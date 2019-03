Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Diyarbakır'daDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'ın 'huzur şehri' haline getirildiğini belirterek, "Bu, çok büyük bir gelişme. Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor. İnsanlarımızın kalbine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağına, hem ilim irfan noktasında hem de toplumumuzun refahı noktasında daha güzel faaliyetler yapılacağına olan inancım tamdır" dedi.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerce yakılan, Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, bu akşam ibadete açılacak, tarihi Sur ilçesindeki Fatihpaşa (Kurşunlu) Camii'nde düzenlenecek Regaip Kandili programına katılmak üzere Diyarbakır'a geldi. Erbaş, kentteki temasları kapsamında, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu İçkale'deki makamında ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 3 ayların başlangıcını Diyarbakır'da geçirmenin anlamlı olduğunu söyledi. Diyarbakır'da oluşan huzur ortamının önemli olduğunu belirten Erbaş, şunları söyledi:"Bugün 3 ayların gelişini, Regaip gecesini, 'peygamberler ve sahabeler şehri' Diyarbakır'da idrak etmekten duymuş olduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Peygamber'imizin vefatından 7 sene geçtikten sonra İslam ile buluşan ve günümüze kadar ezan sesinin hiç dinmediği Diyarbakır'ın ayrı bir önemi var. İnşallah kıyamete kadar da ezan sesleri hiç susmadan bu beldede İslam devam edecektir. Özellikle bu akşam Regaip gecesi münasebetiyle Mevlid-i Şerif programımızın, terör örgütünün tahrip ettiği, bu akşam itibarıyla yeniden ibadete açılacak Kurşunlu Camii'nde idrak edileceğinin ayrı bir önemi ve anlamı var. Valimize ve önceki yöneticilerimize Diyarbakır'ı huzur şehri haline getirdiklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu çok büyük bir gelişme. Huzur beldesi, tekrar öz benliğine kavuşuyor. İnsanlarımızın kalbine dokunan çok güzel hizmetler yapılacağını, hem ilim irfan noktasında hem de toplumumuzun refahı huzur noktasında daha güzel faaliyetler yapılacağına olan inancım tamdır."Vali Güzeloğlu ise Kurşunlu Camii'nin, bu akşam Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Regaip Kandili programının ardından ibadete açılacağını söyledi. Caminin, yapılan restorasyonla eskisinden daha güzel ihya ve inşa edildiğini kaydeden Güzeloğlu, "Bu akşam Sur'un kalbinde, terör örgütünün yıktığı ve tahrip ettiği mukaddeslerimizden hamdolsun bugün eskisinden daha güzel ihya ve inşa ettiğimiz Kurşunlu Camii'nde Regaip Kandili'ni icra edeceğimizden mutluluk duyuyorum. Kurşunlu Camii yeniden ibadete, yeniden Allah'ın evi kimliğine kavuşmasında hocamızın bizlerle olmasından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün Diyarbakır'da sağlanan huzur ve güven ortamında bir diyar-ı huzur haline gelen beldemizde inşallah bu buluşmalar Diyarbakır ve ülkemizin huzuruna katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin her alanında hissedilen huzur ve güvenin yanında Diyarbakır, her geçen gün özüne dönen, güçlü kimliğine dönük çok aşamalar kateden ve güçlü merkez kimliğiyle çevresini de olumlu etki eden bir konumdadır" diye konuştu. İki komşu ailenin fertleri arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Ailelerinin yakınlarının da olaya katılması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Tek katlı müstakil evlerin çatılarına çıkan gruplar, birbirlerine taş, kiremit ve cam şişe fırlattı. Bunun üzerine mahalleye başta çevik kuvvet olmak üzere çok sayıda polis sevk edildi. İkazlara rağmen birbirlerine taş atmaya devam eden gruba polis, zaman zaman biber gazı ile müdahale etti. Dün akşam saatlerinde de iki aile karşılıklı birbirlerine saldırmış, olayda yaralanan olmamıştı.Polis güçlükle tarafların evlerine girmelerini sağlarken, mahalledeki güvenlik önlemini de sürdürüyor.(Görüntü dökümü:---------------------------Grubun birbirlerine taş atmasıPolisin gruba müdahalesiGenel ve detaylarHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))================AK Partili Ünal: 2002'den önce hükümetler değişir, dertler değişmezdiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "2002'den öncesine baktığımızda hepiniz hatırlıyorsunuz. Hükümetler değişir, dertler değişmezdi. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak, ne yapacağımızı bilemeyiz" dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde partisinin seçim bürosunu ziyaret etti, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yusuf Özdemir'e destek istedi. Seçim bürosunda toplanan vatandaşlara hitap eden Ünal, şunları söyledi:"Biz olup biteni anlatırken CHP'nin, İYİ Partinin ve diğerlerinin yaptığı gibi olmayacak bir şeyden bahsetmiyoruz. Biz ne yapıyoruz, yaşadığımız, yaptığımız, birlikte mücadelesini verdiğimiz bir 17 yılı konuşuyoruz. 2002'den öncesine baktığımızda hepiniz hatırlıyorsunuz. Hükümetler değişir, dertler değişmezdi. İnsanlar artık diyorlardı ki; 'Böyle gelmiş, böyle gider.' Umutsuzluk, çaresizlik vardı. Niye, çünkü bakın,1960 ile 2002 arasında 42 yılda bu ülkede 36 tane hükümet değişmiş. Ortalama görev süreleri 1,5 yıl. 42 yılda 36 hükümet değişir de bunlar sorun çözerler mi, derde derman olurlar mı, istikrar sağlar mı, Türkiye'yi ayağa kaldır mı? Hayır. O yüzden hükümetler değişmiş, dertler değişmemiş. Ne zaman ki Recep Tayyip Erdoğan 2001'de 14 Ağustos'ta partiyi kurduğu gün yaptığı konuşmasında söylediği bir cümle var. Diyor ki; 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Oldu mu, olmadı. Bugün Türkiye'de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006'dan kalma bir dert, bir sorun var mı? Yok. 2008, 2009, 2010'dan kalan bir derdimiz, sorunumuz var mı, yok. Biz milletle beraber sağlık, eğitim, ulaşım ve bütün alanlardaki sorunları elhamdülillah çözdük mü? Çözdük."Ünal, "Biz ne yaşadığımızı unutursak, istikametimizi kaybederiz. Türkiye'nin bir istikameti var. AK Parti'li kadroların bu aziz milletle beraber Türkiye'yi götürdüğü bir istikamet var. Ne diyoruz 2023, 2053, 2071 diyoruz. Bu istikamette tam bağımsız Türkiye var. Çocuklarımızın dünyayla rekabet ettiği, her türlü imkana kavuştuğu, işimizin, aşımızın, refahımızın arttığı, huzurumuzun ve güvenimizin arttığı, boyun eğmeden, diz çökmeden, bağımsızlığı karakter haline getirmiş bir Türkiye istikameti, bir Türkiye hayali var. O yüzden yaşadıklarımızı unutmamamız gerekiyor. Başımıza ne geldiğini unutursak, ne yapacağımızı bilemeyiz" dedi.
Mahir Ünal, Gölbaşı Belediyesi ve esnafı ziyaret ettikten sonra Besni ilçesine hareket etti. Aileler arasındaki husumetin kan davasına dönüşmemesi için iki ailenin ileri gelenleri tarafların barışmaları için arabuluculuk yapıldı. Görüşmelerin olumlu sonuç vermesinin ardından aileler için bugün bir düğün salonunda barış yemeği düzenlendi. Kuran okunmasıyla başlayan ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yemeğe, Jandarma İl Komutanı Eyüp Sabri Kirişci, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AK Parti Milletvekili Halil Özcan ile her iki ailenin ileri gelenleri katıldı. Birbiriyle tokalaşarak husumeti sonlandıran aileler daha sonra hep birlikte yemek yedi. Yeterli su kaynağının olmaması nedeniyle vatandaşların yıllarca eşekle su taşıdığı mahalleler için 90 kilometrelik boru hattı döşendi. Terfi istasyonları, depolar, ana isale hatları yapıldı.Yüzde 70'lik bölümü tamamlanan proje alanında incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ilk suyun verileceği Ekinci Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Çiftçi'ye Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, ŞUSKİ Genel Müdürü Hamdi Us, AK Parti ilçe belediye meclis üyeleri, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü üst yönetimi ve mahalle sakinleri eşlik etti.Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi:"Karacadağ'ın bu güzel mahallesine ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 15 milyon liraya ihale edilen Gedik İçme Suyu Gurubu projesi faaliyete giriyor. ŞUSKİ olarak terfi istasyonları, depolar, ana isaleler hepsi hazır olarak tamamlandı. Şu an projenin gerçekleşmesi yüzde 70'lerde, yüzde 30'u inşaat aşaması kaldı. Artık mahallelere içme suları veriliyor. Zaten bereketli bir yıldayız. Allaha şükürler olsun çalıştığınızda, samimiyetle kendi işinize baktığınızda rabbimin yardımıyla bu işler çözülüyor. Bu projeyi biz kilometrelerce uzaklıktaki Kuveyt ülkesinin bize vermiş olduğu Kuveyt fonundan, hibe kapsamında yaptık. Şanlıurfa'nın dört bir yanında bin 411 mahallesinde içme suyunu yönetmek, ulaştırmak, şebekelerin bakım-onarımını yapmak, depolarda sağlıklı içme suyu sağlamak hiç de kolay değildir. 16 kırsal mahalleyi kapsayan Gedik İçme Suyu Gurubu projesindeki tüm bölgedeki yerleşim birimlerine hayırlı uğurlu olsun diliyorum."Nihat Çiftçi'nin konuşmasının ardından hortumdan su bırakıldı. Sırayla kana kana su içen mahalle sakinleri, su akan hortum önünde fotoğraf çektirdi. Karnından bıçaklanarak, ağır yaralanan genci görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Mehmet Ali Dinç, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, olayın ardından yüzlerini kapatarak, kaçan İbrahim K. ve Abdullah T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtları ile görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ikili, Perilikaya Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan bıçak ele geçirildi. İbrahim K. ve Abdullah T.'nin, emniyetteki ifadelerinde, Dinç'i kendilerine yan baktığı için öldürdüklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alişan K., sağlık kontrolü için getirildiği Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde, kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'neden çaldın?' sorusuna 'Araçları alıp geziyordum. İstersen seninkini de alıp gezebilirim' diye cevap verdi. Ayişan K., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bunun üzerine arka bahçeden eve giren fırın çalışanları, Bülent Çelik'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bülent Çelik'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından kesi ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, Çelik'in şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Belediyeye ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan pazarın bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi.Datça'da kadınların el emeklerini değerlendirmek ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla Kadın Üretici Emek Pazarı kuruldu. Pazarda, ev makarnalarından böreğe, yaprak sarmadan tatlıya, süs eşyalarından ev yapımı turşu ve reçellere kadar birçok gıda ürünü ile kıyafet satışa sunuldu. Datçalı 35 kadın üreticinin tezgah açtığı Datça Kadın Üretici Emek Pazarı'nın açılışı, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve KİGDER Başkanı Menşure Yavuz tarafından yapıldı.Büyük ilgi gören pazarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kadınlara özel bir pazaryeri için çalışma başlattıklarını belirtip, "Yılmazlar Ortaokulu'nun yanındaki boş alanda bir proje hazırladık. Yaklaşık 300 bin TL maliyetle kadın pazarı yapacağız. En geç mayıs ayı ortasında pazaryerini hizmete açmayı planlıyoruz. Umarım bol kazançlı alışverişler olur" dedi.KİGDER Başkanı Menşure Yavuz ise, derneğin ana görev ve amaçları içerisinde yer alan, 'kadınların iş gücünü geliştirme ve yaygınlaştırma' ilkesinden hareketle yola çıktıklarını söyledi. Yavuz, "Dernek olarak, kadınlarımızın üretime katılmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. 11 yıldır kermesler düzenliyoruz. Bu çalışmaların sadece belirli günlerle sınırlı kalmasını istemedik. Bu amaçla haftada bir gün kadın pazarı açmaya karar verdik. Belediye Başkanımızın da desteği ile bu pazarı kurduk. Umarım uzun soluklu olur" dedi.
Açılışta, kadın üreticiler arasında çekilen kura sonucu, Necla Gürbüz ve Ayşe Özçelik'e KİGDER tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.
Datça Belediyesi'ne ait pazaryerinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla ilk kez bugün kurulan Kadın Üretici Emek Pazarı'nın, bundan böyle her hafta pazartesi günleri açılacağı bildirildi. Kadınlar, etkinlik sonunda hep bir ağızdan ant içip, kadın dayanışması vurgusu yaptı.Konak Belediyesi Kadın Sosyal Politikalar Projeler Müdürlüğü'nün öncülüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi dikkat çeken bir etkinliğe imza atıldı. İlçe belediyesinin Konak'ta yer alan 14 semt merkezindeki kurslara katılan çeşitli mesleklerden 150 kadın, 'flash mob' etkinliği için kentin en işlek yerlerinden olan Alsancak semtindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Türkan Saylan Kültür Merkezi çevresinde, dağınık halde beklemeye başladı. Cadde kenarında siyahlara bürünmüş 3 kadın müzisyen, ellerindeki tefleri çalmaya başlayınca, dağınık haldeki 150 kadın cadde ortasında toplanıp, vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir anda yere yığıldı. Bu sırada yine siyahlara bürünmüş haldeki bir kadın, yere kapaklanmış halde duran kadınların arasından, müzik eşliğinde dans ederek geçti. Yaklaşık 5 dakika süren dans gösterisinin devamında, başta Özgecan Aslan olmak üzere öldürülen kadınların isimleri sırayla anons edildi. Öldürülen kadınların isimlerinin okunduğu o anlarda, yerdekilerden 3'er 5'erli gruplar halinde kadınlar ayağa kalktı. Son kadının da ayağa kalkmasının ardından hep bir ağızdan, "Sevgili kardeşlerim öldürülen tüm kadınlar için ayağa kalkıyorum. Susmayacağıma, unutmayacağıma, eşit ve özgür bir yaşam için mücadeleden vazgeçmeyeceğime, elinizi asla bırakmayacağıma yemin ederim. Yaşasın kadın dayanışması" andı okundu. Etkinlik, alkışlarla ve kadınların birbirine sarılmasıyla son buldu. O anları çevredeki vatandaşlar önce şaşkınlıkla izledi, daha sonra alkışlarla destek verdi.Etkinliği izleyenlerden Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, "Kadınların özgür ve eşit olmadığı, can güvenliğinin olmadığı yerde, özgürlükten demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Kadınlar 8 Mart'ı kanlarıyla kazandılar. Kadınların tarihi kanla ölümle yazılmış bir tarih. Bu tarihe saygı duruşuydu bugün arkadaşlarımızın yaptığı" dedi.