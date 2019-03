Dha Yurt Bülteni -12

Kaynak: DHA

Erdoğan: Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm etnik kökenleri bir arada barındıran Türkiye'de, herkesin tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet altında bir ve beraber olduğunu söyledi. Erdoğan, "Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere Şırnak'a geldi. Şerafettin Elçi Havaalanı'nda Vali Mehmet Aktaş, milletvekilleri ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlerle bir süre sohbet etti, Erdoğan, buradan otobüsle mitingin yapıldığı valilik yanındaki meydana geçti. Yol boyunca ellerinde Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunanları selamlayan Erdoğan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.Platforma boynunda 73 Şırnak Belediyespor atkısıyla çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Nereden nereye' isimli seçim şarkısına eşlik etti. Bir buçuk yıl ardından Şırnak'ta olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak kadim şehirlerimizin en kıdemlisidir. Şırnak Hazreti Nuh'un şehridir. Şırnak Mem-u Zin'in şehridir. Bu toprakların irfanı bize bir olmayı, beraber olmayı, dost ve kardeş olmayı öğretir. Bu topraklarda söylenen türküler bize can olmayı, canan olmayı, candan olmayı öğütler. Biz tarih ve medeniyeti birlikte inşa etmiş ortak bir inancın, ortak bir akidenin, ortak bir tarihin çocuklarıyız. Bizler hep birlikte aynı kıbleye yönelen, yan yana saf tutanlarız. Bizler aynı kader ve aynı ruhuz. Bizler Alparslan'ın ve Selahaddin'in torunlarıyız. Doğu da biziz, batı da biziz. Biz bu ülkenin her köşesine sevdalıyız. Biz bu ülkenin her insanına muhabbetle bağlıyız. Şırnak'ı Antalya'dan, Trabzon'dan, Malatya'dan, Hakkari'den, Bursa'dan ayrı düşünmeyiz, düşünemeyiz. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke hepimizindir, bu bayrak hepimizindir, bu ezan hepimizindir, bu devlet hepimizindir" dedi.'HİÇ KİMSEYE BU DEVLET ÜZERİNDE AMELİYAT YAPTIRMAYIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verip, herkesi ayrım yapmadan bir gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:"İşte bunun için ne diyoruz tek millet diyoruz. Ne demek tek millet? Bu ülkede yaşayan herkes; Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Gürcü'süyle, Roman'ıyla, etnik köküne bakılmazsınız aynı millettir. Bizim millet anlayışımız budur. İyi bilirsiniz. Milleti-i İbrahim, tek millet. Tek bayrak diyoruz; bu bayrağa rengini veren şehit kanları hepimizin ecdadının ortak mücadelesini temsil ediyor. Çanakkale'yi gidin, ülkemizin ve coğrafyamızın dört bir yanındaki şehitliklerimize gidin göreceğiniz budur. Aynı şekilde terörle mücadelede, 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimize bakın, 81 vilayetimizin her birinden evlatlarımızı, kardeşlerimizi görürsünüz. Şehitlerimizin, gazilerimizin, bayrağımızın yapmadığı ayrımı milletimize yapanlar alçağın ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için ne diyoruz tek vatan; bu ülkenin 780 bin kilometrekaresinin her bir karışı bizim vatanımızdır. Hiç kimsenin, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımıza, evimize, mahremimize el sürmesine izin vermeyiz. Ne diyoruz tek devlet; bizim son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur. Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız."'ADAMIN CİĞERLERİNDE BÖYLE BİR ŞEFKAT YOKKİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka ülkede yaşamak isteyenlerin gidebileceğini ancak başka ülkede başı sıkışanların sığınmak için aklına ilk gelen adresin de Türkiye olduğunu kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyelilerin vergi vermemesine yönelik eleştirilerine de tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:"Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir. Ama şunu da unutmayın bugün ister Irak'ta olsun, ister Suriye'de olsun, bölgemizde nerede bir Kürt, Arap, Türkmen kardeşimiz hangi kökenden olursa olsun başı sıkıştığında aklına gelen ilk gideceği yer Türkiye'dir. Kobani'den gelenler nerede? Şu anda Kobani'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz onlara 'Kürt' demedik ki. 'Suriye'den bunlar kaçmak zorunda kaldıysa bunlara ev sahipliği yapacağız' dedik. Şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeli mülteci Türkiye'de. Biz bunları ağırlarken bay kemal ne diyor? Dün Antalya'da öyle diyor. Diyor ki 'Bak siz burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu?' Hale bak ya hale bak. Yahu bunlar nereden kaçmak zorunda kaldılar? Katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldılar. Yahu bunlar gelip eğer bize sığındıysalar biz bunlara ev sahipliği yapmayacak mıyız, biz bunlara akmayacak mıyız? Ama adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yokki. Biz şefkat yurdunun idarecileriyiz. Bizim biliyorsunuz Fatiha Suresi'nde sürekli okuduğumuz nedir? Errahmanirrahim. Allah rahmandır, rahimdir. Yani merhamet sahibidir. Bu nedir? Bize telkindir. Biz de merhamet dininin mensupları olarak ihtiyaç sahiplerine her zaman merhametle, şefkatle muamele edeceğiz. Yaptığımız bu. Bu devlet işte böyle büyük bir devlettir. Bu devlet işte böyle Müşvik bir devlettir. Önümüzdeki dönem de aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. İşte bunun için 31 Mart bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir diyoruz. İşte bunun için 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını değil, aynı zamandı Şırnak'ın geleceğini de tayin edeceksiniz."BÖLGE HASTANESİ VE STADYUM MÜJDESİCumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yılda Şırnak'ı 10,5 katrilyon lira yatırımla değiştirdiklerini anlatarak, Cizre'de 10 bin kişilik stadyum ve bölgeye hizmet verecek 500 yataklı bölge hastanesi yapılması için çalışmalara başlandığını söyledi. Erdoğan, şunları söyledi:"Allah için 10 yıl önce buraların hali neydi? Her yer çöp, çukur. İstiyoruz ki şimdi bu terör örgütünün desteğindekilerle değil, sizlere gerçekten sahip çıkacak AK Parti iktidarıyla yerel yönetimde Şırnak'ta yeni bir dönem başlasın. Şurada kaldı 20 gün. Ben size güveniyorum. Asla korkmak yılmak yok. Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Müjdelerim var size. Şimdi ilk müjdeyi söylüyorum. Biliyorsunuz. Cizre stadyumumuz kullanılamaz durumda. Biz de Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek ilçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır. Şimdi ihaleye hazırlıyoruz. İhalenin arkasından da hemen kazmayı vuruyoruz. Sağlıkta Şırnak ve Cizre'ye 150'şer yataklı devlet hastaneleri, Silopi'ye, İdil'e, Uludere'ye ve Güçlükonak'a devlet hastanelerini de yaptık mı? Yaptık. Şırnak'a son 17 yılda toplam 56 sağlık tesisi yaptık. Şırnak Devlet hastanemizi, 75 yataklı kadın ve doğum branşında bir ek blok yaparak büyütüyoruz. Şimdi ikinci müjdemize geliyorum. Şırnak ilimize ilçeleriyle beraber hizmet verecek şehir hastanesi standardında 500 yataklı muhteşem bir bölge hastanesi kazandırıyoruz. 500 Yataklı Cizre Devlet Hastanemizin arsa tahsisi çalışmaları sürüyor. En kısa sürede inşaatına geçiyoruz. Bunlar burada bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Evlerin bodrumlarında bunlar yargılama yapmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Milletimizi sefalete, yokluğa, yoksulluğa mahkum etmek isteyenlerin oyunlarını boza boza şehrimizi geliştirdik, güzelleştirdik. İnşallah daha da güzel olacak."'GELİN 31 MART'I YENİ BİR MİLAT YAPALIM'İstikrar ve güven ortamının güçlenmesi gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir, terörün neye mal olduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de, Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur. Kardeşlerim, 12- 13- 14- 15 yaşındaki çocuklarınızı dağlara kimler kaçırttı? Bu teröristler değil mi? Bunlara verecek bizim çocuklarımız yok. Onun için dik duracağız. sağlam duracağız ve ben Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapanlar Başbakan iken ziyaretime geldiklerinde onların gözyaşlarını unutamıyorum. Çünkü çocukları Kandil'e kaçırılmışlardı. O Kandil'deki insafsız, vicdansız insanlar, işte benim bütün Güneydoğu'daki kardeşlerimi inim inim inlettiler. Artık bu ülkenin analarının, terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı. Gelin 31 Mart'ı yeni bir milat yapalım" dedi.Erdoğan, konuşmasının ardından alandakilere, bez torbada çay dağıttı.Görüntü Dökümü-----------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyenlerAtak helikopterleriCumhurbaşkan Erdoğan otobüste halkı selamlamasıCumhurbaşkanı'nın alana gelişiMitinge katılan vatandaşlardan detaylarCumhurbaşkanı'nın konuşmasıMiting sonunda vatandaşlara çay vermesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 598 MB, 294 MBHaber-Kamera: Mücahit YOLCU- Canan ALTINTAŞ- Sekvan KÜDEN- Mesut BUDRAÇ/ŞIRNAK,======================Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağızSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta yerlileşme ve millileşmeye son derece önem verdiklerini söyleyerek, "İlaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2023'e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde partisinin aday ve proje tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Koca, 31 Mart yerel seçimlerinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Daha pratik hızlı karar veren bir dönem olacağını ve bu dönemin icraat dönemi olacağını söylemek istiyorum. 31 Mart bu anlamda önemli bir fırsat. 31 Mart, yeni dönemi daha güçlenerek, icraatı daha güçlü kılarak geçireceğimiz bir dönem başlangıcı olacak. Özellikle de yerel yönetimlerin merkezi hükümetle yeni dönemde sinerjik yapısı da son derece önemli olacak." dedi.'31 MART SADECE BİR BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL'Bakan Koca, güçlü ve lider bir Türkiye'ye bölgede ihtiyaç olduğunu, yeri geldiğinde 'dünya 5'ten büyüktür' diyebilen güçlü bir lidere de ihtiyaç olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"31 Mart bu anlamda ülke üzerinde hesapları olanlara cevap olması noktasında da önemli. Bu dönemde Türkiye'nin sınırlarını zorlayan ve yer yer tehditlerde bulunan yer yer fırsatçılıklarını gördüğümüz bu dönemde güçlü lider ve güçlü bir Türkiye olması son derece önemli. 31 Mart'ın sadece bir belediye seçimi olarak görmeyip yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha uzsun ve güvenli bir dönem olarak olması için üzerinize düşen görevi yapacağınıza eminim."'2023'E KADAR SAĞLIKTA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAĞIZ'Cumhurbaşkanlığı döneminde, özellikte sağlıkta yerlileşmeye ve milleşmeye son derece önem verdiklerini ifade eden Koca, "Bugüne kadar yapılamayanları yapma noktasında bir gayretle çabamız oluyor olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.Bakan Koca, Alaplı Devlet Hastanesi'ni ziyaretinde özellikle tedavi gören çocuklarla yakında ilgilendi. Bakan Koca tedavi gören çocuklara hediyeler verdi.Görüntü Dökümü-----------Bakanın karşılanmasıBakanın salona girişi ve konuşmasıEsnaf ZiyaretleriAk Parti Seçim Bürosu ziyaretiAlaplı Devlet hastanesinde çocuk servisinde yatan hasta çocukları ziyaretiBakanın Alaplı'dan ayrılmasıDetaylar7 dakika 23 saniye/1,33 GB/HABER-KAMERA: Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/ALAPLI(Sakarya),=================Osmaniye'de üç aracın kundaklanma anı kameradaOsmaniye'de park halindeki üç aracın kundaklanma anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtları inceleyen polis, araçları ateşe veren kasklı iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay sabah saatlerinde, Rahime Hatun Mahallesi Hilmi Karaboran Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç kiralama ve büfe işletmeciliği yapan Bilgin Obut'a (50) ait park halindeki 80 GG 802, 80 GL 594 plakalı iki hafif ticari araç ve 31 NFK 33 plakalı otomobilde yangın çıktı. Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar alevleri söndürmek için ilk müdahaleyi yapıp, ardından itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürüldü.Bu arada, üç aracın ateşe verilmesi araç sahibi Obut'a ait iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, motosikletle araçların yanına gelen kasklı iki şüpheli, önce iş yerinin karşı tarafından bulunan iki kamyoneti ateşe verdi. Ardından şüphelilerden biri motosiklet üzerinde beklerken diğeri de iş yerinin önünde bulunan otomobilin yanına geldi. Araca yanıcı madde sürdükten sonra ateşe veren şüpheliler, motosiklete binerek olay yerinde uzaklaştığı görüntülere yansıdı. Araç sahibi Bilgin Obut, araçlarını ateşe verenlerin bir an önce bulunmasını istediğini belirtti. Polis, araç kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Kasklı şüphelinin araçlara gelişiAraçlarda alevlerin yükselmesiAlevlere hortumla su tutulmasıYanan araçlardan detaylarYanan bir aracın ön kaputunun incelenmesiYanan aracın direksiyonuAraçların çekiciye yüklenmesiÇekicinin hareket etmesiSÜRE: 01'24" BOYUT: 43.5Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,===============Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 6'sı polis, 15 yaralı (2)2 YARALI HAYATINI KAYBETTİHakkari- Van karayolu üzerinde bulunan Gürpınar mevkiinde polisleri taşıyan midibüs ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan yolcu minibüsündeki Talet Kaya ile Hasan Kahraman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6'sı polis 15 kişinin tedavileri devam ediyor.GÖRÜNTÜ GEÇİLMŞTİVAN,==================Koruma altındaki vaşak silahla öldürüldüTrabzon'un Tonya ilçesinde, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşak, silahla öldürülmüş halde bulundu.İlçenin, Kalınçam Mahallesi, Keçi Gölü semtinde dere üzerinde yer alan taşkın koruma duvarının üstünde kanlar içinde hareketsiz şekilde yatan vaşağı fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan vaşağın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Bulunduğu yerden alınan vaşak, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Koruma altındaki hayvanı öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için bölgede çalışma başlatıldığı belirtildi.Görüntü Dökümü---------Ölen vaşak görüntüleriHayvanın ekiplerce alınmasıHaber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA(Trabzon),==================Semiha Yıldırım, Eskişehir'de anaokulu açtıTürk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin hayata geçirdiği '81 İlde 81 Anaokulu' projesiyle Eskişehir'de yapımı tamamlanan Hacı Fatma Şengül anaokulunun açılışını AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım yaptı. Yıl sonuna kadar 20 şehirde daha anaokulu açmayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, "Bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyorö dedi.Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nin '81 İlde 81 Anaokulu' projesi kapsamında Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Kardeşler Ortaokulu bahçesine bağışçı Vural Ak'ın desteğiyle 'Hacı Fatma Şengül' adı verilen anaokulu yapıldı. Okulun açılışına AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, cumhurbaşkanı başdanışmanı Ayşen Türkmenoğlu, Türk Kızılay'ı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, okulun yapımını üstlenen işadamı Vural Ak ile çok sayıda kişi katıldı.Törende konuşan Semiha Yıldırım, 2019 yılı içerisinde 20 okulun daha açılışının yapılacağını belirterek, "Yalnız Türk milletine değil, insanlığa da umut ışığı olan Kızılay'ımızın, İstanbul Şube Başkanlığı, 81 ile 81 Kızılay Anaokulu projesini hayata geçirdi. 2017 yılı içinde 81 ilimiz için anaokulu bağışçılarımı tek tek tespit ettik. Okul arsalarımızı belirledik ve 48 şehrimizde yapım süreci başladı. Gurur ve mutlulukla paylaşmak isterim ki, bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyor. 2019 yılı içerisinde 20 şehrimizde daha bu mutlu günlerde buluşmayı umut ediyoruzö şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Semiha Yıldırım ve beraberindekiler okul bahçesine çam fidanı dikti. Anaokuluna da gezen Yıldırım, öğrencilere oyuncak dağıttı.Görüntü Dökümü------------Ana okulu genel görüntüsü-Semiha Yıldırım'ın karşılanması-Halk oyunları gösterisi-Protokol üyeleri-Yıldırım'ın konuşması-Açılış yapılması-Bahçede fidan dikimi-Okulun ve sınıfların gezilmesi-Yıldırım'ın çocuklarla buluşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-