediğini görüyoruz. Olay sadece deprem değil, güvenli yaşam olarak adlandırdığımız kazalar, boğulmalar, yangınlar insanların hayatlarına kastediyor. Bunları afet eğitimleriyle birleştirerek önlem alabiliriz. Bu alanda da Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Üniversitesi'nin önemli deneyimleri var. Biz yaptığımız protokolle sanayi tesislerinin afet acil planlarının güncellenmesi yine tüm sanayide çalışanlara dönük 'Sanayide güvenli yaşam ve iş sürdürülebilirliği' adı altında eğitim seferberliği başlattık. 1 Mart tarihinde de bunun eğitimlerine başlayacağız. Önce Sanayi Odasında çalışanlara bu eğitimleri vereceğiz daha sonra da sanayi odasına bağlı sanayi kuruluşlarında bu çalışmaları yapacağız. Amaç 20 yılı geçtikten sonra depremin unutulmadığını hatırlatmak ve bu seferberlikle diğer illere ve ülkelere rol model olmak. Yıllık fabrika ve ev yangınlarına baktığınızda inanılmaz rakamlar görüyorsunuz. Bunlar biraz dikkatsizlikten kaynaklanıyor. Asıl önemlisi ekonomik kayıp depremi yaşamış bir toplumda her orta ve artçı depremde çalışanlar dışarıya kaçıyor. Bu dışarı kaçmada üretim duruyor. Aslında sanayi de iş kesintiye uğruyor. Bu iş kesintisinin olmaması lazım. Bizim de amacımız bu ortak protokolle bu eğitimleri yaygınlaştırıp ve Türkiye ye yaymak, çünkü Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli kenti ve Kocaeli Sanayi odasının depremle ilgili inanılmaz deneyimleri var." dedi.'BİNALARIN BİRAN EVVEL TESTTEN GEÇMESİ LAZIM'Kentsel dönüşeme girecek binaların biran evvel testten geçmesi gerektiğini ifade eden Barış, şöyle konuştu:"Türkiye'de insanlar bina stokundan ve kendi binalarından emin olmadığı için hep yıkılan bina akla geliyor. Tabi ki hazır değiliz. Tamamen hazır olmamız da mümkün değil. Yıkılan binalara baktığınızda belki ömrünü tamamlamış ve aslında bunların daha önce kentsel dönüşüm yada riskli yapı tespit edilip yıkılması gereken yapılardı. Ömürlerini tamamladığı için bunları tespit edilip zorlanması gerekiyordu. Mesela imar barışı uygulamasında benim tavsiyem öncelikle başvuracak binaların böyle bir riskli bina olup olmadığı testinden geçirilmesi ondan sonra testten kalanların 1-2 yıl içersinde yıkılmasını şart koşmaktı. O zaman bu imar barışı yasası inanılmaz deprem güvenlik konut üretmede, depreme dayanıklı şehir üretmede çok faydalı olacaktı. Bu hala geç değil, alınacak bir kararla kentsel dönüşüme girebilecek bu tür binaların biran evvel testten geçmesi lazım. Çünkü bu tür ölümler, bu tür kayıplar yaşanmasın. Biz hep kötüyü hatırlıyoruz. 1999 yılından sonra yine kentsel dönüşüm yasası ile beraber çıkan bir sürü yeni yapı stoku yapıldı. Dolayısıyla bunlar deprem güvenlidir. Yine biz eğitim diyoruz. Deprem güvenli binada da otursanız bina sallanacak. Dolayısıyla insanlar eğitim alıp önlem almak zorundalar."Görüntü Dökümü--------Prof. Şerif Barış ile röpHaber: Ergün AYAZ-Kamera: Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA==================TSK'DAN NEFES KESEN KIŞ TATBİKATITürk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kars'ta gerçekleştirdiği 'Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın taarruz bölümü nefes kesti.Kars'ta 4 Şubat'ta başlayan Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde,14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üst Çavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı. İlk defa uluslararası katılımla gerçekleşen tatbikatta iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekat imkan ve kabiliyetlerini denemek amaçlandı. Tatbikatın, 'Seçkin Gözlemci Günü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, yabancı askeri ateşeler katıldı.Tatbikatta, 'Atmaca' ve 'Şahin' ülkeleri arasında yaşanan gerginlik sonrası çıkan harp senaryosu gerçekleştirildi. Bu kapsamda komandolar, önceden belirlenen düşman mevzilerine Skorskylerle getirildi. Karlı dağlara iniş yapan komandolar, kayak takımlarıyla düşman hedeflerinin olduğu bölgeye ilerledi. Bu sırada ATAK helikopterleri yukarıdan komandoların güvenliğini sağladı.Tatbikatın ikinci bölümü topçu atışlarıyla başladı. İHA ve SİHA'lar tarafından belirlenen düşman mevziileri vuruldu. Sis atışlarının ardından F-16'lar düşman hedeflerini vurdu. ATAK helikopterleri yerli yapım Cirit ve UMTAS füzeleri kullanarak hedefleri imha etti.Senaryo çerçevesinde askerler, mayınlı sahalarda geçit açma sistemi TAMKAR'ın mayınları imha ederek açtığı alanda ilerlerken keskin nişancı atışları yapıldı. Tatbikatta obüs ve tanklar da hedeflerini vurdu. Chinook helikopteri de 105 milimetrelik topu tatbikat alanına getirdi. Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin tatbikata katılan ülkelerin bayraklarının açıldığı atlayışla tatbikat sona erdi. Öte yandan tatbikatta 25 savunma sanayi firması ile 8 kamu kurumunu görev aldı. 2 binden fazla personelin görevlendirildiği tatbikatta 545 araç ve 790 silah kullanıldı.Görüntü Dökümü-----------Askerlerin kardan yaptığı sığınaklar-Tatbikattan detay-Tatbikat genelHaber: Nursima ÖZONUR-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRCİ/ KARS,=================MERİÇ NEHRİ'NE ATLAYAN FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ KOMİSER YARDIMCISI KAYBOLDUEdirne'de, yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken takip edildiğini anlayınca Meriç Nehri'ne atlayan şüpheli, gözden kayboldu. Kaybolan kişinin attığı çantadan FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı S.K. (44) adına düzenlenmiş belgeler bulundu.Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Elçili köyündeki mezarlık yakınlarında siyah sırt çantası buldu. Çantanın sınırdan kaçmaya çalışan bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerine Saçlımüsellim Piyade Hudut Karakolu ekiplerine bilgi verildi. Ekipler sınır hattına doğru arama çalışması başlattı. Arazinin çamurlu olması nedeniyle oluşan ayak izlerini takip eden ekipler, bir kişinin Meriç Nehri yönüne kaçtığını gördü. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan kişi, Meriç Nehri'ne atlayarak, gözden kayboldu. Şüphelinin sırt çantasında yapılan aramada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcı olarak görevliyken 2016 yılında KHK kapsamında meslekten ihraç edilen ve Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirilerek denetimli olarak serbest bırakılan S.K. adına düzenlenmiş belgeler bulundu.Meriç Nehri ve çevresinde, AFAD ve jandarmanın iz takip köpeğiyle yapılan aramalarda da şüpheliye ulaşılamazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE, -