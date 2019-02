Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

1)RİZE VALİSİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ, YOKSA KENDİMİZİ İNTİHAR SÜRECİNE SOKARIZRİZE'de yapılan teknik incelemelerde, deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğu dolgu alanı ile ilgili harekete geçiliyor. 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 8 bin dolayında yapı da kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Rize Valisi Kemal Çeber, "Rize'de bir kentsel dönüşüm kaçınılmaz. Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz" dedi.Rize'de dolgu alanındaki riskli yapılarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, dolgu alanında sıkıntılar yaşandığını belirterek kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Vali Çeber, "Yoksa, Allah korusun kendimizi adeta intihar gibi sürece sokmuş oluruz. Rize kent merkezi kentsel dönüşümüyle ilgili, algı, karar ve irade anlamında bir sorun olmadığını düşünüyorum. Hem Rize siyaseti, hem ilgili kurumlar bu işte kesin olarak kararlı. Bundan sonraki süreç de vatandaşlarımızla birlikte yürüyecek bir süreç. Yaklaşık 8 bin civarında konut ve iş yerini ilgilendiren bir süreç. Rezerv alanlarıyla ilgili daha önce bir çalışma yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu konuyu görüşüp bazı yerlere de baktık. Hali hazırda stadyumun yanındaki o bilinen 3-5 ayrı mülkiyetten oluşan alan, bizim geniş bir rezerv alanımız olarak görülüyor. Bakanımız, o gün TOKİ başkanımıza talimatlarını verdi. Bu konuda Ankara'da çalışılıyor. Konunun teknik boyutunu TOKİ önderliğinde yürüteceğiz. Bizlerde yerel bileşenler olarak, her zaman bir konunun tarafı olacak. Yerel ile Ankara'nın birlikte yürüttüğü bir süreç olarak konuyu işleyeceğiz. Daha fazla bir gecikme gibi bir lüksümüz yok" dedi.'FAZLA ZAMAN HARCAMA LÜKSÜMÜZ YOK'Rize'de Yeniköy Mahallesi'nde geçen hafta çatlaklar oluşması üzerine tahliye edilen 8 katlı 21 daireli Kent apartmanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Çeber, şunları dedi:"İlimizde, İstanbul Kartal'dakine benzer Allah korusunun bir can kaybı yaşamdan atlattığımız bir süreç yaşandı. Bir apartmanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Rize'nin deprem anlamındaki yeri güncellendi, bir derece arttı. İnşaatları gördüğünüzde, demir ve inşaat kalitesi, evlerin durumunun çok parlak olmadığı çıplak gözle bile görülüyor. Onun için daha fazla zaman harcamak gibi bir lüksümüz yok. En kısa zamanda başlamamız lazım. Bu yıl içinde belli adımlar atılacağını ifade edebilirim ama bakanlığımız ve TOKİ süreci yürüttüğü için, biz de oradan gelecek çalışmaları bekliyoruz. Biz den bilgi istediklerinde, biz bunları anında sağlıyoruz"'RİSKLİ BİNALARDA YÜZDE 6 EĞİM VAR'Engindere Mahallesinde yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan toplam 96 daireli 4 binanın durumunu değerlendiren Vali Çeber, "Onunla ilgili aslında atılacak adımlar mevzuatımızda yazıyor. Yapılanlar yapılmış. Yanılmıyorsam 94'den beri hemen hemen her yıl ya da 2 yılda bir o binalar gündeme gelmiş. Her seferinde ilgili birimler, bina sakinlerine durumu anlatmış, riskleri aktarmış. Mevzuatı da onlara anlatarak, demişler ki; 'arkadaşlar buralara başvurup risk tespiti isteyebilirsiniz. İsterseniz bunu resen biz yaparız, akabinde size 18 ay size kira yardımı yapabiliriz. Ondan sonra riskli bina kabul edildiği zaman, birçok vergiden muaf olarak evlerinizi yenileme şansınız var. Gelin bu yola bir an önce başlayalım' diye vatandaşlarımıza söylenmiş. Biz bu süreci daha da geliştirerek yeniden yapıyoruz. Denilen doğru, yaklaşık yüzde 6'ya kadar bir eğimin olduğundan bahsediyorlar. Sayın bakanımız geldiğinde, otelden de o bina görülüyordu. Tekrar baktık. Oradaki vatandaşlarımızın da son derece duyarlı olması lazım. Bir an önce binalarının risk analizlerinin yapılıp, eğer ki tahliye gerekiyorsa tahliye, güçlendirme gerekiyorsa usulüne uygun güçlendirme, yenileme gerekiyorsa yenileme yapmak lazım. Arkadaşlarımız tekrar bu görüşmeleri sürdürüyor" ifadelerini kullandı.RAPOR HAZIRLANDI, TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKİLDİDolgu alan üzerindeki binalarla ilgili geçen yıl teknik inceleme yapan Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından rapor hazırladı. Raporda, 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği kaydedildi. Deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin, oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğünün belirtildiği raporda, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğü vurgulandı. Raporda, ayrıca, güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekildi.DEMİRLER AÇIĞA ÇIKTI, TAŞIYICI KOLONLAR DÖKÜLÜYORGürcistan'da geçen yıl meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin fay hattını etkilediği ve yarılmayı hızlandırdığı belirlenirken, Doğu Karadeniz'in 4'üncü derece deprem riski bölgesinden 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesi sonrası gözler yeniden dolgu alanındaki binalara çevrildi. Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nca yapılan teknik incelemelerde, dolgu üzerinde deniz korozyonuna uğrayan çok sayıda binanın temellerinin ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı. Bina temellerindeki demirlerin açığa çıktığı ve kolonların tahrip olduğu tespit edildi. Hasarın en fazla gözlendiği yerlerin başında, 3 kat olarak inşa edilen ancak sonradan 3 ilave kat daha atılan cami, mescit, lokanta ve çok sayıda dernek ve vakfa ait yerlerin bulunduğu belediye blokları geliyor.

CHP'Lİ AĞBABA'NIN SÖZLERİNE AK PARTİ'DEN TEPKİAK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, CHP Genel Başkanı Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, "AK Parti'ye oy verirseniz elleriniz kırılsın" sözlerine, "Kendisini kınıyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 23 Şubat günü partisinin Tunceli Belediye Başkan Adayı Yusuf Kenan Aydın'ın seçim bürosunun açılışında 3600 ek gösterge bekleyen devlet memurları ile emeklilikte yaşa takılanlara seslenerek, "Memura 3600 diyordu. Burada beni duyuyorsa polis arkadaşlarım, memur arkadaşlarım, eğer 3600'ü söz verip, onlara oy verirseniz eliniz kırılsın. Haksız mıyım? 3600 diyor, iktidar ben miyim, o zaman ver. Ver 3600'ü biz destekliyoruz. Aranızda emeklilikte yaşa takılanlar var mı? Siz de eğer AK Parti'ye oy verirseniz sizin de eliniz kırılsın. Ne diyeyim başka" dedi.AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, partisinin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında CHP'li Ağbaba'ya tepki gösterdi. Fatih Tek, siyasette ahlaklı olunması gerektiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir temsilcisi olarak şunu söylemek isterim, bize gönüldaş olan Tuncelili hemşehrilerimiz var. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ölümüne seven Tuncelililer var. Gönlünden gelerek, samimiyet, tüm içten duygularıyla hem Cumhurbaşkanımız, hem partimiz, hem adaylarımızı destekleyip AK Parti'ye oy verecek insanlar var. Bizler buradan bu zatın kurmuş olduğu, 'Eliniz kırılsın' lafını kınıyoruz ve kendisine iade ediyoruz. Lütfen siyaseti ahlak çerçevesinde yapmaya gayret sarf etsinler" dedi.'DERSİM, DİMDİK AYAKTA'AK Parti İl Başkanı Tek, Ağbaba'nın, Tunceli'yi CHP'nin kazanması halinde Kılıçdaroğlu'nun 'Dersim'i ayağa kaldıracağız' sözlerine de tepki göstererek, şunları söyledi:"Cumhuriyet Halk Partisi, Tunceli'de seçim kazanırsa Dersim'i ayağa kaldıracağını ifade etti. Dersim dimdik ayakta. Dersim'in ayakta olmama gibi bir sorunu yoktur. Dersim, Türkiye'nin en gözde yerlerinden biridir ve dimdik ayaktadır. Tunceli'ye seçimden seçime uğrayanların Tunceli üzerinde ve Tunceliler üzerinde bu tür sözler sarf etmesi bizleri derinden incitmiştir. AK Parti'nin, Türkiye ve Tunceli'ye yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Dolayısıyla 16 senedir yaşamış oldukları hüznü, 31 Mart seçimlerinde her ne kadar beddua ederlerse etsinler, tekrar yaşayacaklarına inanıyorum. Tunceli'de AK Parti, partililerle, gönül verenlerle birlikte yürümektedir. Bize gönül verenlerle, partimize, bizlere, Cumhurbaşkanımıza gönül verenlerle birlikte inşallah 31 Mart akşamı Tunceli'mizi, 7 ilçesini ve beldesini AK Parti ile tanıştıracağımıza yürekten inanıyorum."Görüntü Dökümü:------------------------------Açıklamadan görüntüAK Parti İl Başkanı Tek'in açıklamalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 377 MB=======================================================3)AMELİYAT SONRASI FELÇ OLDUHATAY'da inşaat işçisi Halil Bozkurt'un (60) geçirdiği kalp ameliyatı sonrası sol tarafı felç oldu. Çalışamaz hale gelen Bozkurt, ailesiyle birlikte, komşularının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalıştığını söyledi. Merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşayan Halil Bozkurt, 2013'te inşaatta çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat olan Bozkurt'a kalp pili takıldı. Ancak sağlığı ile ilgili sorun yaşamaya devam eden Halil Bozkurt'un sol tarafı felç oldu.'EVİMİ GEÇİNDİREMİYORUM'Yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda çalışarak evini geçindirdiğini söyleyen Bozkurt, "2013 yılında bir kalp krizi geçirdim 10- 15 dakika kalbim durmuş, çalışmamış. Kalbimi çalıştırdıktan sonra beni hastaneye sevk etmişler. Araştırma hastanesinde kalbimi çalıştırdıktan sonra anjiyo yapmışlar ve stent de takmışlar. Aradan 2 yıl geçtikten sonra kalp yetmezliği nedeniyle tekrar ameliyat oldum, açık kalp ameliyatı oldum. Açık kalp ameliyatından 2 yıl sonra düşüp bayılmaya başladım, başım dönüyordu, gözlerim kararıyordu, düşüyordum. İki defa ambulansla beni evden aldılar. Hastaneye gittim, muayene sonucu doktorlar, kalp yetmezliği olduğunu, kolesterolümün de yüksek olduğunu söyledi. Sonrasında sol tarafıma felç indi. Ne kadar uğraştıysak da doktorlara gittiysem de bir neticeye varılamadı" dedi.'EMEKLİ OLMAK İSTİYORUM'En küçüğü 6 yaşında, 4 çocuk sahibi olduğunu belirten Halil Bozkurt, bir arkadaşının çocuklarının servis ve okul masraflarını karşıladığını söyledi. Emekli olmak istediğini belirten Bozkurt şöyle konuştu:"3 bin gün sigorta primim yattı. Askerlik borçlanmasını yatırabilirsem emekli olabilirim. Ancak askerlik borçlanmasını da yatıramıyorum. Geçenlerde hesaplattırdım 16 bin 500 TL dediler. Gücüm yok, imkanım yok, yatıramıyorum. Devlet hastanesine gittim, iki defa rapor için sağlık heyetine girdim, rapor alamadım. Araştırmaya sevk ettiler. Mart'ın 19'unda tekrar araştırma hastanesinde heyete gireceğim. İnşallah rapor alabilir, emekli olabilirsem bu dertten kurtuluruz. Devlet büyüklerimizden yardım istiyorum evimi geçindirecek kadar."Halil Bozkurt'un eşi Samiha Bozkurt ise "Eş dost yardımıyla geçiniyoruz. Ben de çalışamıyorum, eşime baktığım için. Bir de çocuğum var, çocuğuma bakıyorum. Bir işe de gidemiyorum, zaten iş de bulamıyorum. Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyoruz, inşallah sesimizi duyarlar" dedi. Bayrak, daha sonra torun Mehmet, Mesut ve Hakan Topçu kardeşlere geçti. Mehmet ve Hakan Topçu, başka sektörlerde iş hayatına devam ederken, Topçu Kebap'ın sancağını Mesut Topçu taşıyor.Topçu'nun işletmecileri gibi müşterileri de üçüncü kuşak. 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde, bahçesi ve üst katı ile 150 kişi kapasiteli lokanta, yakında 4'üncü kuşağa devredilecek. Açıldığı ilk yıllarda Antalya'ya özgü şiş köfte ve piyaz ile hizmet sunulan Topçu Kebap Salonu'nun menüsünde bugün yaprak döner, kuzu şiş, tavuk şiş de bulunuyor.YÜZYILLIK LEZZETYüzyıllık piyaz lezzetine sahip çıkılması ve piyazın hazırlanış tarzı ile nesilden nesle devredilen işletme olması, restoranın ilgi çeken özelliklerinden birini oluşturuyor. Topçu Kebap'ı bilenler ise ayda en az 2 kez uğrayarak, katkısız sadece kıyma ile hazırlanan kebabından ve piyazından yiyor. Tatlı olarak Arap kadayıfı, kabak tatlısı veya tulumba tatlısı menüde yer alıyor.İLK TESCİL BELGESİ TOPÇU'YATürk Patent ve Marka Kurumu'nca geçen yıl restoranın piyazına, 'Coğrafi İşaret Tescil Belgesi' de verildi. 134 yıllık Topçu Kebap işletmecisi Mesut Topçu ise piyazın yapım aşamasını ve inceliklerini anlattı. Antalya piyazının en önemli özelliğinin özel tarator sosu olduğunu söyleyen Topçu, sosun içinde sarımsak, limon, sirke ve tahin kullanıldığını kaydetti. Topçu, "Limon, sarımsak ve tuz birlikte dövülüyor. Daha sonra tahinin yağını çıkarmak gerekiyor. Sirkeyle karıştırılarak tahinin içindeki acı yağı çıkartılıyor. Yağın iyice çıkması için 20 saate yakın bekleniyor. Bu yağın alınması, tahinin acı olmaması için çok önemli. Malzemelerin belli oranları var. Oranlarla oynandığında çok farklı tatlar ortaya çıkıyor" dedi.Piyazın yanında olmazsa olmaz ise hiçbir katkı konulmadan, sadece kıymayla yapılan şiş kebap. Kömür ateşinde pişen kebap, ateşin üzerinde uzun süre tutulmuyor. Kıymanın içinde ise sadece et bulunurken, baharat bile kullanılmıyor. Kebabın pişmesinin ardından servis tabağındayken, kimyonu üzerine serpiştiriliyor. Pişmiş soğan ve biberle sunum yapılıyor.