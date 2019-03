Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Cezaevi şoförü, uzman çavuşu bıçaklayarak öldürdü (2)ACI HABER AİLESİNE VERİLDİArdahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kuşdili, hastanede öldü. Aynı bıçağı göğsüne saplayan Dinç ise intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Dinç, tedaviye alındı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin ölüm haberi, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde üzüntü yarattı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gürsel Aydın ve Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Kuşdili'nin Camicedit Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi verdi. Baba Süleyman Kuşdili ve anne Şengül Kuşdili, oğullarının ölüm haberiyle üzüntü yaşadı. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin cenazesinin işlemleri tamamlanınca Kula'ya gönderileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü--------Evin önündeki Türk bayrağıdan görüntüTaziyeye gelen vatandaşlardan görüntüFatih Dinç'in fotoğrafıHaber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),==================Sivas merkezli 3 ilde FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltıSivas merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin finans yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, eşleri cezaevinde bulunan örgüt üyelerine para desteği sağladığı öğrenildi.Sivas merkez ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri ve Erzincan'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18'i kadın 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında serbest bırakılan bazı şüphelilerin halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarınca aile yakınları ceza evinde bulunan ve örgüt ile irtibat halinde olan şüphelilere maddi yardımlarda bulundukları da belirlendi.EVLERİNDE YAPILAN ARAMADA YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDUŞüphelilerin, Sivas'a il dışından ceza evi görüşü için gelen örgüt üyesi yakınlarının konaklama ve ulaştırma gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları da tespit edildi. Birbirleriyle iletişim halinde ve birlikte uyum içerisinde hareket eden şüphelilerin, gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve ceza evinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine elden, kurye, kargo ve resmi olmayan yollardan para yardımında bulundukları belirlendi. Söz konusu para yardımlarının Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Erzincan ile diğer çevre illerde de yapıldığı tespit edilirken, şüphelilerin hakkında adli işlem yapılan örgüt mensupları ile de buluştukları, ilişkilerini ve para alışverişlerini devam ettirdikleri belirlendi. Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşi yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında Sivas'ta örgüt üyesi öğrencilerin kaldığı tespit edilen bir öğrenci evinde yapılan aramada yakalanması planlanan şüpheliler dışında 2 örgüt üyesi daha gözaltına alındı. Kayseri'de tespit edilen 4 hücre evine yakalanması planlanan şüphelilerle birlikte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının farklı soruşturma dosyalarından firari 2 şüpheli de yakalandı. Operasyon sonucu yakalanan 32 şüpheliden 30'u işlemleri yapılmak üzere Sivas Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne getirildi. Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 avro, 3 adet çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları, örgütsel doküman ve belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A, E.K, N.G, H.D, B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------Şüphelilerin adliyeye çıkarılması-Genel Detay(154 MB HD Görüntü)Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, -==================Liseli Gözde, bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isterken kendini yaktıErzincan'da bitlenen saçlarını benzinle yıkamak isteyen lise öğrencisi 16 yaşındaki Gözde K., sobayla temas edince alevler içinde kaldı. Babası Erdal K. tarafından ağır yaralı olarak kurtarılan Gözde K., sevk edildiği Erzurum'da tedaviye alındı. Ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada da yardım kampanyası başlatıldı.Olay, 3 Mart günü saat 22.00 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Fikriye- Erdal K. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Gözde K., arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bitlenen saçlarını benzinle yıkamak için banyoya girdi. Gözde K., banyo kazanını yakmakta kullandıkları benzinden bir miktar saçlarını döktü. Ancak bu sırada saçları sobayla temas edince, Gözde K., alevler içinde kaldı. Çığlık seslerin duyan Erdal K., banyonun kapısını kırarak içeri girdi. Kızını havluya sararak güçlükle alevleri söndüren Erdal K., sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ambulansla Gözde K., hastaneye kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi. Genç kız, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.KIZINA MÜDAHALE EDERKEN ELLERİ YANDIKızını kurtarırken ellerinden yaralanan ve aynı hastanede tedavisi süren Erdal K., kabus dolu anları şöyle anlattı:"Kızımın saçında bitler oluşmuş. Okuldaki arkadaşları da bunun çözümünün saçlarını benzinle yıkamak olduğunu söylemiş. Banyo kazanını yakmakta kullandığımız benzinden bir miktar saçına dökmüş. Bu sırada eğilirken, saçları sobada alev almış. Kızımın çığlıkları üzerine banyoya koştuk. Kapıyı kilitlediği için kendisi çıkmayı başaramamış. Kapıyı kırıp içeriye girdim. Kızım alev almıştı. Havluya sarıp söndürdüm. Hemen 112'yi aradık ve hastaneye kaldırdık. Kanaması var, ameliyat oldu. Sürekli pansuman yapılıyor. Allah'ım yavrumuzu bize bağışlasın. Ben ailemin geçimini düğünlerde zurna çalarak sağlıyorum. Kızımın bu hale gelmesinin tek nedeni maddi imkansızlık."GÖZDE İÇİN YARDIM KAMPANYASIBu arada, ailesinin maddi durumu iyi olmayan Gözde K. için sosyal medyada Gönüllü Gençler Derneği tarafından yardım kampanyası başlatıldı.Görüntü Dökümü---------Bölge Eğtim Araştırma Hastanesi dışından detay-Yanan kızın hastanede çekilen fotoğrafları-Yanık ünite merkezinden detay-Erdal K.'nın yayan ellerinden detay-Erdal K ile röpSÜRE: 04.29 BPYUT: 502 MBHaber: Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,==================Gündüz vakti evden 3 bin lira çalındıADIYAMAN'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler gündüz vakti girdikleri evden 3 bin lira çalarak kayıplara karıştı.Olay, öğlen saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Arafatlar Caddesi üzerinde Mesut Bozaner'e ait eve kimsenin olmadığı esnada giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 3 bin lirayı alarak kaçtı. Eve gelen Bozaner, kapının açık olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, evin içinde Bozaner ile yaptığı incelemede 3 bin liranın çalındığını fark etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan parmak izi çalışması ve görgü tanıklarının ifadesinin alınmasının ardından şüpheli kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------------Olay yeriPolis ekiplerinden görüntüPolis ekiplerinin olay yerinden ayrılışıEvden genel görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)===============Vali Sonel'den yıkım kararı verilen eski SGK binasına ilk kepçeTunceli'de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) eski binasının yıkımına başlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, iş makinesinde operatör koltuğuna oturarak binaya ilk kepçeyi vurdu.İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, SGK eski il müdürlüğü ve lojmanlarının bulunduğu binanın depreme dayanıklı olmadığı belirlenerek yıkım kararı verildi. 40 yıllık binanın yıkımına bugün başlandı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makinesine binen Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kepçeyle binaya ilk darbeyi vurdu.Vali Sonel, yıkım işleminin tamamlanmasının ardından açılacak alana meydan yapılacağını söyledi. Binayı depreme dayanaklı olmadığından yıktıklarını belirten Sonel, şunları kaydetti:"Yaptırdığımız analiz ve testlerde binanın depreme dayanaklı olmadığı sonucuna ulaştık ve hemen yıkım kararı aldık. İstanbul Kartal'daki yıkımın, ülkemizde ve ilimizde buna benzer olayların yaşanmaması için çok hızlı hareket ederek, bu binanın yıkım kararını aldık. Bina hem çürüktü hem de mimari yapı olarak bölgeye uygun değildi. Birçok vatandaşımız bu binanın yıkılmasını ve yerinin kent meydanı olmasını istiyordu. Yıktığımız SGK eski il müdürlüğü binası ve lojmanlarının yerine yeşil alan ve kent meydanı yapacağız. Tuncelili vatandaşlarımız modern ve güzel bir kent meydanına kısa sürede kavuşacaklar. Ben 20 aydır Tunceli'de hem vali hem belediye başkanlığı görevini yürütüyorum. Tunceli'ye birçok yeşil alan park ve yürüyüş yolu yaptık, bu da o hizmetlerden biri olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve bakanlarımız bizlere çok büyük desteklerde bulunuyorlar. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yardım eden herkese sonsuz teşekkür ediyoruz Tunceli halkı adına. Yakın zamanda Tunceli, Türkiye'nin en güzel kent meydanlarından birine sahip olacaktır."VALİ SONEL'DEN VATANDAŞA TATLI İKRAMITUNCELİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, çarşı merkezindeki esnaftan satın aldığı tatlıları, vatandaşlara ikram etti.Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Vali Sonel, Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf Seyit Ali Metin'in sattığı tatlıların tamamın satın aldı. Vali Sonel, tezgahın başına geçip, ücretini ödediği tatlıları vatandaşlara ikram etti.Görüntü Dökümü-------------Vali Sonel, iş makinesine binerkenVali Sonel, binanın yıkımı için iş makinesini kullanırken ve yıkıma başlarkenVali Sonel'in açıklamalarıVali Sonel'in vatandaşlarla sohbetiBinanın yıkımından detaylarGenel ve detay görüntülerVali Sonel'in tatlıcıyla sohbetiVali Sonel'in tatlıları satın almasıVatandaşa tatlı ikramı-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 1105 MBGÖRÜNTÜ BOYUTU: 440 MBHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,=================Prof. Dr. Emre Alkin: Daha az enerji tüket, daha az bağımlı ol; başın dik olsunEnerji verimliliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan 'Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği' (VERİMDER) 5'incisini düzenlediği 'Anadolu Buluşmaları'na Bursa'da devam etti. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji tasarrufunun doğrudan doğruya dış politikayı belirlediğini vurgulayarak "Enerji verimliliği öyle can alıcı bir hale geldi ki, ülkelerin dış politikasını bile doğrudan etkiliyor. Biz diyoruz ki daha az tüket, daha az bağımlı ol, başın dik olsun" dedi.Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği başlatan VERİMDER, bu yıl 5'incisini düzenlediği 'Anadolu Buluşmaları'na Bursa'da devam etti. Bu sayede kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat ve enerji sektörlerini bilgilendirmeyi amaçlayan VERİMDER, 81 ilde 'Anadolu Buluşmaları'nı gerçekleştirmeyi hedefliyor. Enerji tasarrufu sayesinde dışa bağımlılığın da önemli ölçüde azalacağını vurgulayan Emre Alkin "Enerji verimliliği öyle can alıcı bir hale geldi ki, ülkelerin dış politikasını bile direkt etkiliyor. Enerji bağımlısı olduğunuz zaman enerjiyi satın aldığınız ülke ile diplomasi konusunda başka bir bağımlılık oluşturuyorsunuz. Biz diyoruz ki daha az tüket, daha az bağımlı ol, başın dik olsun. VERİMDER Türkiye'nin başının dik olması için kurulmuş bir dernektir" açıklamasında bulundu.Prof. Dr. Emre Alkin, üretilen enerjinin büyük bölümünün boşa gittiğini vurgulayarak enerji kaybını en aza indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bursa'nın enerji israfında Türkiye ortalamasında olduğu belirten Alkin, "Bursa'nın özelinde enerji sıkıntısı yok. Bursa ülkenin önünde ya da arkasında değil, ancak hızlı bir yapılaşma olduğu ortada. Yeni ve güzel binalar var ama binanın enerjiyi ne kadar verimli kullandığı konusunda elimizde bir bulgu yok. Türkiye'de 22 milyon hane olduğu söyleniyor. Bunun 16 milyonunun kabul edilebilir standartlarda olduğunu düşünürsek, ve enerjinin de yüzde 40'nın Türkiye'de binalarda kullanıldığı düşünülürse enerji verimliliği konusunda yapılacak çok şey var demektir. Bursa'da büyük ihtimalle bunun içerisinde, çünkü kışın bayağı soğuk olan yazın ise sıcak olan iklimlendirme yapılması gereken bir yer. Tam 2 iklimin ortasında duruyor. Yalıtımda kabul edilmiş standart 15 santimetre. Fakat Türkiye'de böyle bir ortalama yok.Türkiye'de 4-5 santimetre ile herkes idare ediyor, 'yalıtım yaptım' diyor. Ayrıca yalıtım belgesi eksikliği de var. Bu belge zorunludur, fakat kimse bu belgeyi apartmanın kapısına koymuyor. Bursa üzerinde de bu durumlara rastladık" şeklinde konuştu.'ISI YALITIMI BİR YATIRIMDIR'Isı yalıtımının tüketim olarak kaleme alındığını söyleyen Emre Alkin, bunun yatırım kalemi olduğunu belirterek "Dünyanın her yerinde ısı yalıtımı veya iklimlendirme konusunda yapılan doğru yalıtım bir tüketim olarak değerlendirilmiyor. Isı yalıtımı bir yatırımdır. Dolayısıyla bu yatırımın kabul edilebilir maliyetlerde yapılması gerekiyor. Bugünkü faizlerle Türkiye'de bunu yapmak çok da kolay değil. Tüketicinin yani malı satın alan kişinin doğru faiz ile doğru krediye ulaşması lazım. Cebinden para çıkacağına bankadan ya da finansman kuruluşu ile yapılması lazım. Fakat bu ancak bir fon ile olur. Dünya Bankası'nın, diğer kuruluşların, Avrupa Bankası'nın bu tip enerji verimliliğinin dünyanın lehine işler olduğu için fon sağladığını biliyoruz. Bu fonu bir taraftan sağlayacağız" açıklamasında bulundu.ENERJİ BELGESİNDE TAHRİFATEnerji belgesinde tahrifat yapanların 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacağını açıklayan Alkin, yapı konusunda 1 yılda çok yol katettiklerini ifade ederek "Enerji belgesinde bir tahrifat yapan, aslında C tipi ama B tipi olarak gösteren insanlar ile alakalı 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yani özgürlüğü bağlayıcı suç dahil olmak üzere ağır cezalar var. Tapu alım satımında mutlaka bu enerji verimliliği belgesinin ibraz edilmesi gerekir. Yeni yasa ile birlikte aslında enerji verimliliği konusunda kağıt üzerinde adımlar atılmış. Şimdi biz de uygulamayı denetlemek için sahaya inmiş durumdayız. 1 yıl içerisinde neredeyse yapı konusunda çok ileri aşamalara geldik. Hızlı gelişen illerimizi tek tek gezerek, VERİMDER olarak bu bilinci kazandıracağız ve hapis cezasının da olduğunu hatırlatacağız" dedi.Görüntü Dökümü:------------Toplantıdan detay-Prof. Dr. Emre Alkin röportaj-DetaySüre: 5.47 - Boyut: 647 MBHaber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,==================Bucak'ta kurtarma ve ilk yardım tatbikatıBurdur'un Bucak ilçesindeki Emin Gülmez Ortaokulu'nda kurtarma ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri tarafından Bucak Emin Gülmez Ortaokulu'nda düzenlenen kurtarma tatbikatı ve ilk yardım eğitimi kapsamında, siren sesiyle birlikte öğrenciler hızlı bir şekilde binayı boşalttı. Ardından okul bahçesinde UMKE ekipleri senaryo gereği bina içinden çıkamayan bir öğrenciyi sedyeyle güvenli şekilde tahliye etti. Okulun boşaltılması, yaralıların sedyeyle dışarıya tahliyesinden sonra okul bahçesinde UMKE ekipleri tarafından öğrencilere kaza, yaralanma, boğaza yabancı cisim kaçması gibi durumlarda nasıl acil müdahale yapılabileceği hakkında bilgi verildi ve uygulama yapıldı.Tatbikat sonrası öğrencilere UMKE hakkında bilgiler verilip, ne iş yaptığını anlatılırken, öğrencilerden Fatmanaz Uyanık, babasının önceki gün Suriye'ye sağlık görevlisi olarak giden ekipte olduğunu söyledi. Bunun üzerine UMKE görevlisi, Fatma Naz Uyanık'ı yanına çağarak duygularını sordu. Fatma Naz Uyanık, "Babama çok teşekkür ediyorum Suriye'ye gittiği için ve onlara yardım ettiği için. Gurur duyuyorum" dedi.Görüntü Dökümü--------------Siren sesiyle öğrencilerin okulu boşaltmasıSenaryo gereği binadan çıkamayan öğrencinin sedyeyle tahliyesiBabası Suriye'de sağlık ekibi olarak çalışan Fatma Naz Uyanık'ın konuşmasıHABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,====================Afyonkarahisar'da deprem ve yangın tatbikatıSatılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, - AFYONKARAHİSAR'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulun bahçesinde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. AFAD, 112, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle öğrencilerin koordineli yürüttüğü tatbikat gerçeğini aratmadı.Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112, UMKE ekipleriyle Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye Bölümü öğrencilerinin de katıldığı 'Deprem ve Yangın' tatbikat yapıldı. Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde başlayan deprem tatbikatında senaryo gereği zarar görmüş bina içerisinde kalan kazazedeler İtfaiye Bölümü öğrencileri tarafından kurtarıldı.YARALILAR KUCAKTA TAŞINDAKucakta taşıma ve sedyede taşıma yöntemiyle dışarı çıkarılan kazazedeler, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere götürüldü. Yine bina içerisinde mahsur kalan kazazedeler, itfaiyenin müdahalesiyle camdan çıkarılarak indirildi. İtfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de yüksek binadan yatay indirme ve dikey indirme yöntemlerini kullanarak mahsur kalan kazazedeleri çıkardı. Okul bahçesinde çıkan yangına da müdahale eden İtfaiye Bölümü öğrencileri başarılı şekilde yangını söndürerek görevlerini tamamladı. Okulda aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak AFAD ve itfaiye ekiplerinin destekleriyle uygulamaya çalıştıklarını vurgulayan öğrenciler kısa sürede deprem ve yangına müdahale etti.'BAŞARILI BİR TATBİKAT YAPTIK'AFAD Birlik Müdür vekili İsmail Özkan, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi. Özkan, "Bugün burada Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin itfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı öğrencileriyle beraber tatbikat gerçekleştirdik. Bilindiği üzere itfaiyecilik ve yangın güvenliği öğrencileri haftanın 2 günü kurumumuza gelip kurtarma eğitimleri tarafımızca verilmektedir. Onların gelişimine katkı sağlamak aynı zamanda 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla birlikte koordinasyon yaparak bir tatbikat gerçekleştirdik" dedi.'ÖĞRENCİLERİMİZ ACISINDAN ÖNEMLİ'Okul Müdürü Mehmet İvecen, tatbikatın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. 34 öğrencinin tatbikatta yer aldığını belirten Müdür İvecen, "AFAD Müdürlüğümüze, belediyemize ve 112 acil servisimize çok teşekkür ediyoruz. İtfaiyecilik, yangın güvenliği Türkiye genelinde 15 okulda var. Afyonkarahisar'da bu yıl ilk mezunlarımızı vereceğiz. AFAD İl Müdürlüğümüz, Afyonkarahisar Belediyemiz öğrencilerimizin yetiştirilmesinde bize büyük emek ve katkıları var. Eğitim pistlerinde öğrencilerimizin uygulamaları ve eğitim yapmaları açısından bize büyük destekler var. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.AFAD, 112, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte tatbikat yaptıkları için şanslı olduklarını vurgulayan öğrenciler, koordineli çalışmayı da öğrenme fırsatı buldu.Görüntü Dökümü--------------Öğrencilerden detayİtfaiye bölümü öğrencileri yaralı taşırken detay112 yaralılara müdahale ederken detayYaralılar ambulans ile götürülürken detayYaralılar itfaiye tarafından sedye ile çıkarılırken detayGenel detaylarİtfaiye binadan itfaiye aracı ile yaralı kurtarırken detayÖğrenciler yangına müdahale ederken detayBinada mahsur kalan öğrenciler yüksekten ip ile sedyeyle indirme yaparken detayÖğrenci binadan iple inerken ve Türk bayrağı asarken detayBirlik Müdür Vekili Özkan'ın konuşmasıOkul Müdürü İvecen'in konuşmasıToplu fotoğraf çekiminden detayÖğrenciler ile röpHABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,