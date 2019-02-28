Dha Yurt Bülteni-12

Kaynak: DHA

Bakan Pakdemirli: Bin tonun üzerinde bakliyatımız satışa hazırTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, nohut, mercimek satışına başlandığını belirterek, "Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı. 35 ton da satılmak üzere pirinç depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde de bakliyatımız şu anda satışa hazır" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabük'ün Yenice ilçesinde fidan dağıttı. Bakan Pakdemirli yaptığı konuşmada, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından dün tanzim satışlarda satış yapmaya başladık. Havanın kötü olduğu bu dönemde domates, biber, patlıcan üzerinden iktidarımızın bütün hizmetleri yok sayılarak bir operasyon yapılmaya çalışıldı. Biz de 'bunun gereğini yaparız' dedik. ve Türkiye'de fiyatları yüzde 40-50 indirecek şekilde bir haftada bir organizasyon yaptık ve tanzim satışlar başta 2 büyük ilimiz olmak üzere ama isteyen diğer illerimize de eptt üzerinden servis vermek üzere ucuz fiyatlı sebze meyveye ulaştırdık. Bunu ulaştırırken de en güzel netice bir hafta içerisinde Türkiye'de sebze meyve fiyatları yüzde 40-50 oranında azaldı. Yani Ankara, İstanbul'daki tanzim satışın Yenice'ye de, Karabük'e de, Düzce'ye de tüm illere de bir faydası olmuş oldu. Bununla da yetinmedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda Toprak Mahsulleri Ofisi hububat ürünlerinin satışına başladık. Nohut, mercimek satışına dün itibarıyla başladık. Önümüzdeki hafta itibarıyla da pirincin satışına başlıyoruz. Dün itibarıyla 60 ton nohut, 50 ton yeşil mercimek satışı tamamlandı. 35 ton da satılmak üzere pirinç satılmak üzere depolara arz edilmiş oldu. Bin tonun üzerinde de bakliyatımız şu anda satışa hazır. Buradaki fiyatlarda piyasayı mutlaka yakın bir zamanda tanzim satış fiyatına marketlerinde, pazarlarında yaklaşacağından mutlaka eminiz." dedi.Türkiye'nin su ürünleri yetiştiriciliğinde çok farklı bir noktaya geldiğini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:"Bugün itibarıyla 953 milyon dolar ihracat yapar vaziyete geldik. 2023 hedefimiz 1 milyar dolardı. Neredeyse 2023 hedefine varmış olduk. İlk kez sazan balığı yetiştiriciliğinde 50 kuruş destekle kapsama altına almaya başladık. Bu desteklerle de bugüne kadar vermiş olduğumuz desteklerle yetiştirici sayısı 1245'ten 2286'ya, üretimimiz 61 bin tondan 315 bin tona yükseldi. İhracatımız 97 milyon dolardan 952 milyon dolara geldi. Bu yıl inşallah hedefimiz 1.1 milyar dolar. Bugün Türkiye 85 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiricileri desteklerimizi de inşallah 1 Mart Cuma akşamı ödüyor olacağız. Bunun da toplamı 53 milyon lira. Yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."Karabük Valisi Fuat Gürel, Bakan Pakdemirli'ye baston hediye etti. Bakan Pakdemirli vatandaşlara ıhlamur, ceviz, kestane ve çam fidanı dağıtıp, ıhlamur içeceği ikram etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Bekir Pakdemirli'nin karşılanması-Bekir Pakdemirli'in konuşması-Bekir Pakdemirli'ye baston hediye edilmesi-Bekir Pardemirli'nin vatandaşlara fidan dağıtması, ıhlamur ikram etmesiHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/YENİCE(Karabük),==================================İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, terörle mücadele güvenlik güçlerinin yüksek performans ortaya koyduğunu söyleyerek, "2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu" dedi.İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil Kayseri'ye geldi. Vali Şehmus Günaydın ve ilgili bakanlığın daire müdürleri ile toplantı yapan Bakan Yardımcısı Erdil, toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.'TERÖR ÜLKEYİ RAHATSIZ EDECEK BOYUTTAN ÇIKTI'Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, son dönemde terörle mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Terörün ülkeyi rahatsız edecek boyuttan çıktığını belirten Erdil, şöyle konuştu: "Kolluk kuvvetlerimiz yüksek kapasiteli performans ortaya koydu. 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu. Uyuşturucu malzemesinin toplanması konusunda Türkiye, dünya sıralamasında birinci veya ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de 20 ton civarında eroin, 130 ton esrar, miktarını ölçemediğimiz yüksek oranda sentetik uyuşturucu ve 3,5 milyar değerinde malzeme toplandı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Bakan yardımcısı Sabri Erdil'in açıklamasıDiğer görüntülerHaber -Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA==================================Kilis'te, AK Partililer 28 Şubat'ın yıl dönümünde basın açıklaması yaptıKilis'te, AK Parti il teşkilatına bağlı üyeler 28 Şubat'ın yıl dönümünde basın açıklaması yaptı.Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Gençlik Kolları İl Başkanı Haluk Korkmaz ile partililer katıldı.AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Özpolat, Türkiye Cumhuriyeti, 28 Şubat 1997 tarihinde 'Demokrasiye Balans Ayarı' bahanesiyle karanlık bir sürecin içerisine itildiğini ifade ederek, "Post Modern Darbenin yıl dönümünde demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu haykırmak için bugün bir aradayız. Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin 1000 yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Basın açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)==================================Aytaç Arman için memleketi Adana'da tören (2)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIGerçek adı Veysel İnce olan oyuncu Aytaç Arman'ın cenazesi, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıktaki cenaze törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, çeşitli partilerin milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş ile ailesi katıldı. Erdem İnce, babasının tabutuna zeytin dalı bıraktı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Sanatçının tabutuna, Bakan Selçuk, oğlu Erdem İnce ve yakınları omuz verdi. Aytaç Arman, okunan duaların ardından toprağa verildi.Görüntü Dökümü------------------------Cenaze törenine katılanlardan genel ve detaylarTabutun indirilmesiCenaze namazının kılınmasıHelallik istenmesiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cenaze törenine katılmasıCenaze aracının gidişiHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,==================================Domaniç'te kar yağışı, sis ve buzlanmaKütahya'nın Domaniç ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yoğun sis ise sürücülere zor anlar yaşatıyor.Domaniç ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı Kocayayla mevkiinde trafiği olumsuz etkiledi. Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.Görüntü Dökümü:-Karayollarının çalışması-Karla kaplı yollar-Kocayayla mevkiindeki araçlar-Yoğun sis ve araçların geçişi-Genel görüntülerHaber-Kamera: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ(Kütahya),-==================================Jandarmadan sokak hayvanlara yiyecekBursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için Dağ ilçelerindeki ormanlık alanlara yemek bıraktı.Bursa İl Jandarma Komutlanlığı'na bağlı ekipler, özellikle dağ ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeni ile yemek bulamayan sokak hayvanları için, ormanlık alanlara mama ve çeşitli gıdalar bıraktı. Ekipler, yaralı ve güçsüz hayvanları da barınak ekipleri ile alarak tedavileri için seferber oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------------Ekiplerin hayvanları beslemesiHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA==================================28 Şubat süreci Bursa'da kınandıTürkiye'de 28 Şubat 1997'de başlayan ve 'bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat Postmodern darbe süreci Bursa'da kınandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen AK Parti Bursa İl Teşkilatı mensupları ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yapılan darbe girişimini protesto etti.AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Teşkilatı, 28 Şubat Post Modern Darbesinin 22'nci yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Teşkilat mensupları ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen açıklama 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerinde pankartlarla meydanda toplanan teşkilat mensupları, yapılan darbe girişimlerini kınadı. AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ve Emine Yavuz Gözgeç de meydandaki yerini alırken basın açıklamasını AK Parti Bursa İl İnsan Hakları Birim Başkanı Eşref Kurem yaptı. Kurem, darbe girişimlerinin engellenmesi adına AK Parti iktidarının önemli adımlar attığını belirtti.'ONARILMASI GÜÇ DEĞİŞİMLERE NEDEN OLDU''Demokrasiye Balans Ayarı' düşüncesiyle ülkenin karanlık bir sürece itildiğini belirten Eşref Kurem, "Yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunmuşlardır. Tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenler, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs etmiş; ancak bu devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. İnançlarının yükümlülüğünü yerine getiren başörtülü kadınlarımız bu nedenle bedel ödedi, çok acılar çekti. Bugün gözyaşları dindi, yaralar kapandı, ancak izleri asla silinmedi" dedi.'ACISI SONSUZA DEK KALACAK'Yaşanan olayları unutmadıklarını, gelecek nesillere de unutturmayacaklarını belirten Kurem, "AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak bizler üzerimize düşen görevin farkındayız. 28 Şubat'ta ikna olmadık. O dönem yaşananları unutmadık, unutturmayacağız. 28 Şubat'taki mağduriyetlerin, çektirilen acıların, yaşatılan ayrılıkların acısı yüreklerde sonsuza dek kalacak. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" diye konuştu.BURSA